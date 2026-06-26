TIRTIR快閃送V迷你寫真冊、3CE聯名K-POP飾品品牌！夏日彩妝、防曬新品一次看

2026-06-26 14:38 女子漾／編輯許智捷
TIRTIR快閃送V迷你寫真冊、3CE聯名K-POP飾品品牌！夏日彩妝、防曬新品一次看。圖片來源：官方提供
TIRTIR快閃送V迷你寫真冊、3CE聯名K-POP飾品品牌！夏日彩妝、防曬新品一次看。圖片來源：官方提供

夏天選美妝，最怕買到不實用的新品。底妝要扛得住悶熱天氣，唇頰彩要能快速提氣色，防曬更不能擦起來黏膩有負擔。近期 TIRTIR、3CE、嘉丹妮爾陸續推出快閃、聯名與夏日防曬企劃，亮點橫跨粉絲限定贈品、韓系彩妝新色與咖啡廳體驗活動，這篇直接幫你一次整理資訊，想搶限定贈品、換上韓妞感妝容，或正在尋找清爽不黏膩的夏日防曬，都可以先筆記起來！

圖片來源：tirtir
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編輯推薦

TIRTIR：滿額送V迷你寫真冊

韓國人氣美妝品牌 TIRTIR 這次把快閃活動帶到台北西門町！品牌將於 2026 年 6 月 26 日至 6 月 28 日，在屈臣氏武昌二門市舉辦期間限定活動，最大亮點就是結合全球代言人 BTS 成員 V（金泰亨），推出限量「V 迷你寫真冊」滿額贈。

圖片來源：tirtir
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對 ARMY 和美妝控來說，這次快閃不只可以現場入手 TIRTIR 人氣商品，還能近距離感受品牌全新展架與 V 的形象視覺。活動僅有三天，加上贈品數量有限，預計會成為西門町週末最有討論度的美妝打卡點之一。

MASK FIT RED CUSHION 紅氣墊

TIRTIR 最具代表性的明星商品，絕對少不了「MASK FIT RED CUSHION 紅氣墊」。這款氣墊在全球累積高人氣，主打服貼、持妝與精緻妝感，是許多人認識 TIRTIR 的入門單品。

圖片來源：tirtir
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對台灣夏天來說，底妝最怕悶、黏、浮粉，紅氣墊之所以受到關注，就是因為它把韓系光澤底妝做得更精緻，也很適合想要快速完成妝容、又希望底妝看起來乾淨有質感的人。

V 迷你寫真冊 PHOTO BOOK

本次快閃最受矚目的贈品，就是限量「V 迷你寫真冊 PHOTO BOOK」。寫真冊收錄 V 多款形象照，不只是滿額贈品，更帶有收藏價值，對粉絲來說相當有紀念意義。

活動期間凡單筆消費滿 NT$1,299，即可獲得「V 迷你寫真冊」乙本；單筆消費滿 NT$1,699，還能參加幸運抽抽樂，有機會獲得更多驚喜好禮。

迷你潤唇膏吊飾

除了寫真冊之外，活動期間凡購買 TIRTIR 商品，即可獲得限量「迷你潤唇膏吊飾」。小巧吊飾很適合掛在包包、化妝包上，帶點可愛又實用的隨身感，也讓這次快閃更有粉絲收藏氛圍。

圖片來源：tirtir
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TIRTIR快閃活動資訊

活動日期：2026 年 6 月 26 日至 6 月 28 日
活動地點：屈臣氏武昌二門市
地址：台北市萬華區武昌街二段81號

活動內容

消費即贈「迷你潤唇膏吊飾」
單筆消費滿 NT$1,299 贈「V 迷你寫真冊 PHOTO BOOK」
單筆消費滿 NT$1,699 贈「幸運抽抽樂」乙次

贈品數量有限，送完為止。

3CE：攜手MIKSHIMAI推限量聯名

韓國潮流彩妝品牌 3CE 再度帶來話題聯名，這次攜手首爾人氣飾品品牌 MIKSHIMAI 推出限量系列，把彩妝與飾品的甜酷風格結合在一起。

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

MIKSHIMAI 是許多 K-POP 偶像與時尚潮人喜愛的飾品品牌，以大膽、俏皮又有個性的設計受到關注。這次聯名把飾品元素融入彩妝包裝，讓產品不只是化妝品，也像是可以收藏、拍照、放進包包裡的時尚小物。

粉漾柔光潤唇膏 #仲夏珊瑚 CORAL STRIKE

這次聯名推出全新色號「粉漾柔光潤唇膏 #仲夏珊瑚 CORAL STRIKE」，以夏天最不容易出錯的珊瑚色調為主，能讓唇色看起來自然提亮，又不會太有攻擊性。

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

比起厚重飽和的唇彩，珊瑚色更適合日常通勤、約會、週末出遊，擦上後有種「沒特別打扮但氣色很好」的氛圍，尤其適合搭配乾淨底妝與柔和腮紅，打造韓妞感夏日妝容。

圖片來源：3CE
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單色腮紅 #心機蜜桃 DANGEROUS PEACH

另一款聯名限定色是「單色腮紅 #心機蜜桃 DANGEROUS PEACH」。蜜桃色腮紅一直是韓系妝容裡的好感關鍵，能讓臉頰看起來柔和、清新，也很適合亞洲膚色。

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

這款色選帶有甜感，但又不會太過可愛，搭配 3CE 一貫的時髦妝感，可以輕鬆做出甜酷平衡。想讓整體妝容看起來更年輕、更有夏日氣息，這類蜜桃腮紅就是很值得放進化妝包的單品。

圖片來源：3CE
圖片來源：3CE

MIKSHIMAI聯名手拿鏡、限量飾品

為了歡慶聯名上市，3CE 也同步推出限定活動。7 月 9 日起，聯名系列全面 85 折優惠；凡購買全品牌任兩件產品，即可獲得「MIKSHIMAI 聯名手拿鏡」乙份。

消費滿額還有機會獲得「MIKSHIMAI 限量聯名飾品」，包含甜酷戒指或聯名項鍊等人氣單品。實際活動時間與贈品內容依各通路公告為準，數量有限，送完為止。

嘉丹妮爾：聯手Cream & Bean打造夏日綠洲

台灣純淨保養品牌嘉丹妮爾（VECS GARDENIA）這次把防曬從浴室、化妝台帶進咖啡廳，攜手精品咖啡與貝果品牌 Cream & Bean，於 6 月 26 日至 7 月 12 日在 Cream & Bean 台北承德南西店推出「夏日綠洲計畫」。

圖片來源：嘉丹妮爾
圖片來源：嘉丹妮爾

這場聯名的概念很可愛，主打「補一點咖啡，再補一下防曬」。對每天面對高溫、紫外線、冷氣房和3C藍光的現代人來說，防曬早就不是只有去海邊才需要，而是晨間保養最後一步。嘉丹妮爾這次也透過咖啡香、植萃飲品與現場體驗區，讓防曬變得更像一種夏日儀式感。

嘉丹妮爾防曬系列

台灣夏天高溫又潮濕，防曬最怕厚重、黏膩、悶到冒痘。嘉丹妮爾防曬系列主打純淨、海洋友善與輕透乳液質地，希望改善傳統防曬容易有化學味、流汗後悶熱不舒服的問題。

圖片來源：嘉丹妮爾
圖片來源：嘉丹妮爾

這系列比較像是「防曬即保養」的概念，不只防止曬傷，也回應現代人對抗光老化、維持肌膚屏障的需求。對怕黏、怕悶、又想每天乖乖擦防曬的人來說，清爽感會是挑選重點。

圖片來源：嘉丹妮爾
圖片來源：嘉丹妮爾

水感輕透防曬凝乳15G

活動期間，只要在 Cream & Bean 購買「夏日綠洲計畫」聯名餐點，包含 Bagelato 或聯名植萃飲品，並拍照上傳 IG 或 Threads 分享、標記雙品牌官方帳號，就可獲得「嘉丹妮爾水感輕透防曬凝乳15G」。

圖片來源：嘉丹妮爾
圖片來源：嘉丹妮爾

15G 的小容量很適合放進包包裡補擦，也適合第一次接觸品牌的人先試用。對經常外出、通勤、週末跑咖啡廳或逛街的人來說，隨身防曬真的比想像中重要。

嘉丹妮爾夏日體驗包

凡於 Cream & Bean 購買任一餐點，並追蹤雙品牌官方 IG 帳號，即可免費獲得「嘉丹妮爾夏日體驗包」乙份，內容包含輕潤物理防曬乳2ML兩入與基礎單片面膜乙片。

這組體驗包很適合想測試防曬質地、怕踩雷的人。尤其夏天肌膚容易被曬後乾燥、悶熱泛紅，面膜與防曬搭配，也比較符合日常保養需求。

Cream & Bean聯名Bagelato

這次 Cream & Bean 為「夏日綠洲計畫」推出限定餐點「Bagelato」，以經典鹼水貝果搭配義式冰淇淋，口味包含開心果、鳳梨或牛奶，讓貝果的嚼勁和冰淇淋的冰涼口感結合，變成很適合夏日下午的甜點選擇。

圖片來源：嘉丹妮爾
圖片來源：嘉丹妮爾

比起一般聯名只做包裝，這次企劃更像是把「防曬、咖啡、甜點、生活美學」串在一起，很適合喜歡拍照打卡、也想體驗品牌氛圍的人。

聯名植萃飲品

同步登場的還有三款聯名植萃飲品，包含橙花冷萃咖啡、香檸氣泡抹茶飲與 Cream & Bean 咖啡。飲品設計延續草本、清爽、夏日綠洲的概念，讓保養裡的植萃感也能延伸到味蕾。

圖片來源：嘉丹妮爾
圖片來源：嘉丹妮爾

週末期間更限時推出「聯名植萃飲花藝組」，售價 NT$250，讓一杯飲品也多了花藝感與儀式感，適合約朋友一起把夏日午後過得漂亮一點。

嘉丹妮爾 × Cream & Bean活動資訊

活動日期：2026 年 6 月 26 日至 7 月 12 日
活動地點：Cream & Bean 承德南西店
地址：台北市大同區承德路二段99號1樓

Cream & Bean 門市活動

購買任一餐點並追蹤雙品牌官方 IG，可獲得「嘉丹妮爾夏日體驗包」乙份。
購買聯名餐點並拍照上傳 IG 或 Threads、標記雙品牌官方 IG，可獲得「嘉丹妮爾水感輕透防曬凝乳15G」。

嘉丹妮爾門市活動

活動期間於嘉丹妮爾「誠品生活南西店」或「新光三越信義新天地A11門市」消費，並追蹤雙品牌官方 IG，即可獲得 Cream & Bean 限定禮，內含品牌特製抹刀乙支及餐點折抵券。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

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2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

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2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
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圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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