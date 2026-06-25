潮人打卡新地標！GENTLE MONSTER插旗台中漢神洲際！ 林柏宏、Lily許韶恩搶曬「神仙鏡款」

2026-06-25 09:55 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

台中的潮男潮女們荷包預備！韓國品牌 GENTLE MONSTER，終於在台灣開出第二家實體門市，這次霸氣進駐全新落成的「台中漢神洲際購物廣場」！

開幕當天星光熠熠，邀請到男神林柏宏、創作才女 Karencici，以及自帶仙氣的 Lily 許韶恩驚喜亮相。三人皆以極具個人魅力的穿搭，戴上話題度爆表的最新「折疊式 2026 Veggie 系列」墨鏡，在超現實的氣氛烘托下，完美詮釋了品牌獨樹一幟的視覺語言，預計又將掀起一波瘋狂的偶像同款斷貨潮！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

有趣的是，當天藝人們一同參觀了店內的動態裝置藝術「THE GIANT」時，被問及誰是自己心目中演藝圈的「巨人（THE GIANT）」，Lily 毫不猶豫地大讚媽媽小S：「絕對是我媽媽！因為她無所不能，不管是演戲、主持或雜誌拍攝都嘗試過，還持續不斷在挑戰新的自己，絕對是我心目中的巨人。」

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

這次台中門市端出了全新的超大型動態裝置「THE GIANT」，是由品牌機器人實驗室親自研發的巨作，由三個獨立的面部裝置組成。中央的臉龐雙目輕闔，兩側大小不一的臉龐則會流暢地環繞，最狂的是它還會「緩緩眨眼」！搭配上那難以捉摸的表情，彷彿正在默默觀察著空間中來往人們的情緒，雖然帶點詭譎的科幻感，卻會讓人忍不住一直盯著看。

此外，店內各個角落還散落著以多種材質打造的「Star」裝置，通透的主體在燈光下折射出迷人光影，象徵著人類真實的情感流動，2026春夏想讓穿搭更有亮點，來GENTLE MONSTER逛逛絕對不會錯！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

同步推薦：EssilorLuxottica 2026春夏眼鏡趨勢

全球視覺巨擘EssilorLuxottica正式揭曉2026春夏眼鏡趨勢，宣告今年「大膽做自己」才是王道。相較於去年的微型極簡風，2026年的設計主軸將眼鏡直接升級為穿搭核心！

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

想走在流行尖端，今年春夏這 5大「鏡框關鍵字」 絕對要先筆記1.ㄅㄡ修飾小臉神物「下垂弧線」：深受70年代啟發，帶點順應重力微垂的圓潤角度，不僅自帶復古懷舊感，更是完美修飾1.臉型輪廓的秘密武器，在極簡與復古間拿捏得恰到好處。

2.奢華滿點「立體珠寶盒」：誰說眼鏡不能是高級珠寶？把水鑽、珍珠、水晶直接鑲上鏡框與鏡腳，讓你在日常配戴中也能不經意閃耀出巨星光芒。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3.氣場全開「建築感貓眼」：經典貓眼大進化！利用斜面切角與幾何立體結構，打造出超強的「受控戲劇感」，一戴上瞬間突顯五官立體度與臉部線條。

4.中性帥氣「無性別飛行員」：迎接超經典Ray-Ban Aviator誕生90週年，這款無人不曉的飛行員墨鏡以全新比例、混合材質與無性別（Gender-neutral）設計霸氣回歸，重新定義當代潮流。

5.百變風格「知性圓框與浮誇大框」：無論是想裝乖的「好學生知性圓框」，還是強勢回歸、自帶神秘氣場的「Oversize巨型大框」，2026年包辦了你在不同生活場景裡的所有戲份。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

質感再升級！把「好心情」直接戴在臉上

除了框型超吸睛，2026春夏在「色彩與材質」上更主打情緒價值，讓眼鏡成為最能表達內心的單品：

1.色彩即情緒：年度主色由輕盈純淨的「Cloud Dancer」拿下；如果想要穩定情緒，黎明灰、淡紫等色調能完美融入膚色。若想要內斂高級感，不妨試試深褐色或酒紅色的「午夜暗色系」，絕對比傳統死白或純黑更有層次張力。

2.自帶濾鏡「漸層與芥末黃鏡片」：鏡片就是你的專屬濾鏡！柔和的粉藍漸層超級夢幻，而成長最快、討論度飆高的「芥末黃」鏡片更是潮人必備，看出去的世界就像電影般自帶氛圍感。

3.質感爆棚「天然礦石紋」：靈感來自大自然的石材，有機流動的紋理帶有一絲靜謐感，體現出自然與結構的完美共生。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#台中 #墨鏡 #林柏宏 #漢神洲際 #外表管理 #好物推薦 #Lily許韶恩 #GENTLE MONSTER #EssilorLuxottica

熱門文章

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
往下滑看更多精彩文章
怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

熱門文章

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！
往下滑看更多精彩文章
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

編輯推薦

2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#造型 #趨勢 #穿搭 #夏天 #指甲造型 #法式指甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

熱門文章

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！
往下滑看更多精彩文章
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

編輯推薦

劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#凍齡 #穿搭 #氣質 #造型 #年紀 #劉亦菲 #保養祕訣 #抗老保養 #外表管理

熱門文章

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！
往下滑看更多精彩文章
2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

編輯推薦

玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#時尚 #指甲造型 #法式指甲 #光療美甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏天美甲趨勢 #夏季美甲推薦

熱門文章

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！
往下滑看更多精彩文章
小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

2026-06-18 12:23 造咖
圖片來源：IG@tokio_tashiro
圖片來源：IG@tokio_tashiro

換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。

編輯推薦

圓臉髮型：中分波浪捲中長髮

圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

延伸閱讀

2026髮型「層次紋理髮」日韓正夯！微翹短髮、長髮圖鑑

白鹿防曬養膚攻略！乾敏肌「這樣護膚」也能養出透亮牛奶肌

李多慧、藍藍、Yerin同款～韓國olive young人氣美妝推薦，台灣買得到

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#髮型 #臉型適合髮型

熱門文章

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

最新文章

潮人打卡新地標！GENTLE MONSTER插旗台中漢神洲際！ 林柏宏、Lily許韶恩搶曬「神仙鏡款」

潮人打卡新地標！GENTLE MONSTER插旗台中漢神洲際！ 林柏宏、Lily許韶恩搶曬「神仙鏡款」

#林柏宏 #漢神洲際 #台中 #EssilorLuxottica #GENTLE MONSTER #Lily許韶恩 #墨鏡 #外表管理 #好物推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.25 14
醫美級居家保養正夯！5大品牌新品推薦 連逆時針都能平替AKIMIA微晶貼片、舒特膚《玩具總動員5》聯名太療癒

醫美級居家保養正夯！5大品牌新品推薦 連逆時針都能平替AKIMIA微晶貼片、舒特膚《玩具總動員5》聯名太療癒

#彩妝保養 #外表管理 #面膜 #精華液 #乳霜

女子漾／編輯張念慈 2026.06.24 85
三麗鷗粉絲荷包守不住！LUSH布丁狗沐浴果凍超療癒，GU「曬黑版三麗鷗」睡衣7月開搶

三麗鷗粉絲荷包守不住！LUSH布丁狗沐浴果凍超療癒，GU「曬黑版三麗鷗」睡衣7月開搶

#三麗鷗 #GU #LUSH布丁狗 #LUSH #好物推薦 #外表管理

女子漾／編輯周意軒 2026.06.24 105
舒淇、張凌赫私服狂愛！法國神級「厚底小白鞋」爆紅，這款一穿就愛上

舒淇、張凌赫私服狂愛！法國神級「厚底小白鞋」爆紅，這款一穿就愛上

#舒淇 #張凌赫 #法國 #巴黎 #BOTH #VIVAIA #Margot Mary Jane #逐玉 #好物推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.24 210
今天只想當顆軟糖！Jennie、金高銀「低能量穿搭」也能有慵懶高級感

今天只想當顆軟糖！Jennie、金高銀「低能量穿搭」也能有慵懶高級感

#穿搭 #歐美 #金高銀 #懶人穿搭法 #Jennie

Cecelia 2026.06.24 212
想要貴婦肌但預算不夠？5款高CP值平替清單，小棕瓶、黑繃帶、極光水都有小資版

想要貴婦肌但預算不夠？5款高CP值平替清單，小棕瓶、黑繃帶、極光水都有小資版

#外表管理 #好物推薦 #彩妝保養

女子漾／編輯張念慈 2026.06.24 168
2026 夏天最值得嘗試的顏色！奶油黃顯白又高級的夏日穿搭公式

2026 夏天最值得嘗試的顏色！奶油黃顯白又高級的夏日穿搭公式

#穿搭 #時尚 #奶油黃 #造型 #夏天穿搭 #夏天 #夏日穿搭 #流行時尚 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.06.24 120
今夏最欠逛聯名清單來了！3CE甜酷聯名、韓系水光肌快閃、(MALIN+GOETZ)咖啡香氛都太燒

今夏最欠逛聯名清單來了！3CE甜酷聯名、韓系水光肌快閃、(MALIN+GOETZ)咖啡香氛都太燒

#彩妝保養 #外表管理 #3CE

女子漾／編輯張念慈 2026.06.23 83
夏天悶到心浮氣躁？降溫神物懶人包：涼感洗髮、濕巾、清新香水一次看

夏天悶到心浮氣躁？降溫神物懶人包：涼感洗髮、濕巾、清新香水一次看
女子漾／編輯張念慈 2026.06.23 147
自帶仙氣or大媽感？這4款顯老長裙直接讓妳退化二十歲

自帶仙氣or大媽感？這4款顯老長裙直接讓妳退化二十歲

#夏天 #流行穿搭

享民頭條 2026.06.23 37
18+