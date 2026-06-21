2026-06-21 13:35 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
43歲安海瑟薇宣布懷第三胎 最強吸引力法則密碼 —— 為什麼全世界都愛她？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：安海瑟薇在IG宣布懷上第三胎，影片以戲劇感創造全球話題。
- 重點二：文章強調她的樂觀幽默、自信笑容與主動公開的個人魅力。
- 重點三：她曾歷經流產與網路惡評，仍選擇做自己並持續向前。
43歲安海瑟薇宣布懷第三胎 最強吸引力法則密碼
—— 為什麼全世界都愛她？
43歲的安海瑟薇，再次讓全網暴動。
她在 IG 親自宣布懷上第三胎。
她身穿純白飄逸長裙，優雅走向鏡頭。一開始以雙手輕輕遮住腹部，隨著背景音樂Baby I’m Yours響起，她慢慢放開雙手，停頓幾秒後放開，露出孕肚，臉上掛著一貫的笑容，接著俏皮跑開。
她並在貼文寫下「x Baby, I’m yours x」
短短幾秒影片，瞬間引爆全球關注。
今天已累積超過2.6億觀看、1800萬按讚。
這就是安・海瑟薇。
選擇戲劇的方式，創造最驚人的效果。
▋她的樂觀，讓人看見光
為什麼大家都愛她？
因為她身上有一種很迷人的吸引力。
從麻雀變鳳凰、高年級實習生，到穿著 Prada惡魔第一集和第二集，
我一直都是安海瑟薇的粉絲。
每次看到她，最先被吸引的，是她那雙明亮的大眼睛。
還有她毫不保留的笑容。
自信、樂觀、氣質。
她是那種人，你一看到她，就會感覺心情特別好。
▋她的幽默，自帶魅力
這次懷孕，她選擇自己公開。
不給狗仔偷拍，也不讓隱私變成別人的流量密碼。
她用最俏皮、最有戲劇感的方式，親自分享喜訊，還幽默的宣告流量，不給狗仔賺。
有幽默感的人，真的很有魅力。
因為代表她夠自在，也夠從容。
▋43歲懷孕，需要很大的勇氣
從醫療角度來看，43歲懷孕已屬高齡產婦。
懷孕從來不是一件輕鬆的事。
尤其對高齡女性來說，更不容易。
身體負擔、情緒變化、工作壓力，全部一起來。
安海瑟薇的懷孕之路並非一路順遂。
她在2015年經歷流產的傷痛，坦言那段時間讓她理解「並非每個人都能如願成為父母」。
因此，她時常跟同樣面臨困難的女性支持與鼓勵。
我非常佩服她的勇氣。
▋她懂得主動爭取機會
安・海瑟薇有一段很經典的故事。
當年李安拍攝斷臂山選角時，問她：
「妳會騎馬嗎？」
她毫不猶豫回答：
「當然會。」
成功拿下角色。
後來她才說，其實當時根本不會騎。
但她記得父母常告訴她：
當機會來了，先不要急著說不會。
先把機會拿下，再全力學會。
機會是給準備好的人，也是給主動出擊的人。
不是厲害才開始，而是開始才厲害。
▋她的敬業，令人佩服
從這次影片看來，以我懷孕的經驗，她的孕期應該有一段時間。
但很難想像，一兩個月前，她還在全球各地飛來飛去。
為了宣傳影片相關活動，持續跑行程、走紅毯、接受訪問。
完全看不出來她已經懷孕。
狀態、氣場、造型，維持得非常好。
堪稱地表最強孕婦。
▋她也曾跌入低谷
安海瑟薇的星途並非一路順風順水。
2013年，她憑著「悲慘世界」奪下奧斯卡最佳女配角。
站上事業高峰的同時，卻迎來人生低潮。
因為得獎感言被批評太做作、不自然。
網路上甚至出現「Hathahaters」現象。
曾經最受歡迎的甜心，瞬間成了假面甜心。
▋她選擇做自己
後來安海瑟薇坦言，那段時間非常痛苦。
她不斷懷疑自己。
甚至一度陷入低潮。
但她最後想通了。
人生很短。
媒體需要話題，網路喜歡情緒。
如果把所有外界聲音都放進心裡，只會讓自己越來越累。
她選擇做自己。
不再被外界綁架。
這也是她最迷人的地方。
▋真正的吸引力，是內在長出的力量
43歲的安海瑟薇，狀態極好。
家庭幸福，事業穩定，還迎來第三個孩子。
真正有吸引力的女人，不是永遠沒有挫折。
而是經歷過低谷、承受過惡意、扛過壓力之後，依然保有光芒。
她的吸引力，來自樂觀、幽默、勇氣、主動，以及面對挫折後仍然選擇向前。
這種能量，才是最迷人的魅力。
年齡從來不是限制。
真正決定一個女人狀態的，
不是漂亮，不是身材，
是她相信自己，寵愛自己。
精華 FAQ
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她在IG親自拍攝影片宣布懷孕，穿著純白長裙走向鏡頭，先遮住腹部再放開露出孕肚，配合歌曲與俏皮動作，迅速引爆全球關注與大量討論。
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文章認為她的魅力來自樂觀、自信、幽默與從容，也包括主動爭取機會、敬業維持狀態，以及面對流產和惡評後仍能選擇做自己、持續發光。
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她曾歷經流產之痛，也在奧斯卡得獎後遭遇外界批評與Hathahaters風波，讓她一度陷入自我懷疑；後來她理解人生短暫，選擇不被外界綁架，轉而專注做自己。
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