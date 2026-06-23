2026-06-23 02:38 女子漾／編輯Layla陳亭希
《雨霖鈴》張予曦人氣飆升！超骨感身材令人羨慕從5套私服搭配營造微辣女神LOOK
由楊洋、章若楠主演的古裝陸劇《雨霖鈴》播出後便引起熱烈討論，不僅男女主角人氣再度水漲船高之外，劇中飾演掌月使的張予曦，同樣受到戲迷的關注，出生 1993 年的張予曦，擁有非常深邃立體的五官，早期以平面模特兒出道，近期轉往演員發展，陸續在演出的陸劇中獲得矚目，除此之外，張予曦不僅有著令人稱羨的絕美臉蛋，身高 168 體重平均在 40 公斤左右，外表看起來相當高挑骨感，也讓張予曦不論出席活動或私服穿搭都很時髦好看，想知道她平常私底下有哪些穿衣秘訣嗎？以下為大家總整理 5 套搭配參考，一起來看看吧。
《雨霖鈴》張予曦私服搭配推薦！一招秒營造微辣女神LOOK 01.
第一套張予曦選擇蕾絲滾邊內搭，再加上渲染印花的背心，透過疊搭的穿衣表現，不僅讓纖細好身材一覽無遺之外，也讓性感氛圍更加倍，再利用潑墨牛仔褲與飾品加乘，使細節搶眼注目又聚焦。
《雨霖鈴》張予曦私服搭配推薦！一招秒營造微辣女神LOOK 02.
第二套張予曦選擇蕾絲透膚的開襟衫為搭配，同樣內搭背心營造微性感氣息，下身再混搭牛仔褲，快速增添一股率性氣息，也讓外出時刻製造舒適好感的風格。
《雨霖鈴》張予曦私服搭配推薦！一招秒營造微辣女神LOOK 03.
選擇黑色夾克外套與寬版長褲混合，展現個性兼具的街頭態度，隨性綁個低丸子頭再戴上墨鏡，瞬間點亮時髦重點。
《雨霖鈴》張予曦私服搭配推薦！一招秒營造微辣女神LOOK 04.
換上 oversize 皮衣外套，立即讓整體的時尚氣勢爆棚，外套內混搭黑色上衣與皮革窄裙，使張予曦的身材比例更加高挑纖細，有點辣又俐落的穿搭方式一定要學會。
《雨霖鈴》張予曦私服搭配推薦！一招秒營造微辣女神LOOK 05.
另外，張予曦偶爾也會嘗試鄰家女孩的穿衣風格，例如選搭蕾絲細肩帶洋裝，輕鬆轉換出優雅千金的魅力。
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