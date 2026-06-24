醫美級居家保養正夯！5大品牌新品推薦 連逆時針都能平替AKIMIA微晶貼片、舒特膚《玩具總動員5》聯名太療癒

近期保養圈很明顯吹起一股「醫美級居家保養」風潮。不是叫大家把家裡變診所，而是用更溫和、更精準、更有修護感的產品，把日常保養做得像肌膚管理。以下整理5個近期值得關注的品牌新品，從皮膚科醫師品牌、皮膚科藥廠保養，到高端修護面膜、微晶貼片和MIT生技保養，乾燥卡粉、敏弱泛紅、醫美後修護、熬夜暗沉都能找到命定款。

1. AKIMIA逆時充盈微晶貼片：不想做侵入式醫美，先從居家局部澎潤開始

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款

AKIMIA這次主打的就是更有科技感的「局部加強」。新品「逆時充盈微晶貼片」走的是微晶滲透科技路線，不是一般濕敷型面膜，而是透過可溶性玻尿酸微晶，把保養集中在特別需要加強的地方。

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片(月牙款)

每片逆時充盈微晶貼片鑽石款含有3,050支微米級玻尿酸微晶，以點陣式排列分布在貼片表面，接觸肌膚後建立吸收微通道，訴求讓玻尿酸與充盈配方同步滲透、同步釋放。簡單來說，就是把「局部澎潤感」做成可以在家操作的保養步驟。

這類產品很適合用在眼下、法令紋、臉頰、太陽穴或局部看起來乾癟的位置。皮膚專科醫師梁仲斌分享，醫美居家化並不是取代專業課程，而是和專業療程形成互補，居家科技保養更像是長效維持、日常養護和效果延續。

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片鑽石款

對不想一開始就做侵入式療程，但又希望眼下、法令紋或局部乾癟感看起來沒那麼明顯的人來說，微晶貼片就是很有話題的居家保養選擇。尤其重要聚會、拍照、約會前幾天拿來加強，會比臨時狂敷面膜更有「針對感」。

AKIMIA PLUMP BOOST 逆時充盈 微晶貼片(月牙款)

2. 打漾：MIT生技保養黑馬，小資族也能入門醫美級研發保養

「打漾」AQ01晨曦植萃潔顏露

不是每個人都想一開始就砸大錢買高端專櫃，尤其保養品最怕買回家才發現不適合。MIT保養品牌「打漾」近期受到討論，關鍵就在於它把生技背景、醫美級研發感和相對親民的價格放在一起，讓小資族也能從日常保養開始升級。

打漾攜手擁有近30年生技背景的睿驊生技，導入醫美等級研發技術，將高端保養常見的成分與配方重新拆解、優化，主打以更友善的價格打造接近專櫃級的保養感。

「打漾」LM03 極地海洋賦活精萃

如果第一次入門，可以先從「LM03極地海洋賦活精萃」或「EL06賦活滲透親膚修護精華」開始。LM03適合放在洗臉後第一步，主打保濕、抗老、提亮一瓶多效；EL06則更像熬夜臉救星，適合壓力大、臉看起來暗沉疲憊、膚況需要修護的人。若已經開始在意鬆弛、輪廓線和彈力感，也可以往「HR08黑曜經典極致修護霜」看，作為夜間修護或初老保養的一環。

圖片來源：品牌官網

打漾最適合的讀者，是想找「有成分、有修護感、價格又不要太嚇人」的人。它不是只有單一爆品，而是從清潔、前導、精華、面膜到乳霜都有，對想建立完整保養流程、但還不想直接跳進高單價專櫃的人來說，很適合當作MIT生技保養入門選擇。

「打漾」SK05 覺醒水感光澤面膜

圖片來源：品牌官網

3. Cetaphil舒特膚×《玩具總動員5》限定系列：敏弱肌穩膚，也可以可愛到想收藏

Cetaphil舒特膚 X《玩具總動員5》。圖片來源：品牌提供

敏弱肌保養常常給人一種很醫藥、很嚴肅的感覺，但Cetaphil舒特膚這次直接把穩膚保養變可愛了！品牌攜手迪士尼皮克斯《玩具總動員5》推出限定系列，三眼怪、巴斯光年、抱抱龍、叉奇集結登場，限定組合搭配叉奇杯套、餐具組、三眼怪束口袋、抱抱龍與巴斯光年擦手巾等滿額贈，從保養到收納都很有療癒感。

舒特膚 X《玩具總動員5》限定組合與滿額贈品。圖片來源：品牌提供

不過這波不是只有聯名可愛，產品本身也很適合敏弱肌日常使用。若是臉很容易乾、紅、癢、繃，可以先看「舒新雪潤系列」。舒新雪潤B5修護精華加入神經醯胺、維他命原B5、積雪草萃取物、尿囊素與鎖水磁石等成分，鎖定敏弱肌常見的不穩狀態；舒新潔面泡泡則適合洗完臉常覺得緊繃的人，讓清潔這一步不要變成肌膚負擔。

舒特膚 三酸煥膚嫩亮潔膚露禮盒【贈】抱抱龍擦手巾(藍)。圖片來源：品牌提供

如果是夏天常見的粗糙顆粒、暗沉、毛孔感，可以留意「三酸煥膚嫩亮系列」。它以水楊酸、杏仁酸、葡萄糖酸搭配菸鹼醯胺B3、維他命原B5與甘油，把溫和代謝和穩膚修護放在一起，不是那種一擦就像在跟臉吵架的強攻型酸類。想讓皮膚摸起來更平滑，又怕刺激的人，這組會比較好入門。

舒特膚 三酸煥膚嫩亮修護乳+潔膚露禮盒【贈】巴斯光年擦手巾。圖片來源：品牌提供

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. Cellcosmet瑞士瑞妍超水養舒護膜：曬後、醫美後、臉快崩潰時的高端急救牌

Cellcosmet 瑞士瑞妍 超水養舒護膜。圖片來源：品牌提供

有些時候臉不是普通乾，而是整張臉看起來很累、很脆弱、很需要被安撫。像是曬後泛紅、醫美後緊繃、換季乾癢，或熬夜後臉色蠟黃，這時候就不要再急著敷亮白或刷酸了，肌膚真正需要的是先冷靜下來。

Cellcosmet瑞士瑞妍推出全新「超水養舒護膜」，主打40年細胞科研背景，針對乾燥缺水、敏弱不適、日曬後，以及非侵入性醫美療程後肌膚需求設計。這款的路線不是敷完立刻追求白一階，而是把重點放在舒緩、補水和強化屏障，像是幫肌膚按下暫停崩潰鍵。

Cellcosmet 瑞士瑞妍 超水養舒護膜。圖片來源：品牌提供

配方包含蠟菊萃取、尿囊素、甘草衍生物、紅藻萃取、氧化鋅、橙花及玫瑰花水等成分。品牌也提到臨床測試結果，使用後肌膚保濕度提升53%、經皮水分散失減少28%、四小時內肌膚泛紅降低13%。

這款適合放在「重要時刻前」或「肌膚失控時」使用。像是曬完太陽、做完非侵入式醫美、換季臉開始鬧脾氣，或隔天有約會、拍照、重要會議，想讓膚況看起來更穩、更亮、更好上妝，就很適合拿出來急救。

5. DR.WU玻尿酸保濕系列重量版：臉乾到卡粉，先把補水基本功做好

圖片來源：品牌提供

很多人一覺得膚況差，第一反應就是想擦美白、抗老、酸類，但其實臉乾到上妝不貼、冷氣房一吹就緊繃時，最該先補的不是猛藥，而是水分。

DR.WU這次推出「玻尿酸保濕系列重量版」，包含6月19日限量發售的玻尿酸保濕精華液101mL、玻尿酸保濕精華化妝水500mL，以及7月24日接力上市的玻尿酸保濕精華乳200mL。其中玻尿酸保濕精華液是品牌23年經典品項，最早源自吳英俊醫師為雷射術後、乾敏肌膚調製的保濕配方。

圖片來源：品牌提供

這系列很適合當成每天保養的「穩膚地基」。洗臉後先用化妝水幫肌膚補水，接著用精華液加強乾燥區，最後用精華乳把水分留住。對於冷氣房乾肌、醫美後緊繃、妝前容易卡粉的人來說，這種簡單但穩的保濕組合，比亂疊一堆功能型產品更實際。

加上這次是重量版容量，對本來就是DR.WU玻尿酸系列愛用者來說很適合補貨；如果是第一次想入門醫美保養，也可以從這種經典保濕線開始，不容易太複雜，也比較好搭配原本的保養程序。

圖片來源：品牌提供

5品牌怎麼挑？看臉現在最想罷工哪一點

如果你的臉是乾到卡粉、冷氣房一吹就緊繃，先看DR.WU玻尿酸保濕系列；如果是敏弱泛紅、乾癢、洗完臉常不舒服，舒特膚舒新雪潤系列會更適合；如果是曬後、醫美後、換季脆弱期，瑞士瑞妍超水養舒護膜可以放進急救清單。

如果煩惱的是眼下乾紋、法令紋、局部乾癟，AKIMIA微晶貼片就很適合做局部加強；如果是熬夜暗沉、初老疲態，或想找小資也能入門的醫美級研發保養，打漾可以從精華和乳霜開始試。

保養其實不用一次買滿整櫃，最重要的是先看懂自己的臉。缺水就補水，泛紅就修護，粗糙再談代謝，鬆垮疲憊再慢慢加抗老。把膚況穩住，後面的光澤、澎潤、妝感才會真的跟上來。

醫美級居家保養FAQ

Q1. 醫美後保養最重要的是什麼？

醫美後最重要的是保濕、舒緩、修護和防曬。這時候肌膚比較脆弱，不建議急著使用酸類、高濃度美白、去角質或刺激性產品。像DR.WU玻尿酸保濕系列、瑞士瑞妍超水養舒護膜這類偏保濕修護型產品，會比較適合放在醫美後保養清單中。不過實際使用時間仍要依照醫師或診所建議。

Q2. 敏弱肌可以用酸類保養嗎？

可以，但不要一開始就天天用，也不要一口氣疊很多酸類。敏弱肌如果想改善粗糙、顆粒感和暗沉，可以選擇像舒特膚三酸煥膚嫩亮系列這種同時兼顧煥膚和穩膚的產品，先從低頻率開始觀察膚況。只要出現刺痛、泛紅、脫皮，就要先暫停。

Q3. 玻尿酸保養只有乾肌需要嗎？

不是。油肌也可能外油內乾，尤其夏天常待冷氣房、熬夜、清潔過度時，臉一樣會缺水。差別在於質地選擇，油肌可以選清爽精華或乳液，乾肌則可以再加乳霜鎖水。

Q4. 微晶貼片可以取代醫美嗎？

不能完全取代。AKIMIA逆時充盈微晶貼片比較像居家局部加強保養，適合想改善乾紋、局部澎潤感和細緻度的人。如果是明顯凹陷、深層皺紋或輪廓鬆弛，還是建議諮詢專業醫師。

Q5. 小資族想買醫美級保養，應該先買精華還是乳霜？

先看膚況。熬夜暗沉、疲憊感明顯，可以先買修護型精華；乾燥脫皮、換季不穩，可以先買保濕乳霜；容易泛紅敏感，先選舒緩修護產品。不要一次把整套買滿，先解決最困擾的問題，才最不容易踩雷。

Q6. 夏天保養要越清爽越好嗎？

不一定。夏天當然怕黏、怕悶，但太過度追求清爽，反而可能讓肌膚缺水、屏障更不穩。白天可以選清爽保濕加防曬，晚上則把修護做好；如果有刷酸或煥膚，保濕和防曬更不能偷懶。