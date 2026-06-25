台灣36°C怎麼穿？UNIQLO機能單品＋GU甜美新品，通勤約會旅行都能有型

夏天穿搭最怕什麼？不是衣櫃沒衣服，而是出門前看起來很有型，走到捷運站已經熱到全身黏、衣服貼、妝也快融化。尤其台灣夏天動不動飆到36°C，通勤、約會、旅行、週末出遊都需要一套「看起來清爽、穿起來真的舒服」的穿搭公式。今年夏天，UNIQLO以 Summer Essentials 夏日明星單品為主軸，從T恤、BRATOP、AIRism、DRY-EX、亞麻到多款新褲裝，主打用簡單單品穿出輕盈層次；GU則把蕾絲、緞面、圓點與Balletcore元素放進日常衣櫃，讓夏日穿搭多一點甜美、復古與度假感。

以下分成UNIQLO、GU兩大品牌整理，想走機能清爽派或甜美流行派，都能找到適合自己的夏日新品。

UNIQLO：36°C高溫日常救星，從空氣神T、BRATOP到機能褲裝都實穿

1. 夏天衣櫃不能沒有T恤，新色讓基本款不無聊

一到夏天，T恤絕對是每天最常被拿出來穿的單品。不過今年的T恤不只求舒服，版型和顏色也成為造型關鍵。UNIQLO本季推出多款T恤新色，從清爽淡彩到比較有存在感的亮色都有，讓基本款也能穿出夏日層次。女裝AIRism棉質T恤推出新色，價格NT$390，適合通勤、日常、週末出遊穿搭；UNIQLO U圓領T恤同樣有新色，簡單搭牛仔褲、長裙就能出門。若想要更有比例感，可以選短版條紋T恤或UNIQLO and JW ANDERSON短版條紋T恤，衣長剛好落在腰線附近，很適合搭配高腰褲、寬褲或長裙。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年也可以留意Boxy短版T恤與人氣AIRism棉質寬版圓領T恤。前者版型寬鬆但不邋遢，搭牛仔褲、Jorts牛仔短褲、亞麻褲都能穿出輕鬆比例；後者就是許多人夏天愛穿的「空氣神T」，本季推出淡奶油黃、霧藍等新色，看起來比黑白灰更有清爽感，也更適合炎熱季節。

2. BRATOP、AIRism是悶熱天氣好朋友，少一層真的差很多

台灣夏天最崩潰的地方，就是明明只是出門買杯咖啡，也可能熱到像剛運動完。這時候「少一層束縛」真的很重要，UNIQLO的BRATOP系列就是許多女孩夏天會回購的單品。女裝AIRism棉質BRATOP坦克背心，價格NT$790，可以單穿，也能外搭襯衫、防曬外套或寬版T恤；削肩短版背心新款則更有運動感和街頭感，適合搭寬褲、牛仔短褲，穿出乾淨俐落的夏日比例。

若想增加造型感，也可以用氣球抓皺細肩帶背心疊穿在T恤外，或搭配無袖背心，讓簡單白T不再像睡衣。夏天穿搭不一定要靠很多配件，只要版型和層次對了，就能看起來更精緻。

3. 防曬、快乾、防潑水一次備齊，通勤出遊都不怕狼狽

夏天穿搭除了好看，也要夠實穿。UNIQLO這次特別主打AIRism、DRY-EX、亞麻與輕量機能單品，對台灣悶熱、午後雷陣雨、通勤移動都很友善。特級彈性AIRism防曬連帽外套、DRY-EX防曬連帽外套，都是夏天外出常備款，能應付日曬、冷氣房溫差，也不會像厚外套一樣悶。若是走比較休閒的城市出遊風，可以選擇亞麻混紡長褲，搭背心、T恤、襯衫都有度假感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

男裝部分，DRY華夫格亨利領T恤、DRY網眼POLO衫、防潑水多口袋機能短褲，都很適合想穿得清爽但不想太隨便的人。尤其防潑水多口袋機能短褲，價格NT$790，搭POLO衫或寬版T恤就能完成週末出遊造型。

4. 今年褲裝重點是「上窄下寬」，繭型牛仔褲、氣球褲打造時髦比例

2026夏日穿搭的重點之一，就是掌握「上身俐落、下身放鬆」的比例。UNIQLO本季推出多款新褲裝，從繭型牛仔褲、工裝氣球褲到SMART舒適長褲、休閒工裝長褲，都很適合搭配短版T恤、Mini T或貼身背心。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

女裝繭型牛仔褲價格NT$1,290，推出新色，褲型帶有微微寬鬆輪廓，對腿型修飾度高，也比緊身牛仔褲更適合夏天。男裝UNIQLO : C繭型牛仔褲、EZY繭型牛仔褲也將於6/29登場，喜歡中性穿搭或寬鬆比例的人可以留意。

圖片來源：GU官方

工裝氣球褲預計6/29上市，版型帶有空氣感，很適合搭短版上衣或合身背心，穿出慵懶但有型的城市感。女裝SMART舒適長褲則是日本人氣熱銷款，條紋設計多了俐落感，通勤穿也不會太正式。

GU：蕾絲、緞面、圓點一次到位，甜美派夏日穿搭看這波

1. 緞面細肩帶蕾絲背心，Balletcore女孩會想收

如果說UNIQLO是把夏天穿得舒服有型，GU這波新品則更像是把社群流行元素直接放進衣櫃。GU將於6/29推出多款夏日焦點單品，其中最受討論的是「緞面細肩帶蕾絲背心」。女裝緞面細肩帶背心價格NT$490，共3色。緞面材質帶有微微光澤，搭配蕾絲細節，很適合想嘗試Balletcore、日系層次或甜美度假風的女孩。可以單穿，也能內搭T恤，或外搭薄襯衫，從居家感切換到外出造型都很自然。

圖片來源：圖片來源：GU官方GU

2. bra-feel蕾絲下擺背心，基礎款也能穿得更精緻

另一款值得留意的是女裝bra-feel蕾絲下擺細肩帶背心，價格NT$590，共2色。它保留基礎細肩帶背心的實穿度，但在下擺加入蕾絲細節，比一般背心更有層次。這類單品很適合搭寬褲、牛仔短褲、緞面裙，也可以外搭薄襯衫或針織罩衫。對想穿得甜一點、但又不想太刻意的女孩來說，是很好入門的夏日小亮點。

圖片來源：GU官方

3. 透膚圓點T恤，輕鬆穿出Y2K復古感

今年夏天圓點元素討論度很高，GU也把圓點放進透膚上衣。女裝透膚圓點T恤價格NT$290，共3色，長袖透膚材質不會太厚重，搭背心、細肩帶洋裝或牛仔褲都能穿出一點Y2K復古感。如果平常穿搭多是素色基本款，透膚圓點T恤可以讓整體造型瞬間多一點細節，不需要太多配件也有存在感。

圖片來源：GU官方

4. 緞面寬襬裙圓點款，約會、旅行拍照都很適合

女裝緞面寬襬裙圓點款價格NT$890，共2色。版型帶有中長裙的優雅感，緞面材質多了光澤，圓點圖案則讓整體不會太成熟，反而多了一點復古俏皮氛圍。簡單搭白T、短版上衣、蕾絲背心或針織罩衫，就能完成夏日約會、下午茶、旅行拍照穿搭。想穿得更休閒，可以搭球鞋；想拉高精緻感，換成涼鞋或瑪莉珍鞋也很適合。