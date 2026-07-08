膠原蛋白為什麼常搭配維生素C？一次看懂補充原理與常見迷思

2026-07-08 19:03 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：維生素C是膠原蛋白合成所需的重要輔酶。
  • 重點二：膠原蛋白不必與維C同包同時吃才有效。
  • 重點三：挑選小分子與純淨複方有助日常保養。

　

為什麼大家都說膠原蛋白要配維他命C？

在追求養顏美容的道路上，許多人都聽過「吃膠原蛋白一定要搭配維他命C」的說法。但這背後的科學原理是什麼？是否真的需要「同時」吃下肚才有效？本篇文章將從科學文獻與營養機制出發，為您完整解答這個日常保養的迷思。

　

膠原蛋白與維他命C的科學關係

維他命C在體內扮演著不可或缺的角色，對於維持青春美麗有著明確的生理功能。根據國際營養學期刊《Nutrients》與皮膚科學研究指出，維生素C是合成膠原蛋白過程中的重要輔酶，其具備以下關鍵作用：

　

  • 促進膠原蛋白形成：維生素C能刺激纖維母細胞合成,將胺基酸進一步合成膠原蛋白分子 

  • 維持結構緊密：它能有助於維持細胞排列的緊密性 

  • 抗氧化作用：維生素C具備抗氧化作用,幫助守護青春活力,讓保養感受更長效、更穩定

  • 維持皮膚正常功能：基礎功能維持正常,就能發揮應有的屏障力,維持透亮與健康的狀態

    • 　

    圖說：維生素C參與膠原蛋白形成過程，是人體重要的營養素之一。

    　

    迷思破解:兩者必須「同時吃」才有效嗎?

    網路上常有一派說法指出，膠原蛋白粉末若沒有直接添加維生素C就沒有效果，因為膠原無法吸收。然而，這在營養學上是不精確的理論。維生素C促進膠原蛋白的合成，這個作用是在「人體內」發生，並非在「消化道中」的作用。因此，膠原蛋白粉並不需要在同一包裝內「同時」添加維生素C才能夠吸收。

    　

    日常營養補充的選擇原則

    為了達到最佳的保養效率,挑選時可以注重以下關鍵:

    　

    • 1. 挑選小分子: 選擇小分子水解膠原蛋白(如500Da超微小分子),可作為日常補充時的選擇方向之一。。

    • 2. 成分純淨無腥味: 可依個人口味與飲食習慣，選擇成分來源清楚、配方相對單純的產品。

    • 3. 搭配優質萃取: 選擇高純度膠原蛋白,搭配富含維生素C來源的成分，如西印度櫻桃萃取，可作為日常營養補充的搭配方式之一。目前市面上也有部分品牌如橙姑娘採用複方設計概念，提供消費者更多元的選擇。

    　

    圖說：均衡飲食搭配適量營養補充，有助於建立規律的日常保養習慣。

    　

    膠原蛋白常見問答（FAQ）

    Q1:維生素C攝取越多越好嗎?

    A：維生素C並非越多越好。維生素C是水溶性的,攝取過量會隨尿液排出。重點在於讓身體維持在能「促進膠原蛋白形成」的最佳環境中

    　

    Q2:膠原蛋白和維生素C分開很久吃有效嗎?

    A：有效,重點在於「穩定補充」。只要體內的營養儲備足夠,合成機制就能運作

    　

    Q3：幾歲開始補充膠原蛋白最合適?

    A：隨著年齡增長，人體組成與生理狀態會逐漸改變，因此不少人會從成年後開始建立規律的保養習慣。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    為什麼越來越顯老？原來是膠原蛋白流失在作怪

    　

    　

    　

    參考文獻：

  • The Roles of Vitamin C in Skin Health

  • Effect of vitamin C and its derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal human fibroblasts

    • 原文出處：膠原蛋白為什麼常搭配維生素C？一次看懂補充原理與常見迷思

    精華 FAQ

    • 因為維生素C是合成膠原蛋白的重要輔酶，能協助纖維母細胞形成膠原並維持皮膚正常功能，同時也具抗氧化作用，有助日常保養效果更穩定。

    • 不需要。維生素C對膠原蛋白合成的作用是在人體內發生，不是消化道內直接作用，因此可分開補充，只要日常攝取穩定，仍能支持合成機制運作。

    • 可優先看小分子水解膠原蛋白、來源清楚且配方單純的產品，並可搭配含維生素C的成分如西印度櫻桃萃取，以符合日常營養補充的需求。

    潮健康

    潮健康

    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #抗氧化 #膠原蛋白 #外表管理

    熱門文章

    家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

    hotNews__list__item--img

    被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
    hotNews__list__item--img

    麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
    hotNews__list__item--img

    「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
    hotNews__list__item--img

    面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！
    往下滑看更多精彩文章
    怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

    怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

    2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
    圖片來源：品牌提供
    圖片來源：品牌提供

    近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

    以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

    登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

    以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

    圖片來源：品牌提供
    圖片來源：品牌提供

    圖片來源：品牌提供
    圖片來源：品牌提供

    色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

    登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

    想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

    圖片來源：品牌提供
    圖片來源：品牌提供

    圖片來源：品牌提供
    圖片來源：品牌提供

    內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

    小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

    登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

    台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

    以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

    圖片來源 :截取虎航規範
    圖片來源 :截取虎航規範

    液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

    #行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

    熱門文章

    家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

    hotNews__list__item--img

    被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
    hotNews__list__item--img

    麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
    hotNews__list__item--img

    「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
    hotNews__list__item--img

    面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！
    hotNews__list__item--img

    連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
    往下滑看更多精彩文章
    誰說碎花裙很難駕馭？ Karina、 張員瑛也會穿，今年夏天穿出 5 套清爽又有個性的韓系女神風

    誰說碎花裙很難駕馭？ Karina、 張員瑛也會穿，今年夏天穿出 5 套清爽又有個性的韓系女神風

    2026-07-04 19:49 女子漾 / 編輯 Sydney
    圖片來源：IG、Pinterest
    圖片來源：IGPinterest

    每當氣溫升高，衣櫃裡那件沉睡已久的碎花裙總讓人又愛又恨，深怕一不小心就穿出張揚俗氣或過於成熟的嬸味，然而今年夏天，各大社群和當紅偶像們紛紛為碎花裙正名，只要懂得運用材質、配件與風格混搭，浪漫的印花也能化身為清爽、俐落且充滿個性的夏日標誌，如果你還在對碎花裙駐足不前，不妨跟著這幾位時髦指標的步伐，用六套截然不同的公式，穿出讓人過目難忘的韓系女神氣場。

    Outfit1

    走在時尚尖端的 Aespa 成員 Karina 選擇了最能凸顯慵懶氣質的細肩帶長裙。低飽和度的淡黃色調輕盈不燥熱，細緻的紫色與大地色系花卉圖騰交織出溫柔的文藝氣息。胸口微微的抓皺與肩帶的荷葉邊設計，恰到好處地修飾了身型，散發出漫不經心的清冷與高雅。

    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    Outfit2

    同樣作為流量教科書的張員瑛，則示範了截然不同的甜酷風範。她穿上一件大膽綻放鮮紅玫瑰的白色繞頸連身短裙，卻聰明地外罩一件落肩的粉色丹寧夾克。腳下踩著俐落的白色直筒長靴，再配上一只淡紫色的極簡手袋，利用中性單品成功中和了碎花的甜膩，顯得既俏皮又有個性。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit3

    若想將碎花裙穿出街頭的隨性率性，藍色系的碎花短裙絕對是首選。極細肩帶的連身裙包裹出迷人線條，外搭一件隨意掛在手臂上的黑色薄針織外套。最吸睛的靈魂在於頭頂上的洗水藍牛仔鴨舌帽與腳下的黑色硬朗馬汀靴，這種「上輕下重」的叛逆混搭，讓浪漫的裙裝瞬間多了一抹不羈的復古街頭感。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit4

    想要在夏日午後散發如汽水般的清爽活力，繞頸設計的粉色碎花短裙能為你注入無比的少女感。略帶復古剪裁的 A 字裙擺隨著步伐輕快搖曳，腳下不穿常規的高跟鞋，反而選擇了純白長襪與一雙搶眼的漆皮紅色芭蕾舞鞋。這種帶有「Balletcore」延續的優雅混搭，兼具了女孩的嬌俏與藝術家般的靈動氣質。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    Outfit5

    度假感滿分的泡泡袖粉色碎花裙，最適合與陽光和綠意相伴。這套造型大膽地將甜美的粉色方領短裙與同色系的棒球帽融合，腳下卻出人意料地踩著一雙充滿機能感的復古運動老爹鞋與灰色棉襪。這種將運動休閒與甜美田園風碰撞的穿法，不僅舒適度滿分，更展現出不費力的高級鬆弛感。

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    碎花裙從來就不是甜美女孩的專屬，透過靴款的硬朗、球鞋的隨性，或是丹寧外套的粗獷，每個人都能在花卉的簇擁下找到專屬自己的叛逆與溫柔。今年夏天，試著放下對印花的成見，挑選一套最寫有你名字的穿搭公式，大膽穿出既清爽又具辨識度的時髦姿態吧。

    精華 FAQ

    • 文章主張碎花裙不必再被視為難穿或顯老的單品，只要搭配合適材質與配件，就能同時呈現清爽、俐落與個性，讓印花成為夏季造型亮點。

    • Karina 選擇低飽和淡黃色細肩帶長裙，以紫色與大地色花卉營造溫柔感，並靠抓皺與荷葉邊修飾身型，整體呈現慵懶、清冷又文藝的氣質。

    • 可以像張員瑛那樣用丹寧外套、白色長靴與極簡手袋中和甜感，或以牛仔帽、黑色針織與馬汀靴打造上輕下重的街頭混搭，增加率性氛圍。

    編輯推薦

    ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower
    #張員瑛 #流行穿搭 #外表管理

    熱門文章

    家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

    hotNews__list__item--img

    被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
    hotNews__list__item--img

    麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
    hotNews__list__item--img

    「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
    hotNews__list__item--img

    面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！
    hotNews__list__item--img

    連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
    往下滑看更多精彩文章
    孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

    孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

    2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
    孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
    孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

    孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

    編輯推薦

    文章目錄

    孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

    孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
    孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

    第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

    孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
    孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

    根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

    也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

    全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

    孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

    換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

    醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

    簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

    尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

    音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

    如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

    不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

    肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

    圖片來源：FB@孫淑媚
    圖片來源：FB@孫淑媚

    孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

    不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

    這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

    電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

    何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
    何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

    何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

    電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

    若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

    醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

    何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

    他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

    醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

    何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

    真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

    FAQ

    Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

    孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

    Q2：電波和音波最大差別是什麼？

    電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

    何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

    Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
    孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

    如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

    Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

    不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

    ｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
    快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower

    #電波 #音波 #肉毒 #孫淑媚 #彩妝保養 #醫美保養

    熱門文章

    家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

    hotNews__list__item--img

    被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
    hotNews__list__item--img

    麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
    hotNews__list__item--img

    「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
    hotNews__list__item--img

    面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！
    hotNews__list__item--img

    連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
    往下滑看更多精彩文章
    2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

    2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

    2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
    2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
    2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

    今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

    無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

    編輯推薦

    玫瑰水感美甲

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

    讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


    奶霧裸粉：顯白關鍵

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

    這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


    果凍裸粉

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


    法式裸粉

    圖片來源：Pinterest
    圖片來源：Pinterest

    這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

    編輯推薦

    ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower
    #時尚 #指甲造型 #法式指甲 #光療美甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏天美甲趨勢 #夏季美甲推薦

    熱門文章

    家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

    hotNews__list__item--img

    被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
    hotNews__list__item--img

    麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
    hotNews__list__item--img

    「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
    hotNews__list__item--img

    面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！
    hotNews__list__item--img

    連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
    往下滑看更多精彩文章
    白色是最性感的顏色！跟著 Jennie 穿出 5 套「白上衣」穿搭，穿出骨子裡的微辣感

    白色是最性感的顏色！跟著 Jennie 穿出 5 套「白上衣」穿搭，穿出骨子裡的微辣感

    2026-07-03 20:00 女子漾 / 編輯 Sydney
    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    最純粹的色彩往往最具挑逗性。步入盛夏，與其用張揚的色彩奪人眼球，不如回歸最乾淨的起點「白上衣」。被譽為時尚風向球的 Jennie，私底下就經常以簡單的白色單品示範高段位的性感美學。她不靠大面積的裸露，而是透過服裝的剪裁、材質的透光度，以及骨子裡那份慵懶不羈的態度，將基礎款單品穿出讓人難以抗拒的微辣感。如果你也想在夏日用白上衣展現高級內斂的時髦氣場，不妨一起解鎖這幾套看似隨性卻精緻無比的穿搭範本。

    Outfit1 與 Outfit2

    Jennie 穿搭中最不費力的微辣公式，絕對是「貼身白短 Tee 加上丹寧褲」的完美組合。她曾穿上一件帶有羅紋質感的米白色大 U 領短版上衣，恰到好處地展現鎖骨線條與若隱若現的腰際輪廓，脖子上點綴一條精緻的細珍珠項鍊，下半身則搭配原色深藍寬褲，流露出文藝又帶點慵懶的性感。同樣的邏輯延伸到另一套造型中則轉換成叛逆的街頭感，一件帶有紅色細條紋的復古感貼身短 Tee，搭配低腰褲展現纖細腰線，頭戴反褶鴨舌帽、手拎著黑色皮革夾克，這種將中性率性與柔美身材曲線碰撞的穿法，完美演繹了有靈魂的時髦姿態。

    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    Outfit3 與 Outfit4

    而到了高溫難耐的仲夏，各式小背心就成了釋放清冷微辣感的主角。Jennie 私下換上了一件質地極其輕薄、略帶透膚感的白色細肩帶小背心，下半身出人意料地搭配了一條印有逗趣卡通圖案的黑色抽繩休閒棉褲，這種居家感的鬆弛與上身的精緻骨感交織，呈現出極具反差的迷人神態。若想穿出高級的 Clean Fit 質感，削肩工裝背心則是你的標準教科書，俐落的挖肩剪裁完美勾勒出直角肩線，下半身搭配一件寬鬆洗水藍牛仔褲，隨性地抓著黑框眼鏡坐在窗邊，不費吹灰之力就踏出了摩登的都市氣場。

    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    Outfit5

    最後，白上衣的微辣美學也能融入歐美街頭的優雅層次。像是選穿一件帶有黑色滾邊設計的針織吊帶小背心，短版的設計將腰際線條無限延伸，下半身踩著一條極其寬鬆的洗水藍低腰大寬褲與俐落的黑色尖頭鞋，最迷人的靈魂莫過於外罩的那件灰色毛絨感細長鏤空針織開襟衫，在若隱若現的肌膚與厚實材質的落差間，堆疊出耐人尋味的時髦重量。

    圖片來源：IG
    圖片來源：IG

    白色從來就不是單調的代名詞，它是最性感的畫布，等待你用不同的配件與態度去填滿。Jennie 的白上衣穿搭哲學告訴我們，真正的性感不需要過度用力，只要拿捏好材質的鬆緊、適度露出最迷人的線條，並且混搭上硬朗的中性單品，一條簡單的白上衣也能陪你度過最時髦且自信的微辣夏天。

    精華 FAQ

    • 她不靠大面積露膚，而是利用合身剪裁、微透材質與鎖骨、腰線等細節，搭配中性單品，營造出內斂卻很有吸引力的性感氛圍。

    • 包含貼身白短T配丹寧褲、透膚細肩帶小背心配休閒棉褲、削肩工裝背心配寬牛仔褲，以及針織吊帶小背心外搭鏤空開襟衫。

    • 可從白上衣本身的版型與材質下手，再搭配低腰褲、寬褲或工裝褲，並用帽子、項鍊或外套增添層次，就能穿出時髦又自信的微辣感。

    編輯推薦

    ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower
    #外表管理 #流行穿搭

    熱門文章

    家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

    hotNews__list__item--img

    被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
    hotNews__list__item--img

    麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
    hotNews__list__item--img

    「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
    hotNews__list__item--img

    面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！
    hotNews__list__item--img

    連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰

    最新文章

    膠原蛋白為什麼常搭配維生素C？一次看懂補充原理與常見迷思

    膠原蛋白為什麼常搭配維生素C？一次看懂補充原理與常見迷思

    #膠原蛋白 #抗氧化 #外表管理

    潮健康 2026.07.08 6
    完美應對室內外 10 度溫差！今年盛夏必學的 3 個「盛夏通勤公式」造型公式

    完美應對室內外 10 度溫差！今年盛夏必學的 3 個「盛夏通勤公式」造型公式

    #外表管理 #流行穿搭

    女子漾編輯 / Sydney 2026.07.08 22
    夏日眼鏡話題一次看！Mrs. GREEN APPLE代言抗UV太陽眼鏡，李珠珢公益首秀為浪浪義賣

    夏日眼鏡話題一次看！Mrs. GREEN APPLE代言抗UV太陽眼鏡，李珠珢公益首秀為浪浪義賣

    #太陽眼鏡 #眼鏡 #啦啦隊 #Mrs. GREEN APPLE #李珠珢

    女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.08 31
    2026夏日美妝新品推薦！NARS液態腮紅打造自然紅暈，蘭蔻粉底棒精雕骨相

    2026夏日美妝新品推薦！NARS液態腮紅打造自然紅暈，蘭蔻粉底棒精雕骨相

    #腮紅 #腮紅露 #韓系 #NARS #蘭蔻 #美妝推薦

    女子漾／編輯金柔葳 2026.07.08 30
    《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

    《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

    #外表管理 #流行穿搭

    女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.07.07 391
    補充膠原蛋白有訣竅？解析分子型態與複方設計的重要性

    補充膠原蛋白有訣竅？解析分子型態與複方設計的重要性

    #膠原蛋白 #營養 #外表管理

    潮健康 2026.07.07 12
    熬夜後眼周卡紋？專家：眼霜保養先看懂乾燥、日曬與輕柔按摩

    熬夜後眼周卡紋？專家：眼霜保養先看懂乾燥、日曬與輕柔按摩

    #外表管理 #眼霜 #彩妝保養

    潮健康 2026.07.07 15
    牙套族、外食族都懂的尷尬！口袋型沖牙機登場　飯後隨手一沖找回清爽笑容

    牙套族、外食族都懂的尷尬！口袋型沖牙機登場　飯後隨手一沖找回清爽笑容

    #口腔清潔 #電動牙刷 #傳統牙刷 #美白牙膏 #牙刷

    就賀日常 2026.07.07 25
    韓星同款終於來台！aeae首間快閃店落地台北，NewJeans、ITZY同款潮牌快閃開賣

    韓星同款終於來台！aeae首間快閃店落地台北，NewJeans、ITZY同款潮牌快閃開賣

    #aeae #首爾 #台北 #快閃店 #品牌 #韓國 #台灣 #韓流 #ITZY #NewJeans

    女子漾／編輯金柔葳 2026.07.07 111
    夏天衣櫃又要被角色聯名攻佔！GU曬黑三麗鷗、UNIQLO ZO&FRIENDS UT一次看

    夏天衣櫃又要被角色聯名攻佔！GU曬黑三麗鷗、UNIQLO ZO&FRIENDS UT一次看

    #三麗鷗 #布丁狗 #日本 #GU #Uniqlo #ZOA

    女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.07 189
    18+