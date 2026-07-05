柔到犯規！盤點 3 個最新「韓系烤奶色彩妝」，這幾支 rom&nd、3ce 與 2an 新品，誰擦誰就是人間仙女

隨著季節更迭，妝容的關鍵字也悄悄換上了帶著溫度、軟綿而優雅的「烤奶色」。那種彷彿將溫熱牛奶倒入醇厚茶湯的細膩色調，不著痕跡地修飾了膚色，更烘托出知性而溫柔的鬆弛感。今年美妝圈再度迎來烤奶色彩妝的高峰，從輕透的豆乳系到熱騰騰的烘焙坊系列，都讓人著迷。以下盤點三個近期話題度極高的韓國美妝品牌新品，如果你也在尋找那抹能融入肌膚、散發內斂高級感的仙女氣色，這些清單請務必收下。

rom&nd Soy Milk Collection

在最新的視覺形象中，模特兒展現了極致純淨的低飽和妝感，這正是 rom&nd 全新 Soy Milk Collection 的魅力所在。比起以往濃郁的調色，這次新品融入了溫潤的豆乳低飽和色調。系列中的十色眼影盤將大地色系調和得無比溫柔，細緻的粉質輕抹在眼皮上，能自然深邃雙眼而不顯髒。

而備受矚目的唇蜜（Juicy Flash Lip Oil），質地在透明感與滋潤度之間取得了完美平衡，包裝帶著迷人的漸層光澤，抹上唇瓣能瞬間隱形唇紋，打造出清透的水晶唇。搭配系列中輕盈漂浮的低飽和腮紅，彷彿為雙頰刷上一層初冬的薄霧，由內而外透出宛如天生的好氣色。

3ce COLOR BAKER EDITION

如果喜歡帶著焦糖與微醺感的暖調妝容，3ce 這次大受歡迎的「烘焙師系列」絕對會擊中你的心。全系列以溫暖的烤麵包色澤為靈感，多功能九色眼影盤 Beige Recipe 融合了柔霧與細緻亮片，能輕鬆疊擦出有層次的暖陽眼妝。

在妝容示範中，絲絨唇釉 Apricot Crust 的柔霧質地與水光唇釉 Baked Peach、Butter Spread 的濃郁光澤形成了對比，完美的杏桃與烤桃色調在唇間化開。再輕掃上帶著微焦感的楓糖腮紅 Maple Toast，整個人就像走在街頭的靈動少女，洋溢著慵懶卻不失時髦的態度。

2an Soft Blush Collection

想要嘗試多一點個性卻依然保持溫柔，2an 推出的 Soft Blush Collection 帶來了獨特的「微烤妝」概念。主打像是被暖陽輕輕曬過、帶著一絲微醺度的輕焙色澤，兼具夏日的活力與初秋的沉穩。

這個系列以像冰淇淋甜筒般甜美的雙層設計為特色，沙灘般的裸色調非常消腫，配合灰調眉彩，能勾勒出柔和的眉型。雙色腮紅 與果汁般的蜜桃唇彩，在臉頰與唇齒間交織出優雅的法式隨性。

這種不張揚、卻能悄悄提升氣質的烤奶色系，或許就是現代女生追求的妝容天花板。不論是 rom&nd 的低飽和豆乳感、3ce 的溫暖烘焙色調，還是 2an 帶著微醺感的沙灘暖陽，都能在日常中為你加冕一層溫柔的濾鏡。挑選一組最襯你膚色的新品，在這個季節裡，好好的、優雅的當一次人間仙女吧。