下一個爆紅預感！前 3CE 創辦人打造全新品牌「Situea」，首波主打商品手持鏡唇頰霜燒到不行

提起 K-Beauty 的美學天花板，許多時髦女生的啟蒙絕對少不了 3CE，當年憑藉著獨一無二的復古調色、極具辨識度的視覺包裝，3CE 成功擄獲了全亞洲美妝控的心，甚至創下被全球美妝巨頭萊雅集團（L'Oréal）相中並高價收購的傳奇神話，而這背後的靈魂推手，正是當年的創辦人金素熙（Kim So-hee）。就在大家都以為她將徹底淡出美妝界時，時隔八年，她帶著全新醞釀的個人美學品牌「Situea」驚喜宣告回歸，Situea 在官方社群一釋出預告便引發極高討論度，注定成為今年夏天的爆紅預感。

新世代美學品牌 Situea

從目前品牌釋出的少量形象照可以看出，Situea 延續了過往對色彩的精準掌握，卻轉而追求一種更為內斂、知性且融入日常的精緻感，為你在每一個迎面而來的場合，打造出最完美、隨性且散發自信的妝容。比起一味追求流行的色彩，Situea 更像是一位懂你的親密摯友，用不過度修飾的減法美學，在臉頰與唇齒間擦出專屬於你的慵懶氛圍。

手持鏡唇頰霜

Situea 揭開序幕的首波主打商品，似乎是結合了實用主義設計的「手持鏡唇頰霜」，簡直讓人毫無抵抗力。外觀採用極簡的奶油燕麥色調，獨特的迷你手持鏡造型不僅時髦摩登，更是專為隨時需要穿梭於不同生活場景的現代女生所設計，也可以像形象照中展現的優雅日常那樣，隨手將它當作鑰匙圈掛在腰間的皮帶扣上，或是直接放入隨身包袋中，化身為不可或缺的率性時髦配飾。輕輕滑開鏡面，裡面盛裝著質地如絲絨般滑順的雙效霜體，輕點於雙頰能融於肌膚、透出溫潤的微醺氣色，抹上唇瓣則能帶來內斂的光澤。

重新定義日常的乾淨淡顏

在這次釋出的視覺中，Situea 為我們示範了何謂最高級的日常妝範本。沒有繁複的眼影堆疊，僅靠著乾淨的肌膚質感，搭配恰到好處的內斂唇頰色調，就能勾勒出精緻而深邃的五官。不論是穿上俐落的黑色廓形西裝，還是換上隨性的細肩帶上衣，那抹優雅的色彩都能毫無違和地融入日常。這種洗鍊、乾淨卻不失力量感的視覺風格，正是金素熙沉澱多年後交出的美學進化答卷。

在這個講求純淨、講求與自我共處的彩妝洪流中，Situea 的誕生無疑為我們的化妝包注入了久違的新鮮感。它不只是彩妝，更是一種面對生活的自在態度，如果你也看膩了千篇一律的流行趨勢，不妨將目光鎖定這個即將在 6/22 正式問世的傳奇新作。準備好騰出你化妝包的位置，一起優雅地迎接這場由金素熙再次掀起的美學風暴吧！