2026-06-22 08:49 女子漾／編輯Layla陳亭希
《雨霖鈴》章若楠古裝造型超仙氣！私服穿搭更值得注目從5款單品展現初戀女神氣息
因純愛劇《難哄》成為新一代人氣女星的章若楠，近期帶著全新古裝陸劇《雨霖鈴》回歸，不僅開播後便引起關注討論，劇情更成為粉絲關注話題，除此之外非常令人期待的是，《雨霖鈴》劇中有許多高難度武打鏡頭，也讓章若楠一改過往的形象展現精湛演技，加上章若楠的古裝造型不僅靈動俏皮，有著甜美外表的她，古裝風格超顯高雅仙氣，而章若楠私服穿搭也是很多人爭相模仿的對象，自帶高級時髦氣勢的章若楠，經常以可甜可鹽的風格呈現，想知道有哪些必學穿搭技巧嗎？一起從以下總整理推薦一探究竟。
《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 01.
想跟章若楠一樣穿出的好感系女神穿搭嗎？只要擅用基本款單品準沒錯，例如以橫條紋上衣為搭配，瞬間增添一股簡約舒適的日常風格，下身不論搭長褲或裙裝都很合適。
《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 02.
第二套章若楠選擇拉鍊開領的單品加乘，呈現簡約俐落的休閒氣息，隨性加上白色長褲再戴上棒球帽就很加分。
《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 03.
當希望增加造型重點的話，不妨跟著章若楠以亮色系單品混搭，像是藍色背心就能立即讓視覺層次更顯著，混搭寬鬆版型的牛仔褲，營造個性兼具的街頭魅力。
《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 04.
印花洋裝一直以來都是夏季不可或缺的必備，以碎花洋裝外搭一件防曬罩衫，輕鬆傳達優雅高級的度假風格，不論踏上夾腳拖或者球鞋都很好看。
《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 05.
以同色系為主的混搭技巧，讓整體連結和諧一致性的迷人氣息，選用寶寶藍連帽上衣 + 丹寧藍短裙，利用字母 Logo 和刺繡細節，打造可甜可鹽的日常造型。
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