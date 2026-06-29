2026-06-29 17:29 女子漾／編輯ANDREA
《影后》林廷憶驚吐嚴藝文「好老」嚇瘋道歉！現身Canada Goose夏日活動，親授「甜酷風」穿搭心法
憑藉Netflix熱門影集《影后》人氣爆棚的新生代女星林廷憶，不僅精湛演技備受肯定，自帶的清新甜酷氣質更是圈粉無數！不過，近期她卻被爆料曾當眾直言導演嚴藝文「好老喔」，超直白的GenZ發言引發熱烈討論。而剛從韓國擔任頒獎嘉賓返台的她，今（29）日亮麗出席Canada Goose 2026夏季系列鑑賞會，不僅親自還原了超糗的「嗆聲」真相，更不藏私分享了她私下最愛的夏日百搭T恤穿搭術！
笑著還原「嗆導演」真相，展現率真魅力
提到近期被嚴藝文導演在Podcast節目上爆料，曾脫口而出說導演「好老喔」，林廷憶受訪時忍不住笑場，急忙澄清還原當天情況，她表示當下真的只是下意識的直白反應，絕對沒有任何嫌棄的意思，事後自己也嚇得瘋狂向導演道歉，被問及前陣子與經紀人疑似傳出有曖昧動作，她也大方澄清並表示沒有這麼一回事，並同步分享自己未來的理想型主要是溫柔、善良也願意一同出去玩，當然還是希望可以在工作上有發展更為重要，聽得出來目前是把重心都投入在事業上。
探索自然與美學！Canada Goose 2026夏季系列
打破精品時尚與機能服飾的界線，Canada Goose 2026夏季系列以「Natural Intelligence（自然界的智慧）」為靈感核心，將極地探索的精神延伸至都會日常。本季大量運用丁香紫、牛津深藍、青檸黃與綠色調等明亮色系，並選用有機棉Jersey平紋布、Terry毛巾布與Pique珠地布等「會呼吸」的舒適透氣材質。從撞色、條紋到漸層設計，完美回應了夏季多變的生活場景，讓人在炎炎夏日中依然保有輕盈感。
林廷憶的「老靈魂」穿搭哲學：T恤就是王道！ 在鑑賞會上，林廷憶以一件純白Roam T-Shirt疊搭Almira Polo藍粉條紋衫，外層再套上Axis木沙色防風外套，完美演繹了專屬她的「甜酷女孩」風格。自嘲擁有「老靈魂」的她坦言，在台灣悶熱潮濕的夏天，衣櫥裡出鏡率最高、絕對不能沒有的單品就是「T恤」！
比起追逐瞬息萬變的流行，她更在乎服裝純粹的舒適度與可塑性。「T恤可以穿得很輕鬆率性，只要利用不同色系進行層次疊搭，最基礎的單品也能創造出百變風格！」
同步推薦：Ralph Lauren×溫布頓邁入20週年！首推「頂級紫標」系列，台北101限定開賣
網球界的年度盛事「溫布頓網球錦標賽」火熱登場！今年不僅是精彩賽事，更是美國精品品牌 Ralph Lauren 與溫布頓合作邁入第20週年的重要里程碑。身為溫布頓 149 年輝煌歷史中「唯一」榮獲官方服裝供應商殊榮的設計師品牌，Ralph Lauren 這次火力全開，不僅首度重磅推出頂級「紫標」膠囊系列，更在倫敦打造絕美沉浸式體驗，台灣的粉絲也能在台北101直接入手限定聯名款！
義大利工藝加持！首度釋出「紫標」奢華系列
為了歡慶20週年，Ralph Lauren 首次為溫布頓量身打造最高規格的 Purple Label 紫標膠囊系列。全系列交由義大利頂級工坊精雕細琢，將運動熱血與頂級奢華完美結合。
夢幻逸品一次看： 包含採用喀什米爾斜紋布製成的 Wimbledon Forsythe 雙面夾克、揉合珍稀桑蠶絲的經典麻花針織衫，以及運用亞麻與皮革勾勒細節的「喀什米爾 Polo 熊毛衣」。精緻的刺繡工藝，絕對是藏家們不可錯過的焦點！
運動與奢華碰撞！Polo 聯名款台灣買得到
除了頂級紫標，Polo Ralph Lauren x 溫布頓 2026 膠囊系列同樣吸睛！將當代設計融入經典的「網球白裝」，推出亞麻絲綢古巴領襯衫、運動風連身裙與專屬網球包等配件。台灣消費者不必苦求代購，該系列目前已於 Polo Ralph Lauren 台北101專門店與台灣官網限定開賣！
倫敦斯隆廣場霸氣改造！一秒變身「運動之夏」
在海外，Ralph Lauren 更霸氣重塑倫敦斯隆廣場（Sloane Square），打造為期四週的「The RL Clubhouse」沉浸式空間，將溫布頓的澎湃激情搬到街頭！
巨型打卡點與直播派對：
現場矗立著超吸睛的巨型 Polo Bear 草皮雕塑，自 6 月 29 日起更化身專屬觀賽平台，零時差直播溫布頓精彩賽事。
Ralph's Coffee 限定快閃：
逛累了還能品嚐夏日限定的經典 Pimm's 調酒、沁涼霜淇淋，以及溫布頓官方指定 Lavazza 咖啡。
時尚結合公益：
此次活動部分收益將捐贈給「皇家馬斯登癌症慈善機構」，延續品牌長期的抗癌公益精神，讓時尚與愛心並行。
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