2026-06-22 10:01 女子漾／編輯桑泥
孫藝真海島度假甜炸！罕見放閃玄彬，女神夏日海島度假造型一次看
女神孫藝真在 6 月 21 日於 IG 分享旅行第四天的生活照，一系列海島度假美照在三小時內就累積超過 35 萬個讚。不過讓全球粉絲最開心的是其中她與玄彬的合照！即使玄彬的臉被貼上獅子圖案，兩人甜蜜依偎的樣子讓粉絲們直呼：「太甜密了！」
這對從《愛的迫降》銀幕 CP 走入現實的神仙眷侶，婚後向來生活低調，而這次難得一見的公開放閃能掀起這麼大的迴響一點也不意外，除了嗑 CP 甜蜜，跟著小編一起來看女神在這次的海島渡假穿了什麼吧！
造型一：亮眼綠平口上衣 × 黑色條紋短褲 × 丹寧罩衫
孫藝真選了一件飽和感強烈的亮眼綠色平口上衣，下搭黑色條紋短褲，本來就已經是清爽的夏日配色，外層再疊搭一件丹寧藍長版罩衫，讓整套造型多了一個層次，在海風中也顯得輕盈隨性。頭上一頂草編帽、一副墨鏡、腳踩夾腳拖作結，完美示範了「渡假風穿搭不需要費力，只需要對的配件」這件事。
造型二：條紋背心 × 黑色短褲
白底條紋背心加上黑色短褲，就是那種不會出錯的極簡度假公式。傘狀式的背心呈現格外的慵懶休閒感，搭上基本款短褲及夾腳拖，一套完美休閒的渡假造型就完成了。
孫藝真完美演繹簡單的造型不是懶惰，是一種自信，知道自己不需要靠複雜的穿搭說話！
造型三：白色刺繡小洋裝
擁有「孫仙」美譽的孫藝真，穿上這套白色刺繡小洋裝顯得既俏皮又可愛。一件乾淨、溫柔的白色小洋裝，就能打造出隨性又不失仙氣的陽光穿搭。
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