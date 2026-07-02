2026-07-02 20:30 女子漾 / 編輯 Sydney
2026 盛夏爆紅的「泡泡澎裙」！鎖定這 5 種混搭法，怎麼穿才不會像浮誇的公主？
在復古與 Y2K 浪潮的不斷交織下，迎來了一個令人驚喜的單品——泡泡澎裙（Bubble Skirt），這種下擺刻意往內反折、形成如氣泡般圓潤空氣感的裙款，很容易讓人聯想到童話裡過度甜美的公主澎澎裙。，而今年的時髦女生們早已拋開了那份刻板的嬌奢感，改以法式慵懶、美式街頭或是復古運動風來重新解構它。拿捏泡泡裙的關鍵，在於「上緊下寬」的比例調配，以及利用偏向中性、隨性的單品去中和裙子本身的甜美，如果你也想嘗試這股泡泡風潮卻擔心顯得過於幼稚，不妨參考以下 5 套將浪漫與率性完美調和的穿搭範本。
Outfit1
想要將泡泡裙穿出內斂的法式優雅，最基礎的入門公式就是善用氣質沉穩的針織單品。一件略帶灰色調的淺藍色泡泡短裙，搭配合身的米白色圓領上衣，便能完美勾勒出流暢的上身線條。這時，外罩一件深海藍色的薄款針織開襟衫，並隨性地解開幾顆鈕扣，再配上一條極極簡的黑色髮帶，就能成功將泡泡裙的戲劇感轉化為知性文藝的少女感，散發著不費力氣的時髦氣場。
Outfit2
若想在日常生活中注入更多法式街頭的隨性與慵懶，日常必備的黑白細條紋短 Tee 就是泡泡裙的最佳靈魂伴侶。將經典的條紋上衣稍微紮起，搭配一件純白色的泡泡短裙，腳踩黑色瑪莉珍鞋與白色棉襪，戴上黑框墨鏡與白色寬髮帶，手拿一杯外帶咖啡，瞬間就像走在巴黎左岸的時髦精，慵懶得剛剛好。
Outfit3
除了條紋，叛逆的復古街頭感也能與泡泡裙完美揉合。挑選一件帶有神祕感印花的深灰色 T-shirt，下半身出人意料地混搭細條紋造型的泡泡裙，頭上再綁上一頂藍色調的波點頭巾，腳踩天藍色芭蕾舞鞋與白襪。這種將街頭率性與少女浪漫巧妙碰撞的混搭手法，更能展現骨子裡的獨特個性。
Outfit4
如果想穿出極具視覺衝擊的混搭風格，夏日的運動風單品能賦予泡泡裙更具生命力的時髦表情。一件高飽和度的正藍色運動感短袖上衣，搭配雪白的泡泡短裙，脖子上卻層次分明地疊戴著細緻的珍珠項鍊，腳踩運動鞋與蕾絲中筒襪，將極限運動與復古千金風完美交融，盡顯高段位的時髦態度。
Outfit5
最後，喜歡清爽層次感的你，絕對不能錯過充滿設計感的 Y2K 街頭美學。選擇一件帶有細緻壓褶質感的粉紫色高領無袖上衣，讓衣擺自然垂墜在白色泡泡裙之外，肩背一隻綠黑相間的棋盤格針織包。走在夏日的暖陽下，流露出既俏皮又充滿隨性慵懶的摩登氣息。
精華 FAQ
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因為復古與Y2K風潮持續交織，讓泡泡澎裙這種帶有氣泡圓潤感的裙款重新走紅。它既有童話般的甜美印象，也能透過混搭展現更成熟的時髦態度。
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核心原則是上緊下寬，先用合身上衣勾勒線條，再以中性或隨性的單品平衡裙身甜感，避免整體過於幼稚或像誇張公主風，才能穿出俐落又耐看的比例。
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文章列出五種方向，包括法式優雅、法式街頭、復古街頭、運動風與Y2K街頭美學。每套都以不同上衣、鞋款與配件組合，讓泡泡裙呈現多變而不浮誇的樣貌。
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