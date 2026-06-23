夏天悶到心浮氣躁？降溫神物懶人包：涼感洗髮、濕巾、清新香水一次看

夏天最可怕的不是單純變熱，而是熱到整個人開始浮躁。早上剛出門，頭皮先悶、瀏海先塌；中午走在路上，身體開始黏，汗味也默默找上門；晚上回到家，只想立刻把一整天的厭世感洗掉。這時候光靠冷氣和冰飲已經不夠，從頭皮清爽、外出急救、洗沐保養到香氣降躁，都是讓夏天變好過的關鍵。

今年不少品牌都推出夏日清爽好物，從控油洗髮、涼感濕巾、止汗淨味、茶樹洗沐，到清新香水、身體噴霧和居家香氛，讓人一洗、一擦、一噴，就像替身體和心情按下降溫鍵。以下整理夏日必備降溫神物，照著不同情境挑，才不會買了一堆卻不知道什麼時候用。

頭皮清爽派：油頭、扁塌、頭皮悶熱先退散

夏天最先崩壞的地方，往往是頭皮。高溫、濕氣、汗水和皮脂一起來，髮根很容易扁塌，甚至剛洗完頭沒多久就覺得悶、油、黏。想讓整個人看起來清爽，頭皮控油和涼感洗髮絕對是第一步。

Paul Mitchell Tea Tree：茶樹、薄荷、薰衣草，經典頭皮沁涼感

Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供

Paul Mitchell Tea Tree 茶樹系列多年來深受喜愛，最具代表性的就是 Tingle Complex® 沁涼複方，由茶樹、薄荷與薰衣草三種天然精油組成。茶樹帶來潔淨清新感，薄荷創造沁涼體驗，薰衣草則平衡整體香氣，讓洗髮不只是清潔，更像每日放鬆儀式。品牌資料提到，薄荷中的天然薄荷醇能活化人體感受冰涼的 TRPM8 冷感受體，因此帶來清爽舒適的感受。

Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供

Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供

除了 Tea Tree Special Shampoo 與 Tea Tree Special Conditioner，Tea Tree 茶樹皂也適合夏季沐浴時使用，從頭皮到肌膚都能感受茶樹與薄荷帶來的清爽魅力。

Paul Mitchell 茶樹皂。圖片來源：品牌提供

阿葵亞淨水賦活洗髮精控油型：油頭人的水波光救星

阿葵亞淨水賦活洗髮精(控油型)。圖片來源：品牌提供

阿葵亞淨水賦活洗髮精控油型主打專為台灣悶熱潮濕氣候設計，採用「淨味平衡技術」結合檜木精萃，訴求從根源調理頭皮油水平衡，並深層潔淨異味。配方中添加「瞬吸油脂配方」與薄荷精萃，洗後帶來沁涼爽快感，也能舒緩頭皮出油問題。加上 0 矽靈設計，讓髮根維持立體蓬鬆，一撥髮也比較不容易出現貼頭皮的尷尬畫面。600mL／NT259。

思波綺瞬亮涼感洗髮乳：雙薄荷配方，洗完像頭皮吹冷氣

思波綺瞬亮涼感洗髮乳。圖片來源：品牌提供

思波綺瞬亮涼感洗髮乳很適合油性頭皮和夏天容易悶熱的人。配方添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取，打造雙薄荷沁涼修護感，洗髮時能感受到明顯涼意。它也嚴選日本長崎五島列島初榨山茶花精油，訴求在清潔髮根油脂和髒污的同時，也能照顧受損髮絲，避免控油洗髮常見的乾澀問題。450mL／NT300。

曼都艾淨沁涼洗沐露：艾草森林香氣，讓頭皮大口呼吸

升級版「艾淨沁涼洗沐露」注入薄荷醇與白艾草精油，帶來極致舒爽的降溫涼感，輕鬆洗出蓬鬆不扁塌的空氣髮。圖片來源：曼都髮型

曼都 2026 年限定「艾草系列」回歸，以「艾草森林清新草本調」為核心，香氣前調揉合艾草與甜橙，中調帶有花香，尾韻則以龍涎香與麝香沉澱，像走進雨後森林一樣清新。系列中的「艾淨沁涼洗沐露」是洗沐雙效產品，特別強化薄荷醇成分，並加入茶樹葉油、維他命 B5 與白艾草精油，主打洗去頭皮悶熱、多餘油脂與夏日疲憊，洗後髮根更輕盈蓬鬆。

外出急救派：通勤、運動、戶外一擦一噴降溫

夏天最崩潰的時刻，通常不是在家，而是已經出門後才開始爆汗。通勤擠捷運、戶外走路、運動後、看演唱會、排隊等活動，汗水與皮脂混在一起，就容易出現濕黏、悶熱和異味。這時候比起直接補香，更實用的是能先降溫、擦汗、減少黏膩感的急救小物。

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾：通勤、運動後一擦像剛沖澡

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾全系列。圖片來源：品牌提供

SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾添加薄荷醇清爽成分，主打擦拭瞬間神清氣爽。「沁涼柑橘版」與「沁涼薄荷版」具備持續涼感配方，品牌資料提到有感降溫 -3°C。20 x 25 公分大尺寸延展設計，一張即可擦拭全身，並結合百合花與薰衣草草本精華，帶走汗水污垢的同時，也留下清新自然香氣。30枚入／NT149。



SEA BREEZE極涼掛脖濕巾加大版：戶外活動的行動小冷氣

SEA BREEZE極涼掛脖濕巾 加大版。圖片來源：品牌提供

如果是戶外音樂祭、運動賽事、遊樂園、露營，普通濕巾可能不夠力，可以看 SEA BREEZE 極涼掛脖濕巾加大版。48cm 超大尺寸可直接掛在脖子上，像把「行動小冷氣」帶在身邊。配方含持續冷感成分與薄荷醇，品牌資料指出經測試能快速降低肌膚表面溫度 -4°C，並持續 1 小時維持涼爽感。獨立單包裝也方便放進包包。5入／NT159。

GATSBY超強96H止汗淨味滾珠：出門前先把汗味危機擋下來

GATSBY超強96H止汗淨味滾珠。圖片來源：品牌提供

外出急救不一定要等到流汗後才開始，出門前先做好止汗與淨味管理，才是夏天維持體面的第一步。GATSBY 超強96H止汗淨味滾珠主打升級版止汗配方，具有高附著力，不易因衣物摩擦而降低效果，搭配大滾珠設計，一抹即可快速貼合肌膚，訴求可維持長達 96 小時的止汗與抑味效果。對通勤族、容易腋下出汗或整天在外奔波的人來說，很適合放進出門前清爽儀式。

GATSBY魔法激凍體用噴霧：外出中一噴，悶熱感瞬間冷靜

魔法激凍體用噴霧（冰涼蘇打）。圖片來源：品牌提供

當人已經在外面開始悶熱，濕巾又不方便馬上拿出來擦時，體用噴霧就是很方便的中途補救。GATSBY 魔法激凍體用噴霧主打「冰涼蘇打」香氣，融合汽水般的清爽氣息與持久涼感，適合通勤、戶外走動、運動前後使用，幫助舒緩身體悶熱不適，也讓身體維持比較乾淨清新的狀態。

GATSBY體用抗菌濕巾：大量流汗後，先把濕黏和汗味擦掉

GATSBY體用抗菌濕巾（極地海洋）超值包。圖片來源：品牌提供

運動後、逛街一整天、戶外活動流汗後，最需要的不是直接噴香，而是先清潔。GATSBY 體用抗菌濕巾添加抗菌與涼感成分，訴求能預防汗臭產生並帶走悶熱不適，推出「極地海洋」中性香味，大尺寸紙巾可從脖子到全身擦拭，快速帶走汗水與濕黏感。對於不方便立刻洗澡的時刻，是很實用的清爽救援。

清爽保養派：夏天保養不能厚重，從臉到身體都要不悶

夏天保養最怕太黏、太厚、太有負擔，但完全不保養又容易讓膚況失控。真正適合夏天的保養關鍵，是清潔要乾淨、質地要輕盈、修護要剛剛好，讓肌膚和髮絲都能維持穩定清爽。

專科淨荳煥膚修護精華：夏天膚況不穩時的清爽維穩保養

專科淨荳煥膚修護精華。圖片來源：品牌提供

夏天不只頭皮容易出油，臉部也容易因為高溫、皮脂分泌、壓力或睡眠不足，出現粉刺、痘痘與顆粒感。專科淨荳煥膚修護精華添加積雪草萃取，搭配水楊酸、傳明酸與雙重玻尿酸三重修護配方，主打溫和抗痘、預防粉刺、減少臉上顆粒感，並強化肌膚屏障。無酒精、無香料、無色素，適合想在夏天維持清爽膚況、又不想讓保養變厚重的人。30mL／NT680。



L'ERBOLARIO蕾莉歐植萃護膚儀式：洗掉黏膩，也留下淡淡草本香

迎接48週年！L'ERBOLARIO蕾莉歐【清新橙香･沁夏沐光誕生慶】盛大開跑！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

L'ERBOLARIO 蕾莉歐在 48 週年生日慶中，以「夏日清爽指南」規劃植萃護膚儀式，從沐浴、私密清潔、去角質到香體乳都涵蓋。像是檸檬馬鞭草、櫻花樹保濕、秘境茶香沐浴膠，以及玫瑰三重奏芳香、橙香柑橘香氛沐浴乳，都能透過綿密泡沫洗去汗水與多餘油脂。

夏日清爽關鍵單品！女性精油潤潔乳，讓私密肌膚保持清爽不悶熱！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

品牌也推出冰洲苔草本精華清潔露、女性精油潤潔乳，針對夏季私密肌膚悶熱需求，主打溫和植萃潔淨與潤澤。最後可搭配鳶尾花／苦艾淨化保濕香體乳收尾，質地清爽易吸收，能調理汗水異味並留下淡雅草本餘韻。

夏日清爽關鍵單品！鳶尾花／苦艾淨化 保濕香體乳，是維持舒適體感必備好物！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

曼都艾養盈澤護髮膜：夏天護髮也能潤而不膩

「艾養盈澤護髮膜」以三重植萃精華打造潤而不膩的修護力，替夏日受損髮絲補水，重現柔滑健康的盈亮空氣感。圖片來源：品牌提供

很多人夏天不敢護髮，怕頭髮更塌、更黏，但紫外線、冷氣房和頻繁洗髮都可能讓髮絲乾燥受損。曼都「艾養盈澤護髮膜」以水解小麥蛋白、荷荷芭籽油與橄欖果油打造三重植萃配方，主打迅速滲透髮絲、補充天然胺基酸，並維持潤而不膩的輕盈質地。適合想修護髮絲，又不想犧牲蓬鬆感的人。

香氣降躁派：一噴幫心情開窗，悶熱感也少一點

香氣不會真的讓氣溫下降，但好的夏日香氣可以讓心情瞬間變清爽。尤其在悶熱、濕氣重、情緒容易煩躁的天氣，清新的柑橘、草本、薄荷、木質、茶感香氣，能幫身體和腦袋切換到比較放鬆的狀態。

LUSH：5款清新香水與身體噴霧，替煩躁心情按下暫停鍵

LUSH 精選 5 款清新調香氣，從花香、草本、薄荷到木質調，主打用氣味切換清爽思緒。

「雨後微風身體噴霧」以羅勒香氣開場，搭配紅木麝香、橙花與佛手柑，像雨後空氣被洗乾淨，帶有草本與花香感，適合下班後放鬆、閱讀或想讓心情安靜下來時使用。

LUSH 雨後微風身體噴霧。圖片來源：品牌提供

「白雪公主身體噴霧」是青蘋果系清爽代表，融合香檸檬、巴西橘子、苦橙花、橙花與玫瑰精萃，聞起來像冰過的青蘋果，清脆、多汁又不甜膩。配方中也添加甘油作為保濕基底，讓香氣之外多了水潤膚感。

LUSH白雪公主身體噴霧。圖片來源：品牌提供

「Dirty 身體噴霧」揉合龍蒿、檀香與薄荷，涼感明確又帶有乾淨中性氣息，尤其適合流汗後、約會前、需要快速整理狀態時使用。

LUSH Dirty 身體噴霧。圖片來源：品牌提供

「花漾美人香水」走的是雨後森林感，白松香、迷迭香與橡苔交織出帶有青苔氣息的花卉木質香，不甜膩，更偏沉靜乾淨。

LUSH花漾美人香水。圖片來源：品牌提供

「清新活力香水」結合赤松精油、冷杉精萃與鳶尾精油，帶出北歐松林般的冷冽綠意，搭配安息香樹脂延長香氣續航，讓整體香氣乾淨、優雅又帶有微涼感。

LUSH清新活力香水。圖片來源：品牌提供

CREED Royal Water皇室之水：高級感柑橘調，像冰鎮檸檬氣泡水

CREED Royal Water皇室之水。圖片來源：品牌提供

CREED「Royal Water 皇室之水」以馬鞭草、柑橘、香檸檬揭開序幕，中調加入多香果、羅勒與孜然，尾韻以雪松與麝香收束。整體聞起來像冰鎮檸檬氣泡水加上一點草本辛香，不是可愛甜香，而是乾淨、俐落、很有氣場的夏日降溫香。100ml NTD 11,800、50ml NTD 8,180。

CREED Acqua Fiorentina費倫蒂娜：托斯卡納果園裡的柔軟夏風

CREED Acqua Fiorentina費倫蒂娜。圖片來源：品牌提供

CREED「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」靈感源自義大利托斯卡納的夏日黎明，前調有葡萄柚、鳳梨與檸檬，中調加入蘋果、玫瑰、李子，後調則以雪松與白麝香收尾。比起皇室之水的俐落感，費倫蒂娜更像夏日果園裡的微風，有果香的明亮，也有花香與木質的柔和尾韻。75ml NTD 10,800、30ml NTD 6,880。

曼都午後茶時香水：果香抹茶調，把午後煩躁慢下來

「午後茶時香水」揉合清新果香與溫潤抹茶，為夏日日常注入充滿質感與餘韻的療癒儀式感。圖片來源：曼都髮型

曼都艾草系列今年加入全新「午後茶時香水」，前調以無花果的清新果香與苦橙交織，中調揉入溫潤抹茶香氣，最後以香根草與雪松收尾。它不只是髮香水，也很適合當成通勤、上班、午後煩躁時的香氛小物。輕輕一抹，像午後微風帶著茶氣與果香拂過肩頭，讓原本急躁的時間慢下來。

夏日降溫好物FAQ

Q1：夏天降溫好物該怎麼挑？

可以先看自己的主要困擾。如果是頭皮出油、髮根扁塌，優先選涼感或控油洗髮；如果是外出爆汗、身體黏膩，涼感濕巾和體用噴霧最實用；如果是心情煩躁，可以選柑橘、草本、薄荷、茶香或木質調香水，讓嗅覺先切換清爽感。

Q2：涼感濕巾可以取代洗澡嗎？



不建議完全取代洗澡。涼感濕巾比較適合通勤、運動後、戶外活動、演唱會或不方便立刻沖澡時急救，能先擦掉汗水和黏膩感。回家後還是建議正常洗澡，尤其夏天汗水、皮脂和髒污累積較多，完整清潔更重要。

Q3：香水可以直接噴在流汗的身體上嗎？

不太建議。流汗後直接噴香水，可能讓汗味和香氣混在一起，反而更尷尬。比較好的做法是先用濕巾擦拭汗水，或洗澡後讓身體保持乾爽，再使用身體噴霧、髮香水或香水，香氣會更乾淨也更持久。

Q4：夏天油性頭皮適合天天用涼感洗髮嗎？

如果頭皮出油量大、每天流汗，可以依照個人頭皮狀況使用控油或涼感洗髮產品。但如果洗後出現乾癢、緊繃或頭皮敏感，就可以調整使用頻率，和一般溫和洗髮精交替使用。護髮也建議避開頭皮，主要放在髮中到髮尾。

Q5：夏天保養是不是越少越好？

不是越少越好，而是要選對質地。夏天可以減少厚重油膩的保養，但仍需要基礎保濕、修護和清潔。像清爽型精華、質地輕盈的身體乳、潤而不膩的護髮膜，都能讓肌膚和髮絲維持穩定，不會因為天氣熱就完全放棄保養。

Q6：外出包包裡最值得放哪幾樣清爽小物？

最實用的組合是涼感濕巾、體用噴霧、止汗滾珠和小瓶清新香氛。止汗滾珠適合出門前使用，涼感濕巾適合流汗後擦拭，體用噴霧可以在外出中快速補涼感，香氛則適合在身體乾爽後補上清新氣息。