長小肉芽別只當老化！醫提醒：恐藏糖尿病、血脂警訊，這3種狀況快就醫

脖子、腋下突然冒出一顆顆小肉芽，很多人第一反應都是「好醜」、「是不是老了」、「可以自己剪掉嗎？」不過皮膚科醫師提醒，這些看似只是影響美觀的小肉芽，背後有時也可能是身體代謝發出的訊號。

圖片來源：fb@調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師

皮膚專科林昀萱醫師近日在臉書粉專分享，門診常遇到患者因脖子、腋下長出多顆小肉芽想處理，但皮膚科醫師看到數量明顯變多時，心裡往往會多想一步：「這位患者最近有測血糖嗎？」

小肉芽是什麼？會變癌症嗎？

林昀萱醫師指出，這類小肉芽在醫學上稱為「皮膚贅生物」，本身幾乎都是良性，通常不會變成癌症，因此不用一看到就過度恐慌。

皮膚贅生物常出現在脖子、腋下、腹股溝、眼周等皮膚容易摩擦的位置，40歲以上族群相當常見，而且隨著年紀增加，數量也可能越來越多。常見原因包括慢性摩擦、體質、懷孕時荷爾蒙變化等，因此有些人會發現自己在體重增加、懷孕後，或衣領、項鍊反覆摩擦的位置特別容易長。

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不過「良性」不代表完全可以忽視。林昀萱醫師提醒，近年研究發現，皮膚贅生物和肥胖、胰島素阻抗、糖尿病之間可能有密切關係，尤其當小肉芽突然越長越多、越長越大，就不該只想著把它弄掉，而是可以順便檢視身體代謝狀況。

小肉芽增多 注意血糖和血脂

林昀萱醫師提醒，如果最近發現小肉芽越長越多，或原本的小肉芽明顯變大，除了處理皮膚表面的贅生物之外，也建議同步檢查身體代謝狀況。

可和醫師討論是否需要檢查空腹血糖、糖化血色素、血脂肪、腰圍及體重，也可視個人狀況排除多囊性卵巢症候群、甲狀腺疾病等內分泌異常。

尤其對女性來說，如果同時有月經不規則、體毛變多、痘痘反覆、體重增加等狀況，更可以留意是否與荷爾蒙或代謝問題相關。小肉芽本身不一定危險，但它有時就像身體貼在皮膚上的小提醒，告訴你該關心的不只是外表，而是血糖、體重、血脂這些平常容易被忽略的數字。

小朋友也可能長！不是只有中年人才會有

很多人以為小肉芽是中年後才會出現的皮膚問題，但林昀萱醫師特別提醒，小朋友其實也可能長，而且更不能輕忽。

她引述美國研究指出，長皮膚贅生物的孩子，肥胖比例較高，第二型糖尿病比例也較高，同時高血脂、高血壓較常見，約四分之一還合併黑色棘皮症。

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所謂黑色棘皮症，常見表現是脖子、腋下皮膚變黑，摸起來粗粗、厚厚的，有些人會誤以為只是「洗不乾淨」或曬黑，但它其實可能和胰島素阻抗有關。若孩子不只長小肉芽，還伴隨脖子變黑、體重過重、腰圍增加等情況，建議家長可以帶孩子給醫師評估，不要只用美白、去角質方式處理。

千萬別自己剪！恐感染、流血

有些人看到小肉芽會想自己用線綁住、用指甲剪剪掉，或上網買偏方處理，但林昀萱醫師提醒，這些做法都不建議。

自行處理可能造成流血不止、傷口感染，甚至留下疤痕。更重要的是，並不是所有凸起的小顆粒都一定是皮膚贅生物，若其實是其他皮膚病灶，自己剪掉反而可能延誤診斷。

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皮膚科常見的處理方式包含冷凍治療、電燒、雷射或剪除等，醫師會依照大小、位置、數量和皮膚狀況評估合適方式。若只是單純想改善外觀，也建議交給專業醫師處理，比自己在家硬剪安全許多。

這3種狀況快就醫！

雖然皮膚贅生物多數是良性，但林昀萱醫師提醒，若出現快速變大、外觀不正常、反覆流血等情況，建議盡快就醫，由醫師評估是否需要進一步檢查。

簡單來說，脖子、腋下長小肉芽不一定是大問題，但如果它突然變多、變大，或合併脖子變黑、體重增加、血糖異常，就不能只把它當成「皮膚老化」或「小缺點」。有時候，皮膚比我們更早發現身體變化，與其急著剪掉，不如趁機好好檢查身體，把真正的健康警訊找出來。

小肉芽FAQ

Q1：脖子長小肉芽會變成癌症嗎？



多數皮膚贅生物都是良性，通常不會變成癌症。不過如果外觀異常、快速變大、顏色改變或反覆流血，仍建議讓皮膚科醫師確認。



Q2：小肉芽可以自己用剪刀剪掉嗎？



不建議。自己剪可能造成流血、感染、疤痕，也可能誤把其他皮膚病灶當成小肉芽處理，延誤治療。



Q3：小肉芽越長越多，真的和糖尿病有關嗎？



不代表一定有糖尿病，但研究發現多發性皮膚贅生物可能和肥胖、胰島素阻抗、血糖異常有關。若突然變多，建議可和醫師討論是否需要檢查血糖、糖化血色素與血脂。



Q4：小朋友長小肉芽正常嗎？



小朋友也可能長，但若合併肥胖、脖子或腋下變黑變厚、家族有糖尿病史，就建議盡早評估代謝狀況。



Q5：小肉芽一定要處理掉嗎？



不一定。如果沒有疼痛、流血、摩擦不適，且經醫師判斷為良性，可以觀察；若影響外觀、常被衣物勾到或反覆發炎，則可請皮膚科醫師協助處理。