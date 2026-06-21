一位29歲女生告訴我：減肥，真的是最划算的醫美

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者認為維持體態與健康習慣，是最划算的醫美方式。

作者認為維持體態與健康習慣，是最划算的醫美方式。 重點二： 體脂下降後輪廓重現，能讓整個人看起來更年輕有精神。

體脂下降後輪廓重現，能讓整個人看起來更年輕有精神。 重點三：減肥重點不在節食，而是蛋白質、水分與規律運動。

今天，一位29歲的女生跟我聊天，她突然冒出一句：「我覺得減肥是最划算的醫美。」

我聽完笑了，但越想越覺得有道理。

53歲的我，走在路上還是常被猜40多歲。每次有人問我保養秘訣，我其實有點不好意思，因為我沒有經常做醫美，也沒有昂貴的保養程序。

如果一定要說有什麼秘訣，我想，應該是這幾年一直在做一件很簡單的事：維持體態，照顧好自己的身體。

當然，我不是鼓勵大家追求極瘦，也不是每個人都應該執著於體重計上的數字。我更在意的是，一個人有沒有維持適合自己的體態，以及為了健康所建立的生活習慣。

因為到了一個年紀，我發現體態帶來的改變，遠遠不只是外表，體態好了，整個人都變年輕了

很多人把變年輕和醫美畫上等號，但仔細觀察會發現，一個人體重增加後，最先改變的往往是輪廓。下顎線不見了，脖子變短了，臉部容易浮腫，看起來自然多了幾分疲憊。

相反地，當體脂下降、身形變得輕盈，很多人都會說：「你好像變漂亮了。」其實五官並沒有改變，只是輪廓重新出現了。

而輪廓感，往往就是年輕感的來源。

體態好了，衣服突然都好看了

我一直覺得，很多女生不是不會穿搭，而是被體態限制了選擇。同一件衣服，穿在不同體態的人身上，感覺就是不一樣。

瘦下來之後會發現以前不敢穿的衣服敢穿了，以前需要刻意遮掩的小腹、手臂和腰線，也不再是每天出門前的煩惱，不一定要追逐流行，因為很多時候，最好的穿搭，其實是好的體態。

真正的保養，從生活習慣開始

不過，所謂的「減肥」，絕對不是節食，更不是餓肚子。這幾年，我越來越相信，真正能讓人看起來年輕的方法，其實很樸實。

適當飲食、足夠的蛋白質、多喝水，以及規律運動。

蛋白質的攝取尤其重要，50歲以後，肌肉流失的速度比我們想像得快。肌肉少了，代謝下降，身形容易鬆垮，人也容易感到疲累。

所以我現在很重視每一餐的蛋白質攝取。雞蛋、魚、雞胸肉、豆腐，都是很好的來源。比起一味地少吃，我更在意自己有沒有吃對。

多喝水也是一件看起來簡單，卻經常被忽略的事情。很多時候，我們以為自己餓了，其實只是缺水。水分充足，身體代謝會比較好，精神狀態也會比較好，連皮膚都會顯得比較有光澤。

而運動，則是我覺得最不能省略的一環。

我現在每天固定做瑜伽和重量訓練，也會安排爬樓梯和走路。不是為了練出馬甲線，而是希望自己能一直保有肌力、體力和行動力。

因為我很清楚，到了50歲之後，維持肌肉，就是在存健康的本金。

體重管理，其實是在管理未來的自己

現在的我已經不把減肥當成追求漂亮這件事。我更在意的是，70歲時能不能自己拖著行李去旅行；80歲時，能不能散步、上下樓梯；年紀再大一點時，是不是還能保有照顧自己的能力。

我們總以為老化是突然發生的。其實不是，它藏在每天的飲食裡，藏在有沒有喝水、有沒有運動、有沒有照顧自己的那些小習慣裡。

今天多累積的肌肉、今天多走的幾千步、今天多攝取的一份蛋白質，看起來都微不足道，但十年後，差距可能非常巨大。

最划算的醫美，是願意花時間照顧自己

我很喜歡那位29歲女生說的那句話。

因為它提醒了我，真正讓人變美的，從來不是花了多少錢，而是願意花多少時間善待自己的身體。把飲食吃對，把蛋白質吃夠，多喝水，維持運動習慣，把體態照顧好。這些事情看起來平凡，卻會慢慢改變一個人的臉、身形、精神狀態，甚至改變未來的人生。

所以，如果現在有人問我：「什麼是方式可以保持年輕不老？」

我會笑著回答：不是只有醫美，也不是追求高價療程，而是透過好的生活習慣，把自己照顧成最舒服、最有活力的樣子。

因為有一天你會發現，所謂的減肥，從來不只是變瘦，而是讓自己在每一個年齡，都活得更年輕、更有選擇權。

說這句話的29歲女生，就是我女兒。