2026-06-23 08:09 女子漾／編輯Layla陳亭希
《鐵拳教育》秦基周減齡穿搭瘋傳！從5套私服打造韓系好感度+100風格
近期於 Netflix 熱播的話題韓劇《鐵拳教育》，播出後便引起熱門討論話題，此劇由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演，劇情改編自知名網路漫畫，講述以校園為主軸的霸凌制裁事件，透過不同視角將學生與家長近乎以暴制暴的方式再教育，讓人看了欲罷不能，其中飾演「任含琳」的秦基周也因本劇一夕爆紅，現年 37 歲的她，在劇裡假扮高中生穿上校服毫無毀和感，除此之外，秦基周的私服穿搭同樣看不出年齡，不論是臉蛋或是氣質根本超逆齡，想知道他有哪些私服搭配技巧嗎？一起來看看吧。
《鐵拳教育》秦基周減齡穿搭超值得關注！一招學會韓系好感LOOK 01.
第一套秦基周選擇以直條紋襯衫外搭坦克背心，運用疊搭的造型表現，不僅使衣著增添細節層次之外，也讓襯衫穿搭看起來不會太正式，下身再搭配牛仔褲就很好看加分。
《鐵拳教育》秦基周減齡穿搭超值得關注！一招學會韓系好感LOOK 02.
第二套秦基周選搭蕾絲滾邊的 V 領罩衫，延伸的領口剪裁可以讓下巴與脖子線條修飾顯瘦感，帶點清爽又舒適的風格，營造韓系好感度 +100 的氣息。
《鐵拳教育》秦基周減齡穿搭超值得關注！一招學會韓系好感LOOK 03.
當想轉換出知性優雅感受時，可以跟著秦基周透過襯衫加西裝外套的混搭技巧，再搭配秦基周一頭短髮不僅減齡，同時散發出俐落幹練的率性印象。
《鐵拳教育》秦基周減齡穿搭超值得關注！一招學會韓系好感LOOK 04.
以同色系為主軸的穿衣方式，讓秦基周瞬間變成大學生，選用寬鬆版型剪裁的 TEE ，再加入百搭實穿的格紋襯衫，瞬間展現出青春活力的氛圍。
《鐵拳教育》秦基周減齡穿搭超值得關注！一招學會韓系好感LOOK 05.
在秦基周的 IG 私服裡，經常可以看見襯衫、直條紋、牛仔褲等單品元素，所以如果想穿出同款造型的話，可以參考以這些款式為主，或者選擇拼接設計的馬甲上衣，同樣能製造出理想效果。
精華 FAQ
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她在劇中飾演「任含琳」，以高中生校服造型登場卻毫無違和感，加上37歲仍維持年輕氣質，因此隨著劇集熱播而迅速爆紅，成為話題焦點。
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她的 IG 私服常見襯衫、直條紋、牛仔褲等元素，也會運用馬甲上衣、格紋襯衫與寬鬆 TEE，整體偏向輕鬆、清爽又帶有韓系好感的風格。
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可以先從疊搭增加層次、用 V 領與寬鬆版型修飾比例，再以同色系營造年輕感，或把襯衫搭西裝外套混出知性俐落氛圍。
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