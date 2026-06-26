夏天唇彩最怕黏厚乾！5大新品一次看：克蘭詩護唇小冰棒、LV精品唇線筆、i’m meme吊飾唇頰糖必看

夏天選唇彩，最怕的不是顏色不夠美，而是擦起來黏、厚、乾，補妝後還讓唇紋更明顯。尤其高溫、冷氣房來回切換，雙唇很容易乾燥脫皮，這時候比起重色唇膏，更多人會想找一支能快速提氣色、帶點光澤感，又不會有負擔的唇部單品。

圖片來源：i’m meme

近期唇妝新品也明顯往「保養感」靠攏，這篇一次整理5大品牌夏日唇妝新品，從冰感護唇、晶透唇釉、柔霧水光唇頰彩到精品唇線筆，想換一支夏天包包必備唇彩，可以直接筆記起來。

克蘭詩：美唇油變身夏日護唇小冰棒

彈潤植萃美唇油 #冰晶薄荷

圖片來源：克蘭詩

克蘭詩經典「彈潤植萃美唇油」這次迎來全新常態色號 #冰晶薄荷，把冷凍美容概念延伸到唇部保養。配方以 CRYO-PLUMPING 冷凍豐唇科技為靈感，結合薄荷醇、野薄荷精油與豐唇成分，擦上唇時帶有沁涼膚觸，適合夏天雙唇悶熱、乾燥、看起來沒精神時使用。

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#冰晶薄荷是清透無色質地，日間可以單擦打造水光感，也能疊在唇彩上增加澎潤亮度；晚上厚敷則能當作唇部晚安膜使用，讓唇況隔天看起來更柔嫩平滑。

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商品資訊：彈潤植萃美唇油 #冰晶薄荷，7ml，NT$1,200，7月1日上市。

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彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷

圖片來源：克蘭詩

如果說美唇油是包包裡的補光神器，那夏季限定的「彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷」就是更方便攜帶的護唇小冰棒。冰藍色膏體帶有細緻珠光，搭配 pH 顯色科技，能依照唇部酸鹼值與膚溫變化，呈現自然好氣色。

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它的優勢是不用擔心液態唇油外漏，也很適合通勤、旅行、妝前打底或隨身補妝。一抹帶出潤色珠光，雙唇看起來像剛喝完冰飲一樣清透澎潤。

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商品資訊：彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷，2.9g，NT$1,200，夏季限定。

冰晶緊緻凍膜

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克蘭詩也同步推薦「冰晶緊緻凍膜」，主打臉部肌膚的夏日冰感急救。高溫、熬夜、浮腫、妝前狀態不佳時，可以搭配冰晶美唇油一起使用，打造從臉到唇的夏季冷凍美容保養儀式。

商品資訊：冰晶緊緻凍膜，75ml，NT$2,600。

路易威登：精品唇線筆讓唇妝變成藝術品

LV Crayon 唇線筆

路易威登 La Beauté 彩妝系列再推新品「LV Crayon 唇線筆」，由彩妝創意總監 Pat McGrath 女爵士親自構思，將她在伸展台後台累積多年的精準唇妝技巧，變成日常也能使用的精品彩妝工具。

圖片來源：LV

這款唇線筆最吸睛之處，不只是顏色，而是整體設計感。筆身融入 Monogram Flower 圖案造型，搭配霧黑木質筆桿與金色花形筆蓋，拿在手上就像小型藝術品。質地則主打柔滑、服貼、好描繪，能搭配 LV Rouge 唇膏與 LV Baume 潤唇膏使用，無論想修飾唇形、放大唇峰、打造柔焦唇妝或紅毯感裸唇，都能更精準完成。

圖片來源：LV

色選共10色，從日常裸棕、玫瑰色、冷調粉，到梅子色、寶石紅與經典 Monogram 檀紅都有。像 190 Beige Atlas 適合打造溫柔米棕裸唇；290 Rose Whisper 是清冷玫瑰感；854 Rouge Louis 則是自帶氣場的經典紅。

圖片來源：LV

商品資訊：LV Crayon 唇線筆，NT$1,750。

Lip Blending Brush 專業唇妝暈染刷

圖片來源：LV

想讓唇線不要太銳利、打造現在很紅的柔焦唇妝，可以搭配「Lip Blending Brush 專業唇妝暈染刷」。它可以柔化唇緣、暈染唇膏與唇線筆之間的界線，也適合用來做漸層唇或霧化唇妝。

商品資訊：Lip Blending Brush 專業唇妝暈染刷，NT$3,600。

Beauty Sharpener 精湛工藝削筆器

圖片來源：LV

連削筆器都能做成收藏級單品，路易威登這次真的把彩妝儀式感拉滿。Beauty Sharpener 採用精緻結構設計，適合搭配 LV Crayon 使用。

商品資訊：Beauty Sharpener 精湛工藝削筆器，NT$15,100。

Beauty Pouch 美妝收納包、Lip Pencil Case 唇線筆收納捲包

圖片來源：LV

如果是精品彩妝控，這次同步登場的收納配件也很有看點。Beauty Pouch 可以收納唇膏、唇線筆與唇刷。

Lip Pencil Case 則可完整收藏10款唇線筆色號，適合把彩妝也當作精品收藏的人。

商品資訊：Beauty Pouch 美妝收納包，NT$22,700；Lip Pencil Case 唇線筆收納捲包，NT$32,200。

香奈兒：晶凍光澤唇釉，夏天擦了會發光

香奈兒 COCO晶凍光潤唇釉

香奈兒全新推出「COCO晶凍光潤唇釉」，主打晶透、閃耀、水潤的夏日唇妝效果。它不是單純追求亮，而是把護唇感和鏡面光澤結合，擦上後能讓雙唇呈現像果凍包膜般的聚光感。

圖片來源：香奈兒

配方含有85%保濕基底成分，並添加山茶花神經醯胺與保濕胜肽因子，訴求24小時滋潤保濕。對唇況容易乾、唇紋明顯，卻又想要亮面唇妝的人來說，這類「保養型唇釉」會比傳統唇蜜更有吸引力。

刷頭也採用圓潤包覆設計，能貼合唇形、沾取剛好的用量，單擦可以打造乾淨水亮唇，也能疊擦在香奈兒 COCO唇膏上，讓原本的唇色多一層晶凍光澤。

i’m meme：可愛到想掛包包上的唇頰糖

我愛澎澎頰心唇頰糖

開架彩妝這邊，i’m meme全新「我愛澎澎頰心唇頰糖」直接把彩妝做成吊飾，主打一顆就能唇頰兩用，還可以掛在包包、手機或隨身小物上，完全是今年很吃香的「吊飾系彩妝」。

圖片來源：i’m meme

它一次結合柔霧與水光雙質地，柔霧端可以暈染雙頰與雙唇，打造自然柔焦好氣色；水光端則能疊出透亮澎潤感。單擦很清新，疊擦則會更有韓系糖感妝容的層次。

圖片來源：i’m meme

這次共有5款色選，每款都搭配不同糖果香調。主打色 05蘋果跳跳糖是乾燥蘋果色搭配復古玫瑰粉，適合日常淡妝；01香草棉花糖則是嫩粉與水感玫瑰粉，擦起來有天然好氣色；想要元氣一點可以選02彩虹泡泡糖；偏仙氣冷感可看03果汁莓軟糖；喜歡自然輪廓感則可試04焦糖牛奶糖。

圖片來源：i’m meme

商品資訊：i’m meme 我愛澎澎頰心唇頰糖，4.2g，NT$430。上市通路包含屈臣氏、官網、寶雅、康是美。

KRYOLAN歌劇魅影：果凍琉璃唇一抹成形

光癮晶潤唇蜜

KRYOLAN歌劇魅影全新升級「光癮晶潤唇蜜」，主打今年夏天很有存在感的「果凍琉璃唇」。比起過去厚重黏膩的唇蜜，這款走的是輕盈、晶透、保濕又顯色的路線，擦上後能用高光澤感修飾唇紋，讓雙唇看起來更飽滿。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

新品色調以冷感粉紫與寶石紅為主，搭配維他命E保濕成分，適合乾唇、薄唇，或喜歡雙唇看起來水嫩飽滿的人。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

色選中，#01 Crystal Rose 是萬用透明琉璃光，可以單擦當唇部凍膜感護唇，也能疊擦在其他唇彩上增加亮度。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#06 Butterfly 是清冷紫玫瑰色，適合打造高智感妝容。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#10 Fashionista 是甜美漿果色，很有女團愛豆感。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#16 Touch 是黃肌也友善的珊瑚蜜瓜黏膜色。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#17 Vamp 則是清透寶石紅，日常上班或正式場合都能擦。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

商品資訊：KRYOLAN歌劇魅影 光癮晶潤唇蜜，4ml，NT$950。

81週年限定夢幻美唇箱

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

配合歌劇魅影81週年慶，品牌也推出「夢幻美唇箱」活動。7月1日至7月31日至官網下單，並完成指定社群分享，就有機會帶走81週年限定夢幻美唇箱，把5大百搭美色一次收齊。

夏日唇妝怎麼挑？編輯幫妳快速分類

擦了像沒化妝但唇況很好

選克蘭詩 #冰晶薄荷美唇油或 KRYOLAN #01 Crystal Rose。

水亮、晶透、拍照很有光澤

香奈兒 COCO晶凍光潤唇釉與 KRYOLAN 光癮晶潤唇蜜會很適合。

上班通勤補妝方便

克蘭詩固態美唇油、i’m meme唇頰糖都很適合放包包。

精緻唇形、唇妝更有輪廓

LV Crayon 唇線筆會是精品唇妝控可以關注的選擇。

可愛又實用的開架新品

i’m meme 我愛澎澎頰心唇頰糖最有話題感，吊飾設計也很適合社群拍照。