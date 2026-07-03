白色是最性感的顏色！跟著 Jennie 穿出 5 套「白上衣」穿搭，穿出骨子裡的微辣感

最純粹的色彩往往最具挑逗性。步入盛夏，與其用張揚的色彩奪人眼球，不如回歸最乾淨的起點「白上衣」。被譽為時尚風向球的 Jennie，私底下就經常以簡單的白色單品示範高段位的性感美學。她不靠大面積的裸露，而是透過服裝的剪裁、材質的透光度，以及骨子裡那份慵懶不羈的態度，將基礎款單品穿出讓人難以抗拒的微辣感。如果你也想在夏日用白上衣展現高級內斂的時髦氣場，不妨一起解鎖這幾套看似隨性卻精緻無比的穿搭範本。

Outfit1 與 Outfit2

Jennie 穿搭中最不費力的微辣公式，絕對是「貼身白短 Tee 加上丹寧褲」的完美組合。她曾穿上一件帶有羅紋質感的米白色大 U 領短版上衣，恰到好處地展現鎖骨線條與若隱若現的腰際輪廓，脖子上點綴一條精緻的細珍珠項鍊，下半身則搭配原色深藍寬褲，流露出文藝又帶點慵懶的性感。同樣的邏輯延伸到另一套造型中則轉換成叛逆的街頭感，一件帶有紅色細條紋的復古感貼身短 Tee，搭配低腰褲展現纖細腰線，頭戴反褶鴨舌帽、手拎著黑色皮革夾克，這種將中性率性與柔美身材曲線碰撞的穿法，完美演繹了有靈魂的時髦姿態。

Outfit3 與 Outfit4

而到了高溫難耐的仲夏，各式小背心就成了釋放清冷微辣感的主角。Jennie 私下換上了一件質地極其輕薄、略帶透膚感的白色細肩帶小背心，下半身出人意料地搭配了一條印有逗趣卡通圖案的黑色抽繩休閒棉褲，這種居家感的鬆弛與上身的精緻骨感交織，呈現出極具反差的迷人神態。若想穿出高級的 Clean Fit 質感，削肩工裝背心則是你的標準教科書，俐落的挖肩剪裁完美勾勒出直角肩線，下半身搭配一件寬鬆洗水藍牛仔褲，隨性地抓著黑框眼鏡坐在窗邊，不費吹灰之力就踏出了摩登的都市氣場。

Outfit5

最後，白上衣的微辣美學也能融入歐美街頭的優雅層次。像是選穿一件帶有黑色滾邊設計的針織吊帶小背心，短版的設計將腰際線條無限延伸，下半身踩著一條極其寬鬆的洗水藍低腰大寬褲與俐落的黑色尖頭鞋，最迷人的靈魂莫過於外罩的那件灰色毛絨感細長鏤空針織開襟衫，在若隱若現的肌膚與厚實材質的落差間，堆疊出耐人尋味的時髦重量。

白色從來就不是單調的代名詞，它是最性感的畫布，等待你用不同的配件與態度去填滿。Jennie 的白上衣穿搭哲學告訴我們，真正的性感不需要過度用力，只要拿捏好材質的鬆緊、適度露出最迷人的線條，並且混搭上硬朗的中性單品，一條簡單的白上衣也能陪你度過最時髦且自信的微辣夏天。