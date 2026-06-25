夏天頭髮扁塌超狼狽！4款「層次剪」清爽顯臉小，MOMO、Winter同款甜妹髮型爆紅

夏天最怕頭髮一出門就塌。高溫、汗水、午後雷陣雨輪番上陣，原本吹好的髮根瞬間貼頭皮，長髮厚重又悶熱，整個人看起來立刻少了精神。想在夏天維持清爽感，除了綁頭髮之外，今年更推薦從髮型本身下手，換上一款有空氣感的「層次剪」。

曼都髮型特搜2026夏日層次剪美學，透過客製化的剪裁技術為髮絲注入空氣感，徹底解決夏季悶熱扁塌的造型痛點。圖片來源：IG－＠zuhazanz／＠imwinter／@iamfinethankyouandryu

以下整理4款夏天最值得參考的層次剪髮型，從酷感狼尾、韓系波浪到甜妹C字內彎、都會羽毛層次，想換髮型可以直接存圖給設計師看。

夏日髮型推薦1：高層次狼尾頭，後頸不悶還自帶酷感

如果夏天一熱就受不了頭髮黏在後頸，「高層次狼尾頭」會是很有感的選擇。這款髮型會在頭頂剪出自然蓬鬆度，同時減輕頸部與髮尾的厚重感，髮尾保留零碎線條，看起來隨性又有個性。

「高層次狼尾頭」透過頂部蓬鬆與髮尾碎感的精密剪裁，大幅減輕頸部悶熱，搭配眼妝的視覺加強，展現極具張力的酷感魅力。圖片來源：IG－＠tiny.pretty.j／＠kyo1122／@_seorina

高層次狼尾頭最適合想要風格明確、不想走乖乖牌路線的人。像I-DLE小娟的霸氣叛逆感、宋慧喬近期更俐落成熟的知性酷感，以及薛仁雅帶點中性氣場的造型，都能作為參考。這種髮型本身存在感較強，妝容可以搭配微煙燻眼妝、俐落眼線或加強五官立體度的修容，避免臉部被髮絲層次吃掉。

夏日髮型推薦2：韓系高層次波浪捲，韓韶禧、高允貞同款氛圍感

想要浪漫一點，但又怕夏天捲髮變厚重毛躁，可以考慮「韓系高層次波浪捲」。這款髮型的重點在於先用高層次剪裁減輕髮量，再讓大波浪有足夠的彈性與空間，走起路來髮絲會自然流動，不會整坨黏在一起。

以層次剪裁堆疊大波浪彈性的「韓系高層次波浪捲」，改善了夏日捲髮易毛躁厚重的問題，輕鬆拿捏高質感的鬆弛美學。圖片來源：IG－＠goyounjung／＠xeesoxee

這類髮型很適合喜歡韓韶禧的野性魅力，或高允貞那種鬆弛又精緻氛圍的人。比起整齊厚重的大捲，高層次波浪更有「不費力就好看」的感覺。妝容上建議保持眼妝乾淨，睫毛刷出根根分明的線條，再搭配輕透底妝與木質玫瑰色唇彩，就能讓整體看起來很有夏日千金感。

夏日髮型推薦3：C字內彎低層次，MOMO、Winter同款初戀甜妹感

如果你不想剪太叛逆，也不想每天整理得太辛苦，「C字內彎低層次」就是好入門的減齡髮型。這款髮型會透過低角度層次，讓臉頰兩側的髮尾自然向內彎，剛好包覆臉型，同時髮尾落在鎖骨附近，不會過度貼住肌膚，夏天也比較不悶。

強調低層次堆疊與C字包覆線條的減齡神髮，能修飾臉型又不顯悶熱，結合果汁感眼下腮紅，一秒解鎖初戀甜妹的爆棚好感度。圖片來源：IG－＠momo／＠imwinter

C字內彎低層次很適合想修飾臉型、增加親和力的人，整體氛圍可以參考TWICE MOMO的日系甜美，或aespa Winter的精靈幼態感。搭配彩妝時，不需要太濃，乾淨底妝、嫩粉色眼下腮紅、臥蠶打亮就很加分，整個人會有一種剛剛好的初戀感。

夏日髮型推薦4：流線羽毛層次，Kazuha、RYUJIN清冷感髮型範本

想要上班看起來俐落，但又不想髮型太死板，可以試試「流線羽毛層次」。這款髮型會沿著臉頰、下顎一路延伸到鎖骨，剪出像羽毛一樣輕盈的內包與外翹線條，讓頭髮看起來更有動態感。

「流線羽毛層次」利用滑剪技術雕刻出極具動態感的線條，帶來視覺降溫效果，搭配微霧底妝完美展現都會御姐的清冷質感。圖片來源：IG－＠zuhazanz／@iamfinethankyouandryu

流線羽毛層次特別適合都會感、知性風或喜歡乾淨大人感的人。像LE SSERAFIM Kazuha中村一葉的優雅天鵝頸，以及ITZY RYUJIN留真的率真冷感，都很適合拿來當靈感。這款髮型本身有修飾臉型的效果，妝容可以搭配微霧面底妝、野生眉、顴骨與下顎線修容，讓輪廓更清楚。

夏天層次剪怎麼維持？頭皮清潔才是蓬鬆關鍵

想讓層次剪維持好看，日常清潔也不能偷懶。夏天頭皮容易出油、流汗，髮根一旦黏膩，層次再漂亮也會失去蓬鬆度。曼都2026年升級推出「艾草系列」洗護產品，結合涼感配方、茶樹精萃與艾草精油，主打帶走多餘油脂與汗水，幫助頭皮恢復清爽感；另外也推出「午後茶時香水」，以無花果與抹茶氣息取代夏天汗味的煩躁感。

維持夏日輕盈層次剪，搭配曼都「艾草系列」的沁涼洗護與全新香水，從頭皮到髮絲徹底告別悶熱扁塌，散發清新餘韻。圖片來源：曼都髮型

想讓夏天髮型不扁塌，除了換上適合自己的層次剪，也別忘了從頭皮清潔開始，才能讓蓬鬆空氣感撐得更久。