Jo Malone London夏日新香太特別！胡蘿蔔花、奶油南瓜入香，Olive Smell《13-000》聞見青春

天氣一熱，香氣也想換得輕盈一點。Jo Malone London今年以英倫蔬菜園為靈感，推出限量「英倫田園系列」，讓田園裡的清新綠意變成身上的夏日香氣；觀玲老師全新品牌 Olive Smell 則推出首支空間氣味噴霧《13-000》，把13歲青春記憶調成一瓶能被聞見的回憶。

Jo Malone London英倫田園系列

當人們談論香氛，往往會先想到花朵、果實、柑橘或木質香調，但Jo Malone London這次直接把靈感拉進英倫田園，以當季蔬菜的自然氣息為題，推出全新限量「英倫田園系列」。

系列從蔬菜園中正值完美熟成、等待採摘的美好瞬間出發，透過細膩調香工藝，將蔬菜的清新、甜美與溫潤層次轉化為令人驚喜的香氛體驗。本次共推出3款限量香水，包括「蕾絲胡蘿蔔花香水」、「絲絨奶油南瓜香水」、「緋紅甜菜根香水」，以及延伸居家香氛體驗的「Townhouse綠蕃茄藤」系列產品。

圖片來源：Jo Malone

這波最迷人的地方，就是它顛覆了大家對蔬菜氣味的想像。胡蘿蔔不只是餐桌上的根莖蔬菜，也能以花朵姿態散發粉嫩柔美；奶油南瓜不只溫潤綿密，也能化成像陽光包覆般的木質美食香；甜菜根則把果香、大地氣息與鮮明色彩融合，讓田園氣息變得更有層次。

蕾絲胡蘿蔔花香水：讓人卸下防備的粉嫩花香

圖片來源：Jo Malone

作為系列主打香氛，「蕾絲胡蘿蔔花香水」以蔬菜園中盛放的胡蘿蔔花為靈感，跳脫人們對胡蘿蔔的既有想像，展現這款熟悉蔬菜鮮為人知的細膩一面。

不同於根莖作物給人的樸實印象，胡蘿蔔花以輕盈柔美的姿態綻放，散發粉嫩、清甜且令人一聞就想靠近的可愛氣息。香氣由茴香的草本清甜揭開序幕，帶來如晨露般清新的開場；中調胡蘿蔔花與橙花交織，綻放細緻柔美的粉嫩花香；最後以廣藿香的溫潤木質餘韻輕柔收尾，增添優雅層次。

整體聞起來清新、愉悅又帶著微甜感，不是過度甜膩的可愛，而是讓人瞬間卸下防備的柔軟氣息，很適合喜歡乾淨花香、又想找一款不容易撞香香水的人。

蕾絲胡蘿蔔花香水

初調：茴香

中調：胡蘿蔔花

基調：廣藿香

絲絨奶油南瓜香水：香甜綿密的奶香

圖片來源：Jo Malone

「絲絨奶油南瓜香水」以溫暖療癒的木質美食香調，重新演繹奶油南瓜獨有的柔滑魅力。奶油南瓜帶有細膩綿密的質地，以及溫潤奶香與微甜堅果氣息，彷彿熟成果實般令人感到放鬆。

香氣由天然薑的明亮辛香揭開序幕，先帶出一點輕盈暖意；中調以滑順奶油南瓜為核心，展現如絲絨般柔和的包覆感；最後由廣藿香沉穩木質氣息收尾，讓甜感不會過度膩口，也增添香氣的深度與餘韻。

這款香氛像是從英倫蔬菜園中摘下的一顆成熟奶油南瓜，在美食香調與木質調之間取得平衡。滑順細膩的香氣如絲絨輕拂肌膚般令人沉浸，帶來溫暖、誘人又療癒的感官體驗。

絲絨奶油南瓜香水

初調：薑

中調：奶油南瓜

基調：廣藿香

緋紅甜菜根香水：清新果韻遇上大地香息

圖片來源：Jo Malone

「緋紅甜菜根香水」以甜菜根的鮮豔色彩與多汁果香為靈感，展現甜菜根蘊藏的自然魅力與細膩層次。

香氣由成熟飽滿的黑醋栗揭開序幕，帶來清脆明亮的果香氣息；中調捕捉剛切開甜菜根時的新鮮香韻，揉合自然泥土氣息，創造甜美與大地感交織的獨特層次；最後以廣藿香沉穩木質調收尾，增添深度與悠長餘韻。

它不像一般果香那樣只有甜美，而是在鮮甜、多汁之外，多了一點泥土感與自然氣息，像是盛夏豐收田園裡的一抹亮色。喜歡香氣有辨識度、帶一點個性的人，這款會很有記憶點。

緋紅甜菜根香水

初調：黑醋栗

中調：甜菜根

基調：廣藿香

Townhouse綠蕃茄藤居家香氛：清晨蔬菜園的綠意

圖片來源：Jo Malone

除了3款限量香水，Jo Malone London經典香氣「Townhouse綠蕃茄藤」也以限定版形式回歸，推出香氛工藝限定版陶瓷蠟燭與限定版擴香，將清晨蔬菜園中的綠意與生命力帶入居家空間。

香氣以豐盈綠蕃茄藤交織雪松葉的草本木質氣息，散發清新活潑的自然氛圍，彷彿漫步於晨光灑落的英倫田園之中。全新光滑釉面陶瓷容器也為空間增添細膩質感與收藏價值，不論點燃燭光，或透過擴香緩緩釋放香氣，都能為居家環境注入潔淨明亮的夏日氣息。

同步新登場的「番茄葉手部清潔露」，則把香氛體驗融入日常洗手時刻。鮮明草本香調結合甘油與白花菜籽油保濕配方，在潔淨雙手的同時留下細膩香氣；透明凝露質地與綿密泡沫，也讓洗手變成更有儀式感的日常小事。

圖片來源：Jo Malone

Olive Smell《13-000》限量登場

香氣有時候比照片更快把人帶回過去。於出版界及美妝保養圈闖蕩35年的保養界教官觀玲老師，從小就喜歡把各種味道當成回憶的一部分，像是橡皮擦、食物、空間、植物、布料，甚至輪胎橡膠味，都能成為她腦中某段記憶的開關，對酸味更是情有獨鍾。

圖片來源：Olive Smell

這次觀玲老師在「衡陽35」發表《觀玲・香攝・記憶》嗅覺＆視覺展，由身邊一群最了解她的好友們共同堆疊、分工合作，並同步發表氣味、攝影與文學作品，也將觀玲老師推向另一個全新身分。她把對氣味的各種想像，變成全新品牌「Olive Smell」，未來也將持續發表更多氣味作品。

Olive Smell空間氣味噴霧《13-000》：送給13歲自己的氣味

Olive Smell首支作品《13-000》，是一瓶以13歲青春記憶為核心的空間氣味噴霧。觀玲老師分享，她原本試著用照片與文字找回印象中還記得的童年點滴，後來接觸《L’Aido》首席調香師Nicole Chen後，發現對方竟然可以用氣味幫她模擬出記憶。

圖片來源：Olive Smell

於是她開始用各種味道重現楊梅老家的風景，包括與爸爸最常相處的客廳兼書房、雜亂但開著漂亮花朵的潮濕空地，而《13-000》則是她國中時期的氣味。觀玲老師也坦言，自己不喜歡當時的自己，卻喜歡13歲時陪伴她的那些氣味，聞到它們，會讓她不再那麼討厭自己。

圖片來源：Olive Smell

這讓《13-000》不只是一瓶空間噴霧，更像是一段寫給過去自己的氣味訊息。首波限量100支，除了印有000至100的紀念序號外，每張氣味小卡上也都有不同的Olive’s message，要送給13歲的你。打開包裝前，不妨先回想一下13歲的自己，也許那句message剛好會替過去的自己補上一點溫柔。

Olive Smell空間氣味噴霧《13-000》

前調：青檸Lime、薄荷Peppermint、柳丁Orange、烏梅Smoked Plum

中調：晚香玉Tuberose、梔子花Gardenia、香菜Cilantro、木棉花Kapok Flower

後調：安息香Benzoin、琥珀Amber、雪松Cedarwood、焦油Tar、硫磺Sulfur

這次《13-000》由《L’Aido》首席調香師Nicole Chen操刀。Nicole Chen具法國ISIPCA香水學院專業背景，並擁有CNP精油藝術創作專業認證，長期專注於氣味、情緒與空間記憶之間的轉譯，擅長從環境中難以言說的氣味線索，重新組成一段可被感受的嗅覺作品。

她與觀玲老師因尋找記憶中的氣味而相遇，兩人曾聊到，調香技術加上故事後，會變成很有意思的氣味；但氣味不只是商品，而是一種被理解的感受。這也成為Olive Smell想傳遞的核心，從空間氣味噴霧《13-000》開始，讓氣味成為一種可以被感受、被理解的記憶媒介。