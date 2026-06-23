2026-06-23 12:17 女子漾／編輯ANDREA
【米蘭男裝週】許光漢清爽亮相 Prada 2027春夏大秀！金宇彬、林俊傑、張震齊看秀太難得
在步調飛快、資訊過載的繁複世界裡，什麼才是真正值得我們留下的？甫於米蘭落幕的 Prada 2027 春夏男裝秀，給了我們最精準的解答，由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的本季大秀，不僅在時尚圈掀起熱烈討論，身為品牌代言人的許光漢也帥氣現身，完美詮釋了「毫不費力的高級感」。
許光漢魅力登秀，演繹純粹鬆弛感
時裝週場外總是星光熠熠，但許光漢一現身便自帶一股寧靜而迷人的從容。延續他一貫的質感少年氣息，許光漢在 Prada 2027 春夏秀場上，以簡約乾淨的服裝元素搭配，展現出化繁為簡的清爽感與純欲魅力。
回歸服裝本身，Miuccia Prada 與 Raf Simons 在這一季將「選擇」作為最核心的命題。當外在世界越是喧囂，我們越需要透過有意識的決定，來聚焦於事物的本質與意義，Prada 2027 春夏系列絕非粗暴地將設計推向極簡主義，而是一種「不斷提煉」的過程。透過俐落鮮明的輪廓，以及貫穿整體設計的精確線條，Prada 建立了一套一致而純粹的風格語言，帶領我們回歸真正重要的事物。
拆解與重組，賦予日常單品嶄新生命
我們衣櫥裡最熟悉的牛仔褲、丹寧外套與 T 恤，在本季褪去了平凡，成為了伸展台上的絕對主角。Prada 重新思考了這些歷久彌新、陪伴我們生活的經典單品，大膽去除多餘的裝飾與繁複細節，還原服裝最純粹的樣貌，同時也讓經典單品展現更多元的穿搭可能。更令人驚豔的是，配件不再只是外加的點綴，而是自然地融入整體造型，成為服裝結構的一部分。那些看似日常的款式，在重新拆解與重組之下，不受時間與功能所限制，一舉超越了特定風格的界線，在經典與當代之間找到了嶄新的平衡。
轉換視角，看見清晰的力量
「清晰，源於有意識的取捨。」拒絕多餘的複雜性，這不只是一個服裝簡化的過程，更是一種界定自我與重塑風格的方式。正如 Prada 本季所傳遞的強大能量：創新未必需要無中生有，它往往來自於對既有事物的重新理解。當觀看的角度改變，最熟悉的事物也能綻放出全新的意義。這不僅是一場時裝大秀，更是 Prada 寫給當代生活的一份溫柔備忘錄
Ralph Lauren 2027 春季男裝系列：經典與創新的優雅交響
Ralph Lauren 於米蘭正式發佈 2027 年春季 Purple Label 與 Polo Ralph Lauren 男裝系列。本季設計宛如一部優雅的電影，為品牌標誌性的經典風範注入了嶄新想像。
Purple Label 頂級紫標
演繹美式奢華 本季透過三個鮮明篇章展現美式奢華願景。整體以內斂的中性色調與大器靛藍為基底，並汲取賽車黃金年代為靈感，打造出兼具運動感與精緻優雅的單品。此外，更驚喜攜手日本知名品牌 KUON 推出限量膠囊系列，完美揉合義大利的高端工藝與日本匠人的傳統手藝。
Polo Ralph Lauren 摩登學院的機能碰撞
大膽將經典單品與戶外機能服飾結合，運用高飽和色彩、傳統馬德拉斯（Madras）格紋與雅痞正裝剪裁，碰撞出嶄新的摩登美式學院風格。同時，藉由手工刺繡與拼接工藝，重塑復古棒球外套等美式經典，賦予每件服裝鮮明的個性，再次突破傳統框架。
大秀現場星光熠熠，眾多品牌好友包含 Lewis Hamilton、Tom Hiddleston、金宇彬、林俊傑、張震以及泰國男星 Meen Nichakoon 等多位國際名人皆親臨現場！
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