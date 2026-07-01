2026-07-01 21:04 女子漾 / 編輯 Sydney
穿太少沒造型？學 Karina 透過「金屬框眼鏡穿搭」，夏天再熱也能一秒變時髦高級！
每到悶熱的盛夏，出門時總想穿得越輕薄越好，但單薄的衣物往往容易讓整體造型顯得空洞乏味，最近看到 aespa 成員 Karina 驚喜出鏡 Gentle Monster 廣告大片，那一副細緻俐落的無邊金屬框眼鏡配上乾淨的白色吊帶上衣，瞬間打造清冷、知性的美感，讓人一眼就被狠狠燒到。一副金屬框眼鏡，只要在極簡的夏日衣裝中點綴上這股文藝感，就能不費吹灰之力解鎖時髦層次，如果你也正為夏日造型感到枯燥，不妨一起看看街頭女生們如何用眼鏡玩轉五套截然不同的風格公式。
Outfit1
想要穿出帶點叛逆叛逆感的日系少女風格，可以選擇無邊款式的金屬框眼鏡。一件帶有微透質感的淺灰色長袖薄針織衫，內搭白色細肩帶，外面則大膽疊穿一件薄紗設計的白色蕾絲連身短裙。微微透出的衣著層次，在輕盈中堆疊出豐富細節，透過眼鏡的清冷感平衡整體的甜美，展現極具個人特色的神祕少女氣息。
Outfit2
若想將俏皮的美式街頭與少女感完美揉合，那麼白色荷葉邊吊帶短裙就是你的不二之選，單穿小洋裝或許稍顯單調，這時只需反戴一頂深藍色的刺繡丹寧鴨舌帽，並配戴一幅圓框金屬框眼鏡，就能瞬間打破過度女性化的氛圍。腳踩一雙粉綠撞色的復古運動鞋，搭配印有黑色蝴蝶結圖樣的白色棉襪，這種將運動配件、中性眼鏡與浪漫裙裝大膽混搭的手法，走在街頭絕對讓人過目不忘。
Outfit3
對於日常熱愛 Clean Fit 或是舒適棉質單品的女生來說，印花短 Tee 也能透過眼鏡穿出高級感。挑選一件寬鬆的白色貓咪圖騰短 Tee，下半身搭配具有抓皺設計的不規則白色蛋糕長裙，腰間隨性繫上一只黑色亮面皮革腰包，再戴上一副帶有復古金屬鏡腳的膠框眼鏡。脖子上點綴一條誇張的愛心銀色粗鍊條項鍊，腳踩舒適的銀色機能運動鞋，不費吹灰之力就營造出慵懶又帶點個性的摩登姿態。
Outfit4
夏天絕對不能錯過的平口單品，透過黑框眼鏡的加持也能呈現高段位的鬆弛美學。一件俐落純淨的白色平口抓皺上衣，下半身混搭一條極其寬鬆的淺鼠尾草綠工裝寬褲與黑色厚底運動鞋。這時，戴上一副極具存在感的黑色方框眼鏡，並在雙馬尾上綁上白色緞帶蝴蝶結，手提一隻米白色編織網袋。上緊下寬的比例與中性黑框眼鏡的碰撞，完美體現了不費力氣的都市時髦感。
Outfit5
如果想打造低調內斂的極簡風格，帶有設計感剪裁的素色單品是最佳解答。一件帶有微澎泡泡下擺設計的鼠尾草綠無袖長版上衣，下半身搭配一條深咖啡色的超寬鬆壓褶寬褲，腳踩經典的黑色皮鞋。這時戴上一副極簡的黑色圓框眼鏡，隨性紮起低馬尾，肩背一隻黑色機能斜背包，在沉穩的色調與寬鬆的輪廓中，展現出充滿極簡氣息。
精華 FAQ
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文章主張夏天衣服越輕薄，越需要靠配件補足造型感，其中金屬框眼鏡是關鍵單品。透過不同框型與服裝組合，即使簡單穿搭也能呈現清冷、知性或個性風格。
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Karina 在 Gentle Monster 廣告中，戴上細緻俐落的無邊金屬框眼鏡，搭配白色吊帶上衣，營造出清冷高級的氛圍。作者認為這種組合很適合夏天借鑑。
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文章整理五套風格公式，包含日系少女混叛逆、美式街頭混甜美、Clean Fit、鬆弛都市感與極簡風。每套都以不同框型眼鏡搭配服裝、帽子、鞋包等配件，強化整體層次。
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