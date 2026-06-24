三麗鷗粉絲荷包守不住！LUSH布丁狗沐浴果凍超療癒，GU「曬黑版三麗鷗」睡衣7月開搶

2026-06-24 18:16 女子漾／編輯周意軒
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三麗鷗粉絲今夏真的太忙！可愛角色不只出現在娃娃、文具和手機殼，現在連洗澡、泡澡、睡衣都被三麗鷗攻陷。LUSH 再度攜手 Sanrio Characters 推出限定聯名系列，把布丁狗、人魚漢頓、酷企鵝、帕恰狗、蛋黃哥等人氣角色變成沐浴果凍、汽泡彈、香氛皂等療癒單品；另一邊，GU 也將於 7 月 13 日推出話題滿滿的「曬黑版三麗鷗」系列，讓 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等角色換上夏日健康膚色，以睡衣與小孩服飾登場。從浴室可愛到衣櫃，這波三麗鷗聯名真的讓人很難冷靜。

AI摘要

文章摘要整理：

LUSH與GU接連推出三麗鷗聯名，前者把布丁狗等角色變成沐浴果凍與泡澡用品，後者則以曬黑版角色打造夏日睡衣與童裝。

LUSH×Sanrio Characters：把友情變成一場甜甜的自我呵護

LUSH 這次與 Sanrio Characters 再度合作，以三麗鷗世界裡的善意、友情與包容作為靈感，將「友誼」化作自我呵護與日常關懷。系列中集結 Pompompurin、Bad Badtz-Maru、Hangyodon、Pochacco、U.SA.HA.NA、Kerokerokeroppi 和 Gudetama 等角色，讓洗澡不只是清潔，而是一場充滿可愛角色陪伴的療癒儀式。

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限定聯名系列將於 6 月 25 日起陸續於全台 LUSH 門市、官網與 LUSH App 開賣。這次品項從沐浴果凍、汽泡彈、爽身粉到香氛皂都有，想泡澡、想洗澡、想讓夏天身體保持清爽，都能找到對應單品。

POMPOMPURIN 沐浴果凍 NTD 740

布丁狗粉絲看到這款應該很難忍住。POMPOMPURIN 化身沐浴果凍，使用時有如果凍般輕輕搖晃的可愛觸感，香氣則帶有法式焦糖布丁般的甜蜜感，讓沐浴時光瞬間變成甜點系放鬆儀式。喜歡甜香、可愛造型或布丁狗的人，可以優先鎖定這款。

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HANGYODON 汽泡彈 NTD 380

人魚漢頓這次變成泡澡控會喜歡的汽泡彈，加入海藻與細海鹽，讓泡澡過程多了海洋感，也能為肌膚帶來柔嫩觸感。角色本身帶有一點幽默、浪漫又有反差萌，放進浴缸裡很有「今天就讓漢頓陪你放空一下」的療癒感。

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POCHACCO 爽身粉 NTD 650

夏天最怕流汗後悶黏，POCHACCO 爽身粉就是運動後、出門前都很適合的小幫手。產品加入細緻椰奶粉，並散發香蕉冰淇淋般的香甜氣息，讓身體保持清爽之餘，也多了可愛又甜甜的香氣。對容易流汗、喜歡清爽膚觸的人來說很實用。

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GUDETAMA 沐浴軟糖 NTD 480

蛋黃哥的慵懶感真的太適合放進洗澡情境。GUDETAMA 沐浴軟糖能打造明亮柔滑的豐富泡沫，適合在覺得生活有點無力、心情需要被喚醒的時候使用。可愛又有點厭世的蛋黃哥，反而讓日常沐浴多了一點幽默感。

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BAD BADTZ-MARU 香氛皂 NTD 420

酷企鵝這次化身香氛皂，揉合明亮覆盆子汁與深層潔淨的活性木炭，主打輕柔潔淨肌膚，帶來清新光采。比起甜美系角色，BAD BADTZ-MARU 多了一點酷酷壞男孩感，很適合不想走太甜風格、但又想收藏三麗鷗聯名的人。

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KEROKEROKEROPPI 汽泡彈 NTD 380

Keroppi 汽泡彈帶來的是活潑又放鬆的泡澡體驗。產品結合跳跳糖、清新萊姆精油與溫和舒緩的椰奶粉，放入浴缸後更有玩心，適合想讓泡澡變得更有趣的人。夏天累了一整天，用這款泡澡就像幫心情按下重新整理。

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U.SA.HA.NA 汽泡彈 NTD 380

U.SA.HA.NA 汽泡彈主打彩虹般的七彩浴藝效果，搭配橘子雪酪般的清新甜美香氣，整體很有夢幻夏日感。喜歡視覺效果、拍照感和清爽果香的人，這款會很值得列入口袋名單。

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GU×三麗鷗：曬黑版角色登場，夏日睡衣可愛到犯規

GU 這波三麗鷗聯名則走完全不同的路線，主打「曬黑版三麗鷗」造型，將 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等人氣角色換上夏日感十足的健康膚色，像是剛從海邊度假回來一樣，讓經典角色多了陽光、俏皮又帶點 Y2K 的新鮮感。這次系列將於 7 月 13 日與日本同步發售，品項包含睡衣與小孩服飾。對喜歡居家服、親子穿搭，或本來就是三麗鷗角色收藏控的人來說，這波真的很容易被燒到。

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曬黑版設定讓經典角色瞬間變夏天

不同於以往甜美、粉嫩的三麗鷗形象，這次 GU 聯名把角色放進陽光、海邊與假期氛圍裡，透過健康膚色與夏日感設計，讓 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米看起來更俏皮、更有度假感。這種設定也很符合近年年輕世代喜歡的 playful fashion，既有懷舊可愛，又多了社群話題性。

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睡衣和童裝都登場，親子穿搭也能一起可愛

GU 這次系列包含睡衣與小孩服飾，除了大人可以入手夏日居家睡衣，小朋友也有對應服飾可以選。若想和家人、朋友一起穿出可愛感，這系列會很適合當成夏天居家服、旅行睡衣或親子穿搭選擇。

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7月13日與日本同步發售，三麗鷗控要先筆記

GU 三麗鷗「曬黑版」系列預計 7 月 13 日開賣，並與日本同步發售。由於三麗鷗聯名本來就自帶高討論度，加上這次角色造型有明顯夏日限定感，熱門尺寸與款式很可能會受到粉絲關注。想入手的人可以先把發售時間記下來，開賣當天直接鎖定喜歡的角色與品項。

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LUSH×Sanrio Characters 聯名系列資訊

開賣時間：6 月 25 日起陸續開賣
販售通路：全台 LUSH 門市、LUSH 官網、LUSH App

POMPOMPURIN 沐浴果凍：NTD 740
HANGYODON 汽泡彈：NTD 380
POCHACCO 爽身粉：NTD 650
GUDETAMA 沐浴軟糖：NTD 480
BAD BADTZ-MARU 香氛皂：NTD 420
KEROKEROKEROPPI 汽泡彈：NTD 380
U.SA.HA.NA 汽泡彈：NTD 380

GU三麗鷗「曬黑版」系列資訊

開賣時間：7 月 13 日
系列重點：三麗鷗角色曬黑版造型
品項：睡衣、小孩服飾
角色亮點：Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等人氣角色換上夏日健康膚色造型

精華 FAQ

  • LUSH這次推出沐浴果凍、汽泡彈、爽身粉與香氛皂等品項，將布丁狗、人魚漢頓、蛋黃哥、酷企鵝等角色化為洗浴用品，主打可愛造型與療癒香氣。

  • GU主打「曬黑版三麗鷗」概念，把Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等角色換上健康膚色與夏日感造型，系列以睡衣和小孩服飾為主，充滿度假氛圍。

  • LUSH聯名自6月25日起陸續開賣，通路包含門市、官網與App；GU系列則於7月13日與日本同步發售，主打夏日限定造型，預期會吸引粉絲搶購。

#GU #三麗鷗 #好物推薦 #外表管理 #LUSH布丁狗

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
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液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

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2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
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最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

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2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
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在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
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圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

2026-06-16 00:22 女子漾／編輯桑泥
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha

喜歡可愛系指尖的女孩有福了！今年夏天的美甲，出現越來越多水果系列造型，從韓國美甲師、東京女生，到社群媒體上爆紅款式，會發現大家開始迷戀那些水果感、冰沙、果凍糖一樣的顏色，它們不是幼稚的可愛，而是一種專屬於夏日的清新感！

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草莓牛奶

圖片來源：IG@nail.nuha
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第一款草莓牛奶可說是今年夏天最洗版的水果系美甲，這款介於嫩粉與草莓奶昔之間的顏色，比傳統粉紅更透、更輕盈，看起來就像是一杯冰涼的草莓牛奶，帶有一種柔焦濾鏡感。尤其搭配短圓甲型，會有一種很像「剛戀愛的女生」的清新感。


葡萄果凍

圖片來源：IG@nail.nuha
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這款葡萄果凍美甲也是一看就讓人視覺清爽不少，加上漸層的效果讓整體顯得更精緻，而這種帶有微微透明色澤的效果，在陽光下指尖顯得特別漂亮。


粉嫩蜜桃

圖片來源：IG@nail.nuha
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夏季的粉嫩蜜桃美甲以飽滿、多汁的果汁感為核心，打造出剛成熟水蜜桃的自然漸層，由白嫩透粉過渡到濃郁的蜜桃紅，非常適合炎熱的夏天，既顯白又充滿少女心。


多汁西瓜

圖片來源：IG@nail.nuha
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說到夏天水果，怎麼能少了西瓜呢？這款多汁西瓜美甲設計，通過將經典的西瓜紅與鮮嫩的綠色結合，再點綴上黑色西瓜籽，不僅視覺上達到降溫效果，還增添了許多夏日趣味！

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圖片來源：IG@tokio_tashiro
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方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

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