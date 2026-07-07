出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

2026-07-07 08:07 女子漾／編輯桑泥
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest

旅行前準備行李、挑選穿搭之餘，真正會默默提升照片質感的，別忘了還有你的指尖！無論是在海邊拿著椰子水、提著草編包、曬飯店早餐，還是在歐洲街頭舉起咖啡杯，指尖往往是照片中最容易被忽略、卻最常入鏡的細節，一款適合度假的美甲，不只能提升整體精緻度，更能讓照片看起來更有氛圍。

如果你正在為你的度假做準備，快往下看這幾款堪稱 2026 夏季最值得收藏的「度假美甲範本」！

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01｜海洋風美甲：每張照片都自帶濾鏡

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海洋風美甲的色調以海藍、水藍色、天空藍、蒂芬妮藍等藍色系為主，再搭配白色、奶油黃、珊瑚橘等顏色增加層次與度假感；設計手法上最具代表性的是藍白色的漸層暈染，模擬海水由深至淺、由濃轉淡的自然過渡。不需要畫滿圖案，挑幾個甲面做海星、貝殼或海浪，其他留白，反而更耐看。

藍色系在戶外自然光下會發出一種清透冷感，跟沙灘、藍天放在一起，根本是天然色號，手機拍起來完全不需要後製。


02｜雞蛋花美甲：帶著海島靈魂出門

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如果是去峇里島、泰國、東南亞這類熱帶目的地，這款就是為你而生的！

雞蛋花本身自帶熱帶感與柔和仙氣，奶白色花瓣搭配微微暈染的黃色花芯，不只能讓手部看起來更白，也很適合搭配現在流行的透明感裸色、蜜桃色、奶油色系。無論是做成手繪小花、立體花瓣，還是搭配貝殼光、水波紋元素，都有種度假專屬的慵懶漂亮感。

雞蛋花的白與黃是極度上鏡的配色，拍任何背景都好看，尤其是木質桌面或泳池水面，反差感讓指甲細節瞬間被放大。


03 | 多巴胺美甲：度假版「開心濾鏡」

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多巴胺美甲的核心在於將高飽和度的糖果色、螢光色或鮮明對比色進行大膽混搭，打破傳統配色的和諧規則，讓每一根手指都跳躍著不同的色彩旋律，搭配大面積的亮片、色彩斑斕的貼紙或彩色珠子，增添趣味和立體感。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

編輯推薦

玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

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文章目錄

孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

圖片來源：FB@孫淑媚
圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

FAQ

Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

Q2：電波和音波最大差別是什麼？

電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

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#電波 #音波 #肉毒 #孫淑媚 #彩妝保養 #醫美保養

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2026-07-04 19:49 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：IG、Pinterest
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每當氣溫升高，衣櫃裡那件沉睡已久的碎花裙總讓人又愛又恨，深怕一不小心就穿出張揚俗氣或過於成熟的嬸味，然而今年夏天，各大社群和當紅偶像們紛紛為碎花裙正名，只要懂得運用材質、配件與風格混搭，浪漫的印花也能化身為清爽、俐落且充滿個性的夏日標誌，如果你還在對碎花裙駐足不前，不妨跟著這幾位時髦指標的步伐，用六套截然不同的公式，穿出讓人過目難忘的韓系女神氣場。

Outfit1

走在時尚尖端的 Aespa 成員 Karina 選擇了最能凸顯慵懶氣質的細肩帶長裙。低飽和度的淡黃色調輕盈不燥熱，細緻的紫色與大地色系花卉圖騰交織出溫柔的文藝氣息。胸口微微的抓皺與肩帶的荷葉邊設計，恰到好處地修飾了身型，散發出漫不經心的清冷與高雅。

圖片來源：IG
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Outfit2

同樣作為流量教科書的張員瑛，則示範了截然不同的甜酷風範。她穿上一件大膽綻放鮮紅玫瑰的白色繞頸連身短裙，卻聰明地外罩一件落肩的粉色丹寧夾克。腳下踩著俐落的白色直筒長靴，再配上一只淡紫色的極簡手袋，利用中性單品成功中和了碎花的甜膩，顯得既俏皮又有個性。

圖片來源：Pinterest
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Outfit3

若想將碎花裙穿出街頭的隨性率性，藍色系的碎花短裙絕對是首選。極細肩帶的連身裙包裹出迷人線條，外搭一件隨意掛在手臂上的黑色薄針織外套。最吸睛的靈魂在於頭頂上的洗水藍牛仔鴨舌帽與腳下的黑色硬朗馬汀靴，這種「上輕下重」的叛逆混搭，讓浪漫的裙裝瞬間多了一抹不羈的復古街頭感。

圖片來源：Pinterest
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Outfit4

想要在夏日午後散發如汽水般的清爽活力，繞頸設計的粉色碎花短裙能為你注入無比的少女感。略帶復古剪裁的 A 字裙擺隨著步伐輕快搖曳，腳下不穿常規的高跟鞋，反而選擇了純白長襪與一雙搶眼的漆皮紅色芭蕾舞鞋。這種帶有「Balletcore」延續的優雅混搭，兼具了女孩的嬌俏與藝術家般的靈動氣質。

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Outfit5

度假感滿分的泡泡袖粉色碎花裙，最適合與陽光和綠意相伴。這套造型大膽地將甜美的粉色方領短裙與同色系的棒球帽融合，腳下卻出人意料地踩著一雙充滿機能感的復古運動老爹鞋與灰色棉襪。這種將運動休閒與甜美田園風碰撞的穿法，不僅舒適度滿分，更展現出不費力的高級鬆弛感。

圖片來源：Pinterest
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碎花裙從來就不是甜美女孩的專屬，透過靴款的硬朗、球鞋的隨性，或是丹寧外套的粗獷，每個人都能在花卉的簇擁下找到專屬自己的叛逆與溫柔。今年夏天，試著放下對印花的成見，挑選一套最寫有你名字的穿搭公式，大膽穿出既清爽又具辨識度的時髦姿態吧。

精華 FAQ

  • 文章主張碎花裙不必再被視為難穿或顯老的單品，只要搭配合適材質與配件，就能同時呈現清爽、俐落與個性，讓印花成為夏季造型亮點。

  • Karina 選擇低飽和淡黃色細肩帶長裙，以紫色與大地色花卉營造溫柔感，並靠抓皺與荷葉邊修飾身型，整體呈現慵懶、清冷又文藝的氣質。

  • 可以像張員瑛那樣用丹寧外套、白色長靴與極簡手袋中和甜感，或以牛仔帽、黑色針織與馬汀靴打造上輕下重的街頭混搭，增加率性氛圍。

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Cartier卡地亞入門款怎麼買最不後悔？手錶、婚戒、手鐲人氣款推薦＋品牌冷知識一次看

Cartier卡地亞入門款怎麼買最不後悔？手錶、婚戒、手鐲人氣款推薦＋品牌冷知識一次看

2026-06-29 16:07 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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創立於 1847 年、擁有超過 170 年歷史的經典珠寶品牌 Cartier 卡地亞，素有「皇帝的珠寶商、珠寶商的皇帝」之稱，是許多人心目中首選的定情信物與求婚戒指品牌，從 LOVE 戒指、Trinity 三環戒到 Santos 手錶，每一件作品背後都藏有耐人尋味的故事與巧思。這回 JUKSY 特別整理出關於 Cartier 卡地亞的冷知識和經典系列推薦，帶你深入了解這個被譽為「珠寶之王」的奢華品牌，感受其背後深厚的文化底蘊與浪漫詩意。

Cartier 卡地亞冷知識、經典系列推薦｜揭開珠寶之王的祕密！

Cartier 卡地亞高雄漢神精品店嶄新開幕

Cartier 卡地亞是什麼品牌？

你不知道的 Cartier 卡地亞冷知識！

1. Cartier 卡地亞由拿破崙三世堂姐引薦給皇室貴族
2. Cartier 卡地亞被英國愛德華七世委任為皇家珠寶供應商
3. Cartier 卡地亞經典美洲豹源自生死危機的愛情故事
4. Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製「馭夫」胸針

Cartier 卡地亞經典系列推薦！

1. Cartier 卡地亞 LOVE 系列
2. Cartier 卡地亞 Trinity de Cartier 系列
3. Cartier 卡地亞 Santos de Cartier 系列
4. Cartier 卡地亞 Tank 系列
5. Cartier 卡地亞 Juste un Clou 系列
6. Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列

圖片來源：pinterest
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Cartier 卡地亞高雄漢神精品店嶄新開幕

Cartier 卡地亞高雄漢神專賣店自 1995 年進駐漢神百貨以來深耕南台灣逾三十年，此次首度擴展為橫跨 1F 與 B1 的雙層旗艦空間、總計約 180 坪，並規劃四大 VIP 鑑賞區與專屬電梯，全面升級尊榮體驗，整體設計融入高雄港都城市意象與藝術語彙，從西子灣夕陽靈感的外牆，到結合法國藝術家 François Mascarello 創作、將美洲豹與大港橋、85 大樓交織呈現的主視覺牆面，再到由 Tollis Studio 打造的頂級珠寶空間與手工花卉細節，層層展現工藝美學與在地文化的對話；空間中亦延伸品牌標誌性美洲豹意象，串連木棉花色調、自然圖騰與光影設計，並透過腕錶、珠寶、皮件與生活藝術精品分層陳列，搭配多間 VIP 隱密鑑賞室，營造兼具優雅、藝術性與沉浸感的全新精品體驗場域。

蘊藏木棉色彩的空間。圖片來源：Cartier卡地亞提供
蘊藏木棉色彩的空間。圖片來源：Cartier卡地亞提供

美洲豹巧妙融入。圖片來源：Cartier卡地亞提供
美洲豹巧妙融入。圖片來源：Cartier卡地亞提供

高雄漢神精品店新開幕。圖片來源：Cartier卡地亞提供
高雄漢神精品店新開幕。圖片來源：Cartier卡地亞提供

Cartier 於 2026 年 6 月 26 日至 7 月 3 日，於卡地亞高雄漢神百貨精品店首度登場《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》腕錶新品鑑賞活動，為慶祝高雄漢神精品店全新開幕，特別南移舉辦規模盛大的製錶展演，集結近百件作品，涵蓋全球首度抵台新錶、經典限量之作，以及備受矚目的 Cartier Privé 系列第十篇章，完整呈現 Crash 鏤空、Tortue 單按鈕計時碼錶與 Tank Normale 等標誌性造型腕錶，並延伸至 La Collection 經典再詮釋。

展區以「Watchmaker of Shapes」、「The Eye of the Jeweller」、「Shaping Movement」三大主題貫穿，橫跨經典造型腕錶、頂級珠寶腕錶、高級製錶與 Cartier Vintage 近現代典藏時計，並同步展出擺件與珠寶晚宴包，展現品牌從製錶到生活藝術的完整美學脈絡。此次亦特別聚焦品牌「造型腕錶大師」精神，從 Baignoire、Tank、Santos 到 Tortue 等經典系列進化新作，延伸至雪花鑲嵌、鍊帶重構與微型尺寸等工藝突破；同時以 Cartier Privé 系列致敬 Tank Normale、Tank Cintrée 與 Cloche 等歷史名作，結合鉑金與酒紅色設計語彙；高級珠寶腕錶與頂級製錶則融合寶石工藝、琺瑯與鏤空機械美學，並透過 Cartier Vintage 珍稀時計與西洋棋、珠寶盒及晚宴包等生活逸品，共同構築一場跨越製錶工藝與奢華生活藝術的沉浸式鑑賞盛宴。

特別為顧客設計的專區聚焦於腕錶皮件及生活精品。圖片來源：Cartier卡地亞提供
特別為顧客設計的專區聚焦於腕錶皮件及生活精品。圖片來源：Cartier卡地亞提供

頂級珠寶區由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio 打造。圖片來源：Cartier卡地亞提供
頂級珠寶區由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio 打造。圖片來源：Cartier卡地亞提供

Cartier 卡地亞是什麼品牌？

說到 Cartier 卡地亞，許多人第一時間會聯想到經典的 LOVE 手環、三環戒指或是優雅的美洲豹設計，Cartier 卡地亞是一個來自法國的精品珠寶與高級鐘錶品牌，創立於 1847 年，由 Louis-François Cartier 在巴黎創辦，品牌自創立以來，憑藉獨到的設計美學與卓越工藝，迅速成為歐洲皇室與上流社會鍾愛的珠寶選擇，曾被英王愛德華七世譽為「皇帝的珠寶商，珠寶商中的皇帝」。如今 Cartier 卡地亞不僅是奢華與品味的象徵，更是全球無數情侶定情、結婚的重要選擇，從鑽石戒指、經典手鐲到高級腕錶，Cartier 卡地亞的每一件作品都兼具藝術價值與情感意涵，其標誌性的 LOVE 系列象徵忠誠與束縛；Trinity 系列以三環代表愛情、友情與忠誠；Panthère 系列則展現女性力量與神祕氣質。作為全球頂尖的珠寶品牌之一，Cartier 卡地亞至今仍保有百年工坊的手工製作傳統，結合現代創意與經典設計語彙，成就跨越時代的精品美學。

你不知道的 Cartier 卡地亞冷知識！

1. 由拿破崙三世堂姐引薦給皇室貴族

Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立，當時正逢拿破崙三世執政，整個巴黎又回歸到了比較浮華的風氣，很多社交名流也開始舉辦派對，其中，拿破崙三世的堂姐瑪蒂爾德非常喜歡 Cartier 卡地亞這個品牌，於是就推薦給她的皇室貴族朋友們，讓 Cartier 卡地亞慢慢為人所知。

Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立。圖片來源：michaelrose
Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立。圖片來源：michaelrose

2. 被英國愛德華七世委任為皇家珠寶供應商

1874 年，Louis François Cartier 的兒子 Alfred Cartier 繼承了管理權，而後由他的三個兒子 Pierre Cartier、Louis Cartier 以及 Jacques Cartier 卡地亞發展成世界著名的珠寶品牌，業務逐漸拓展至海外，1904 年時便被國王愛德華七世委任為英國皇家珠寶供應商，其後亦獲得世界多國皇室，包括西班牙、葡萄牙、俄羅斯、暹羅、希臘、塞爾維亞、比利時、羅馬尼亞、埃及、阿爾巴尼亞等國委任為珠寶供應商。直到 1970 年代，Cartier 卡地亞決定將品牌轉手給投資者經營，終止了家族企業的傳承模式，現今的 Cartier 卡地亞則隸屬於世界上第二大奢侈品公司歷峰集團（Richemont）。

由左至右分別是 Pierre Cartier、Louis Cartier、 Alfred Cartier、Jacques Cartier。圖片來源：thejewelleryeditor
由左至右分別是 Pierre Cartier、Louis Cartier、 Alfred Cartier、Jacques Cartier。圖片來源：thejewelleryeditor

3. 經典美洲豹源自生死危機的愛情故事

說到 Cartier 卡地亞的經典代表作，絕對少不了「Panthère de Cartier 美洲豹系列」，充滿野性的美洲豹對於 Cartier 卡地亞而言，不只是品牌象徵，更是優雅高貴又充滿致命誘惑力的展現。不過，你知道為什麼 Cartier 卡地亞會以美洲豹作為品牌標誌嗎？據傳當年繼承 Cartier 卡地亞的二兒子 Louis Cartier 在 1919 年參加某場上流社會的派對時，認識了可可香奈兒（Coco Chanel）的朋友珍妮杜桑（Jeanne Toussaint），通常在這樣的盛會上遇到了品牌高層，大多數的人都會先美言幾句，沒想到珍妮杜桑一開口就跟 Louis Cartier 說：「Cartier 卡地亞的珠寶什麼時候才能打破這種一成不變的設計呢？」

珍妮杜桑（Jeanne Toussaint）。 圖片來源：artnet
珍妮杜桑（Jeanne Toussaint）。 圖片來源：artnet

Louis Cartier 聽到後頗為震驚，想說這個人怎麼說中了他內心正在煩惱的事，後來 Louis Cartier 發現了珍妮杜桑的才華，就把她帶到公司擔任珠寶設計師，在珍妮杜桑的操刀下，Cartier 卡地亞的作品慢慢有了改變。某天，Louis Cartier 和珍妮杜桑去了一趟美洲找靈感，在叢林時突然有隻美洲豹虎視眈眈地想獵捕他們倆，珍妮杜桑發現後就叫 Louis Cartier 趕快跑，Louis Cartier 突發奇想用他的萊卡相機閃光燈拍美洲豹，兩人也趁亂逃跑成功。

Cartier 卡地亞的經典代表標誌——美洲豹。 圖片來源：Cartier 卡地亞官網
Cartier 卡地亞的經典代表標誌——美洲豹。 圖片來源：Cartier 卡地亞官網

在歷經一番生死關頭後，Louis Cartier 和珍妮杜桑因此陷入愛河，美洲豹便成了這趟旅程中最難忘的靈感，也成了現今品牌最具標誌性的招牌。（不過這個故事沒有被明確證實，現在也無從考證。）

4. 為溫莎公爵夫人訂製「馭夫」胸針

而提到 Cartier 卡地亞最著名的美洲豹系列作品，當屬珍妮杜桑為溫莎公爵夫人訂製的美洲豹藍寶石胸針，這枚胸針以柔軟度高且可塑性極佳的鉑金打造，完整呈現出美洲豹立體輪廓的風采。除了卓越的工藝與設計，這枚胸針背後還蘊藏了一個非常可愛的巧思，因為這個豹頭是可以左右轉動的，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」是不是很酷呢？

Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製的這款美洲豹胸針，豹頭可以左右轉動，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」 圖片來源：Google
Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製的這款美洲豹胸針，豹頭可以左右轉動，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」 圖片來源：Google

Cartier 卡地亞經典系列推薦！

1. Cartier 卡地亞 LOVE 系列

Cartier 卡地亞 LOVE 手環自 1969 年於紐約首次亮相以來，以大膽螺絲設計與獨特開合機制，將愛情化作勇敢無畏的宣言，迅速成為跨世代珠寶經典。如今，這段經典傳奇迎來嶄新篇章「LOVE Unlimited 系列」，將經典橢圓手環重新演繹為柔軟靈活的設計，如同第二層肌膚般服貼，延續 LOVE 系列的文化印記。手環由多枚圓模雕紋鍊節組成，點綴標誌性螺絲圖案，每枚螺絲皆手工拋光，綻放耀眼光芒。垂直圓模雕刻與圓潤螺絲相互呼應，交織出動人的珠寶韻律；螺絲間距依手環尺寸精準調整，確保整體比例與和諧美感；開合裝置與手環結構完美融合，僅需一枚螺絲即可開啟或閉合，手環宛如金質緞帶展現眼前。其由 200 枚微縮部件組裝而成，隱藏切割痕跡與鍊節，帶來柔軟舒適的配戴體驗。新版 LOVE 手環可透過開合釦環與另一手環相連，甚至多枚手環連接，象徵愛的紐帶，見證無盡愛意，系列提供白 K 金、玫瑰金與黃 K 金款，適合作為交換愛禮或成對配戴，別具意義，同時亦推出相應款式戒指，可雙枚或多枚疊戴，展現多樣造型風格。

2. Cartier 卡地亞 Trinity de Cartier 系列

Cartier 卡地亞 Trinity 系列以三個交織的環圈聞名，分別代表玫瑰金、白金和黃金，每個金環都有其獨特的象徵意涵，玫瑰金象徵愛情，白金象徵友情，而黃金則象徵忠誠，因此成為無數人心目中永恆愛情與情感聯繫的象徵。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

3. Cartier 卡地亞 Santos de Cartier 系列

1904 年，Cartier 卡地亞曾為飛機師 Alberto Santos Dumont 設計生產出公司歷史上第一款腕錶——Cartier Santos，這也是世界上第一款專為飛行設計的腕錶，以其方形表盤和獨特的螺絲裝飾聞名，展現出 Cartier 卡地亞在設計與技術上的創新精神，如今也衍生為 Santos de Cartier 系列，融合優雅與實用性，不僅象徵著冒險精神，還散發著現代風格的魅力，成為 Cartier 卡地亞腕錶中不可或缺的經典之作。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

4. Cartier 卡地亞 Tank 系列

Cartier 卡地亞 Tank 腕錶的創作靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，並將其輪廓融入到腕錶設計之中，垂直錶耳宛如履帶，錶殼則形似坦克車身，將錶殼與錶帶渾然一體，體現出品牌全新的設計理念。而這般突破時代傳統的設計，自 Tank 腕錶 1917 年面世起，旋即觸動當時的美學名家，備受許多前衛藝術文化人士的推崇。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

5. Cartier 卡地亞 Juste un Clou系列

Juste un Clou 手環於 1971 年在卡地亞紐約誕生，最初被命名為 Nail 手環，這款經典之作在 2000 年代經過重新演繹，以其線條簡潔俐落而得名「Juste Un Clou」。這一系列如今備有黃 K 金、玫瑰金和白 K 金手環，各款均搭配鋪鑲鑽石或非鋪鑲鑽石的釘尖，另亦推出戒指、胸針、項鍊或墜飾耳環等作品，為系列錦上添花。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

6. Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列

Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列自 1914 年首次問世以來，便以其獨具魅力的美洲豹造型，成為品牌最具代表性的經典符碼之一，靈感源自美洲豹的優雅與力量，系列作品無論在珠寶、腕錶或配件上，都巧妙結合流暢線條與精緻工藝，展現野性與高貴並存的獨特氣質，Panthère de Cartier 不僅象徵自由與自信，更承載了卡地亞對精湛技藝的極致追求，每一件作品都像是一件藝術品，細膩刻畫出美洲豹的靈動神韻，使佩戴者散發出自信且無畏的優雅魅力。除了珠寶戒指、項鍊與手環，Panthère de Cartier 美洲豹系列亦推出包款，其中粒面小牛皮半月型包款，以金色鍍層美洲豹圖案點綴提把，翻蓋採磁釦開合設計，內部燙印金色 Cartier 標誌，設有一個隔層與拉鍊平貼袋，收納更有條理，搭配可調節肩帶，可手提、肩背或斜背，容量充足，並提供黑色及葡萄色兩種選擇，無論日常上班、聚會晚宴或外出旅行皆完美適用。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
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