夏天悶到心浮氣躁？降溫神物懶人包：涼感洗髮、濕巾、清新香水一次看

2026-06-23 20:28 女子漾／編輯張念慈
夏天悶到心浮氣躁？降溫神物懶人包：涼感洗髮、濕巾、清新香水一次看。圖片來源：品牌提供
夏天悶到心浮氣躁？降溫神物懶人包：涼感洗髮、濕巾、清新香水一次看。圖片來源：品牌提供

夏天最可怕的不是單純變熱，而是熱到整個人開始浮躁。早上剛出門，頭皮先悶、瀏海先塌；中午走在路上，身體開始黏，汗味也默默找上門；晚上回到家，只想立刻把一整天的厭世感洗掉。這時候光靠冷氣和冰飲已經不夠，從頭皮清爽、外出急救、洗沐保養到香氣降躁，都是讓夏天變好過的關鍵。

今年不少品牌都推出夏日清爽好物，從控油洗髮、涼感濕巾、止汗淨味、茶樹洗沐，到清新香水、身體噴霧和居家香氛，讓人一洗、一擦、一噴，就像替身體和心情按下降溫鍵。以下整理夏日必備降溫神物，照著不同情境挑，才不會買了一堆卻不知道什麼時候用。

編輯推薦

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頭皮清爽派：油頭、扁塌、頭皮悶熱先退散

夏天最先崩壞的地方，往往是頭皮。高溫、濕氣、汗水和皮脂一起來，髮根很容易扁塌，甚至剛洗完頭沒多久就覺得悶、油、黏。想讓整個人看起來清爽，頭皮控油和涼感洗髮絕對是第一步。

Paul Mitchell Tea Tree：茶樹、薄荷、薰衣草，經典頭皮沁涼感

Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供
Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供

Paul Mitchell Tea Tree 茶樹系列多年來深受喜愛，最具代表性的就是 Tingle Complex® 沁涼複方，由茶樹、薄荷與薰衣草三種天然精油組成。茶樹帶來潔淨清新感，薄荷創造沁涼體驗，薰衣草則平衡整體香氣，讓洗髮不只是清潔，更像每日放鬆儀式。品牌資料提到，薄荷中的天然薄荷醇能活化人體感受冰涼的 TRPM8 冷感受體，因此帶來清爽舒適的感受。

Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供
Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供

Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供
Paul Mitchell 茶樹洗潤。圖片來源：品牌提供

除了 Tea Tree Special Shampoo 與 Tea Tree Special Conditioner，Tea Tree 茶樹皂也適合夏季沐浴時使用，從頭皮到肌膚都能感受茶樹與薄荷帶來的清爽魅力。

Paul Mitchell 茶樹皂。圖片來源：品牌提供
Paul Mitchell 茶樹皂。圖片來源：品牌提供

阿葵亞淨水賦活洗髮精控油型：油頭人的水波光救星

阿葵亞淨水賦活洗髮精(控油型)。圖片來源：品牌提供
阿葵亞淨水賦活洗髮精(控油型)。圖片來源：品牌提供

阿葵亞淨水賦活洗髮精控油型主打專為台灣悶熱潮濕氣候設計，採用「淨味平衡技術」結合檜木精萃，訴求從根源調理頭皮油水平衡，並深層潔淨異味。配方中添加「瞬吸油脂配方」與薄荷精萃，洗後帶來沁涼爽快感，也能舒緩頭皮出油問題。加上 0 矽靈設計，讓髮根維持立體蓬鬆，一撥髮也比較不容易出現貼頭皮的尷尬畫面。600mL／NT259。

思波綺瞬亮涼感洗髮乳：雙薄荷配方，洗完像頭皮吹冷氣

思波綺瞬亮涼感洗髮乳。圖片來源：品牌提供
思波綺瞬亮涼感洗髮乳。圖片來源：品牌提供

思波綺瞬亮涼感洗髮乳很適合油性頭皮和夏天容易悶熱的人。配方添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取，打造雙薄荷沁涼修護感，洗髮時能感受到明顯涼意。它也嚴選日本長崎五島列島初榨山茶花精油，訴求在清潔髮根油脂和髒污的同時，也能照顧受損髮絲，避免控油洗髮常見的乾澀問題。450mL／NT300。

曼都艾淨沁涼洗沐露：艾草森林香氣，讓頭皮大口呼吸

升級版「艾淨沁涼洗沐露」注入薄荷醇與白艾草精油，帶來極致舒爽的降溫涼感，輕鬆洗出蓬鬆不扁塌的空氣髮。圖片來源：曼都髮型
升級版「艾淨沁涼洗沐露」注入薄荷醇與白艾草精油，帶來極致舒爽的降溫涼感，輕鬆洗出蓬鬆不扁塌的空氣髮。圖片來源：曼都髮型

曼都 2026 年限定「艾草系列」回歸，以「艾草森林清新草本調」為核心，香氣前調揉合艾草與甜橙，中調帶有花香，尾韻則以龍涎香與麝香沉澱，像走進雨後森林一樣清新。系列中的「艾淨沁涼洗沐露」是洗沐雙效產品，特別強化薄荷醇成分，並加入茶樹葉油、維他命 B5 與白艾草精油，主打洗去頭皮悶熱、多餘油脂與夏日疲憊，洗後髮根更輕盈蓬鬆。

外出急救派：通勤、運動、戶外一擦一噴降溫

夏天最崩潰的時刻，通常不是在家，而是已經出門後才開始爆汗。通勤擠捷運、戶外走路、運動後、看演唱會、排隊等活動，汗水與皮脂混在一起，就容易出現濕黏、悶熱和異味。這時候比起直接補香，更實用的是能先降溫、擦汗、減少黏膩感的急救小物。

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾：通勤、運動後一擦像剛沖澡

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾全系列。圖片來源：品牌提供
SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾全系列。圖片來源：品牌提供

SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾添加薄荷醇清爽成分，主打擦拭瞬間神清氣爽。「沁涼柑橘版」與「沁涼薄荷版」具備持續涼感配方，品牌資料提到有感降溫 -3°C。20 x 25 公分大尺寸延展設計，一張即可擦拭全身，並結合百合花與薰衣草草本精華，帶走汗水污垢的同時，也留下清新自然香氣。30枚入／NT149。


SEA BREEZE極涼掛脖濕巾加大版：戶外活動的行動小冷氣

SEA BREEZE極涼掛脖濕巾 加大版。圖片來源：品牌提供
SEA BREEZE極涼掛脖濕巾 加大版。圖片來源：品牌提供

如果是戶外音樂祭、運動賽事、遊樂園、露營，普通濕巾可能不夠力，可以看 SEA BREEZE 極涼掛脖濕巾加大版。48cm 超大尺寸可直接掛在脖子上，像把「行動小冷氣」帶在身邊。配方含持續冷感成分與薄荷醇，品牌資料指出經測試能快速降低肌膚表面溫度 -4°C，並持續 1 小時維持涼爽感。獨立單包裝也方便放進包包。5入／NT159。

GATSBY超強96H止汗淨味滾珠：出門前先把汗味危機擋下來

GATSBY超強96H止汗淨味滾珠。圖片來源：品牌提供
GATSBY超強96H止汗淨味滾珠。圖片來源：品牌提供

外出急救不一定要等到流汗後才開始，出門前先做好止汗與淨味管理，才是夏天維持體面的第一步。GATSBY 超強96H止汗淨味滾珠主打升級版止汗配方，具有高附著力，不易因衣物摩擦而降低效果，搭配大滾珠設計，一抹即可快速貼合肌膚，訴求可維持長達 96 小時的止汗與抑味效果。對通勤族、容易腋下出汗或整天在外奔波的人來說，很適合放進出門前清爽儀式。

GATSBY魔法激凍體用噴霧：外出中一噴，悶熱感瞬間冷靜

魔法激凍體用噴霧（冰涼蘇打）。圖片來源：品牌提供
魔法激凍體用噴霧（冰涼蘇打）。圖片來源：品牌提供

當人已經在外面開始悶熱，濕巾又不方便馬上拿出來擦時，體用噴霧就是很方便的中途補救。GATSBY 魔法激凍體用噴霧主打「冰涼蘇打」香氣，融合汽水般的清爽氣息與持久涼感，適合通勤、戶外走動、運動前後使用，幫助舒緩身體悶熱不適，也讓身體維持比較乾淨清新的狀態。

GATSBY體用抗菌濕巾：大量流汗後，先把濕黏和汗味擦掉

GATSBY體用抗菌濕巾（極地海洋）超值包。圖片來源：品牌提供
GATSBY體用抗菌濕巾（極地海洋）超值包。圖片來源：品牌提供

運動後、逛街一整天、戶外活動流汗後，最需要的不是直接噴香，而是先清潔。GATSBY 體用抗菌濕巾添加抗菌與涼感成分，訴求能預防汗臭產生並帶走悶熱不適，推出「極地海洋」中性香味，大尺寸紙巾可從脖子到全身擦拭，快速帶走汗水與濕黏感。對於不方便立刻洗澡的時刻，是很實用的清爽救援。

清爽保養派：夏天保養不能厚重，從臉到身體都要不悶

夏天保養最怕太黏、太厚、太有負擔，但完全不保養又容易讓膚況失控。真正適合夏天的保養關鍵，是清潔要乾淨、質地要輕盈、修護要剛剛好，讓肌膚和髮絲都能維持穩定清爽。

專科淨荳煥膚修護精華：夏天膚況不穩時的清爽維穩保養

專科淨荳煥膚修護精華。圖片來源：品牌提供
專科淨荳煥膚修護精華。圖片來源：品牌提供

夏天不只頭皮容易出油，臉部也容易因為高溫、皮脂分泌、壓力或睡眠不足，出現粉刺、痘痘與顆粒感。專科淨荳煥膚修護精華添加積雪草萃取，搭配水楊酸、傳明酸與雙重玻尿酸三重修護配方，主打溫和抗痘、預防粉刺、減少臉上顆粒感，並強化肌膚屏障。無酒精、無香料、無色素，適合想在夏天維持清爽膚況、又不想讓保養變厚重的人。30mL／NT680。


L'ERBOLARIO蕾莉歐植萃護膚儀式：洗掉黏膩，也留下淡淡草本香

迎接48週年！L'ERBOLARIO蕾莉歐【清新橙香･沁夏沐光誕生慶】盛大開跑！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐
迎接48週年！L'ERBOLARIO蕾莉歐【清新橙香･沁夏沐光誕生慶】盛大開跑！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

L'ERBOLARIO 蕾莉歐在 48 週年生日慶中，以「夏日清爽指南」規劃植萃護膚儀式，從沐浴、私密清潔、去角質到香體乳都涵蓋。像是檸檬馬鞭草、櫻花樹保濕、秘境茶香沐浴膠，以及玫瑰三重奏芳香、橙香柑橘香氛沐浴乳，都能透過綿密泡沫洗去汗水與多餘油脂。

夏日清爽關鍵單品！女性精油潤潔乳，讓私密肌膚保持清爽不悶熱！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐
夏日清爽關鍵單品！女性精油潤潔乳，讓私密肌膚保持清爽不悶熱！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

品牌也推出冰洲苔草本精華清潔露、女性精油潤潔乳，針對夏季私密肌膚悶熱需求，主打溫和植萃潔淨與潤澤。最後可搭配鳶尾花／苦艾淨化保濕香體乳收尾，質地清爽易吸收，能調理汗水異味並留下淡雅草本餘韻。

夏日清爽關鍵單品！鳶尾花／苦艾淨化 保濕香體乳，是維持舒適體感必備好物！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐
夏日清爽關鍵單品！鳶尾花／苦艾淨化 保濕香體乳，是維持舒適體感必備好物！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

曼都艾養盈澤護髮膜：夏天護髮也能潤而不膩

「艾養盈澤護髮膜」以三重植萃精華打造潤而不膩的修護力，替夏日受損髮絲補水，重現柔滑健康的盈亮空氣感。圖片來源：品牌提供
「艾養盈澤護髮膜」以三重植萃精華打造潤而不膩的修護力，替夏日受損髮絲補水，重現柔滑健康的盈亮空氣感。圖片來源：品牌提供

很多人夏天不敢護髮，怕頭髮更塌、更黏，但紫外線、冷氣房和頻繁洗髮都可能讓髮絲乾燥受損。曼都「艾養盈澤護髮膜」以水解小麥蛋白、荷荷芭籽油與橄欖果油打造三重植萃配方，主打迅速滲透髮絲、補充天然胺基酸，並維持潤而不膩的輕盈質地。適合想修護髮絲，又不想犧牲蓬鬆感的人。

香氣降躁派：一噴幫心情開窗，悶熱感也少一點

香氣不會真的讓氣溫下降，但好的夏日香氣可以讓心情瞬間變清爽。尤其在悶熱、濕氣重、情緒容易煩躁的天氣，清新的柑橘、草本、薄荷、木質、茶感香氣，能幫身體和腦袋切換到比較放鬆的狀態。

LUSH：5款清新香水與身體噴霧，替煩躁心情按下暫停鍵

LUSH 精選 5 款清新調香氣，從花香、草本、薄荷到木質調，主打用氣味切換清爽思緒。

「雨後微風身體噴霧」以羅勒香氣開場，搭配紅木麝香、橙花與佛手柑，像雨後空氣被洗乾淨，帶有草本與花香感，適合下班後放鬆、閱讀或想讓心情安靜下來時使用。

LUSH 雨後微風身體噴霧。圖片來源：品牌提供
LUSH 雨後微風身體噴霧。圖片來源：品牌提供

「白雪公主身體噴霧」是青蘋果系清爽代表，融合香檸檬、巴西橘子、苦橙花、橙花與玫瑰精萃，聞起來像冰過的青蘋果，清脆、多汁又不甜膩。配方中也添加甘油作為保濕基底，讓香氣之外多了水潤膚感。

LUSH白雪公主身體噴霧。圖片來源：品牌提供
LUSH白雪公主身體噴霧。圖片來源：品牌提供

「Dirty 身體噴霧」揉合龍蒿、檀香與薄荷，涼感明確又帶有乾淨中性氣息，尤其適合流汗後、約會前、需要快速整理狀態時使用。

LUSH Dirty 身體噴霧。圖片來源：品牌提供
LUSH Dirty 身體噴霧。圖片來源：品牌提供

「花漾美人香水」走的是雨後森林感，白松香、迷迭香與橡苔交織出帶有青苔氣息的花卉木質香，不甜膩，更偏沉靜乾淨。

LUSH花漾美人香水。圖片來源：品牌提供
LUSH花漾美人香水。圖片來源：品牌提供

「清新活力香水」結合赤松精油、冷杉精萃與鳶尾精油，帶出北歐松林般的冷冽綠意，搭配安息香樹脂延長香氣續航，讓整體香氣乾淨、優雅又帶有微涼感。

LUSH清新活力香水。圖片來源：品牌提供
LUSH清新活力香水。圖片來源：品牌提供

CREED Royal Water皇室之水：高級感柑橘調，像冰鎮檸檬氣泡水

CREED Royal Water皇室之水。圖片來源：品牌提供
CREED Royal Water皇室之水。圖片來源：品牌提供

CREED「Royal Water 皇室之水」以馬鞭草、柑橘、香檸檬揭開序幕，中調加入多香果、羅勒與孜然，尾韻以雪松與麝香收束。整體聞起來像冰鎮檸檬氣泡水加上一點草本辛香，不是可愛甜香，而是乾淨、俐落、很有氣場的夏日降溫香。100ml NTD 11,800、50ml NTD 8,180。

CREED Acqua Fiorentina費倫蒂娜：托斯卡納果園裡的柔軟夏風

CREED Acqua Fiorentina費倫蒂娜。圖片來源：品牌提供
CREED Acqua Fiorentina費倫蒂娜。圖片來源：品牌提供

CREED「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」靈感源自義大利托斯卡納的夏日黎明，前調有葡萄柚、鳳梨與檸檬，中調加入蘋果、玫瑰、李子，後調則以雪松與白麝香收尾。比起皇室之水的俐落感，費倫蒂娜更像夏日果園裡的微風，有果香的明亮，也有花香與木質的柔和尾韻。75ml NTD 10,800、30ml NTD 6,880。

曼都午後茶時香水：果香抹茶調，把午後煩躁慢下來

「午後茶時香水」揉合清新果香與溫潤抹茶，為夏日日常注入充滿質感與餘韻的療癒儀式感。圖片來源：曼都髮型
「午後茶時香水」揉合清新果香與溫潤抹茶，為夏日日常注入充滿質感與餘韻的療癒儀式感。圖片來源：曼都髮型

曼都艾草系列今年加入全新「午後茶時香水」，前調以無花果的清新果香與苦橙交織，中調揉入溫潤抹茶香氣，最後以香根草與雪松收尾。它不只是髮香水，也很適合當成通勤、上班、午後煩躁時的香氛小物。輕輕一抹，像午後微風帶著茶氣與果香拂過肩頭，讓原本急躁的時間慢下來。

夏日降溫好物FAQ

Q1：夏天降溫好物該怎麼挑？

可以先看自己的主要困擾。如果是頭皮出油、髮根扁塌，優先選涼感或控油洗髮；如果是外出爆汗、身體黏膩，涼感濕巾和體用噴霧最實用；如果是心情煩躁，可以選柑橘、草本、薄荷、茶香或木質調香水，讓嗅覺先切換清爽感。

Q2：涼感濕巾可以取代洗澡嗎？

不建議完全取代洗澡。涼感濕巾比較適合通勤、運動後、戶外活動、演唱會或不方便立刻沖澡時急救，能先擦掉汗水和黏膩感。回家後還是建議正常洗澡，尤其夏天汗水、皮脂和髒污累積較多，完整清潔更重要。

Q3：香水可以直接噴在流汗的身體上嗎？

不太建議。流汗後直接噴香水，可能讓汗味和香氣混在一起，反而更尷尬。比較好的做法是先用濕巾擦拭汗水，或洗澡後讓身體保持乾爽，再使用身體噴霧、髮香水或香水，香氣會更乾淨也更持久。

Q4：夏天油性頭皮適合天天用涼感洗髮嗎？

如果頭皮出油量大、每天流汗，可以依照個人頭皮狀況使用控油或涼感洗髮產品。但如果洗後出現乾癢、緊繃或頭皮敏感，就可以調整使用頻率，和一般溫和洗髮精交替使用。護髮也建議避開頭皮，主要放在髮中到髮尾。

Q5：夏天保養是不是越少越好？

不是越少越好，而是要選對質地。夏天可以減少厚重油膩的保養，但仍需要基礎保濕、修護和清潔。像清爽型精華、質地輕盈的身體乳、潤而不膩的護髮膜，都能讓肌膚和髮絲維持穩定，不會因為天氣熱就完全放棄保養。

Q6：外出包包裡最值得放哪幾樣清爽小物？

最實用的組合是涼感濕巾、體用噴霧、止汗滾珠和小瓶清新香氛。止汗滾珠適合出門前使用，涼感濕巾適合流汗後擦拭，體用噴霧可以在外出中快速補涼感，香氛則適合在身體乾爽後補上清新氣息。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

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最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
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在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

2026-06-16 00:22 女子漾／編輯桑泥
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha

喜歡可愛系指尖的女孩有福了！今年夏天的美甲，出現越來越多水果系列造型，從韓國美甲師、東京女生，到社群媒體上爆紅款式，會發現大家開始迷戀那些水果感、冰沙、果凍糖一樣的顏色，它們不是幼稚的可愛，而是一種專屬於夏日的清新感！

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草莓牛奶

圖片來源：IG@nail.nuha
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第一款草莓牛奶可說是今年夏天最洗版的水果系美甲，這款介於嫩粉與草莓奶昔之間的顏色，比傳統粉紅更透、更輕盈，看起來就像是一杯冰涼的草莓牛奶，帶有一種柔焦濾鏡感。尤其搭配短圓甲型，會有一種很像「剛戀愛的女生」的清新感。


葡萄果凍

圖片來源：IG@nail.nuha
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這款葡萄果凍美甲也是一看就讓人視覺清爽不少，加上漸層的效果讓整體顯得更精緻，而這種帶有微微透明色澤的效果，在陽光下指尖顯得特別漂亮。


粉嫩蜜桃

圖片來源：IG@nail.nuha
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夏季的粉嫩蜜桃美甲以飽滿、多汁的果汁感為核心，打造出剛成熟水蜜桃的自然漸層，由白嫩透粉過渡到濃郁的蜜桃紅，非常適合炎熱的夏天，既顯白又充滿少女心。


多汁西瓜

圖片來源：IG@nail.nuha
圖片來源：IG@nail.nuha

說到夏天水果，怎麼能少了西瓜呢？這款多汁西瓜美甲設計，通過將經典的西瓜紅與鮮嫩的綠色結合，再點綴上黑色西瓜籽，不僅視覺上達到降溫效果，還增添了許多夏日趣味！

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2026-06-18 12:23 造咖
圖片來源：IG@tokio_tashiro
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換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。

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圓臉髮型：中分波浪捲中長髮

圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。

方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮

方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。

長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮

長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。

菱形臉髮型：層次公主切中長髮

菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～

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