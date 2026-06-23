「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMA、adidas、ASICS、Vans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。

PUMA 圖片來源：品牌提供

鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。

PUMA 圖片來源：品牌提供

這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

價格：NT$2,780

推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人

adidas Samba OG 穆勒鞋

adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。

adidas Samba OG 穆勒鞋 圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋 圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋

價格：NT$3,290

推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以

ASICS GEL-1130 Mule

如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。

ASICS GEL-1130 Mule 圖片來源：品牌提供

這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。

ASICS GEL-1130 Mule 圖片來源：品牌提供

配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。

ASICS GEL-1130 Mule

價格：NT$3,280

推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人

Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋

Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。

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黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。

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Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋

價格：NT$2,580

推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人

想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。

如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。