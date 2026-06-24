舒淇、張凌赫私服狂愛！法國神級「厚底小白鞋」爆紅，這款一穿就愛上

迎接炎炎夏日，鞋櫃裡絕對不能少了一雙百搭又時髦的「小白鞋」！今年夏天討論度最高的鞋款，絕對是來自法國巴黎的設計師品牌「BOTH」

從金馬影后舒淇、實力派女星辛芷蕾，到《逐玉》爆紅男神張凌赫，甚至連大勢男團Cortis成員嚴成玹都在穿！

圖片來源：品牌提供、官網，秦嵐著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

圖片來源：品牌提供、官網，秦嵐著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

圖片來源：品牌提供、官網，張凌赫著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

其中，被舒淇欽點的「TYRES PLATFORM」系列厚底小白鞋，更以極簡的法式美學與男女通吃的「無齡感」橫掃時尚圈，成為2026年夏季必收的神級話題單品！

視覺滿分、腳感超輕盈！6公分厚底藏「矛盾美學」

both最經典的TYRES PLATFORM小白鞋，最大亮點就在於那高達「6公分」的霸氣厚底！鞋底融入品牌標誌性的「箭紋輪胎大底」，材質上巧妙結合EVA與複合橡膠。雖然視覺上看起來份量感十足，但上腳後卻出乎意料地輕盈好走！完美兼顧了女孩們最愛的「無痛增高」與「舒適支撐」，走上一整天也毫無負擔。

圖片來源：品牌提供、官網

舒淇著用的「粉白配色款」，更在鞋跟處加入了果凍感的粉色箭紋橡膠，讓原本帶點工業風的帥氣白鞋，瞬間多了一抹俏皮輕盈。這種剛硬與柔美並存的設計，無論是搭配復古寬褲、今年最夯的Jorts街頭短褲，還是浪漫的飄逸長裙，都能輕鬆駕馭，成為全身最具份量感的視覺亮點。

圖片來源：品牌提供、官網

頂流明星一致推爆！穿出毫不費力的「法式鬆弛感」

這雙神鞋究竟有多紅？看看明星們的私服與活動造型就知道！

舒淇： 日前以一件簡單的T恤搭上牛仔寬褲，腳踩TYRES PLATFORM粉白厚底鞋輕裝現身，完美詮釋毫不費力的「法式鬆弛感」。

張凌赫： 在形象照中以一身全白氣質造型搭配同款厚底小白鞋，展現一線小生的爆棚魅力。

圖片來源：品牌提供、官網，舒淇著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

圖片來源：品牌提供、官網，張凌赫著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

圖片來源：品牌提供、官網，成毅著用 BOTH TYRES PLATFORM 小白鞋。

BLACKPINK Jennie也愛！玩轉「橡膠工藝」的浪漫宣言

除了超夯的TYRES PLATFORM系列，both的其他鞋款也大有來頭！BLACKPINK Jennie過去在Coachella音樂節舞台上，就曾穿過品牌與Charles & Keith的聯名限定款。

圖片來源：品牌提供、官網

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現代女性買鞋，不用再為了愛美而忍受腳痛了！全球時尚鞋履品牌 VIVAIA 宣布，旗下再添 14 款美鞋榮獲「美國足部醫學協會（APMA）」認證，累計至今已有高達 28 款鞋型獲得這項專業級的肯定，完美體現將「機能科技」與「時尚美學」結合的品牌承諾，讓女孩們再也不必在風格與舒適間妥協。

權威把關！挑選健康好鞋的最高指標 APMA 在足部健康領域具有極高公信力，要獲得其「Seal of Acceptance」認證，必須經過專業足科醫師團隊嚴格審核鞋履的支撐性及對健康的影響。這次 VIVAIA 獲證的鞋單超級豐富，一口氣橫跨了平底鞋、瑪莉珍鞋、樂福鞋、運動鞋、涼鞋與低跟鞋，完美包辦日常通勤到週末約會的各種穿搭情境。

必收神鞋！2款「瑪莉珍」

人氣擔當 在眾多認證鞋款中，品牌最具代表性的瑪莉珍系列絕對是關注焦點：

Margot Mary Jane（經典優雅）： 以極簡洗鍊的方頭輪廓，搭配可調式鞋帶與「可機洗」的環保柔軟針織鞋面。實穿又自帶高級感，低調不張揚，卻能瞬間提升整體造型的精緻度。

Margot Mary Jane 3.0 - Myriel（率性龐克）： 作為經典款的進化版，Myriel 換上了寬版鞋帶與金屬釦飾，為優雅注入了一絲微龐克的個性氣息。結合超舒適鞋墊，兼顧長時間行走的痛點，讓你從辦公室到街頭都能自在切換、久走不累！

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