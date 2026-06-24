2026-06-24 00:06 女子漾／編輯桑泥
2026 夏天最值得嘗試的顏色！奶油黃顯白又高級的夏日穿搭公式
奶油黃是一種帶著暖調奶白底的柔和黃，比鮮黃溫柔、比檸檬黃少了那種「用力感」。它落在象牙色和金色之間，穿上身既有陽光的暖度，又不會讓整個人變成螢光棒。這種微妙的平衡感，就是為什麼它連續兩個夏天都統治時尚版面！
根據外媒 2026 春夏色彩趨勢報告，奶油黃相關的時尚搜尋量比去年同期暴增了 240%，是本季搜尋量最高的色彩。如果你總覺得白色太普通、黑色太沉重，那麼奶油黃就是你今年最值得嘗試的新選擇！
穿搭公式一｜奶油黃 × 白色：最懶惰也最好看的組合
一件奶油黃上衣配白色寬褲，加一雙平底涼鞋或跟鞋，這是小編認為今夏最「清爽」的穿搭公式。兩個顏色都夠輕盈，疊在一起不會打架，日光下還有一種很自然的光感。上班、咖啡廳、下午的戶外展覽，全部一套解決。
穿搭公式二｜奶油黃 × 巧克力棕
聽起來有點大膽？穿起來比你想的更協調、更時髦！奶油黃配巧克力棕是近年非常流行的復古高級感配色。這種搭配就像「可可加上一層厚厚起司奶蓋」，既有巧克力的濃郁溫暖，又有奶油黃的明亮溫柔，非常適合日常休閒穿搭。
穿搭公式三｜全身奶油黃
如果你想要整個人「被看到」，又不想走螢光路線，全身奶油黃搭配是本季最聰明的技巧。奶油黃本身飽和度低，就算全身上下都是這個顏色，視覺上依然輕盈，不會有壓迫感。一件奶油黃連身裙、或是奶油黃上衣搭同色系褲裝，再加金色飾品，氣場直接全開。
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