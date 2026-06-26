TIRTIR快閃送V迷你寫真冊、3CE聯名K-POP飾品品牌！夏日彩妝、防曬新品一次看

夏天選美妝，最怕買到不實用的新品。底妝要扛得住悶熱天氣，唇頰彩要能快速提氣色，防曬更不能擦起來黏膩有負擔。近期 TIRTIR、3CE、嘉丹妮爾陸續推出快閃、聯名與夏日防曬企劃，亮點橫跨粉絲限定贈品、韓系彩妝新色與咖啡廳體驗活動，這篇直接幫你一次整理資訊，想搶限定贈品、換上韓妞感妝容，或正在尋找清爽不黏膩的夏日防曬，都可以先筆記起來！

圖片來源：tirtir

TIRTIR：滿額送V迷你寫真冊

韓國人氣美妝品牌 TIRTIR 這次把快閃活動帶到台北西門町！品牌將於 2026 年 6 月 26 日至 6 月 28 日，在屈臣氏武昌二門市舉辦期間限定活動，最大亮點就是結合全球代言人 BTS 成員 V（金泰亨），推出限量「V 迷你寫真冊」滿額贈。

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對 ARMY 和美妝控來說，這次快閃不只可以現場入手 TIRTIR 人氣商品，還能近距離感受品牌全新展架與 V 的形象視覺。活動僅有三天，加上贈品數量有限，預計會成為西門町週末最有討論度的美妝打卡點之一。

MASK FIT RED CUSHION 紅氣墊

TIRTIR 最具代表性的明星商品，絕對少不了「MASK FIT RED CUSHION 紅氣墊」。這款氣墊在全球累積高人氣，主打服貼、持妝與精緻妝感，是許多人認識 TIRTIR 的入門單品。

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對台灣夏天來說，底妝最怕悶、黏、浮粉，紅氣墊之所以受到關注，就是因為它把韓系光澤底妝做得更精緻，也很適合想要快速完成妝容、又希望底妝看起來乾淨有質感的人。

V 迷你寫真冊 PHOTO BOOK

本次快閃最受矚目的贈品，就是限量「V 迷你寫真冊 PHOTO BOOK」。寫真冊收錄 V 多款形象照，不只是滿額贈品，更帶有收藏價值，對粉絲來說相當有紀念意義。

活動期間凡單筆消費滿 NT$1,299，即可獲得「V 迷你寫真冊」乙本；單筆消費滿 NT$1,699，還能參加幸運抽抽樂，有機會獲得更多驚喜好禮。

迷你潤唇膏吊飾

除了寫真冊之外，活動期間凡購買 TIRTIR 商品，即可獲得限量「迷你潤唇膏吊飾」。小巧吊飾很適合掛在包包、化妝包上，帶點可愛又實用的隨身感，也讓這次快閃更有粉絲收藏氛圍。

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TIRTIR快閃活動資訊

活動日期：2026 年 6 月 26 日至 6 月 28 日

活動地點：屈臣氏武昌二門市

地址：台北市萬華區武昌街二段81號

活動內容

消費即贈「迷你潤唇膏吊飾」

單筆消費滿 NT$1,299 贈「V 迷你寫真冊 PHOTO BOOK」

單筆消費滿 NT$1,699 贈「幸運抽抽樂」乙次

贈品數量有限，送完為止。

3CE：攜手MIKSHIMAI推限量聯名

韓國潮流彩妝品牌 3CE 再度帶來話題聯名，這次攜手首爾人氣飾品品牌 MIKSHIMAI 推出限量系列，把彩妝與飾品的甜酷風格結合在一起。

圖片來源：3CE

MIKSHIMAI 是許多 K-POP 偶像與時尚潮人喜愛的飾品品牌，以大膽、俏皮又有個性的設計受到關注。這次聯名把飾品元素融入彩妝包裝，讓產品不只是化妝品，也像是可以收藏、拍照、放進包包裡的時尚小物。

粉漾柔光潤唇膏 #仲夏珊瑚 CORAL STRIKE

這次聯名推出全新色號「粉漾柔光潤唇膏 #仲夏珊瑚 CORAL STRIKE」，以夏天最不容易出錯的珊瑚色調為主，能讓唇色看起來自然提亮，又不會太有攻擊性。

圖片來源：3CE

比起厚重飽和的唇彩，珊瑚色更適合日常通勤、約會、週末出遊，擦上後有種「沒特別打扮但氣色很好」的氛圍，尤其適合搭配乾淨底妝與柔和腮紅，打造韓妞感夏日妝容。

圖片來源：3CE

單色腮紅 #心機蜜桃 DANGEROUS PEACH

另一款聯名限定色是「單色腮紅 #心機蜜桃 DANGEROUS PEACH」。蜜桃色腮紅一直是韓系妝容裡的好感關鍵，能讓臉頰看起來柔和、清新，也很適合亞洲膚色。

圖片來源：3CE

這款色選帶有甜感，但又不會太過可愛，搭配 3CE 一貫的時髦妝感，可以輕鬆做出甜酷平衡。想讓整體妝容看起來更年輕、更有夏日氣息，這類蜜桃腮紅就是很值得放進化妝包的單品。

圖片來源：3CE

MIKSHIMAI聯名手拿鏡、限量飾品

為了歡慶聯名上市，3CE 也同步推出限定活動。7 月 9 日起，聯名系列全面 85 折優惠；凡購買全品牌任兩件產品，即可獲得「MIKSHIMAI 聯名手拿鏡」乙份。

消費滿額還有機會獲得「MIKSHIMAI 限量聯名飾品」，包含甜酷戒指或聯名項鍊等人氣單品。實際活動時間與贈品內容依各通路公告為準，數量有限，送完為止。

嘉丹妮爾：聯手Cream & Bean打造夏日綠洲

台灣純淨保養品牌嘉丹妮爾（VECS GARDENIA）這次把防曬從浴室、化妝台帶進咖啡廳，攜手精品咖啡與貝果品牌 Cream & Bean，於 6 月 26 日至 7 月 12 日在 Cream & Bean 台北承德南西店推出「夏日綠洲計畫」。

圖片來源：嘉丹妮爾

這場聯名的概念很可愛，主打「補一點咖啡，再補一下防曬」。對每天面對高溫、紫外線、冷氣房和3C藍光的現代人來說，防曬早就不是只有去海邊才需要，而是晨間保養最後一步。嘉丹妮爾這次也透過咖啡香、植萃飲品與現場體驗區，讓防曬變得更像一種夏日儀式感。

嘉丹妮爾防曬系列

台灣夏天高溫又潮濕，防曬最怕厚重、黏膩、悶到冒痘。嘉丹妮爾防曬系列主打純淨、海洋友善與輕透乳液質地，希望改善傳統防曬容易有化學味、流汗後悶熱不舒服的問題。

圖片來源：嘉丹妮爾

這系列比較像是「防曬即保養」的概念，不只防止曬傷，也回應現代人對抗光老化、維持肌膚屏障的需求。對怕黏、怕悶、又想每天乖乖擦防曬的人來說，清爽感會是挑選重點。

圖片來源：嘉丹妮爾

水感輕透防曬凝乳15G

活動期間，只要在 Cream & Bean 購買「夏日綠洲計畫」聯名餐點，包含 Bagelato 或聯名植萃飲品，並拍照上傳 IG 或 Threads 分享、標記雙品牌官方帳號，就可獲得「嘉丹妮爾水感輕透防曬凝乳15G」。

圖片來源：嘉丹妮爾

15G 的小容量很適合放進包包裡補擦，也適合第一次接觸品牌的人先試用。對經常外出、通勤、週末跑咖啡廳或逛街的人來說，隨身防曬真的比想像中重要。

嘉丹妮爾夏日體驗包

凡於 Cream & Bean 購買任一餐點，並追蹤雙品牌官方 IG 帳號，即可免費獲得「嘉丹妮爾夏日體驗包」乙份，內容包含輕潤物理防曬乳2ML兩入與基礎單片面膜乙片。

這組體驗包很適合想測試防曬質地、怕踩雷的人。尤其夏天肌膚容易被曬後乾燥、悶熱泛紅，面膜與防曬搭配，也比較符合日常保養需求。

Cream & Bean聯名Bagelato

這次 Cream & Bean 為「夏日綠洲計畫」推出限定餐點「Bagelato」，以經典鹼水貝果搭配義式冰淇淋，口味包含開心果、鳳梨或牛奶，讓貝果的嚼勁和冰淇淋的冰涼口感結合，變成很適合夏日下午的甜點選擇。

圖片來源：嘉丹妮爾

比起一般聯名只做包裝，這次企劃更像是把「防曬、咖啡、甜點、生活美學」串在一起，很適合喜歡拍照打卡、也想體驗品牌氛圍的人。

聯名植萃飲品

同步登場的還有三款聯名植萃飲品，包含橙花冷萃咖啡、香檸氣泡抹茶飲與 Cream & Bean 咖啡。飲品設計延續草本、清爽、夏日綠洲的概念，讓保養裡的植萃感也能延伸到味蕾。

圖片來源：嘉丹妮爾

週末期間更限時推出「聯名植萃飲花藝組」，售價 NT$250，讓一杯飲品也多了花藝感與儀式感，適合約朋友一起把夏日午後過得漂亮一點。

嘉丹妮爾 × Cream & Bean活動資訊

活動日期：2026 年 6 月 26 日至 7 月 12 日

活動地點：Cream & Bean 承德南西店

地址：台北市大同區承德路二段99號1樓

Cream & Bean 門市活動

購買任一餐點並追蹤雙品牌官方 IG，可獲得「嘉丹妮爾夏日體驗包」乙份。

購買聯名餐點並拍照上傳 IG 或 Threads、標記雙品牌官方 IG，可獲得「嘉丹妮爾水感輕透防曬凝乳15G」。

嘉丹妮爾門市活動

活動期間於嘉丹妮爾「誠品生活南西店」或「新光三越信義新天地A11門市」消費，並追蹤雙品牌官方 IG，即可獲得 Cream & Bean 限定禮，內含品牌特製抹刀乙支及餐點折抵券。