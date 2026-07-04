2026-07-04 19:49 女子漾 / 編輯 Sydney
誰說碎花裙很難駕馭？ Karina、 張員瑛也會穿，今年夏天穿出 5 套清爽又有個性的韓系女神風
每當氣溫升高，衣櫃裡那件沉睡已久的碎花裙總讓人又愛又恨，深怕一不小心就穿出張揚俗氣或過於成熟的嬸味，然而今年夏天，各大社群和當紅偶像們紛紛為碎花裙正名，只要懂得運用材質、配件與風格混搭，浪漫的印花也能化身為清爽、俐落且充滿個性的夏日標誌，如果你還在對碎花裙駐足不前，不妨跟著這幾位時髦指標的步伐，用六套截然不同的公式，穿出讓人過目難忘的韓系女神氣場。
Outfit1
走在時尚尖端的 Aespa 成員 Karina 選擇了最能凸顯慵懶氣質的細肩帶長裙。低飽和度的淡黃色調輕盈不燥熱，細緻的紫色與大地色系花卉圖騰交織出溫柔的文藝氣息。胸口微微的抓皺與肩帶的荷葉邊設計，恰到好處地修飾了身型，散發出漫不經心的清冷與高雅。
Outfit2
同樣作為流量教科書的張員瑛，則示範了截然不同的甜酷風範。她穿上一件大膽綻放鮮紅玫瑰的白色繞頸連身短裙，卻聰明地外罩一件落肩的粉色丹寧夾克。腳下踩著俐落的白色直筒長靴，再配上一只淡紫色的極簡手袋，利用中性單品成功中和了碎花的甜膩，顯得既俏皮又有個性。
Outfit3
若想將碎花裙穿出街頭的隨性率性，藍色系的碎花短裙絕對是首選。極細肩帶的連身裙包裹出迷人線條，外搭一件隨意掛在手臂上的黑色薄針織外套。最吸睛的靈魂在於頭頂上的洗水藍牛仔鴨舌帽與腳下的黑色硬朗馬汀靴，這種「上輕下重」的叛逆混搭，讓浪漫的裙裝瞬間多了一抹不羈的復古街頭感。
Outfit4
想要在夏日午後散發如汽水般的清爽活力，繞頸設計的粉色碎花短裙能為你注入無比的少女感。略帶復古剪裁的 A 字裙擺隨著步伐輕快搖曳，腳下不穿常規的高跟鞋，反而選擇了純白長襪與一雙搶眼的漆皮紅色芭蕾舞鞋。這種帶有「Balletcore」延續的優雅混搭，兼具了女孩的嬌俏與藝術家般的靈動氣質。
Outfit5
度假感滿分的泡泡袖粉色碎花裙，最適合與陽光和綠意相伴。這套造型大膽地將甜美的粉色方領短裙與同色系的棒球帽融合，腳下卻出人意料地踩著一雙充滿機能感的復古運動老爹鞋與灰色棉襪。這種將運動休閒與甜美田園風碰撞的穿法，不僅舒適度滿分，更展現出不費力的高級鬆弛感。
碎花裙從來就不是甜美女孩的專屬，透過靴款的硬朗、球鞋的隨性，或是丹寧外套的粗獷，每個人都能在花卉的簇擁下找到專屬自己的叛逆與溫柔。今年夏天，試著放下對印花的成見，挑選一套最寫有你名字的穿搭公式，大膽穿出既清爽又具辨識度的時髦姿態吧。
精華 FAQ
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文章主張碎花裙不必再被視為難穿或顯老的單品，只要搭配合適材質與配件，就能同時呈現清爽、俐落與個性，讓印花成為夏季造型亮點。
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Karina 選擇低飽和淡黃色細肩帶長裙，以紫色與大地色花卉營造溫柔感，並靠抓皺與荷葉邊修飾身型，整體呈現慵懶、清冷又文藝的氣質。
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可以像張員瑛那樣用丹寧外套、白色長靴與極簡手袋中和甜感，或以牛仔帽、黑色針織與馬汀靴打造上輕下重的街頭混搭，增加率性氛圍。
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