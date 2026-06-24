舒淇、張凌赫私服狂愛！法國神級「厚底小白鞋」爆紅，這款一穿就愛上

2026-06-24 17:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供、官網
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迎接炎炎夏日，鞋櫃裡絕對不能少了一雙百搭又時髦的「小白鞋」！今年夏天討論度最高的鞋款，絕對是來自法國巴黎的設計師品牌「BOTH

從金馬影后舒淇、實力派女星辛芷蕾，到《逐玉》爆紅男神張凌赫，甚至連大勢男團Cortis成員嚴成玹都在穿！

圖片來源：品牌提供、官網，秦嵐著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。
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圖片來源：品牌提供、官網，張凌赫著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。
圖片來源：品牌提供、官網，張凌赫著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

其中，被舒淇欽點的「TYRES PLATFORM」系列厚底小白鞋，更以極簡的法式美學與男女通吃的「無齡感」橫掃時尚圈，成為2026年夏季必收的神級話題單品！

視覺滿分、腳感超輕盈！6公分厚底藏「矛盾美學」

both最經典的TYRES PLATFORM小白鞋，最大亮點就在於那高達「6公分」的霸氣厚底！鞋底融入品牌標誌性的「箭紋輪胎大底」，材質上巧妙結合EVA與複合橡膠。雖然視覺上看起來份量感十足，但上腳後卻出乎意料地輕盈好走！完美兼顧了女孩們最愛的「無痛增高」與「舒適支撐」，走上一整天也毫無負擔。

圖片來源：品牌提供、官網
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舒淇著用的「粉白配色款」，更在鞋跟處加入了果凍感的粉色箭紋橡膠，讓原本帶點工業風的帥氣白鞋，瞬間多了一抹俏皮輕盈。這種剛硬與柔美並存的設計，無論是搭配復古寬褲、今年最夯的Jorts街頭短褲，還是浪漫的飄逸長裙，都能輕鬆駕馭，成為全身最具份量感的視覺亮點。

圖片來源：品牌提供、官網
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頂流明星一致推爆！穿出毫不費力的「法式鬆弛感」

這雙神鞋究竟有多紅？看看明星們的私服與活動造型就知道！

舒淇： 日前以一件簡單的T恤搭上牛仔寬褲，腳踩TYRES PLATFORM粉白厚底鞋輕裝現身，完美詮釋毫不費力的「法式鬆弛感」。

張凌赫： 在形象照中以一身全白氣質造型搭配同款厚底小白鞋，展現一線小生的爆棚魅力。

圖片來源：品牌提供、官網，舒淇著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。
圖片來源：品牌提供、官網，舒淇著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

圖片來源：品牌提供、官網，張凌赫著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。
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圖片來源：品牌提供、官網，成毅著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。
圖片來源：品牌提供、官網，成毅著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

BLACKPINK Jennie也愛！玩轉「橡膠工藝」的浪漫宣言

除了超夯的TYRES PLATFORM系列，both的其他鞋款也大有來頭！BLACKPINK Jennie過去在Coachella音樂節舞台上，就曾穿過品牌與Charles & Keith的聯名限定款。

圖片來源：品牌提供、官網
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同步推薦：時髦與舒適全都要！VIVAIA「28款神仙美鞋」獲美國足醫認證

現代女性買鞋，不用再為了愛美而忍受腳痛了！全球時尚鞋履品牌 VIVAIA 宣布，旗下再添 14 款美鞋榮獲「美國足部醫學協會（APMA）」認證，累計至今已有高達 28 款鞋型獲得這項專業級的肯定，完美體現將「機能科技」與「時尚美學」結合的品牌承諾，讓女孩們再也不必在風格與舒適間妥協。

權威把關！挑選健康好鞋的最高指標 APMA 在足部健康領域具有極高公信力，要獲得其「Seal of Acceptance」認證，必須經過專業足科醫師團隊嚴格審核鞋履的支撐性及對健康的影響。這次 VIVAIA 獲證的鞋單超級豐富，一口氣橫跨了平底鞋、瑪莉珍鞋、樂福鞋、運動鞋、涼鞋與低跟鞋，完美包辦日常通勤到週末約會的各種穿搭情境。

必收神鞋！2款「瑪莉珍」

人氣擔當 在眾多認證鞋款中，品牌最具代表性的瑪莉珍系列絕對是關注焦點：

Margot Mary Jane（經典優雅）： 以極簡洗鍊的方頭輪廓，搭配可調式鞋帶與「可機洗」的環保柔軟針織鞋面。實穿又自帶高級感，低調不張揚，卻能瞬間提升整體造型的精緻度。

Margot Mary Jane 3.0 - Myriel（率性龐克）： 作為經典款的進化版，Myriel 換上了寬版鞋帶與金屬釦飾，為優雅注入了一絲微龐克的個性氣息。結合超舒適鞋墊，兼顧長時間行走的痛點，讓你從辦公室到街頭都能自在切換、久走不累！

圖片來源：品牌提供、官網
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#舒淇 #法國 #巴黎 #逐玉 #張凌赫 #BOTH #好物推薦 #VIVAIA #Margot Mary Jane

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

圖片來源：Pinterest
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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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#造型 #趨勢 #穿搭 #夏天 #指甲造型 #法式指甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

2026-06-16 00:22 女子漾／編輯桑泥
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha

喜歡可愛系指尖的女孩有福了！今年夏天的美甲，出現越來越多水果系列造型，從韓國美甲師、東京女生，到社群媒體上爆紅款式，會發現大家開始迷戀那些水果感、冰沙、果凍糖一樣的顏色，它們不是幼稚的可愛，而是一種專屬於夏日的清新感！

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草莓牛奶

圖片來源：IG@nail.nuha
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第一款草莓牛奶可說是今年夏天最洗版的水果系美甲，這款介於嫩粉與草莓奶昔之間的顏色，比傳統粉紅更透、更輕盈，看起來就像是一杯冰涼的草莓牛奶，帶有一種柔焦濾鏡感。尤其搭配短圓甲型，會有一種很像「剛戀愛的女生」的清新感。


葡萄果凍

圖片來源：IG@nail.nuha
圖片來源：IG@nail.nuha

這款葡萄果凍美甲也是一看就讓人視覺清爽不少，加上漸層的效果讓整體顯得更精緻，而這種帶有微微透明色澤的效果，在陽光下指尖顯得特別漂亮。


粉嫩蜜桃

圖片來源：IG@nail.nuha
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夏季的粉嫩蜜桃美甲以飽滿、多汁的果汁感為核心，打造出剛成熟水蜜桃的自然漸層，由白嫩透粉過渡到濃郁的蜜桃紅，非常適合炎熱的夏天，既顯白又充滿少女心。


多汁西瓜

圖片來源：IG@nail.nuha
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說到夏天水果，怎麼能少了西瓜呢？這款多汁西瓜美甲設計，通過將經典的西瓜紅與鮮嫩的綠色結合，再點綴上黑色西瓜籽，不僅視覺上達到降溫效果，還增添了許多夏日趣味！

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小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉

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2026-06-18 12:23 造咖
圖片來源：IG@tokio_tashiro
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換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。

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圓臉髮型：中分波浪捲中長髮

圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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女子漾／編輯張念慈 2026.06.23 139
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#夏天 #流行穿搭

享民頭條 2026.06.23 35
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女子漾／編輯ANDREA 2026.06.23 115
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#PUMA #ASICS #Vans #球鞋穆勒鞋 #adidas #好物推薦 #外表管理

女子漾／編輯周意軒 2026.06.23 724
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#秦基周 #鐵拳教育 #流行穿搭 #外表管理

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.06.23 113
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