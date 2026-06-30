舞台下更會穿！從「 aespa 全員私服」找靈感，用 4 款盛夏單品穿出夏日時髦感

aespa 不僅在音樂與舞台視覺上刷新大眾審美，四位成員更憑著強烈的個人特質，陸續將各大國際時尚大牌的代言收入囊中，成為新一代的時尚風向球。不過，相比於舞台上充滿未來科技感、難以輕易複製的華麗造型，粉絲們私下更熱烈討論的，其實是她們私服裡那股高級得毫不費力的鬆弛感，每當氣溫攀升到令人浮躁的三十幾度，出門前的穿搭思緒被高溫蒸發時，不妨轉身打開 aespa 的盛夏衣櫃，她們巧妙利用四款看似簡約的核心單品，在輕盈清爽與時髦之間找到完美平衡，示範了如何在悶熱的盛夏裡，優雅不費力地定格最迷人的私服姿態。

Giselle

想要穿出極簡黑色的高級感，可以參考 Giselle 演繹的俐落風格。一件剪裁乾淨的黑色工裝風拉鍊連身中長裙，上半身帶有中性的立領與短袖設計，順著身形延伸而下，並在腰際做微微的抓皺收腰，巧妙平衡了整體的硬朗感。腳踩一雙黑色尖頭低跟穆勒鞋，拉長腿部線條之餘更添幾分清冷。手上則隨性拎著一只經典的白色皮質幾何手袋，內裡點綴著可愛的小熊圖騰，這種將成熟俐落與童趣細節混搭的巧思，正是最迷人的時髦反差。

Karina

換上溫柔慵懶的色調，Karina 則展現了如法式少女般的浪漫，一件帶有細緻蕾絲緄邊與荷葉抓皺的乾燥玫瑰粉短袖上衣，微微的 V 領與泡泡袖設計，將膚色襯托得更加白皙通透，下半身混搭一條極具空氣感的米白色棉麻抓皺長裙，不過分緊繃的寬鬆輪廓，在微風吹拂下顯得格外從容，在看似隨性的日常中，悄悄透露出細緻且浪漫的優雅底蘊。

Ningning

對於酷女孩而言，All-Black 依舊是夏天展現個性的標誌，Ningning 則完美示範了全黑不沉悶的技巧。上半身選擇一件具有豐富層次感的黑色雪紡蛋糕細肩帶背心，利用面料本身的層層壓褶與半透肌膚感，打破黑色的厚重印象；下身搭配一條微喇叭修身長褲，順著大腿收緊、小腿微寬的剪裁，搭配露趾涼鞋能有效延伸下半身比例。頭戴寬髮帶並架上一副寬膠框墨鏡，將視覺焦點集中在頭部與肩頸線條。

Winter

最後，夏天的衣櫃裡怎麼能少了一件令人心動的細肩帶洋裝？Winter 以一頭耀眼的白金髮色搭配一襲米白色點點連身太陽裙，這款連身裙，採用細肩帶與 V 領剪裁來展現鎖骨線條，高腰縮褶的設計向上拉高腰線，隨即向下開展出蓬鬆裙擺，在視覺上打造出極佳的黃金比例。裙身點綴著內斂微小的藍色波點，比起大圖騰更具收縮身形的視覺效果，簡單套上一件就能完成清爽卻充滿細節的夏日造型。

夏天的時髦從來不需要繁複的堆疊，aespa 的私服穿搭正好為我們解鎖了另一種夏日解答。不論是極簡俐落的連身裙、自帶層次的雪紡背心，還是溫柔的蕾絲裙裝，只要選對一件重點單品，並在配件與剪裁上稍加斟酌，就能在悶熱與造型之間找到最完美的平衡。這個盛夏，不妨跟著她們的穿搭靈感，穿出專屬於你的不費力高級感。