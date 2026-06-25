2026美妝趨勢變了！女生買美妝，最在意這5件事：穩膚、AI選品、情緒療癒全中

以前買保養品，大家最常問的是「保濕夠不夠」、「會不會變亮」、「抗老有沒有感」。但這幾年，美妝消費習慣其實悄悄變了。女生不只想變美，也更在意產品是不是適合自己的膚況、能不能降低買錯機率、包裝是不是更環保，甚至連一瓶香水、一罐身體乳，都可能成為下班後安撫自己的小小儀式。

台灣萊雅在35週年交流日中整理出五大美妝趨勢，從新齡保養、AI美妝科技、綠色消費，到彩妝風格與情緒療癒，剛好也反映出現在女生買美妝品時最真實的變化：美妝不再只是「讓臉變漂亮」，而是變成一種更懂自己、也更貼近日常生活的選擇。

1. 抗老不再只看年紀，現在更流行「膚況看起來很健康」

圖片來源：台灣萊雅提供

過去一講到抗老，很多人會直接想到淡紋、拉提、緊緻，好像過了某個年紀就一定要開始對抗老化。但現在保養觀念慢慢變了，比起一直害怕變老，女生更在意的是膚況有沒有穩、臉看起來累不累、肌膚是不是有光澤和彈性。

如赫蓮娜PX50 極塑黑繃帶修護乳霜添加最高濃度普拉斯鏈提升深層年輕膠原協同作用，逆轉肌齡；巴黎萊雅PDRN紫光瓶具高濃度專利級小分子P.D.R.N.直達肌膚底層，補充肌膚能量。針對醫美後肌膚敏弱狀態，提供強化肌膚屏障防禦力的精準修護方案，如理膚寶水CICAPLAST表皮修復系列可有效修復肌膚屏障，並舒緩特殊美容後的皮膚敏感不適。更有專為醫學美容設計，支持術後養護延效的的專業修護產品，像是修麗可提出獨創的整合式保養。

也就是說，抗老不再只是「把年紀藏起來」，而是讓肌膚看起來維持在一個健康、穩定、有生命力的狀態。像是熬夜後暗沉、換季容易敏弱、醫美後需要修護、臉看起來鬆鬆垮垮，這些都會讓人開始想找更精準的保養品。

這也是為什麼近年「修護」、「穩膚」、「緊緻活化」、「醫美後保養」越來越熱門。比起單純追求速效變白、變嫩，現在大家更願意投資在肌膚屏障、膠原感、術後修護和長期維持膚況上。未來買抗老保養，與其只看廣告說得多厲害，不如先問自己：我的皮膚現在到底是缺水、敏弱、暗沉，還是真的需要緊緻？

2. 買保養不想再靠猜，AI美妝會越來越像「肌膚顧問」

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女生買保養品最怕的不是貴，而是貴了還不好用。明明網路評價很燒，朋友用也說讚，結果自己擦起來卻悶、乾、無感，最後只能放在浴室角落懺悔。

現在美妝科技變熱門，就是因為大家真的不想再盲買。從肌膚檢測、AI膚況分析、虛擬試妝，到線上選色服務，美妝品牌開始用更個人化的方式，幫消費者縮短選品時間。

理膚寶水與2025年BIGBANG 得主廠商「啟雲科技」合作的「防曬應援AI派樣機」，消費者在手機生成AI防曬應援照後，可至派樣機領取防曬試用組。圖片來源：台灣萊雅提供

例如AKAMI「角質真相儀」透過3分鐘快速檢測0.02mm角質狀況，結合近3百萬則皮膚科學臨床大數據分析角質健康並提供客製化護養建議；契爾氏「Derma Reader」全新AI運算升級，透過臨床級影像分析與預測未來15年皮膚生理軌跡，包含現有及潛在細紋、肌底黑色素聚集處、隱形發炎反應等，結合Skin Pro顧問提供專屬保養建議。此外，更提供虛擬試妝、選色等線上服務，消費者透過手機即可進行，實現無遠弗屆的美妝科技服務。

簡單來說，以後買保養和彩妝，可能不只是櫃姐問妳「平常膚質偏乾還偏油」，而是透過影像、數據和膚況分析，直接幫妳看出細紋、暗沉、角質、毛孔或潛在敏弱問題。

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這對一般消費者最有感的好處，就是比較不容易買錯。尤其現在美妝資訊太爆炸，社群推薦、KOL實測、網友心得、品牌廣告全部混在一起，越查越不知道該信誰。AI美妝不一定能完全取代人的判斷，但它會讓「找到適合自己的產品」這件事變得更有效率。

未來逛美妝櫃，可能會越來越像做一場迷你肌膚健檢。不是大家都買同一瓶明星商品，而是每個人都能找到更接近自己膚況的選擇。

3. 補充包、替換蕊會更常見，漂亮包裝不用一直丟

圖片來源：台灣萊雅提供

以前買美妝，外包裝越美越容易讓人心動，尤其是氣墊、蜜粉、香水瓶，漂亮到根本像小收藏品。但用完之後整盒丟掉，又會覺得有點浪費。現在越來越多品牌開始推出補充包、替換蕊，也讓「美妝永續」從口號變成比較貼近生活的選項。

對消費者來說，補充包最實際的好處有兩個。第一是減少浪費，外殼可以繼續用，不用每次都重新買一整組。第二是有機會比較省錢，尤其是常用的保養品、氣墊粉餅、粉蕊、洗護產品，如果能買補充包，長期下來其實很有感。

這也代表未來買美妝時，可以多留意產品是否有替換設計。像氣墊粉餅能不能換蕊、保養品有沒有補充瓶、洗髮精或身體乳有沒有補充包，這些都可能變成新一代女生挑選產品時的小加分。

變美不一定要一直製造空瓶和空盒。未來的精緻感，可能不是買更多，而是買得更聰明。

4. 彩妝沒有標準答案，妝容開始變成「今天的心情」

圖片來源：台灣萊雅提供

現在女生化妝，早就不是單純為了遮瑕、提氣色，而是很像穿搭一樣，可以表達當天想要的狀態。上班想要乾淨俐落，可能選奶茶色眼影和霧面底妝；週末約會想走甜妹感，就換水光唇、粉色腮紅；想拍照有記憶點，也可以用亮片、藍色眼影或更大膽的唇色。

調查顯示，超過8成台灣女性已將彩妝融入日常，平均上妝步驟達 5.6 步6；此外，2025 年台灣彩妝市場持續呈現多元格局，消費者購買的彩妝品牌總數超過 430 個；其中，歐美品牌以 45% 佔比穩居領導地位，日系品牌以 31% 緊追在後，韓系彩妝則展現強勁成長力道，以雙位數成長搶佔 12% 市場7，顯示台灣消費者對於不同風格彩妝的多元需求。

彩妝趨勢越來越多元，也代表女生不需要再被單一審美綁住。歐美妝的俐落輪廓、日系妝的透明感、韓系妝的水光感，每一種都有人喜歡，也都可以依照臉型、穿搭、場合去切換。

圖片來源：台灣萊雅提供

以前大家可能會問：「今年最流行什麼妝？」但現在更適合問：「我今天想呈現什麼感覺？」是乾淨、溫柔、可愛、成熟、厭世，還是有點不好惹？彩妝就像情緒開關，不只讓五官變漂亮，也讓個性被看見。

所以未來買彩妝，不一定要追著爆款跑。真正值得入手的，是能融入妳生活、符合妳風格，而且讓妳用起來覺得「這就是我」的產品。

5. 香氛、身體乳、居家香氣爆紅，因為女生想要的不只是變美

消費者不僅在乎外在的肌膚養護或妝容造型，也可望建立自己療癒身心靈的「美力儀式」。圖片來源：台灣萊雅提供

這幾年香氛、身體保養、居家香氣越來越熱門，不是沒有原因。很多女生白天工作壓力大、通勤累、生活節奏快，回到家之後，真的很需要一個能讓自己慢下來的時刻。

調查顯示，81.5% 台灣人在面臨壓力或焦慮時願意花錢紓壓8；規律運動人口比例亦創下 35.6% 的新高9。同時，按摩業在五年內成長逾七成，心理諮商機構與線上心靈課程更呈現倍數增長8，反映消費者追求身心靈平衡的需求持續擴大。此過去一年有64%台灣女性使用身體香氛產品、49%使用居家香氛產品6。香氣帶來的愉悅、自信與放鬆感，使「療癒商機」成為美妝市場不容忽視的市場動能。

一瓶香水、一罐身體乳、一支髮香噴霧，或是一個房間裡淡淡的香氣，都可能變成日常裡的小療癒。它們不一定是最必要的用品，卻能讓人感覺自己有被好好照顧。洗完澡擦上喜歡的身體乳，睡前聞到舒服的香氣，或出門前噴一點讓自己有自信的味道，這些都是女生很真實的情緒需求。

越來越多台灣消費者以香氛轉換心境，並以氣味作為展現自我的標誌，建立自信與愉悅感。圖片來源：台灣萊雅提供

美妝品的角色也因此被放大了。它不只是修飾外表，也可以幫助轉換心情、建立儀式感，甚至讓一個普通的晚上變得比較有安全感。

未來的美妝趨勢，會越來越重視「情緒價值」。好不好用很重要，但能不能讓妳覺得放鬆、舒服、有自信，也會成為購買理由之一。

2026美妝趨勢總結：女生買的不是產品，而是更適合自己的生活方式

從這五大趨勢可以看出，美妝市場正在從「大家一起追爆款」走向「每個人找到自己的答案」。保養要更精準，彩妝要更有風格，包裝要更永續，香氛和身體保養則要能照顧情緒。

以後買美妝品，可能不只是買一瓶精華、一塊粉餅、一支口紅，而是在選一種讓自己更舒服、更有自信，也更接近理想生活的方式。美妝不只是變漂亮，而是讓女生在忙碌生活裡，重新找回一點掌控感。