2026-06-26 10:49 女子漾／編輯ANDREA
潮人南下必朝聖！agnès b.「我們愛塗鴉藝術特展」首度登台，3大亮點一次整理
喜歡街頭文化與時尚的你，這檔展覽絕對不能錯過！適逢 Agnès b. 來台25週年，品牌創辦人Agnès女士特別將她珍藏40年的街頭藝術真跡首度移師海外，於「臺南市美術館」重磅展出《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。不用飛出國，就能親身感受巴黎街頭的自由靈魂與塗鴉魅力，快一起來看看這次特展的必看亮點吧！
亮點1：傳奇大師真跡展出，逾30件「非賣品」一次看
「塗鴉不是污染，它是一門美化生活的藝術。」這是Agnès女士對街頭文化的浪漫註解。這次展覽從她超過五千件的私人收藏中，精選出33件珍貴的非賣品真跡！現場集結了23組國際殿堂級藝術家，包含傳奇大師 Futura 2000 最具代表性的大型自畫像《Self-Portrait》。最特別的，還有來自巴黎 Molitor 游泳池的三扇舊門扉，在多位藝術家的噴漆創作下，完美交織了歷史記憶與街頭潮流。
亮點2：把藝術穿上身！時尚與街頭的跨界對話
時尚迷一定會愛這一區！現場同步展出37件 agnès b. 與藝術家合作的時裝，包含15件經典的 Photoprints 服裝與22件藝術家 T 恤。展場更用心設置了懸浮投影紗幕，帶你沉浸式體驗這些服裝背後的故事。Agnès女士將街頭創作轉化為日常穿搭，讓藝術不再只侷限於畫框，而是能穿梭在城市裡的「行走藝術品」。
亮點3：台灣在地塗鴉藝術家進駐 ＆ 必收限定周邊
除了國際大師，這次也超接地氣地邀請了台灣在地藝術家，包含首位與 agnès b. 合作T恤的「CREEPY MOUSE」、台南塗鴉代表「黑雞先生」等人進駐南美館現場創作，展開一場巴黎與府城的跨時空對話。
最後，agnès b. 這次特別攜手以噴灑筆觸聞名的街頭藝術家Craig Costello（KRINK），推出超帥的展場限定T恤，背面還印有南美館的專屬標誌，絕對是潮人們看展後必收的夢幻單品！趁著週末假期，趕快安排一趟台南小旅行，感受最純粹的街頭藝術能量吧！
agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展
展期：2026.6.25 – 2026.9.20
地點：臺南市美術館I , J展覽室
活動網站：請點選
同步推薦：時尚迷必收！Acne Studios迎30週年，重磅推出《Acne Paper》全新特輯與巴黎限時特展
為慶祝品牌成立 30 週年，Acne Studios 日前在巴黎皇家宮殿花園舉辦了一場充滿驚喜的夢幻晚宴，並重磅推出《Acne Paper》第 21 期全新特輯《Autoportrait》（自畫像）。與此同時，更在巴黎開設了為期一個月的專屬藝廊空間，帶領粉絲一窺品牌這 30 年來迷人的創意軌跡。
這本名為《Autoportrait》的特輯，就像是一部濃縮版的品牌進化史。從 1996 年在斯德哥爾摩由一個小創意團隊起步，Acne Studios 三十年來始終堅持獨立營運，在「創意獨立」越來越難得的當今時尚圈，這樣的堅持更顯珍貴。這次的刊物封面超級吸睛，特別邀請知名攝影師 Carlijn Jacobs 掌鏡，讓模特兒 Lulu Tenney 刻意褪去衣裝大膽出鏡，完美呼應品牌不被傳統時尚框架束縛、回歸最純粹藝術表達的核心精神。
翻開這本充滿誠意的特輯，裡頭不僅收錄了四大主題的自畫像故事、超珍貴的品牌經典檔案，更有多位各界藝術家與文化要角的深度專訪。這不只是一本刊物，更是一幅獻給創意總監 Jonny Johansson 與所有攜手形塑 Acne 世界夥伴們的絕美群像畫。如果近期剛好有計畫飛一趟巴黎，千萬別錯過同步於「Acne Paper Palais Royal」登場的限時展覽，親自去感受這個跨越時尚、藝術與建築的獨立創意宇宙吧！
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