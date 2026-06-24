三麗鷗粉絲荷包守不住！LUSH布丁狗沐浴果凍超療癒，GU「曬黑版三麗鷗」睡衣7月開搶

三麗鷗粉絲今夏真的太忙！可愛角色不只出現在娃娃、文具和手機殼，現在連洗澡、泡澡、睡衣都被三麗鷗攻陷。LUSH 再度攜手 Sanrio Characters 推出限定聯名系列，把布丁狗、人魚漢頓、酷企鵝、帕恰狗、蛋黃哥等人氣角色變成沐浴果凍、汽泡彈、香氛皂等療癒單品；另一邊，GU 也將於 7 月 13 日推出話題滿滿的「曬黑版三麗鷗」系列，讓 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等角色換上夏日健康膚色，以睡衣與小孩服飾登場。從浴室可愛到衣櫃，這波三麗鷗聯名真的讓人很難冷靜。

AI摘要 文章摘要整理： LUSH與GU接連推出三麗鷗聯名，前者把布丁狗等角色變成沐浴果凍與泡澡用品，後者則以曬黑版角色打造夏日睡衣與童裝。

LUSH×Sanrio Characters：把友情變成一場甜甜的自我呵護

LUSH 這次與 Sanrio Characters 再度合作，以三麗鷗世界裡的善意、友情與包容作為靈感，將「友誼」化作自我呵護與日常關懷。系列中集結 Pompompurin、Bad Badtz-Maru、Hangyodon、Pochacco、U.SA.HA.NA、Kerokerokeroppi 和 Gudetama 等角色，讓洗澡不只是清潔，而是一場充滿可愛角色陪伴的療癒儀式。

圖片來源：品牌提供

限定聯名系列將於 6 月 25 日起陸續於全台 LUSH 門市、官網與 LUSH App 開賣。這次品項從沐浴果凍、汽泡彈、爽身粉到香氛皂都有，想泡澡、想洗澡、想讓夏天身體保持清爽，都能找到對應單品。

POMPOMPURIN 沐浴果凍 NTD 740

布丁狗粉絲看到這款應該很難忍住。POMPOMPURIN 化身沐浴果凍，使用時有如果凍般輕輕搖晃的可愛觸感，香氣則帶有法式焦糖布丁般的甜蜜感，讓沐浴時光瞬間變成甜點系放鬆儀式。喜歡甜香、可愛造型或布丁狗的人，可以優先鎖定這款。

圖片來源：品牌提供

HANGYODON 汽泡彈 NTD 380

人魚漢頓這次變成泡澡控會喜歡的汽泡彈，加入海藻與細海鹽，讓泡澡過程多了海洋感，也能為肌膚帶來柔嫩觸感。角色本身帶有一點幽默、浪漫又有反差萌，放進浴缸裡很有「今天就讓漢頓陪你放空一下」的療癒感。

圖片來源：品牌提供

POCHACCO 爽身粉 NTD 650

夏天最怕流汗後悶黏，POCHACCO 爽身粉就是運動後、出門前都很適合的小幫手。產品加入細緻椰奶粉，並散發香蕉冰淇淋般的香甜氣息，讓身體保持清爽之餘，也多了可愛又甜甜的香氣。對容易流汗、喜歡清爽膚觸的人來說很實用。

圖片來源：品牌提供

GUDETAMA 沐浴軟糖 NTD 480

蛋黃哥的慵懶感真的太適合放進洗澡情境。GUDETAMA 沐浴軟糖能打造明亮柔滑的豐富泡沫，適合在覺得生活有點無力、心情需要被喚醒的時候使用。可愛又有點厭世的蛋黃哥，反而讓日常沐浴多了一點幽默感。

圖片來源：品牌提供

BAD BADTZ-MARU 香氛皂 NTD 420

酷企鵝這次化身香氛皂，揉合明亮覆盆子汁與深層潔淨的活性木炭，主打輕柔潔淨肌膚，帶來清新光采。比起甜美系角色，BAD BADTZ-MARU 多了一點酷酷壞男孩感，很適合不想走太甜風格、但又想收藏三麗鷗聯名的人。

圖片來源：品牌提供

KEROKEROKEROPPI 汽泡彈 NTD 380

Keroppi 汽泡彈帶來的是活潑又放鬆的泡澡體驗。產品結合跳跳糖、清新萊姆精油與溫和舒緩的椰奶粉，放入浴缸後更有玩心，適合想讓泡澡變得更有趣的人。夏天累了一整天，用這款泡澡就像幫心情按下重新整理。

圖片來源：品牌提供

U.SA.HA.NA 汽泡彈 NTD 380

U.SA.HA.NA 汽泡彈主打彩虹般的七彩浴藝效果，搭配橘子雪酪般的清新甜美香氣，整體很有夢幻夏日感。喜歡視覺效果、拍照感和清爽果香的人，這款會很值得列入口袋名單。

圖片來源：品牌提供

GU×三麗鷗：曬黑版角色登場，夏日睡衣可愛到犯規

GU 這波三麗鷗聯名則走完全不同的路線，主打「曬黑版三麗鷗」造型，將 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等人氣角色換上夏日感十足的健康膚色，像是剛從海邊度假回來一樣，讓經典角色多了陽光、俏皮又帶點 Y2K 的新鮮感。這次系列將於 7 月 13 日與日本同步發售，品項包含睡衣與小孩服飾。對喜歡居家服、親子穿搭，或本來就是三麗鷗角色收藏控的人來說，這波真的很容易被燒到。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

圖片來源：官方

曬黑版設定讓經典角色瞬間變夏天

不同於以往甜美、粉嫩的三麗鷗形象，這次 GU 聯名把角色放進陽光、海邊與假期氛圍裡，透過健康膚色與夏日感設計，讓 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米看起來更俏皮、更有度假感。這種設定也很符合近年年輕世代喜歡的 playful fashion，既有懷舊可愛，又多了社群話題性。

圖片來源：官方

睡衣和童裝都登場，親子穿搭也能一起可愛

GU 這次系列包含睡衣與小孩服飾，除了大人可以入手夏日居家睡衣，小朋友也有對應服飾可以選。若想和家人、朋友一起穿出可愛感，這系列會很適合當成夏天居家服、旅行睡衣或親子穿搭選擇。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

7月13日與日本同步發售，三麗鷗控要先筆記

GU 三麗鷗「曬黑版」系列預計 7 月 13 日開賣，並與日本同步發售。由於三麗鷗聯名本來就自帶高討論度，加上這次角色造型有明顯夏日限定感，熱門尺寸與款式很可能會受到粉絲關注。想入手的人可以先把發售時間記下來，開賣當天直接鎖定喜歡的角色與品項。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

圖片來源：官方

LUSH×Sanrio Characters 聯名系列資訊



開賣時間：6 月 25 日起陸續開賣

販售通路：全台 LUSH 門市、LUSH 官網、LUSH App



POMPOMPURIN 沐浴果凍：NTD 740

HANGYODON 汽泡彈：NTD 380

POCHACCO 爽身粉：NTD 650

GUDETAMA 沐浴軟糖：NTD 480

BAD BADTZ-MARU 香氛皂：NTD 420

KEROKEROKEROPPI 汽泡彈：NTD 380

U.SA.HA.NA 汽泡彈：NTD 380

GU三麗鷗「曬黑版」系列資訊



開賣時間：7 月 13 日

系列重點：三麗鷗角色曬黑版造型

品項：睡衣、小孩服飾

角色亮點：Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等人氣角色換上夏日健康膚色造型