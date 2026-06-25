補妝也要很有面子！2026絕美氣墊粉餅5款盤點，PRADA、Dior、雅詩蘭黛美到像精品小物

氣墊粉餅早就不只是「快速上妝」工具，現在根本是精品配件、補妝儀式感、底妝科技大亂鬥。2026到底妝新品一波比一波燒，從PRADA Beauty推出寶寶藍氣墊、Dior端出蝴蝶結限量外殼，到TOM FORD把建築光影美學放進氣墊裡，連韓系彩妝PONY EFFECT也把氣墊升級成防護型「神盾氣墊」。想找一顆出門補妝不尷尬、放在包包裡也漂亮的氣墊粉餅，這篇幫妳一次整理。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼，蝴蝶結、玫瑰、冰藍美到像小包

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影

Dior這次的重點不是只有底妝，而是把氣墊粉餅做成「可以換殼的高訂小物」。2026全新迪奧超完美底妝系列已在DIOR線上旗艦店搶先上市，7月1日起全台迪奧專櫃同步販售，系列主打濾鏡級底妝與全天持色。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供

最燒的是3款限量迪奧超完美氣墊外殼，每款NT$1,250，靈感來自迪奧創意總監Jonathan Anderson高訂系列，分成「蝴蝶結」、「玫瑰」、「冰藍」三種設計。蝴蝶結是粉嫩藤格紋加蝴蝶結，甜美到很像公主妝包；玫瑰款以白色藤格紋搭配玫瑰與鴿子刺繡圖騰；冰藍款則是清爽冰藍藤格紋融合蝴蝶結絲緞光澤，走比較俐落時髦的路線。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影

更聰明的是，這3款外殼可以搭配3種不同妝效氣墊粉蕊：想要水潤透亮，可選迪奧超完美晶透光氣墊，主打玻尿酸保濕精華與珍珠光澤；想要澎潤水光，可選迪奧超完美水潤光氣墊粉蕊，SPF50 PA+++，加入三色堇精萃與維他命E；想要持久控油，則有迪奧超完美柔霧光氣墊粉蕊，SPF35 PA+++，強調修飾毛孔、膚色不均與高溫潮濕下的清爽持妝。

同場底妝新品也很完整，包括迪奧超完美保濕妝前乳SPF50 PA+++、迪奧超完美控油妝前乳SPF15 PA++，每款35ml、NT$2,350，讓乾肌、混合肌、油肌都能先選對妝前，再接上氣墊妝效。同系列也推出迪奧超完美定妝蜜粉，走的是柔焦定妝路線，主打像薄紗一樣貼合肌膚，幫助修飾膚質、定格精緻妝效。

2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。圖片來源：品牌提供

2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。張念慈/攝影

PRADA Beauty：莫測藍尼龍氣墊粉餅，寶寶藍外殼直接美到缺氧

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty這次根本抓準「外貌協會底妝控」的心，全新推出的莫測藍尼龍氣墊粉餅，把品牌經典低飽和度「莫測藍」搬到氣墊外盒與粉撲上，搭配PRADA三角LOGO，拿出來補妝完全不像粉餅，更像一件迷你精品配件。

這款氣墊主打「無痕持妝、輕出於藍」，粉體呼應品牌RE-NYLON再生尼龍的輕量感，搭載MOTION PROTECT TECHNOLOGY™長效適應貼膚科技與超微米輕盈粉體，能順著臉部表情動態服貼，修飾毛孔與瑕疵，同時維持不厚重的原生微霧光妝感。對混合肌來說也很友善，配方添加菸鹼醯胺，想兼顧持妝、保濕又怕悶黏的人，可以列入清單，限量LC5、LN10兩色，12g售價NT$2,850。

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

同品牌也可一起帶到莫測藍經典潤唇膏，同樣是寶寶藍色系包裝，搭載MICRO-BLUSHING™ TECHNOLOGY幻彩潤色科技，會依嘴唇pH值轉變出自然粉嫩唇色。底妝加潤唇膏一起收，妝包立刻變成PRADA藍色系精品小宇宙。

TOM FORD：立體光影水光氣墊粉餅，把水光肌做得很高級

TOM FORD：立體光影水光氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

TOM FORD這次把品牌擅長的「建築光影美學」放進底妝裡，全新立體光影水光氣墊粉餅主打不只是遮瑕，而是透過光線折射修飾臉部輪廓，拍出那種不是油光、而是精準拋光後的高級水光肌。

TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅。張念慈/攝影

新品搭載創新稜鏡流光粉末，能讓光線自然折射於臉龐，修飾輪廓與肌膚紋理；配方加入富含維他命C的卡卡杜李精華，主打保濕、提亮與細緻膚況。質地輕盈可堆疊，遮瑕度落在中至高程度，並標榜長達12小時貼合肌膚。2026年3月1日上市，**立體光影水光氣墊粉餅 SPF50/PA+++**一盒一蕊共9色，售價NT$3,000，粉蕊NT$2,100。

它的外型也很TOM FORD，深褐色外盒搭配品牌T字標誌，圓拱形網格設計能控制取粉量，補妝時不容易一次沾太多。對喜歡精品感、奶油水光肌，又不想妝感太可愛的人來說，這顆很適合放在「成熟高級派」清單。

TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅。張念慈/攝影

同系列還有高級訂製四格眼影盤共9色、NT$3,750，以及立體光影頰彩盤共6色、NT$2,100。眼影盤分成粉質與絲絨質地，從裸棕、玫瑰、紫調到橄欖煙燻都有；頰彩盤則主打柔霧色彩與微球平滑科技，能讓臉頰看起來像自帶柔焦。

PONY EFFECT：超進化無重力氣墊粉餅，韓系小銀盒升級成防護型底妝

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

想找比較親民、又有韓系妝感的人，可以看PONY EFFECT全新升級版超進化無重力氣墊粉餅，也就是粉絲熟悉的小銀盒。這次品牌把氣墊定位成「會呼吸的神盾氣墊」，不只追求遮瑕與持妝，還加入防護、修護概念，適合每天通勤、長時間對電腦、又怕底妝悶厚的人。

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

新品主打低刺激、防沾染、抗藍光、抗氧化四大防護科技，並有SPF50+ PA++++防曬係數，配方加入依克多因、維他命原B5、積雪草、神經醯胺與鋅玻尿酸，訴求敏感肌與不穩定膚況也能安心使用。妝效上則是韓系陶瓷柔光肌，強調輕盈遮瑕、修飾毛孔、24小時持妝貼膚，還標榜有效阻隔59.8%藍光。2026年7月1日上市，15g x 2售價NT$1,380。

PONY EFFECT_超進化無重力氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

同品牌也可以一起搭配水透嫩妝前防護乳與絕對持久定妝噴霧，走「妝前防護、氣墊修飾、定妝鎖妝」三步驟。尤其妝前防護乳針對台灣高溫濕熱環境，加入韓國專利AI磁妝科技，主打遇水爆汗時形成雙重UV防曬膜，對夏天容易浮粉、脫妝的人很有吸引力。

PONY EFFECT_水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供

PONY EFFECT_水透嫩妝前防護乳。圖片來源：品牌提供

PONY EFFECT_絕對持久定妝噴霧。圖片來源：品牌提供

蘭蔻：零粉感底妝系列擴軍，氣墊之外還有粉底棒、聚光棒、頰彩棒

蘭蔻零粉感超持久粉底棒共6色 ／ 建議售價 NTD 2,250。圖片來源：品牌提供

蘭蔻這波雖然主角比較偏向「底妝棒系列」，但同時也有氣墊新品可以放進底妝整理裡。2026年6月1日全新上市的零粉感超持久底妝系列，包含零粉感超持久粉底棒共6色、NT$2,250，零粉感超持久聚光棒全1色、NT$2,150，零粉感超持久頰彩棒共2色、NT$2,150，以及唯我水霧光精華持久氣墊共3色、NT$2,050。

蘭蔻唯我水霧光精華持久氣墊。圖片來源：品牌提供

這系列主打「24H持妝零卡紋、近看零毛孔、出油更貼膚」，延續蘭蔻零粉感超持久粉底的持妝DNA。粉底棒適合想快速完成高遮瑕底妝的人，綿密奶霜質地一抹化水，主打10秒完成不厚重的無瑕原生肌；聚光棒則以幻紫霓光修飾亞洲肌膚常見蠟黃暗沉，適合打在顴骨、鼻樑、眼下與輪廓轉折處；頰彩棒則可讓整體妝容更有氣色。

蘭蔻《零粉感超持久聚光棒》。圖片來源：品牌提供

如果妳平常喜歡氣墊的快速感，但又想要局部遮瑕、打亮、修容更精緻，蘭蔻這組會比較像「氣墊粉餅＋局部精修工具」的完整底妝方案。

蘭蔻零粉感超持久粉底棒。圖片來源：品牌提供

氣墊粉餅FAQ

Q1：氣墊粉餅適合油肌嗎？

可以，但要挑對妝效。油肌、混合肌建議選柔霧、控油、持妝型氣墊，例如PRADA莫測藍尼龍氣墊粉餅主打混合肌與24H持妝，Dior超完美柔霧光氣墊粉蕊則強調控油與高溫潮濕下維持清爽妝感。上妝前也建議搭配控油妝前乳，T字部位再薄壓蜜粉。

Q2：乾肌適合用氣墊粉餅嗎？

乾肌很適合水光、保濕型氣墊。像TOM FORD立體光影水光氣墊粉餅主打水光與保濕，Dior超完美晶透光氣墊、水潤光氣墊粉蕊也走透亮澎潤路線。乾肌上妝前不要省略保濕，粉撲用「少量多次」按壓，妝感會比直接厚拍更漂亮。

Q3：氣墊粉餅會不會容易暗沉？

會不會暗沉跟膚質、出油量、色號、妝前保養都有關。容易暗沉的人可以選擇標榜持妝、抗氧化或控油的氣墊，上妝前避免太油的保養品，完妝後在容易出油處薄壓蜜粉，也能減少底妝氧化感。

Q4：氣墊粉餅可以取代粉底液嗎？

可以，但看妳想要的妝效。氣墊粉餅優點是快速、方便、容易補妝，適合日常通勤與外出使用；粉底液通常色號與妝效選擇更多，也較適合需要完整精緻妝容的場合。想要兩者兼顧，可以用粉底液完成全臉，再用氣墊外出補妝。

Q5：氣墊粉餅怎麼上才不厚粉？

關鍵是不要用粉撲來回抹。建議先在氣墊海綿上輕壓一次，再於盒蓋或手背調整粉量，接著從臉中央往外「輕拍」上妝。瑕疵處少量多次疊加，鼻翼、嘴角、眼下用粉撲邊角處理，妝感會更服貼。



Q6：氣墊粉撲多久要洗一次？

如果每天使用，建議至少每週清洗1到2次；容易長痘、敏感或出油量大的人，可以更頻繁清潔。粉撲如果出現異味、變硬、變色、彈性變差，就不要硬撐，直接更換比較安心。