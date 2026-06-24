醫美級居家保養正夯！5大品牌新品推薦 連逆時針都能平替AKIMIA微晶貼片、舒特膚《玩具總動員5》聯名太療癒

2026-06-24 19:01 女子漾／編輯張念慈
醫美級居家保養正夯！5大品牌新品推薦 連逆時針都能平替AKIMIA微晶貼片、舒特膚《玩具總動員5》聯名太療癒。圖片來源：品牌提供
醫美級居家保養正夯！5大品牌新品推薦 連逆時針都能平替AKIMIA微晶貼片、舒特膚《玩具總動員5》聯名太療癒。圖片來源：品牌提供

近期保養圈很明顯吹起一股「醫美級居家保養」風潮。不是叫大家把家裡變診所，而是用更溫和、更精準、更有修護感的產品，把日常保養做得像肌膚管理。以下整理5個近期值得關注的品牌新品，從皮膚科醫師品牌、皮膚科藥廠保養，到高端修護面膜、微晶貼片和MIT生技保養，乾燥卡粉、敏弱泛紅、醫美後修護、熬夜暗沉都能找到命定款。

編輯推薦

文章目錄

1. AKIMIA逆時充盈微晶貼片：不想做侵入式醫美，先從居家局部澎潤開始

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款
AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款

AKIMIA這次主打的就是更有科技感的「局部加強」。新品「逆時充盈微晶貼片」走的是微晶滲透科技路線，不是一般濕敷型面膜，而是透過可溶性玻尿酸微晶，把保養集中在特別需要加強的地方。

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片(月牙款)
AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片(月牙款)

每片逆時充盈微晶貼片鑽石款含有3,050支微米級玻尿酸微晶，以點陣式排列分布在貼片表面，接觸肌膚後建立吸收微通道，訴求讓玻尿酸與充盈配方同步滲透、同步釋放。簡單來說，就是把「局部澎潤感」做成可以在家操作的保養步驟。

這類產品很適合用在眼下、法令紋、臉頰、太陽穴或局部看起來乾癟的位置。皮膚專科醫師梁仲斌分享，醫美居家化並不是取代專業課程，而是和專業療程形成互補，居家科技保養更像是長效維持、日常養護和效果延續。

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款
AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款
AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款

對不想一開始就做侵入式療程，但又希望眼下、法令紋或局部乾癟感看起來沒那麼明顯的人來說，微晶貼片就是很有話題的居家保養選擇。尤其重要聚會、拍照、約會前幾天拿來加強，會比臨時狂敷面膜更有「針對感」。

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片(月牙款)
AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片(月牙款)

2. 打漾：MIT生技保養黑馬，小資族也能入門醫美級研發保養

「打漾」AQ01晨曦植萃潔顏露
「打漾」AQ01晨曦植萃潔顏露

不是每個人都想一開始就砸大錢買高端專櫃，尤其保養品最怕買回家才發現不適合。MIT保養品牌「打漾」近期受到討論，關鍵就在於它把生技背景、醫美級研發感和相對親民的價格放在一起，讓小資族也能從日常保養開始升級。

打漾攜手擁有近30年生技背景的睿驊生技，導入醫美等級研發技術，將高端保養常見的成分與配方重新拆解、優化，主打以更友善的價格打造接近專櫃級的保養感。

「打漾」LM03 極地海洋賦活精萃
「打漾」LM03 極地海洋賦活精萃

如果第一次入門，可以先從「LM03極地海洋賦活精萃」或「EL06賦活滲透親膚修護精華」開始。LM03適合放在洗臉後第一步，主打保濕、抗老、提亮一瓶多效；EL06則更像熬夜臉救星，適合壓力大、臉看起來暗沉疲憊、膚況需要修護的人。若已經開始在意鬆弛、輪廓線和彈力感，也可以往「HR08黑曜經典極致修護霜」看，作為夜間修護或初老保養的一環。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

打漾最適合的讀者，是想找「有成分、有修護感、價格又不要太嚇人」的人。它不是只有單一爆品，而是從清潔、前導、精華、面膜到乳霜都有，對想建立完整保養流程、但還不想直接跳進高單價專櫃的人來說，很適合當作MIT生技保養入門選擇。

「打漾」SK05 覺醒水感光澤面膜
「打漾」SK05 覺醒水感光澤面膜

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

3. Cetaphil舒特膚×《玩具總動員5》限定系列：敏弱肌穩膚，也可以可愛到想收藏

Cetaphil舒特膚 X《玩具總動員5》。圖片來源：品牌提供
Cetaphil舒特膚 X《玩具總動員5》。圖片來源：品牌提供

敏弱肌保養常常給人一種很醫藥、很嚴肅的感覺，但Cetaphil舒特膚這次直接把穩膚保養變可愛了！品牌攜手迪士尼皮克斯《玩具總動員5》推出限定系列，三眼怪、巴斯光年、抱抱龍、叉奇集結登場，限定組合搭配叉奇杯套、餐具組、三眼怪束口袋、抱抱龍與巴斯光年擦手巾等滿額贈，從保養到收納都很有療癒感。

舒特膚 X《玩具總動員5》限定組合與滿額贈品。圖片來源：品牌提供
舒特膚 X《玩具總動員5》限定組合與滿額贈品。圖片來源：品牌提供

不過這波不是只有聯名可愛，產品本身也很適合敏弱肌日常使用。若是臉很容易乾、紅、癢、繃，可以先看「舒新雪潤系列」。舒新雪潤B5修護精華加入神經醯胺、維他命原B5、積雪草萃取物、尿囊素與鎖水磁石等成分，鎖定敏弱肌常見的不穩狀態；舒新潔面泡泡則適合洗完臉常覺得緊繃的人，讓清潔這一步不要變成肌膚負擔。

舒特膚 三酸煥膚嫩亮潔膚露禮盒【贈】抱抱龍擦手巾(藍)。圖片來源：品牌提供
舒特膚 三酸煥膚嫩亮潔膚露禮盒【贈】抱抱龍擦手巾(藍)。圖片來源：品牌提供

如果是夏天常見的粗糙顆粒、暗沉、毛孔感，可以留意「三酸煥膚嫩亮系列」。它以水楊酸、杏仁酸、葡萄糖酸搭配菸鹼醯胺B3、維他命原B5與甘油，把溫和代謝和穩膚修護放在一起，不是那種一擦就像在跟臉吵架的強攻型酸類。想讓皮膚摸起來更平滑，又怕刺激的人，這組會比較好入門。

舒特膚 三酸煥膚嫩亮修護乳+潔膚露禮盒【贈】巴斯光年擦手巾。圖片來源：品牌提供
舒特膚 三酸煥膚嫩亮修護乳+潔膚露禮盒【贈】巴斯光年擦手巾。圖片來源：品牌提供

4

. Cellcosmet瑞士瑞妍超水養舒護膜：曬後、醫美後、臉快崩潰時的高端急救牌

Cellcosmet 瑞士瑞妍 超水養舒護膜。圖片來源：品牌提供
Cellcosmet 瑞士瑞妍 超水養舒護膜。圖片來源：品牌提供

有些時候臉不是普通乾，而是整張臉看起來很累、很脆弱、很需要被安撫。像是曬後泛紅、醫美後緊繃、換季乾癢，或熬夜後臉色蠟黃，這時候就不要再急著敷亮白或刷酸了，肌膚真正需要的是先冷靜下來。

Cellcosmet瑞士瑞妍推出全新「超水養舒護膜」，主打40年細胞科研背景，針對乾燥缺水、敏弱不適、日曬後，以及非侵入性醫美療程後肌膚需求設計。這款的路線不是敷完立刻追求白一階，而是把重點放在舒緩、補水和強化屏障，像是幫肌膚按下暫停崩潰鍵。

Cellcosmet 瑞士瑞妍 超水養舒護膜。圖片來源：品牌提供
Cellcosmet 瑞士瑞妍 超水養舒護膜。圖片來源：品牌提供

配方包含蠟菊萃取、尿囊素、甘草衍生物、紅藻萃取、氧化鋅、橙花及玫瑰花水等成分。品牌也提到臨床測試結果，使用後肌膚保濕度提升53%、經皮水分散失減少28%、四小時內肌膚泛紅降低13%。

這款適合放在「重要時刻前」或「肌膚失控時」使用。像是曬完太陽、做完非侵入式醫美、換季臉開始鬧脾氣，或隔天有約會、拍照、重要會議，想讓膚況看起來更穩、更亮、更好上妝，就很適合拿出來急救。

5. DR.WU玻尿酸保濕系列重量版：臉乾到卡粉，先把補水基本功做好

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

很多人一覺得膚況差，第一反應就是想擦美白、抗老、酸類，但其實臉乾到上妝不貼、冷氣房一吹就緊繃時，最該先補的不是猛藥，而是水分。

DR.WU這次推出「玻尿酸保濕系列重量版」，包含6月19日限量發售的玻尿酸保濕精華液101mL、玻尿酸保濕精華化妝水500mL，以及7月24日接力上市的玻尿酸保濕精華乳200mL。其中玻尿酸保濕精華液是品牌23年經典品項，最早源自吳英俊醫師為雷射術後、乾敏肌膚調製的保濕配方。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

這系列很適合當成每天保養的「穩膚地基」。洗臉後先用化妝水幫肌膚補水，接著用精華液加強乾燥區，最後用精華乳把水分留住。對於冷氣房乾肌、醫美後緊繃、妝前容易卡粉的人來說，這種簡單但穩的保濕組合，比亂疊一堆功能型產品更實際。

加上這次是重量版容量，對本來就是DR.WU玻尿酸系列愛用者來說很適合補貨；如果是第一次想入門醫美保養，也可以從這種經典保濕線開始，不容易太複雜，也比較好搭配原本的保養程序。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5品牌怎麼挑？看臉現在最想罷工哪一點

如果你的臉是乾到卡粉、冷氣房一吹就緊繃，先看DR.WU玻尿酸保濕系列；如果是敏弱泛紅、乾癢、洗完臉常不舒服，舒特膚舒新雪潤系列會更適合；如果是曬後、醫美後、換季脆弱期，瑞士瑞妍超水養舒護膜可以放進急救清單。

如果煩惱的是眼下乾紋、法令紋、局部乾癟，AKIMIA微晶貼片就很適合做局部加強；如果是熬夜暗沉、初老疲態，或想找小資也能入門的醫美級研發保養，打漾可以從精華和乳霜開始試。

保養其實不用一次買滿整櫃，最重要的是先看懂自己的臉。缺水就補水，泛紅就修護，粗糙再談代謝，鬆垮疲憊再慢慢加抗老。把膚況穩住，後面的光澤、澎潤、妝感才會真的跟上來。

醫美級居家保養FAQ

Q1. 醫美後保養最重要的是什麼？

醫美後最重要的是保濕、舒緩、修護和防曬。這時候肌膚比較脆弱，不建議急著使用酸類、高濃度美白、去角質或刺激性產品。像DR.WU玻尿酸保濕系列、瑞士瑞妍超水養舒護膜這類偏保濕修護型產品，會比較適合放在醫美後保養清單中。不過實際使用時間仍要依照醫師或診所建議。

Q2. 敏弱肌可以用酸類保養嗎？

可以，但不要一開始就天天用，也不要一口氣疊很多酸類。敏弱肌如果想改善粗糙、顆粒感和暗沉，可以選擇像舒特膚三酸煥膚嫩亮系列這種同時兼顧煥膚和穩膚的產品，先從低頻率開始觀察膚況。只要出現刺痛、泛紅、脫皮，就要先暫停。

Q3. 玻尿酸保養只有乾肌需要嗎？

不是。油肌也可能外油內乾，尤其夏天常待冷氣房、熬夜、清潔過度時，臉一樣會缺水。差別在於質地選擇，油肌可以選清爽精華或乳液，乾肌則可以再加乳霜鎖水。

Q4. 微晶貼片可以取代醫美嗎？

不能完全取代。AKIMIA逆時充盈微晶貼片比較像居家局部加強保養，適合想改善乾紋、局部澎潤感和細緻度的人。如果是明顯凹陷、深層皺紋或輪廓鬆弛，還是建議諮詢專業醫師。

Q5. 小資族想買醫美級保養，應該先買精華還是乳霜？

先看膚況。熬夜暗沉、疲憊感明顯，可以先買修護型精華；乾燥脫皮、換季不穩，可以先買保濕乳霜；容易泛紅敏感，先選舒緩修護產品。不要一次把整套買滿，先解決最困擾的問題，才最不容易踩雷。

Q6. 夏天保養要越清爽越好嗎？

不一定。夏天當然怕黏、怕悶，但太過度追求清爽，反而可能讓肌膚缺水、屏障更不穩。白天可以選清爽保濕加防曬，晚上則把修護做好；如果有刷酸或煥膚，保濕和防曬更不能偷懶。

#面膜 #乳霜 #精華液 #彩妝保養 #外表管理

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

編輯推薦

2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

圖片來源：Pinterest
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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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#造型 #趨勢 #穿搭 #夏天 #指甲造型 #法式指甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
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圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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#凍齡 #穿搭 #氣質 #造型 #年紀 #劉亦菲 #保養祕訣 #抗老保養 #外表管理

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超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

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2026-06-16 00:22 女子漾／編輯桑泥
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha
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喜歡可愛系指尖的女孩有福了！今年夏天的美甲，出現越來越多水果系列造型，從韓國美甲師、東京女生，到社群媒體上爆紅款式，會發現大家開始迷戀那些水果感、冰沙、果凍糖一樣的顏色，它們不是幼稚的可愛，而是一種專屬於夏日的清新感！

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草莓牛奶

圖片來源：IG@nail.nuha
圖片來源：IG@nail.nuha

第一款草莓牛奶可說是今年夏天最洗版的水果系美甲，這款介於嫩粉與草莓奶昔之間的顏色，比傳統粉紅更透、更輕盈，看起來就像是一杯冰涼的草莓牛奶，帶有一種柔焦濾鏡感。尤其搭配短圓甲型，會有一種很像「剛戀愛的女生」的清新感。


葡萄果凍

圖片來源：IG@nail.nuha
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這款葡萄果凍美甲也是一看就讓人視覺清爽不少，加上漸層的效果讓整體顯得更精緻，而這種帶有微微透明色澤的效果，在陽光下指尖顯得特別漂亮。


粉嫩蜜桃

圖片來源：IG@nail.nuha
圖片來源：IG@nail.nuha

夏季的粉嫩蜜桃美甲以飽滿、多汁的果汁感為核心，打造出剛成熟水蜜桃的自然漸層，由白嫩透粉過渡到濃郁的蜜桃紅，非常適合炎熱的夏天，既顯白又充滿少女心。


多汁西瓜

圖片來源：IG@nail.nuha
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說到夏天水果，怎麼能少了西瓜呢？這款多汁西瓜美甲設計，通過將經典的西瓜紅與鮮嫩的綠色結合，再點綴上黑色西瓜籽，不僅視覺上達到降溫效果，還增添了許多夏日趣味！

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小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

2026-06-18 12:23 造咖
圖片來源：IG@tokio_tashiro
圖片來源：IG@tokio_tashiro

換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。

編輯推薦

圓臉髮型：中分波浪捲中長髮

圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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#髮型 #臉型適合髮型

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