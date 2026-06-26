夏天唇彩最怕黏厚乾！5大新品一次看：克蘭詩護唇小冰棒、LV精品唇線筆、i’m meme吊飾唇頰糖必看

2026-06-26 16:33 女子漾／編輯許智捷
夏天唇彩最怕黏厚乾！5大新品一次看：克蘭詩護唇小冰棒、LV精品唇線筆、i’m meme吊飾唇頰糖必看。圖片來源：官方提供
夏天唇彩最怕黏厚乾！5大新品一次看：克蘭詩護唇小冰棒、LV精品唇線筆、i’m meme吊飾唇頰糖必看。圖片來源：官方提供

夏天選唇彩，最怕的不是顏色不夠美，而是擦起來黏、厚、乾，補妝後還讓唇紋更明顯。尤其高溫、冷氣房來回切換，雙唇很容易乾燥脫皮，這時候比起重色唇膏，更多人會想找一支能快速提氣色、帶點光澤感，又不會有負擔的唇部單品。

圖片來源：i’m meme
圖片來源：i’m meme

近期唇妝新品也明顯往「保養感」靠攏，這篇一次整理5大品牌夏日唇妝新品，從冰感護唇、晶透唇釉、柔霧水光唇頰彩到精品唇線筆，想換一支夏天包包必備唇彩，可以直接筆記起來。

克蘭詩：美唇油變身夏日護唇小冰棒

彈潤植萃美唇油 #冰晶薄荷

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

克蘭詩經典「彈潤植萃美唇油」這次迎來全新常態色號 #冰晶薄荷，把冷凍美容概念延伸到唇部保養。配方以 CRYO-PLUMPING 冷凍豐唇科技為靈感，結合薄荷醇、野薄荷精油與豐唇成分，擦上唇時帶有沁涼膚觸，適合夏天雙唇悶熱、乾燥、看起來沒精神時使用。

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

#冰晶薄荷是清透無色質地，日間可以單擦打造水光感，也能疊在唇彩上增加澎潤亮度；晚上厚敷則能當作唇部晚安膜使用，讓唇況隔天看起來更柔嫩平滑。

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

商品資訊：彈潤植萃美唇油 #冰晶薄荷，7ml，NT$1,200，7月1日上市。

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

如果說美唇油是包包裡的補光神器，那夏季限定的「彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷」就是更方便攜帶的護唇小冰棒。冰藍色膏體帶有細緻珠光，搭配 pH 顯色科技，能依照唇部酸鹼值與膚溫變化，呈現自然好氣色。

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

它的優勢是不用擔心液態唇油外漏，也很適合通勤、旅行、妝前打底或隨身補妝。一抹帶出潤色珠光，雙唇看起來像剛喝完冰飲一樣清透澎潤。

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

商品資訊：彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷，2.9g，NT$1,200，夏季限定。

冰晶緊緻凍膜

圖片來源：克蘭詩
圖片來源：克蘭詩

克蘭詩也同步推薦「冰晶緊緻凍膜」，主打臉部肌膚的夏日冰感急救。高溫、熬夜、浮腫、妝前狀態不佳時，可以搭配冰晶美唇油一起使用，打造從臉到唇的夏季冷凍美容保養儀式。

商品資訊：冰晶緊緻凍膜，75ml，NT$2,600。

路易威登：精品唇線筆讓唇妝變成藝術品

LV Crayon 唇線筆

路易威登 La Beauté 彩妝系列再推新品「LV Crayon 唇線筆」，由彩妝創意總監 Pat McGrath 女爵士親自構思，將她在伸展台後台累積多年的精準唇妝技巧，變成日常也能使用的精品彩妝工具。

圖片來源：LV
圖片來源：LV

這款唇線筆最吸睛之處，不只是顏色，而是整體設計感。筆身融入 Monogram Flower 圖案造型，搭配霧黑木質筆桿與金色花形筆蓋，拿在手上就像小型藝術品。質地則主打柔滑、服貼、好描繪，能搭配 LV Rouge 唇膏與 LV Baume 潤唇膏使用，無論想修飾唇形、放大唇峰、打造柔焦唇妝或紅毯感裸唇，都能更精準完成。

圖片來源：LV
圖片來源：LV

色選共10色，從日常裸棕、玫瑰色、冷調粉，到梅子色、寶石紅與經典 Monogram 檀紅都有。像 190 Beige Atlas 適合打造溫柔米棕裸唇；290 Rose Whisper 是清冷玫瑰感；854 Rouge Louis 則是自帶氣場的經典紅。

圖片來源：LV
圖片來源：LV

商品資訊：LV Crayon 唇線筆，NT$1,750。

Lip Blending Brush 專業唇妝暈染刷

圖片來源：LV
圖片來源：LV

想讓唇線不要太銳利、打造現在很紅的柔焦唇妝，可以搭配「Lip Blending Brush 專業唇妝暈染刷」。它可以柔化唇緣、暈染唇膏與唇線筆之間的界線，也適合用來做漸層唇或霧化唇妝。

商品資訊：Lip Blending Brush 專業唇妝暈染刷，NT$3,600。

Beauty Sharpener 精湛工藝削筆器

圖片來源：LV
圖片來源：LV

連削筆器都能做成收藏級單品，路易威登這次真的把彩妝儀式感拉滿。Beauty Sharpener 採用精緻結構設計，適合搭配 LV Crayon 使用。

商品資訊：Beauty Sharpener 精湛工藝削筆器，NT$15,100。

Beauty Pouch 美妝收納包、Lip Pencil Case 唇線筆收納捲包

圖片來源：LV
圖片來源：LV

如果是精品彩妝控，這次同步登場的收納配件也很有看點。Beauty Pouch 可以收納唇膏、唇線筆與唇刷。

Lip Pencil Case 則可完整收藏10款唇線筆色號，適合把彩妝也當作精品收藏的人。

商品資訊：Beauty Pouch 美妝收納包，NT$22,700；Lip Pencil Case 唇線筆收納捲包，NT$32,200。

香奈兒：晶凍光澤唇釉，夏天擦了會發光

香奈兒 COCO晶凍光潤唇釉

香奈兒全新推出「COCO晶凍光潤唇釉」，主打晶透、閃耀、水潤的夏日唇妝效果。它不是單純追求亮，而是把護唇感和鏡面光澤結合，擦上後能讓雙唇呈現像果凍包膜般的聚光感。

圖片來源：香奈兒
圖片來源：香奈兒

配方含有85%保濕基底成分，並添加山茶花神經醯胺與保濕胜肽因子，訴求24小時滋潤保濕。對唇況容易乾、唇紋明顯，卻又想要亮面唇妝的人來說，這類「保養型唇釉」會比傳統唇蜜更有吸引力。

刷頭也採用圓潤包覆設計，能貼合唇形、沾取剛好的用量，單擦可以打造乾淨水亮唇，也能疊擦在香奈兒 COCO唇膏上，讓原本的唇色多一層晶凍光澤。

i’m meme：可愛到想掛包包上的唇頰糖

我愛澎澎頰心唇頰糖

開架彩妝這邊，i’m meme全新「我愛澎澎頰心唇頰糖」直接把彩妝做成吊飾，主打一顆就能唇頰兩用，還可以掛在包包、手機或隨身小物上，完全是今年很吃香的「吊飾系彩妝」。

圖片來源：i’m meme
圖片來源：i’m meme

它一次結合柔霧與水光雙質地，柔霧端可以暈染雙頰與雙唇，打造自然柔焦好氣色；水光端則能疊出透亮澎潤感。單擦很清新，疊擦則會更有韓系糖感妝容的層次。

圖片來源：i’m meme
圖片來源：i’m meme

這次共有5款色選，每款都搭配不同糖果香調。主打色 05蘋果跳跳糖是乾燥蘋果色搭配復古玫瑰粉，適合日常淡妝；01香草棉花糖則是嫩粉與水感玫瑰粉，擦起來有天然好氣色；想要元氣一點可以選02彩虹泡泡糖；偏仙氣冷感可看03果汁莓軟糖；喜歡自然輪廓感則可試04焦糖牛奶糖。

圖片來源：i’m meme
圖片來源：i’m meme

商品資訊：i’m meme 我愛澎澎頰心唇頰糖，4.2g，NT$430。上市通路包含屈臣氏、官網、寶雅、康是美。

KRYOLAN歌劇魅影：果凍琉璃唇一抹成形

光癮晶潤唇蜜

KRYOLAN歌劇魅影全新升級「光癮晶潤唇蜜」，主打今年夏天很有存在感的「果凍琉璃唇」。比起過去厚重黏膩的唇蜜，這款走的是輕盈、晶透、保濕又顯色的路線，擦上後能用高光澤感修飾唇紋，讓雙唇看起來更飽滿。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

新品色調以冷感粉紫與寶石紅為主，搭配維他命E保濕成分，適合乾唇、薄唇，或喜歡雙唇看起來水嫩飽滿的人。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

色選中，#01 Crystal Rose 是萬用透明琉璃光，可以單擦當唇部凍膜感護唇，也能疊擦在其他唇彩上增加亮度。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#06 Butterfly 是清冷紫玫瑰色，適合打造高智感妝容。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#10 Fashionista 是甜美漿果色，很有女團愛豆感。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
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#16 Touch 是黃肌也友善的珊瑚蜜瓜黏膜色。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

#17 Vamp 則是清透寶石紅，日常上班或正式場合都能擦。

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

商品資訊：KRYOLAN歌劇魅影 光癮晶潤唇蜜，4ml，NT$950。

81週年限定夢幻美唇箱

圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影
圖片來源：KRYOLAN歌劇魅影

配合歌劇魅影81週年慶，品牌也推出「夢幻美唇箱」活動。7月1日至7月31日至官網下單，並完成指定社群分享，就有機會帶走81週年限定夢幻美唇箱，把5大百搭美色一次收齊。

夏日唇妝怎麼挑？編輯幫妳快速分類

擦了像沒化妝但唇況很好

選克蘭詩 #冰晶薄荷美唇油或 KRYOLAN #01 Crystal Rose。

水亮、晶透、拍照很有光澤

香奈兒 COCO晶凍光潤唇釉與 KRYOLAN 光癮晶潤唇蜜會很適合。

上班通勤補妝方便

克蘭詩固態美唇油、i’m meme唇頰糖都很適合放包包。

精緻唇形、唇妝更有輪廓

LV Crayon 唇線筆會是精品唇妝控可以關注的選擇。

可愛又實用的開架新品

i’m meme 我愛澎澎頰心唇頰糖最有話題感，吊飾設計也很適合社群拍照。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

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2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

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2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

2026-06-18 12:23 造咖
圖片來源：IG@tokio_tashiro
圖片來源：IG@tokio_tashiro

換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。

編輯推薦

圓臉髮型：中分波浪捲中長髮

圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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#髮型 #臉型適合髮型

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