補妝也要很有面子！2026絕美氣墊粉餅5款盤點，PRADA、Dior、雅詩蘭黛美到像精品小物

2026-06-25 17:53 女子漾／編輯張念慈
補妝也要很有面子！2026絕美氣墊粉餅盤點，PRADA、Dior、TOM FORD美到像精品小物。圖片來源：品牌提供
補妝也要很有面子！2026絕美氣墊粉餅盤點，PRADA、Dior、TOM FORD美到像精品小物。圖片來源：品牌提供

氣墊粉餅早就不只是「快速上妝」工具，現在根本是精品配件、補妝儀式感、底妝科技大亂鬥。2026到底妝新品一波比一波燒，從PRADA Beauty推出寶寶藍氣墊、Dior端出蝴蝶結限量外殼，到TOM FORD把建築光影美學放進氣墊裡，連韓系彩妝PONY EFFECT也把氣墊升級成防護型「神盾氣墊」。想找一顆出門補妝不尷尬、放在包包裡也漂亮的氣墊粉餅，這篇幫妳一次整理。

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Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼，蝴蝶結、玫瑰、冰藍美到像小包

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影
Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影

Dior這次的重點不是只有底妝，而是把氣墊粉餅做成「可以換殼的高訂小物」。2026全新迪奧超完美底妝系列已在DIOR線上旗艦店搶先上市，7月1日起全台迪奧專櫃同步販售，系列主打濾鏡級底妝與全天持色。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供
Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供

最燒的是3款限量迪奧超完美氣墊外殼，每款NT$1,250，靈感來自迪奧創意總監Jonathan Anderson高訂系列，分成「蝴蝶結」、「玫瑰」、「冰藍」三種設計。蝴蝶結是粉嫩藤格紋加蝴蝶結，甜美到很像公主妝包；玫瑰款以白色藤格紋搭配玫瑰與鴿子刺繡圖騰；冰藍款則是清爽冰藍藤格紋融合蝴蝶結絲緞光澤，走比較俐落時髦的路線。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供
Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影
Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影

更聰明的是，這3款外殼可以搭配3種不同妝效氣墊粉蕊：想要水潤透亮，可選迪奧超完美晶透光氣墊，主打玻尿酸保濕精華與珍珠光澤；想要澎潤水光，可選迪奧超完美水潤光氣墊粉蕊，SPF50 PA+++，加入三色堇精萃與維他命E；想要持久控油，則有迪奧超完美柔霧光氣墊粉蕊，SPF35 PA+++，強調修飾毛孔、膚色不均與高溫潮濕下的清爽持妝。

同場底妝新品也很完整，包括迪奧超完美保濕妝前乳SPF50 PA+++、迪奧超完美控油妝前乳SPF15 PA++，每款35ml、NT$2,350，讓乾肌、混合肌、油肌都能先選對妝前，再接上氣墊妝效。同系列也推出迪奧超完美定妝蜜粉，走的是柔焦定妝路線，主打像薄紗一樣貼合肌膚，幫助修飾膚質、定格精緻妝效。

2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。圖片來源：品牌提供
2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。張念慈/攝影
2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。張念慈/攝影

PRADA Beauty：莫測藍尼龍氣墊粉餅，寶寶藍外殼直接美到缺氧

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty這次根本抓準「外貌協會底妝控」的心，全新推出的莫測藍尼龍氣墊粉餅，把品牌經典低飽和度「莫測藍」搬到氣墊外盒與粉撲上，搭配PRADA三角LOGO，拿出來補妝完全不像粉餅，更像一件迷你精品配件。

這款氣墊主打「無痕持妝、輕出於藍」，粉體呼應品牌RE-NYLON再生尼龍的輕量感，搭載MOTION PROTECT TECHNOLOGY™長效適應貼膚科技與超微米輕盈粉體，能順著臉部表情動態服貼，修飾毛孔與瑕疵，同時維持不厚重的原生微霧光妝感。對混合肌來說也很友善，配方添加菸鹼醯胺，想兼顧持妝、保濕又怕悶黏的人，可以列入清單，限量LC5、LN10兩色，12g售價NT$2,850。

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

同品牌也可一起帶到莫測藍經典潤唇膏，同樣是寶寶藍色系包裝，搭載MICRO-BLUSHING™ TECHNOLOGY幻彩潤色科技，會依嘴唇pH值轉變出自然粉嫩唇色。底妝加潤唇膏一起收，妝包立刻變成PRADA藍色系精品小宇宙。

TOM FORD：立體光影水光氣墊粉餅，把水光肌做得很高級

TOM FORD：立體光影水光氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供
TOM FORD：立體光影水光氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

TOM FORD這次把品牌擅長的「建築光影美學」放進底妝裡，全新立體光影水光氣墊粉餅主打不只是遮瑕，而是透過光線折射修飾臉部輪廓，拍出那種不是油光、而是精準拋光後的高級水光肌。

TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅。張念慈/攝影
TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅。張念慈/攝影

新品搭載創新稜鏡流光粉末，能讓光線自然折射於臉龐，修飾輪廓與肌膚紋理；配方加入富含維他命C的卡卡杜李精華，主打保濕、提亮與細緻膚況。質地輕盈可堆疊，遮瑕度落在中至高程度，並標榜長達12小時貼合肌膚。2026年3月1日上市，**立體光影水光氣墊粉餅 SPF50/PA+++**一盒一蕊共9色，售價NT$3,000，粉蕊NT$2,100。

它的外型也很TOM FORD，深褐色外盒搭配品牌T字標誌，圓拱形網格設計能控制取粉量，補妝時不容易一次沾太多。對喜歡精品感、奶油水光肌，又不想妝感太可愛的人來說，這顆很適合放在「成熟高級派」清單。

TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅。張念慈/攝影
TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅。張念慈/攝影

同系列還有高級訂製四格眼影盤共9色、NT$3,750，以及立體光影頰彩盤共6色、NT$2,100。眼影盤分成粉質與絲絨質地，從裸棕、玫瑰、紫調到橄欖煙燻都有；頰彩盤則主打柔霧色彩與微球平滑科技，能讓臉頰看起來像自帶柔焦。

PONY EFFECT：超進化無重力氣墊粉餅，韓系小銀盒升級成防護型底妝

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供
PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

想找比較親民、又有韓系妝感的人，可以看PONY EFFECT全新升級版超進化無重力氣墊粉餅，也就是粉絲熟悉的小銀盒。這次品牌把氣墊定位成「會呼吸的神盾氣墊」，不只追求遮瑕與持妝，還加入防護、修護概念，適合每天通勤、長時間對電腦、又怕底妝悶厚的人。

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供
PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

新品主打低刺激、防沾染、抗藍光、抗氧化四大防護科技，並有SPF50+ PA++++防曬係數，配方加入依克多因、維他命原B5、積雪草、神經醯胺與鋅玻尿酸，訴求敏感肌與不穩定膚況也能安心使用。妝效上則是韓系陶瓷柔光肌，強調輕盈遮瑕、修飾毛孔、24小時持妝貼膚，還標榜有效阻隔59.8%藍光。2026年7月1日上市，15g x 2售價NT$1,380。

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供
PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

同品牌也可以一起搭配水透嫩妝前防護乳與絕對持久定妝噴霧，走「妝前防護、氣墊修飾、定妝鎖妝」三步驟。尤其妝前防護乳針對台灣高溫濕熱環境，加入韓國專利AI磁妝科技，主打遇水爆汗時形成雙重UV防曬膜，對夏天容易浮粉、脫妝的人很有吸引力。

PONY EFFECT_水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供
PONY EFFECT_水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供

PONY EFFECT_水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供
PONY EFFECT_水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供

PONY EFFECT_絕對持久定妝噴霧。圖片來源：品牌提供
PONY EFFECT_絕對持久定妝噴霧。圖片來源：品牌提供

蘭蔻：零粉感底妝系列擴軍，氣墊之外還有粉底棒、聚光棒、頰彩棒

蘭蔻零粉感超持久粉底棒共6色 ／ 建議售價 NTD 2,250。圖片來源：品牌提供
蘭蔻零粉感超持久粉底棒共6色 ／ 建議售價 NTD 2,250。圖片來源：品牌提供

蘭蔻這波雖然主角比較偏向「底妝棒系列」，但同時也有氣墊新品可以放進底妝整理裡。2026年6月1日全新上市的零粉感超持久底妝系列，包含零粉感超持久粉底棒共6色、NT$2,250，零粉感超持久聚光棒全1色、NT$2,150，零粉感超持久頰彩棒共2色、NT$2,150，以及唯我水霧光精華持久氣墊共3色、NT$2,050。

蘭蔻唯我水霧光精華持久氣墊。圖片來源：品牌提供
蘭蔻唯我水霧光精華持久氣墊。圖片來源：品牌提供

這系列主打「24H持妝零卡紋、近看零毛孔、出油更貼膚」，延續蘭蔻零粉感超持久粉底的持妝DNA。粉底棒適合想快速完成高遮瑕底妝的人，綿密奶霜質地一抹化水，主打10秒完成不厚重的無瑕原生肌；聚光棒則以幻紫霓光修飾亞洲肌膚常見蠟黃暗沉，適合打在顴骨、鼻樑、眼下與輪廓轉折處；頰彩棒則可讓整體妝容更有氣色。

蘭蔻《零粉感超持久聚光棒》。圖片來源：品牌提供
蘭蔻《零粉感超持久聚光棒》。圖片來源：品牌提供

如果妳平常喜歡氣墊的快速感，但又想要局部遮瑕、打亮、修容更精緻，蘭蔻這組會比較像「氣墊粉餅＋局部精修工具」的完整底妝方案。

蘭蔻零粉感超持久粉底棒。圖片來源：品牌提供
蘭蔻零粉感超持久粉底棒。圖片來源：品牌提供

氣墊粉餅FAQ

Q1：氣墊粉餅適合油肌嗎？

可以，但要挑對妝效。油肌、混合肌建議選柔霧、控油、持妝型氣墊，例如PRADA莫測藍尼龍氣墊粉餅主打混合肌與24H持妝，Dior超完美柔霧光氣墊粉蕊則強調控油與高溫潮濕下維持清爽妝感。上妝前也建議搭配控油妝前乳，T字部位再薄壓蜜粉。

Q2：乾肌適合用氣墊粉餅嗎？

乾肌很適合水光、保濕型氣墊。像TOM FORD立體光影水光氣墊粉餅主打水光與保濕，Dior超完美晶透光氣墊、水潤光氣墊粉蕊也走透亮澎潤路線。乾肌上妝前不要省略保濕，粉撲用「少量多次」按壓，妝感會比直接厚拍更漂亮。

Q3：氣墊粉餅會不會容易暗沉？

會不會暗沉跟膚質、出油量、色號、妝前保養都有關。容易暗沉的人可以選擇標榜持妝、抗氧化或控油的氣墊，上妝前避免太油的保養品，完妝後在容易出油處薄壓蜜粉，也能減少底妝氧化感。

Q4：氣墊粉餅可以取代粉底液嗎？

可以，但看妳想要的妝效。氣墊粉餅優點是快速、方便、容易補妝，適合日常通勤與外出使用；粉底液通常色號與妝效選擇更多，也較適合需要完整精緻妝容的場合。想要兩者兼顧，可以用粉底液完成全臉，再用氣墊外出補妝。

Q5：氣墊粉餅怎麼上才不厚粉？

關鍵是不要用粉撲來回抹。建議先在氣墊海綿上輕壓一次，再於盒蓋或手背調整粉量，接著從臉中央往外「輕拍」上妝。瑕疵處少量多次疊加，鼻翼、嘴角、眼下用粉撲邊角處理，妝感會更服貼。


Q6：氣墊粉撲多久要洗一次？

如果每天使用，建議至少每週清洗1到2次；容易長痘、敏感或出油量大的人，可以更頻繁清潔。粉撲如果出現異味、變硬、變色、彈性變差，就不要硬撐，直接更換比較安心。

#底妝 #外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #氣墊粉餅推薦

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

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2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

圖片來源：Pinterest
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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
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在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

2026-06-18 12:23 造咖
圖片來源：IG@tokio_tashiro
圖片來源：IG@tokio_tashiro

換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。

編輯推薦

圓臉髮型：中分波浪捲中長髮

圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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#髮型 #臉型適合髮型

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