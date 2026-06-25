潮人打卡新地標！GENTLE MONSTER插旗台中漢神洲際！ 林柏宏、Lily許韶恩搶曬「神仙鏡款」

台中的潮男潮女們荷包預備！韓國品牌 GENTLE MONSTER，終於在台灣開出第二家實體門市，這次霸氣進駐全新落成的「台中漢神洲際購物廣場」！

開幕當天星光熠熠，邀請到男神林柏宏、創作才女 Karencici，以及自帶仙氣的 Lily 許韶恩驚喜亮相。三人皆以極具個人魅力的穿搭，戴上話題度爆表的最新「折疊式 2026 Veggie 系列」墨鏡，在超現實的氣氛烘托下，完美詮釋了品牌獨樹一幟的視覺語言，預計又將掀起一波瘋狂的偶像同款斷貨潮！

圖片來源：品牌提供

有趣的是，當天藝人們一同參觀了店內的動態裝置藝術「THE GIANT」時，被問及誰是自己心目中演藝圈的「巨人（THE GIANT）」，Lily 毫不猶豫地大讚媽媽小S：「絕對是我媽媽！因為她無所不能，不管是演戲、主持或雜誌拍攝都嘗試過，還持續不斷在挑戰新的自己，絕對是我心目中的巨人。」

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這次台中門市端出了全新的超大型動態裝置「THE GIANT」，是由品牌機器人實驗室親自研發的巨作，由三個獨立的面部裝置組成。中央的臉龐雙目輕闔，兩側大小不一的臉龐則會流暢地環繞，最狂的是它還會「緩緩眨眼」！搭配上那難以捉摸的表情，彷彿正在默默觀察著空間中來往人們的情緒，雖然帶點詭譎的科幻感，卻會讓人忍不住一直盯著看。

此外，店內各個角落還散落著以多種材質打造的「Star」裝置，通透的主體在燈光下折射出迷人光影，象徵著人類真實的情感流動，2026春夏想讓穿搭更有亮點，來GENTLE MONSTER逛逛絕對不會錯！

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同步推薦：EssilorLuxottica 2026春夏眼鏡趨勢

全球視覺巨擘EssilorLuxottica正式揭曉2026春夏眼鏡趨勢，宣告今年「大膽做自己」才是王道。相較於去年的微型極簡風，2026年的設計主軸將眼鏡直接升級為穿搭核心！

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想走在流行尖端，今年春夏這 5大「鏡框關鍵字」 絕對要先筆記1.ㄅㄡ修飾小臉神物「下垂弧線」：深受70年代啟發，帶點順應重力微垂的圓潤角度，不僅自帶復古懷舊感，更是完美修飾1.臉型輪廓的秘密武器，在極簡與復古間拿捏得恰到好處。

2.奢華滿點「立體珠寶盒」：誰說眼鏡不能是高級珠寶？把水鑽、珍珠、水晶直接鑲上鏡框與鏡腳，讓你在日常配戴中也能不經意閃耀出巨星光芒。

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3.氣場全開「建築感貓眼」：經典貓眼大進化！利用斜面切角與幾何立體結構，打造出超強的「受控戲劇感」，一戴上瞬間突顯五官立體度與臉部線條。

4.中性帥氣「無性別飛行員」：迎接超經典Ray-Ban Aviator誕生90週年，這款無人不曉的飛行員墨鏡以全新比例、混合材質與無性別（Gender-neutral）設計霸氣回歸，重新定義當代潮流。

5.百變風格「知性圓框與浮誇大框」：無論是想裝乖的「好學生知性圓框」，還是強勢回歸、自帶神秘氣場的「Oversize巨型大框」，2026年包辦了你在不同生活場景裡的所有戲份。

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質感再升級！把「好心情」直接戴在臉上

除了框型超吸睛，2026春夏在「色彩與材質」上更主打情緒價值，讓眼鏡成為最能表達內心的單品：

1.色彩即情緒：年度主色由輕盈純淨的「Cloud Dancer」拿下；如果想要穩定情緒，黎明灰、淡紫等色調能完美融入膚色。若想要內斂高級感，不妨試試深褐色或酒紅色的「午夜暗色系」，絕對比傳統死白或純黑更有層次張力。

2.自帶濾鏡「漸層與芥末黃鏡片」：鏡片就是你的專屬濾鏡！柔和的粉藍漸層超級夢幻，而成長最快、討論度飆高的「芥末黃」鏡片更是潮人必備，看出去的世界就像電影般自帶氛圍感。

3.質感爆棚「天然礦石紋」：靈感來自大自然的石材，有機流動的紋理帶有一絲靜謐感，體現出自然與結構的完美共生。

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