今天只想當顆軟糖！Jennie、金高銀「低能量穿搭」也能有慵懶高級感

AI重點 文章重點整理： 重點一： 低能量穿搭強調不耗心力的舒適簡約風格。

低能量穿搭強調不耗心力的舒適簡約風格。 重點二： 以寬鬆版型、柔軟材質與低飽和色系為主。

以寬鬆版型、柔軟材質與低飽和色系為主。 重點三：金高銀與Jennie示範鬆弛感也能很高級。

在快節奏的現代生活中，每天早晨耗費大量時間與心力構思出門的造型，往往讓人感到疲憊不堪。面對生活與工作的高壓，許多人開始渴望一種更溫柔、更具呼吸感的穿衣方式，這股渴望也逐漸反映在近期的時尚趨勢中。無論在歐美還是日韓圈，一個討論度極高的風格關鍵字正悄悄席捲而來「低能量穿搭」。

讓穿衣更簡單，心靈更舒適

低能量穿搭就是「不耗費多餘心力的穿衣法則」。不是要你隨便套件舊T恤出門，而是透過精心的材質與剪裁選擇，營造出一種「我就這麼好看，而且我穿得極度舒服」的鬆弛感。消費心理學家 Kate Nightingale 曾對此現象提出精準的觀察：「在一個充滿不確定性和過度刺激的時代，低能量穿搭提供了一種簡單和穩定感，回歸簡約甚至是不迎合主流，本身成為一種自我調適和應對機制。」

而時尚心理學家 Shakaila Forbes-Bell 也認為，這種趨勢反映了現代人普遍的情緒疲勞，人們藉由減少在穿搭上消耗的「能量」，來保留更多心力給自己。

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打造低能量穿搭的重點

不強調身體曲線的流暢版型，拒絕勒人的緊身設計，讓身體有呼吸的空間。

觸感綿軟舒適： 如羊絨、棉麻、絲滑緞面，任何讓你感到身體舒適的材質。

簡約色彩美學： 大量運用低飽和度的大地色系、莫蘭迪色，或是經典的黑白灰。

明星私服，她們如何穿出高級的「鬆弛感」？

金高銀：清爽的純棉與大地色魔法

金高銀時常以微寬鬆的襯衫搭配休閒直筒牛仔褲，將重點放在面料的純粹感與隨性感。沒有過度的打扮，卻自帶一種知性清冷的光環。一件質地輕盈的薄針織開衫，在冷氣房裡隨意披在肩上。

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BLACKPINK Jennie：融入日常的慵懶

誰說性感必須緊身？Jennie 經常以輕柔的絲質面料或細肩帶單品，詮釋獨特的甜辣低能量。她擅長在舒適的居家感與輕奢時尚之間找到完美的平衡。舒適無鋼圈的運動內衣或 Bralette，搭配外罩一件軟糯的馬海毛針織外套。這是一種剛剛好的慵懶，就算直接穿去家附近的咖啡廳買杯燕麥奶拿鐵，也能展現迷人性感。

Jennie低能量穿搭。（@jennierubyjane）

低能量穿搭會爆紅是因為現代人的情緒壓力大，在每日穿搭中「放過自己」，不再需要時時刻刻深呼吸縮小腹，不去迎合那些不屬於你的剪裁，舒適的每分每秒都能讓你熱愛生活，嘴角上揚的弧度，才是最迷人的，能療癒自己，也能療癒身邊的人。