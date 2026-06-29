一秒時髦又清爽！跟著薇娟、張員瑛、雨琦以「背心」混搭5套夏季穿搭

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMA、adidas、ASICS、Vans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。
PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。
鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。
這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。
PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
價格：NT$2,780
推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人
adidas Samba OG 穆勒鞋
adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。
adidas Samba OG 穆勒鞋
價格：NT$3,290
推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以
ASICS GEL-1130 Mule
如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。
這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。
配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。
ASICS GEL-1130 Mule
價格：NT$3,280
推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人
Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋
Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。
黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。
Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋
價格：NT$2,580
推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人
想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。
如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。