2026美妝趨勢變了！女生買美妝，最在意這5件事：穩膚、AI選品、情緒療癒全中

2026-06-25 19:24 女子漾／編輯張念慈
萊雅旗下品牌持續推出多款「可替換式包裝設計」美妝產品。圖片來源：台灣萊雅提供
萊雅旗下品牌持續推出多款「可替換式包裝設計」美妝產品。圖片來源：台灣萊雅提供

以前買保養品，大家最常問的是「保濕夠不夠」、「會不會變亮」、「抗老有沒有感」。但這幾年，美妝消費習慣其實悄悄變了。女生不只想變美，也更在意產品是不是適合自己的膚況、能不能降低買錯機率、包裝是不是更環保，甚至連一瓶香水、一罐身體乳，都可能成為下班後安撫自己的小小儀式。

台灣萊雅在35週年交流日中整理出五大美妝趨勢，從新齡保養、AI美妝科技、綠色消費，到彩妝風格與情緒療癒，剛好也反映出現在女生買美妝品時最真實的變化：美妝不再只是「讓臉變漂亮」，而是變成一種更懂自己、也更貼近日常生活的選擇。

文章目錄

1. 抗老不再只看年紀，現在更流行「膚況看起來很健康」

圖片來源：台灣萊雅提供
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過去一講到抗老，很多人會直接想到淡紋、拉提、緊緻，好像過了某個年紀就一定要開始對抗老化。但現在保養觀念慢慢變了，比起一直害怕變老，女生更在意的是膚況有沒有穩、臉看起來累不累、肌膚是不是有光澤和彈性。

如赫蓮娜PX50 極塑黑繃帶修護乳霜添加最高濃度普拉斯鏈提升深層年輕膠原協同作用，逆轉肌齡；巴黎萊雅PDRN紫光瓶具高濃度專利級小分子P.D.R.N.直達肌膚底層，補充肌膚能量。針對醫美後肌膚敏弱狀態，提供強化肌膚屏障防禦力的精準修護方案，如理膚寶水CICAPLAST表皮修復系列可有效修復肌膚屏障，並舒緩特殊美容後的皮膚敏感不適。更有專為醫學美容設計，支持術後養護延效的的專業修護產品，像是修麗可提出獨創的整合式保養。

也就是說，抗老不再只是「把年紀藏起來」，而是讓肌膚看起來維持在一個健康、穩定、有生命力的狀態。像是熬夜後暗沉、換季容易敏弱、醫美後需要修護、臉看起來鬆鬆垮垮，這些都會讓人開始想找更精準的保養品。

這也是為什麼近年「修護」、「穩膚」、「緊緻活化」、「醫美後保養」越來越熱門。比起單純追求速效變白、變嫩，現在大家更願意投資在肌膚屏障、膠原感、術後修護和長期維持膚況上。未來買抗老保養，與其只看廣告說得多厲害，不如先問自己：我的皮膚現在到底是缺水、敏弱、暗沉，還是真的需要緊緻？

2. 買保養不想再靠猜，AI美妝會越來越像「肌膚顧問」

圖片來源：台灣萊雅提供
圖片來源：台灣萊雅提供

女生買保養品最怕的不是貴，而是貴了還不好用。明明網路評價很燒，朋友用也說讚，結果自己擦起來卻悶、乾、無感，最後只能放在浴室角落懺悔。

現在美妝科技變熱門，就是因為大家真的不想再盲買。從肌膚檢測、AI膚況分析、虛擬試妝，到線上選色服務，美妝品牌開始用更個人化的方式，幫消費者縮短選品時間。

理膚寶水與2025年BIGBANG 得主廠商「啟雲科技」合作的「防曬應援AI派樣機」，消費者在手機生成AI防曬應援照後，可至派樣機領取防曬試用組。圖片來源：台灣萊雅提供
理膚寶水與2025年BIGBANG 得主廠商「啟雲科技」合作的「防曬應援AI派樣機」，消費者在手機生成AI防曬應援照後，可至派樣機領取防曬試用組。圖片來源：台灣萊雅提供

例如AKAMI「角質真相儀」透過3分鐘快速檢測0.02mm角質狀況，結合近3百萬則皮膚科學臨床大數據分析角質健康並提供客製化護養建議；契爾氏「Derma Reader」全新AI運算升級，透過臨床級影像分析與預測未來15年皮膚生理軌跡，包含現有及潛在細紋、肌底黑色素聚集處、隱形發炎反應等，結合Skin Pro顧問提供專屬保養建議。此外，更提供虛擬試妝、選色等線上服務，消費者透過手機即可進行，實現無遠弗屆的美妝科技服務。

簡單來說，以後買保養和彩妝，可能不只是櫃姐問妳「平常膚質偏乾還偏油」，而是透過影像、數據和膚況分析，直接幫妳看出細紋、暗沉、角質、毛孔或潛在敏弱問題。

圖片來源：台灣萊雅提供
圖片來源：台灣萊雅提供

這對一般消費者最有感的好處，就是比較不容易買錯。尤其現在美妝資訊太爆炸，社群推薦、KOL實測、網友心得、品牌廣告全部混在一起，越查越不知道該信誰。AI美妝不一定能完全取代人的判斷，但它會讓「找到適合自己的產品」這件事變得更有效率。

未來逛美妝櫃，可能會越來越像做一場迷你肌膚健檢。不是大家都買同一瓶明星商品，而是每個人都能找到更接近自己膚況的選擇。

3. 補充包、替換蕊會更常見，漂亮包裝不用一直丟

圖片來源：台灣萊雅提供
圖片來源：台灣萊雅提供

以前買美妝，外包裝越美越容易讓人心動，尤其是氣墊、蜜粉、香水瓶，漂亮到根本像小收藏品。但用完之後整盒丟掉，又會覺得有點浪費。現在越來越多品牌開始推出補充包、替換蕊，也讓「美妝永續」從口號變成比較貼近生活的選項。

對消費者來說，補充包最實際的好處有兩個。第一是減少浪費，外殼可以繼續用，不用每次都重新買一整組。第二是有機會比較省錢，尤其是常用的保養品、氣墊粉餅、粉蕊、洗護產品，如果能買補充包，長期下來其實很有感。

這也代表未來買美妝時，可以多留意產品是否有替換設計。像氣墊粉餅能不能換蕊、保養品有沒有補充瓶、洗髮精或身體乳有沒有補充包，這些都可能變成新一代女生挑選產品時的小加分。

變美不一定要一直製造空瓶和空盒。未來的精緻感，可能不是買更多，而是買得更聰明。

4. 彩妝沒有標準答案，妝容開始變成「今天的心情」

圖片來源：台灣萊雅提供
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現在女生化妝，早就不是單純為了遮瑕、提氣色，而是很像穿搭一樣，可以表達當天想要的狀態。上班想要乾淨俐落，可能選奶茶色眼影和霧面底妝；週末約會想走甜妹感，就換水光唇、粉色腮紅；想拍照有記憶點，也可以用亮片、藍色眼影或更大膽的唇色。

調查顯示，超過8成台灣女性已將彩妝融入日常，平均上妝步驟達 5.6 步6；此外，2025 年台灣彩妝市場持續呈現多元格局，消費者購買的彩妝品牌總數超過 430 個；其中，歐美品牌以 45% 佔比穩居領導地位，日系品牌以 31% 緊追在後，韓系彩妝則展現強勁成長力道，以雙位數成長搶佔 12% 市場7，顯示台灣消費者對於不同風格彩妝的多元需求。

彩妝趨勢越來越多元，也代表女生不需要再被單一審美綁住。歐美妝的俐落輪廓、日系妝的透明感、韓系妝的水光感，每一種都有人喜歡，也都可以依照臉型、穿搭、場合去切換。

圖片來源：台灣萊雅提供
圖片來源：台灣萊雅提供

以前大家可能會問：「今年最流行什麼妝？」但現在更適合問：「我今天想呈現什麼感覺？」是乾淨、溫柔、可愛、成熟、厭世，還是有點不好惹？彩妝就像情緒開關，不只讓五官變漂亮，也讓個性被看見。

所以未來買彩妝，不一定要追著爆款跑。真正值得入手的，是能融入妳生活、符合妳風格，而且讓妳用起來覺得「這就是我」的產品。

5. 香氛、身體乳、居家香氣爆紅，因為女生想要的不只是變美

消費者不僅在乎外在的肌膚養護或妝容造型，也可望建立自己療癒身心靈的「美力儀式」。圖片來源：台灣萊雅提供
消費者不僅在乎外在的肌膚養護或妝容造型，也可望建立自己療癒身心靈的「美力儀式」。圖片來源：台灣萊雅提供

這幾年香氛、身體保養、居家香氣越來越熱門，不是沒有原因。很多女生白天工作壓力大、通勤累、生活節奏快，回到家之後，真的很需要一個能讓自己慢下來的時刻。

調查顯示，81.5% 台灣人在面臨壓力或焦慮時願意花錢紓壓8；規律運動人口比例亦創下 35.6% 的新高9。同時，按摩業在五年內成長逾七成，心理諮商機構與線上心靈課程更呈現倍數增長8，反映消費者追求身心靈平衡的需求持續擴大。此過去一年有64%台灣女性使用身體香氛產品、49%使用居家香氛產品6。香氣帶來的愉悅、自信與放鬆感，使「療癒商機」成為美妝市場不容忽視的市場動能。

一瓶香水、一罐身體乳、一支髮香噴霧，或是一個房間裡淡淡的香氣，都可能變成日常裡的小療癒。它們不一定是最必要的用品，卻能讓人感覺自己有被好好照顧。洗完澡擦上喜歡的身體乳，睡前聞到舒服的香氣，或出門前噴一點讓自己有自信的味道，這些都是女生很真實的情緒需求。

越來越多台灣消費者以香氛轉換心境，並以氣味作為展現自我的標誌，建立自信與愉悅感。圖片來源：台灣萊雅提供
越來越多台灣消費者以香氛轉換心境，並以氣味作為展現自我的標誌，建立自信與愉悅感。圖片來源：台灣萊雅提供

美妝品的角色也因此被放大了。它不只是修飾外表，也可以幫助轉換心情、建立儀式感，甚至讓一個普通的晚上變得比較有安全感。

未來的美妝趨勢，會越來越重視「情緒價值」。好不好用很重要，但能不能讓妳覺得放鬆、舒服、有自信，也會成為購買理由之一。

2026美妝趨勢總結：女生買的不是產品，而是更適合自己的生活方式

從這五大趨勢可以看出，美妝市場正在從「大家一起追爆款」走向「每個人找到自己的答案」。保養要更精準，彩妝要更有風格，包裝要更永續，香氛和身體保養則要能照顧情緒。

以後買美妝品，可能不只是買一瓶精華、一塊粉餅、一支口紅，而是在選一種讓自己更舒服、更有自信，也更接近理想生活的方式。美妝不只是變漂亮，而是讓女生在忙碌生活裡，重新找回一點掌控感。

#外表管理 #彩妝保養

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
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圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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