乾式面膜開箱【RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜】不同於傳統精華液面膜的護膚體驗，無水配方奈米吸收，讓保養也很有科技感！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凍乾奈米纖維面膜主打無水配方與秒速吸收。

凍乾奈米纖維面膜主打無水配方與秒速吸收。 重點二： 使用前需先潤濕肌膚，三秒即可貼合完成保養。

使用前需先潤濕肌膚，三秒即可貼合完成保養。 重點三：一盒十片兼具輕巧好攜帶與沙龍級保濕體驗。

面膜控的我，又來分享面膜給大家啦!

這次的面膜很特別，有別於以往常見的精華液濕式面膜，

它是來自 LOKI DUBAI的RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜。

是一款採用先進奈米纖維技術，無水配方凍乾精華面膜。

第一次使用乾式面膜的我，覺得蠻特別，

來好好分享一下心得。

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜 開箱

簡約俐落的包裝設計，

外觀其實看不出來跟一般面膜有什麼不一樣。

我喜歡它的底色，總覺得保養品使用黑色，都多了點貴氣質感的感覺。

一包10片入，因為是乾式面膜，重量輕巧許多。

外出旅行有行李總重考量的，這也算是它的優勢之一。

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜 實際使用

撕開包裝袋時我真的有愣了一下，因為裡面居然只有三片薄薄的綠色面膜!

一片額頭貼，兩片臉頰貼。

沒有熟悉的精華液，也沒有打開包裝時會滴得到處都是的液體。

少了傳統面膜那種濕答答的感覺，第一次看到時會懷疑：「這真的是面膜嗎？」

哈哈!

但千萬不要疑惑，

因為RespiBeauty DrySerum高純度凍乾活性血清精華面膜，

它採用的是凍乾奈米纖維技術。

將保養成分封存於面膜纖維中，因此不需要像一般面膜那樣浸泡在大量精華液裡。

一盒共有10片，剛開始用的時候可以安排 7 日密集保養。

什麼是7日密集保養呢?

聽起來好像很正式，其實保養節奏簡單又好記！

就是分為兩階段，

前 4 天每天 1 片，後 3 天早晚各 1 片。

使用方式超簡單，只要先將臉部肌膚稍微潤濕，

再把面膜敷上，面膜便會隨著水分慢慢貼合肌膚，便開始展開保養程序。

我第一次使用時先用一般水測試，

後來也嘗試用過化妝水，都是ok的。

總之只要臉部肌膚是濕潤狀態，就能順利讓面膜浮貼於臉上。

貼上去之後，要敷多久呢?

重點來了!

這就是它最厲害的地方，主打奈米科技，只要3秒便可吸收。

因此一旦接觸肌膚水分後瞬間釋放後，

等於你就可以準備拿下來，整個保養程序可以說是在1分鐘內即刻完成。

如果有感覺局部未吸收完全，

只需要在補一點水，超級方便啊!

取下之後，

後面流程就跟日常保養一樣，或者直接上妝都是沒問題的。

7天之後，我個人是覺得挺有感的喔!

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜 成份亮點

除了特殊的凍乾奈米纖維技術之外，

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜的成分也相當有看頭。

主要成分有水解膠原蛋白、普魯蘭多醣，

另外還有近年保養品中相當受到關注的辣木籽萃取物，

基本上都是幫助肌膚維持良好保濕狀態的好物。

我自己覺得比較亮點地方，是它將多種植萃與保養成分相互搭配，

等於是全方位守護肌膚。

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜 心得推薦

我自己起初是抱著嘗試新事物的心情在使用，

畢竟將活性成分封裝在奈米纖維中，

無水、無防腐劑、又不含化學物質，

可以將成分秒速輸送，聽起來就很高科技啊!

但連續用7天以後，肌膚的穩定度表現，真的是蠻不錯的。

再來就是回到前面我所說的，

因為無含水，所以帶出門零負擔，輕巧到不行。

薄薄幾片直接放進化妝包就好，完全不占空間。

像我們家常常帶小孩到處跑，行李能少一樣是一樣，

這種保養品對我來說就特別有吸引力。

想保養的時候帶著走，不想被瓶瓶罐罐綁架，這點我還蠻喜歡的。

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜 相關資訊

我原本以為如此精緻的面膜，一盒最多大概就只有5片，畢竟是奢華沙龍級規格。

現實中這種高規格保養，總讓人望而卻步。

沒想到一盒居然有10片，

在家就能自己享有沙龍級的呵護，實在是誠意滿滿。

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜，

讓我體驗到了科技面膜的厲害與踏實。

不需要繁瑣步驟，只要花一點時間好好照顧自己。

RespiBeauty DrySerum 高純度凍乾活性血清精華面膜

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