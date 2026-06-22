機場OOTD就差它！2026「神級行李箱」盤點：RIMOWA夏日新色美哭、TUMI仙女藍太高級

出國走跳，除了精心打扮的旅行 OOTD，手上推著的那「咖」行李箱絕對是決定機場時尚成敗的關鍵！2026各大神級行李箱品牌紛紛發威，不約而同為經典熱賣款換上了顏值逆天的春夏新裝。

不管妳是追求回頭率、喜歡 RIMOWA 普普風的高調亮色系；還是偏愛自帶高級仙氣、TUMI 慵懶浪漫的地中海度假風；又或者妳更崇尚不隨波逐流、CRASH BAGGAGE 懂玩又自帶「鬆弛感」的個性凹痕設計，這篇通通整理好了！快來看看哪一款是你的愛吧

圖片來源：品牌提供

推薦品牌1：時髦精出國必備！RIMOWA夏日絕美新色「亮橙色、紫紅色」登場，Groove皮革包也換上高級新裝！

行李箱界的天花板RIMOWA又來放火啦～這次標誌性的Essential行李箱與 Groove皮革包款系列，一口氣推出兩款超吸睛的季節新色：「Orange亮橙色」與「Magenta紫紅色」。充滿普普藝術風格的大膽色調，不僅為旅行注入滿滿活力，推在機場絕對是回頭率 100% 的出片神物！

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Essential 系列換上鮮明亮色，機場時尚就靠它

這次的Essential經典系列以高品質聚碳酸酯打造出絕美的高飽和單色外觀。亮橙色充滿陽光動感，紫紅色則自帶微奢華的精緻玩味。當然，大家最愛的無段式拉桿、滑順好推的萬向輪，以及能完美壓縮衣物的Flex Divider活動式隔板通通沒少，重點是還享有終身保固，這波絕對值得投資！

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不只行李箱，Groove 皮革小包也美到犯規！

除了行李箱，RIMOWA更將這股色彩魔法延伸到日常包款！以義大利柔軟小牛皮打造的Groove小型斜揹包，完美復刻了經典行李箱提把，不僅換上亮橙色，還加碼推出百搭溫潤的「Chalk粉筆白」與「Cognac干邑棕」；而超實用的托特包則披上高級感拉滿的「Burgundy勃艮第红」。另外更同步推出亮橙色的三折盥洗包與旅行收納袋，從內到外幫妳把旅行的儀式感一次拉滿！

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推薦品牌2： TUMI 2026春季新色「光影藍、日光粉陶」太犯規，機場穿搭的顏值天花板！

TUMI全新推出的2026春季「邂逅地中海」系列！這次品牌直接把西班牙馬略卡島的溫暖陽光和慵懶氣息打包，融入經典行李箱與質感單品中，充滿高級感的絕美色調，真的會讓人一秒想訂機票飛出國～

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經典19 Degree換上神仙新色，推出去就是全場焦點！

提到TUMI，大家最熟悉的絕對是標誌性的19 Degree系列！2026春季它直接美出新高度，換上了滿滿南歐風情的「蒼翠百里香綠」、「日光粉陶色」和「燦爛柔霧黃」，溫柔又充滿活力，19 Degree 憑藉精準的收納思維與流線設計，讓妳在出發與抵達之間，毫不費力地掌控旅行節奏，像是：直覺式拉鍊主隔層、隱藏版擴充空間、貼心 USB-C 充電埠，不管是在機場狂奔還是漫步石板路，都能優雅推行、順暢無阻

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其中最讓人移不開眼的，絕對是19 Degree鋁合金系列的「光影藍國際登機箱，從裏到外以品牌的Lever Lock 系統™重新設計，提供更多的收納空間且保留我們標志性19 Degree鋁合金系列的剛性結構及耐用性，以及搭配招牌金屬波紋外觀，讓旅人們再使用時不僅實用也能擁有滿滿時髦感。

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TUMI 19 Degree Aluminum 鋁合金系列 (光影藍)

推薦品牌3：鬆弛感滿分！「搞怪凹痕行李箱」CRASH BAGGAGE 2026全新高級色登場，不當主角也超吸睛！

以「Handle Without CARE!」精神風靡全球的義大利行李箱品牌CRASH BAGGAGE，將每一道撞痕都視為出走的珍貴紀錄，來自威尼斯、以標誌性「自帶凹痕」聞名的它，這次不走高調張狂路線了？

2026 春季系列打破時尚常規，推出絕美新色「金屬苔蘚」與「葡萄汁」！品牌這次甚至不找精緻亮麗的模特兒，而是請來兩位老爺爺從容演繹。主打一個「反正行李箱一開始就凹好了」，不用時刻小心翼翼怕刮花，讓你不再把注意力放在行李箱上，完美詮釋不趕時間、游刃令人羨慕的高級「鬆弛感」！

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Icon經典系列：金屬苔蘚

這顆顏色真的太高級！汲取大自然色調，游走在神秘的藍綠色之間，並揉合了低調奢華的金屬光澤。搭配品牌最經典的霧面Icon系列，金屬光澤能誠實反映出光線的折射、每一次的碰撞與微小擦傷。不加濾鏡的真實狀態，反而讓行李箱充滿歲月靜好的故事感，宛如隱身在花園綠意中的藝術品，不搶眼卻讓人無法忽視！

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Stripe條紋系列：葡萄汁

喜歡低調又想展現品味的時髦精必收！將濃郁醇厚、香甜不膩的「葡萄汁色」，注入充滿條紋紋理與搞怪凹痕的Stripe系列中。不對稱的立體設計在不同光影角度下，宛如一件精緻的雕塑品，在彰顯個性與低調內斂之間拿捏得死死的，散發出微醺般的質感魅力。

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TOT 同色撞擊行李箱 除了上述兩款春季新色，今年度必收行李箱清單時，還意外挖到了這款在國外論壇默默熱搜的隱藏版「TOT 同色撞擊行李箱」！

「TOT」顧名思義就是 Tone on Tone，打破以往行李箱零件與箱體撞色的視覺感，從標誌性的凹痕外殼、防盜拉鍊、密碼鎖，一路到無段式拉桿與萬向輪，全數採用極致統一的單一色彩美學。這樣純粹和諧的色調，反而將那招牌的撞擊凹痕襯托得更加立體且充滿張力！