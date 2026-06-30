韓星同款時尚清單來了！SUPER JUNIOR-D&E代言ROBINMAY，IU同款帽快閃台中必逛

韓流帝王降臨！Super Junior-D&E 東海、銀赫正式成為 ROBINMAY 全新代言人，為品牌十週年揭開全新時尚篇章。這次雙方以「雙星引力｜A New Orbit Begins」為主題，將 D&E 兩人舞台上相互輝映的魅力，轉化成包款設計語彙，從寶藍雙星吊飾、雙星五金 LOGO 到限定零錢包，每一款都藏著粉絲會心動的細節。ROBINMAY 本次以神祕「黑岩風格」打造視覺概念，用極致黑色襯托 SUPER JUNIOR-D&E 的巨星光芒，也呼應品牌想傳遞的概念：在廣闊夜空中，每顆星星都能閃耀；在人海裡，每個人也都是獨一無二的存在。以下一次盤點 4 款 SUPER JUNIOR-D&E 代言包款，ELF 準備筆記！

1. Dazzle斜背包：寶藍雙星吊飾太有收藏感

首波主打包款「Dazzle 斜背包」以俐落剪裁搭配側邊抓皺設計，兼具率性休閒與摩登造型感。包身線條簡約卻不無聊，柔軟皮革手感也讓整體多了日常實背性，不管是搭配襯衫、西裝外套，還是簡單 T 恤牛仔褲，都能立刻拉出造型重點。最吸睛的亮點，絕對是專屬打造的「寶藍雙星吊飾」。寶藍色不只呼應 SUPER JUNIOR 的代表色，也讓這款包多了粉絲專屬的情感連結，低調卻很懂的人一眼就會懂。

ROBINMAY 圖片來源：品牌提供

2. Gemini肩背包：雙口袋設計藏著雙子星概念

「Gemini 肩背包」以雙星作為核心靈感，對應 D&E 兩人在舞台上交織、互相照亮的關係。包款主打時尚工裝風，正面雙口袋造型不只增加收納機能，也巧妙呼應「雙子星」設計概念。細節上，包款點綴專屬雙星五金 LOGO，讓整體風格更俐落有記憶點。比起華麗高調，Gemini 肩背包更像是日常穿搭裡的低調時髦配件，適合喜歡實用、率性又帶點中性風的女孩。

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3. Meteor手提包：礦岩灰、礦岩黑帥度拉滿

想找一款容量夠、氣場也夠的包款，可以先鎖定「Meteor 手提包」。這次 ROBINMAY 將黑岩概念延伸到包款色彩，推出「礦岩灰」與「礦岩黑」雙色，整體視覺更有神祕暗夜氛圍。Meteor 手提包最加分的是設計感與機能兼具，寬敞容量適合通勤、約會、日常街拍。包款另附特製「雙星小零錢包」，不只是實用收納小物，也能成為造型上的可愛亮點。搭配主打雙星 LOGO，整體氣場一秒升級。

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4. 夢特DEcode胸包：經典夢特系列全新升級

ROBINMAY 經典「夢特胸包系列」這次也搭上雙星引力回歸，推出全新「夢特DEcode胸包」。包款融入雙星 LOGO，並在織帶加入寶藍色車線，讓經典包型多了更鮮明的代言記憶點。這款隨包附贈「圓形雙星零錢包」與專屬「寶藍綁繩吊飾」，細節感滿滿。對粉絲來說，它不只是一款胸包，更像是把 D&E、品牌與 ELF 之間的連結悄悄收進日常穿搭裡。

ROBINMAY 圖片來源：品牌提供

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ROBINMAY 7月專屬品牌活動

ROBINMAY 十週年活動自 5 月 25 日中午 12 點至 7 月 13 日中午 12 點登場，活動期間消費滿 3000 元現折 100 元，可與會員折扣併用但不累折，部分加購品、聯名商品及特惠商品不適用。



SUPER JUNIOR-D&E 代言系列贈品則自 7 月 1 日中午 12 點起開跑，凡購買任一款代言系列商品，即可獲得「SUPER JUNIOR-D&E 代言專屬提袋」乙個，數量有限，贈完為止，提袋尺寸隨機出貨。



此外，單筆消費含任一 SUPER JUNIOR-D&E 代言系列包款，滿 3000 元贈限量珍藏小卡一組，每組 2 張、共 4 款獨家帥照隨機搭配；滿 3800 元再贈 Left Heart 卡套乙個。小卡可累贈，卡套不可累贈，贈品皆為隨機贈送，不提供挑款與退換貨。

同步推薦：韓國街頭品牌 MÜCENT 首度快閃台中，IU同款帽、LACE CORE單品必逛

韓國人氣街頭品牌 MÜCENT 也很值得一起筆記！MÜCENT 將於 2026 年 6 月 26 日至 7 月 5 日，首度進駐新光三越台中中港店 10 樓 THE HYUNDAI POP-UP STORE，帶來春夏系列與多款韓國同步熱銷單品，讓台灣消費者不用飛首爾，也能零時差感受韓國最新街頭時尚。

MÜCENT 近年以「New Asia Look」打開討論度，將藝術、城市文化與街頭美學融合在一起，風格簡約卻很有辨識度。品牌擅長以經典黑色為核心，搭配俐落輪廓、色彩細節與實穿剪裁，從男女裝、帽款到包袋都很適合日常穿搭，也讓它成為韓國 Z 世代關注度很高的街頭品牌之一。

這次台中快閃店最大亮點，就是多款人氣秒殺單品首度同步登台。其中「SIGNATURE BALL CAP」是品牌代表性棒球帽，曾因 IU 私服穿搭引發討論，帽型修飾臉型、帶有小臉效果，是韓國年輕世代很愛的熱門帽款。另一款「SUNNIOR LACE V-NECK HALF T」則搭上今年韓國流行關鍵字 LACE CORE，結合 V 領、蕾絲細節與修身剪裁，甜美中帶點率性，很適合想嘗試韓系微辣穿搭的女孩。

另外，「SIERRA LEOPARD HALF T」以豹紋元素搭配灰色愛心印花，甜酷感一次到位；「ONYX SIGNATURE LOGO V-NECK HALF T」則是百搭型日常單品，圓弧下擺能自然修飾身形。包款方面，「CRESCENT LEATHER SHOULDER BAG」主打大容量與亮面材質，搭配可調式背帶、磁吸開口與品牌 Logo 設計，不管通勤、逛街或旅行都很實用。

MÜCENT 台中快閃店資訊



活動時間：2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 5 日

活動地點：新光三越台中中港店 10 樓快閃櫃位

地址：台中市西屯區台灣大道三段 301 號

