《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

Cartier 於 2026 年 6 月 26 日至 7 月 3 日，於卡地亞高雄漢神百貨精品店首度登場《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》腕錶新品鑑賞活動，為慶祝高雄漢神精品店全新開幕，特別南移舉辦規模盛大的製錶展演，集結近百件作品，涵蓋全球首度抵台新錶、經典限量之作，以及備受矚目的 Cartier Privé 系列第十篇章，完整呈現 Crash 鏤空、Tortue 單按鈕計時碼錶與 Tank Normale 等標誌性造型腕錶，並延伸至 La Collection 經典再詮釋。
展區以「Watchmaker of Shapes」、「The Eye of the Jeweller」、「Shaping Movement」三大主題貫穿，橫跨經典造型腕錶、頂級珠寶腕錶、高級製錶與 Cartier Vintage 近現代典藏時計，並同步展出擺件與珠寶晚宴包，展現品牌從製錶到生活藝術的完整美學脈絡。此次亦特別聚焦品牌「造型腕錶大師」精神，從 Baignoire、Tank、Santos 到 Tortue 等經典系列進化新作，延伸至雪花鑲嵌、鍊帶重構與微型尺寸等工藝突破；同時以 Cartier Privé 系列致敬 Tank Normale、Tank Cintrée 與 Cloche 等歷史名作，結合鉑金與酒紅色設計語彙；高級珠寶腕錶與頂級製錶則融合寶石工藝、琺瑯與鏤空機械美學，並透過 Cartier Vintage 珍稀時計與西洋棋、珠寶盒及晚宴包等生活逸品，共同構築一場跨越製錶工藝與奢華生活藝術的沉浸式鑑賞盛宴。
Cartier 卡地亞是什麼品牌？
說到 Cartier 卡地亞，許多人第一時間會聯想到經典的 LOVE 手環、三環戒指或是優雅的美洲豹設計，Cartier 卡地亞是一個來自法國的精品珠寶與高級鐘錶品牌，創立於 1847 年，由 Louis-François Cartier 在巴黎創辦，品牌自創立以來，憑藉獨到的設計美學與卓越工藝，迅速成為歐洲皇室與上流社會鍾愛的珠寶選擇，曾被英王愛德華七世譽為「皇帝的珠寶商，珠寶商中的皇帝」。如今 Cartier 卡地亞不僅是奢華與品味的象徵，更是全球無數情侶定情、結婚的重要選擇，從鑽石戒指、經典手鐲到高級腕錶，Cartier 卡地亞的每一件作品都兼具藝術價值與情感意涵，其標誌性的 LOVE 系列象徵忠誠與束縛；Trinity 系列以三環代表愛情、友情與忠誠；Panthère 系列則展現女性力量與神祕氣質。作為全球頂尖的珠寶品牌之一，Cartier 卡地亞至今仍保有百年工坊的手工製作傳統，結合現代創意與經典設計語彙，成就跨越時代的精品美學。
你不知道的 Cartier 卡地亞冷知識！
1. 由拿破崙三世堂姐引薦給皇室貴族
Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立，當時正逢拿破崙三世執政，整個巴黎又回歸到了比較浮華的風氣，很多社交名流也開始舉辦派對，其中，拿破崙三世的堂姐瑪蒂爾德非常喜歡 Cartier 卡地亞這個品牌，於是就推薦給她的皇室貴族朋友們，讓 Cartier 卡地亞慢慢為人所知。
2. 被英國愛德華七世委任為皇家珠寶供應商
1874 年，Louis François Cartier 的兒子 Alfred Cartier 繼承了管理權，而後由他的三個兒子 Pierre Cartier、Louis Cartier 以及 Jacques Cartier 卡地亞發展成世界著名的珠寶品牌，業務逐漸拓展至海外，1904 年時便被國王愛德華七世委任為英國皇家珠寶供應商，其後亦獲得世界多國皇室，包括西班牙、葡萄牙、俄羅斯、暹羅、希臘、塞爾維亞、比利時、羅馬尼亞、埃及、阿爾巴尼亞等國委任為珠寶供應商。直到 1970 年代，Cartier 卡地亞決定將品牌轉手給投資者經營，終止了家族企業的傳承模式，現今的 Cartier 卡地亞則隸屬於世界上第二大奢侈品公司歷峰集團（Richemont）。
3. 經典美洲豹源自生死危機的愛情故事
說到 Cartier 卡地亞的經典代表作，絕對少不了「Panthère de Cartier 美洲豹系列」，充滿野性的美洲豹對於 Cartier 卡地亞而言，不只是品牌象徵，更是優雅高貴又充滿致命誘惑力的展現。不過，你知道為什麼 Cartier 卡地亞會以美洲豹作為品牌標誌嗎？據傳當年繼承 Cartier 卡地亞的二兒子 Louis Cartier 在 1919 年參加某場上流社會的派對時，認識了可可香奈兒（Coco Chanel）的朋友珍妮杜桑（Jeanne Toussaint），通常在這樣的盛會上遇到了品牌高層，大多數的人都會先美言幾句，沒想到珍妮杜桑一開口就跟 Louis Cartier 說：「Cartier 卡地亞的珠寶什麼時候才能打破這種一成不變的設計呢？」
Louis Cartier 聽到後頗為震驚，想說這個人怎麼說中了他內心正在煩惱的事，後來 Louis Cartier 發現了珍妮杜桑的才華，就把她帶到公司擔任珠寶設計師，在珍妮杜桑的操刀下，Cartier 卡地亞的作品慢慢有了改變。某天，Louis Cartier 和珍妮杜桑去了一趟美洲找靈感，在叢林時突然有隻美洲豹虎視眈眈地想獵捕他們倆，珍妮杜桑發現後就叫 Louis Cartier 趕快跑，Louis Cartier 突發奇想用他的萊卡相機閃光燈拍美洲豹，兩人也趁亂逃跑成功。
Cartier 卡地亞 LOVE 手環自 1969 年於紐約首次亮相以來，以大膽螺絲設計與獨特開合機制，將愛情化作勇敢無畏的宣言，迅速成為跨世代珠寶經典。如今，這段經典傳奇迎來嶄新篇章「LOVE Unlimited 系列」，將經典橢圓手環重新演繹為柔軟靈活的設計，如同第二層肌膚般服貼，延續 LOVE 系列的文化印記。手環由多枚圓模雕紋鍊節組成，點綴標誌性螺絲圖案，每枚螺絲皆手工拋光，綻放耀眼光芒。垂直圓模雕刻與圓潤螺絲相互呼應，交織出動人的珠寶韻律；螺絲間距依手環尺寸精準調整，確保整體比例與和諧美感；開合裝置與手環結構完美融合，僅需一枚螺絲即可開啟或閉合，手環宛如金質緞帶展現眼前。其由 200 枚微縮部件組裝而成，隱藏切割痕跡與鍊節，帶來柔軟舒適的配戴體驗。新版 LOVE 手環可透過開合釦環與另一手環相連，甚至多枚手環連接，象徵愛的紐帶，見證無盡愛意，系列提供白 K 金、玫瑰金與黃 K 金款，適合作為交換愛禮或成對配戴，別具意義，同時亦推出相應款式戒指，可雙枚或多枚疊戴，展現多樣造型風格。