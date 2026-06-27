2026-06-27 20:59 女子漾／編輯Layla陳亭希
《翹楚》陳都靈古裝造型被譽最美長公主！私服穿搭同樣超仙掌握5要素瞬間時髦
近期於 Netflix 上架的陸劇《翹楚》由陳都靈、周翊然，不僅劇情引起熱門討論話題之外，其中飾演楚朝的陳都靈，古裝扮相超令人驚艷，從為愛離家的清純少女，到華麗美艷的「鎮國長公主」，都讓陳都靈人氣直線飆升，除了劇中造型受到關注之外，其實陳都靈私底下也很會穿搭，帶點仙氣又逆齡的私服風格，不禁讓人想學習其中的搭配秘訣，以下為大家總整理 5 套陳都靈值得參考的私服推薦，一起來看看有哪些吧。
《翹楚》陳都靈超仙氣的逆齡私服搭配技巧推薦LOOK 01.
第一套陳都靈選擇平領露肩設計的罩衫，衣襬抽繩縮腰設計，使腰部線條看起來更加顯瘦，下身以百搭實穿的牛仔褲混合，再搭配髮飾點綴就很仙。
《翹楚》陳都靈超仙氣的逆齡私服搭配技巧推薦LOOK 02.
第二套陳都靈以寬鬆剪裁單品為穿搭主軸，從 Oversize Tee 、連帽外套的疊搭表現，營造率性慵懶的休閒印象，此造型不論逛街吃飯又出遊穿都很合適。
《翹楚》陳都靈超仙氣的逆齡私服搭配技巧推薦LOOK 03.
細針織開襟衫向來是許多人衣櫃不可或缺的單品，想穿出逆齡視覺時，以白色開襟餐加上蕾絲蛋糕裙，瞬間呈現一股青春活力又可愛的氛圍。
《翹楚》陳都靈超仙氣的逆齡私服搭配技巧推薦LOOK 04.
除此之外，帶點復古個性的風格也是陳都靈的最愛，例如以皮衣外套內搭黑色上衣，另外再融入拼色緞面長裙，輕鬆打造高級顯氣勢的時髦態度。
《翹楚》陳都靈超仙氣的逆齡私服搭配技巧推薦LOOK 05.
層次感上衣是近期相當夯的單品之一，簡單便能展現搶眼注目的細節，再加入荷葉裙襬的澎澎裙，傳達甜美俏麗的感受，隨性踏上長靴立即讓腿部更顯纖細修長。
精華 FAQ
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最受矚目的是她飾演「鎮國長公主」的華麗古裝扮相，從清純少女到高貴氣勢兼具，讓不少觀眾認為她是劇中最美長公主。
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文章強調她的私服帶有仙氣、逆齡與時髦感，並透過不同單品組合，呈現甜美、休閒、復古與高級氣質等多元風格。
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五套造型分別包括露肩抽繩上衣配牛仔褲的清新感、寬鬆疊搭的慵懶休閒、針織與蕾絲裙的青春感，以及皮衣和層次裙裝的個性時髦風。
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