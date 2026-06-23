今夏最欠逛聯名清單來了！3CE甜酷聯名、韓系水光肌快閃、(MALIN+GOETZ)咖啡香氛都太燒

夏天的漂亮行程，已經不只是去百貨補妝、買香水這麼簡單。從韓系水光肌保養、K-POP偶像感彩妝，到紐約都會香氛結合咖啡的生活提案，近期三大美妝香氛聯名話題接連登場，完全是美妝控、香氛控、咖啡控都會心動的「週末失守清單」。

韓國現代百貨攜手新光三越台中店打造韓系美妝快閃「GLOW STARTS HERE」，集結DER28、ongredients、Dear Dahlia三大韓國話題品牌；3CE則聯手首爾人氣飾品品牌MIKSHIMAI，推出限量腮紅與唇膏新色；來自紐約的(MALIN+GOETZ)也攜手CAFE!N與視覺藝術家Page Tsou鄒駿昇，把大麻草香氛、咖啡與城市插畫變成一場「SIP THE CHILL」限定聯名。

1. 韓國現代百貨聯名新光三越台中店！三大韓系美妝品牌打造水光肌快閃

韓系保養和妝容熱度一直很高，這次韓國現代百貨與新光三越合作，於新光三越台中中港店推出「GLOW STARTS HERE」快閃店，主打「肌膚重啟計畫」，把韓國美妝當紅的保養、妝前、彩妝一次帶到現場。

這次快閃集結三大品牌，第一個是由SUPER JUNIOR利特代言的DER28，主打皮膚學保養與醫美級居家修護，焦點新品包含PDRN修護面霜、防曬精華乳，鎖定想要修護、穩膚、養出光澤感的族群。

DER28。圖片來源：品牌提供

DER28。圖片來源：品牌提供

DER28。圖片來源：品牌提供

Der28 VITERRA 微笑安瓶。圖片來源：品牌提供

第二個是韓國妝前保養品牌ongredients溫麗慈，明星商品「小黃乳」主打妝前保濕、屏障修護，適合底妝容易卡粉、浮粉、泛紅不穩的人。品牌也推出光澤噴霧、保濕精華液，把妝前打底、日間補水、屏障保養串成完整韓系水潤底妝邏輯。

圖片來源：Ongredients

圖片來源：Ongredients

第三個是以大理石包裝走紅的Dear Dahlia，主打純素彩妝與高質感妝效。這次快閃重點包含PDRN日間修護多合一BB霜、花瓣液態腮紅，走的是自然發光肌與韓系水光好氣色路線。

Dear Dahlia。圖片來源：品牌提供

Dear Dahlia。圖片來源：品牌提供

Dear Dahlia。圖片來源：品牌提供

Dear Dahlia。圖片來源：品牌提供

快閃資訊也很適合台中讀者筆記。活動期間為6月19日至6月25日，地點在新光三越台中中港店10樓，現場規劃品牌體驗、打卡互動、專屬贈禮與快閃限定優惠，想一次試韓系保養和彩妝的人可以排進週末行程。

2. 3CE攜手MIKSHIMAI！K-POP偶像感甜酷聯名，腮紅唇膏都換上飾品級包裝

CE攜手MIKSHIMAI！K-POP偶像感甜酷聯名。圖片來源：品牌提供

3CE這次再度丟出聯名話題，攜手首爾人氣飾品品牌MIKSHIMAI推出限量系列。MIKSHIMAI以大膽、俏皮、帶點甜酷個性的飾品設計受到K-POP偶像與潮流人士喜愛，這次聯名把飾品元素放進彩妝包裝，讓彩妝不只拿來上臉，也像能被收藏的時尚小配件。

CE攜手MIKSHIMAI！K-POP偶像感甜酷聯名。圖片來源：品牌提供

台灣這次引進兩款聯名限定新品，第一款是粉漾柔光潤唇膏「柔光小粉管」#仲夏珊瑚 CORAL STRIKE，建議售價580元。色調是明亮又溫柔的珊瑚色，適合想要自然透亮、帶一點夏日氣色的唇妝。

3CE x MIKSHIMAI__粉漾柔光潤唇膏_仲夏珊瑚。圖片來源：品牌提供

第二款是單色腮紅 #心機蜜桃 DANGEROUS PEACH，建議售價525元。蜜桃暖色調刷上臉會有天生紅潤感，比起過度甜美，更偏甜酷清新，適合日常妝、韓妞妝、夏日淡妝。

3CE x MIKSHIMAI-單色腮紅 心機蜜桃。圖片來源：品牌提供

聯名系列將於7月9日起推出85折優惠。凡購買全品牌任兩件3CE產品，即可獲得MIKSHIMAI聯名手拿鏡；消費滿額則有機會加贈MIKSHIMAI限量聯名飾品，包含甜酷戒指、聯名項鍊等，實際贈品款式與活動時間依各通路公告為準，數量有限送完為止。

CE攜手MIKSHIMAI！K-POP偶像感甜酷聯名。圖片來源：品牌提供

販售通路包含3CE線上官方旗艦店、3CE實體旗艦門市，以及寶雅、UNIKCY信義店、屈臣氏指定門市等。這波最欠收的不是只有彩妝本體，還有聯名鏡子、戒指、項鍊，完全抓準「買彩妝也想順便變可愛」的心理。

CE攜手MIKSHIMAI！K-POP偶像感甜酷聯名。圖片來源：品牌提供

3. MALIN+GOETZ x CAFE!N x Page Tsou！大麻草香氛變成一杯城市Chill咖啡

如果說前兩則是韓系美妝控必看，(MALIN+GOETZ)這波就是香氛控、咖啡控、生活風格控會想靠近的聯名。

源自紐約的(MALIN+GOETZ)攜手CAFE!N與台灣視覺藝術家Page Tsou鄒駿昇，推出「SIP THE CHILL」限定企劃，以品牌經典Cannabis大麻草系列為核心，把香氛、咖啡、視覺藝術與城市生活串在一起，打造一種「不用飛紐約，也能在日常偷一點Chill感」的夏日節奏。

MALIN+GOETZ x CAFE!N x Page Tsou！大麻草香氛變成一杯城市Chill咖啡。張念慈/攝影

這次主視覺由Page Tsou操刀，不走觀光地標路線，而是以紐約街角、排屋、窗框、招牌、屋頂水塔等日常片段作為靈感，並加入穿西裝褲、戴禮帽、叼著大麻葉的「鴿子先生」，讓整體視覺帶有幽默、自由又有一點怪可愛的城市感。

MALIN+GOETZ x CAFE!N x Page Tsou！大麻草香氛變成一杯城市Chill咖啡。張念慈/攝影

CAFE!N則把香調概念延伸為飲品、輕食與生活選物。聯名飲品包含鹽之花蜂蜜檸檬草美式100元、鹽之花蜂蜜迷迭香拿鐵140元、鹽之花蜂蜜紅玉紅茶70元、鹽之花蜂蜜紅玉鮮奶茶90元；輕食甜點則有舒肥雞肉輕蔬沙拉130元、黑芝麻雲朵卷120元、蔓越莓奶油鹽麵包卷70元。

CAFE!N 舒肥雞肉輕蔬沙拉。圖片來源：品牌提供

CAFE!N 黑芝麻雲朵卷。圖片來源：品牌提供

CAFE!N 蔓越莓奶油鹽麵包卷。圖片來源：品牌提供

CAFE!N 鹽之花蜂蜜紅玉紅茶。圖片來源：品牌提供

CAFE!N 鹽之花蜂蜜迷迭香世界冠軍拿鐵。圖片來源：品牌提供

CAFE!N 鹽之花蜂蜜紅玉鮮奶茶。圖片來源：品牌提供

聯名生活選物也很有收藏感，包含極輕遛遛杯、漫步紐約托特包、即可拍、手工玻璃杯、凍乾咖啡粉果凍包組等。其中手工玻璃杯以大麻草蠟燭瓶身概念翻玩，像是把香氣留下來，變成日常生活裡可以繼續使用的小物。

MALIN+GOETZ x CAFE!N x Page Tsou！大麻草香氛變成一杯城市Chill咖啡。張念慈/攝影

(MALIN+GOETZ) x CAFE!N 即可拍 。圖片來源：品牌提供

(MALIN+GOETZ) x CAFE!N 凍乾咖啡粉果 凍包組 5 入。圖片來源：品牌提供

(MALIN+GOETZ)大麻草系列本身也同步成為焦點，包含大麻草淡香精50ml售價3,900元、大麻草滾珠式香氛油7ml售價1,450元、大麻草香氛蠟燭255g售價2,450元，以及大麻草潔膚露250ml售價1,080元、473ml售價1,600元。

「SIP THE CHILL」聯名商品即日起至2026年8月21日於全台CAFE!N門市限定販售；(MALIN+GOETZ)品牌商品則可於10/10 GROUP全台門市與官網購入。活動期間於10/10 GROUP消費(MALIN+GOETZ)滿額且內含任一大麻草系列商品，滿3,000元可獲聯名托特包，滿6,000元可獲凍乾咖啡粉果凍包組，數量有限送完為止。

(MALIN+GOETZ) x CAFE!N 漫步紐約托特包。圖片來源：品牌提供

(MALIN+GOETZ) x CAFE!N 極輕遛遛杯 綠色款750ml。圖片來源：品牌提供