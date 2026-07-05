柔到犯規！盤點 3 個最新「韓系烤奶色彩妝」，這幾支 rom&nd、3ce 與 2an 新品，誰擦誰就是人間仙女

2026-07-05 15:10 女子漾 / 編輯 Sydney
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隨著季節更迭，妝容的關鍵字也悄悄換上了帶著溫度、軟綿而優雅的「烤奶色」。那種彷彿將溫熱牛奶倒入醇厚茶湯的細膩色調，不著痕跡地修飾了膚色，更烘托出知性而溫柔的鬆弛感。今年美妝圈再度迎來烤奶色彩妝的高峰，從輕透的豆乳系到熱騰騰的烘焙坊系列，都讓人著迷。以下盤點三個近期話題度極高的韓國美妝品牌新品，如果你也在尋找那抹能融入肌膚、散發內斂高級感的仙女氣色，這些清單請務必收下。

rom&nd Soy Milk Collection

在最新的視覺形象中，模特兒展現了極致純淨的低飽和妝感，這正是 rom&nd 全新 Soy Milk Collection 的魅力所在。比起以往濃郁的調色，這次新品融入了溫潤的豆乳低飽和色調。系列中的十色眼影盤將大地色系調和得無比溫柔，細緻的粉質輕抹在眼皮上，能自然深邃雙眼而不顯髒。

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而備受矚目的唇蜜（Juicy Flash Lip Oil），質地在透明感與滋潤度之間取得了完美平衡，包裝帶著迷人的漸層光澤，抹上唇瓣能瞬間隱形唇紋，打造出清透的水晶唇。搭配系列中輕盈漂浮的低飽和腮紅，彷彿為雙頰刷上一層初冬的薄霧，由內而外透出宛如天生的好氣色。

3ce COLOR BAKER EDITION

如果喜歡帶著焦糖與微醺感的暖調妝容，3ce 這次大受歡迎的「烘焙師系列」絕對會擊中你的心。全系列以溫暖的烤麵包色澤為靈感，多功能九色眼影盤 Beige Recipe 融合了柔霧與細緻亮片，能輕鬆疊擦出有層次的暖陽眼妝。

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在妝容示範中，絲絨唇釉 Apricot Crust 的柔霧質地與水光唇釉 Baked Peach、Butter Spread 的濃郁光澤形成了對比，完美的杏桃與烤桃色調在唇間化開。再輕掃上帶著微焦感的楓糖腮紅 Maple Toast，整個人就像走在街頭的靈動少女，洋溢著慵懶卻不失時髦的態度。

2an Soft Blush Collection

想要嘗試多一點個性卻依然保持溫柔，2an 推出的 Soft Blush Collection 帶來了獨特的「微烤妝」概念。主打像是被暖陽輕輕曬過、帶著一絲微醺度的輕焙色澤，兼具夏日的活力與初秋的沉穩。

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這個系列以像冰淇淋甜筒般甜美的雙層設計為特色，沙灘般的裸色調非常消腫，配合灰調眉彩，能勾勒出柔和的眉型。雙色腮紅 與果汁般的蜜桃唇彩，在臉頰與唇齒間交織出優雅的法式隨性。

這種不張揚、卻能悄悄提升氣質的烤奶色系，或許就是現代女生追求的妝容天花板。不論是 rom&nd 的低飽和豆乳感、3ce 的溫暖烘焙色調，還是 2an 帶著微醺感的沙灘暖陽，都能在日常中為你加冕一層溫柔的濾鏡。挑選一組最襯你膚色的新品，在這個季節裡，好好的、優雅的當一次人間仙女吧。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

2026-06-23 08:39 女子漾／編輯周意軒
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMAadidasASICSVans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
價格：NT$2,780
推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人

adidas Samba OG 穆勒鞋

adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋
價格：NT$3,290
推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以

ASICS GEL-1130 Mule

如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。

ASICS GEL-1130 Mule
價格：NT$3,280
推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人

Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋

Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。

Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供
Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供

Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋
價格：NT$2,580
推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人

想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。

如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。

精華 FAQ

  • 球鞋穆勒鞋是以運動鞋為基底，去掉後跟改成一腳套的設計，保留包覆感又方便穿脫。它介於拖鞋與球鞋之間，既不過於隨便，也能兼顧夏天的清爽與造型感。

  • PUMA推出Speedcat Mule，adidas有Samba OG穆勒鞋，ASICS則是GEL-1130 Mule，Vans推出Super Lowpro Mule。四款都以經典鞋型改造，主打不同風格與穿搭需求。

  • PUMA適合低調精品感與優雅運動風，adidas適合簡約黑白搭配，ASICS適合重視舒適與復古跑鞋風，Vans則適合街頭休閒與薄底滑板鞋愛好者。

#PUMA #Vans #好物推薦 #外表管理 #ASICS #球鞋穆勒鞋 #adidas

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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《雨霖鈴》章若楠古裝造型超仙氣！私服穿搭更值得注目從5款單品展現初戀女神氣息

《雨霖鈴》章若楠古裝造型超仙氣！私服穿搭更值得注目從5款單品展現初戀女神氣息

2026-06-22 08:49 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

因純愛劇《難哄》成為新一代人氣女星的章若楠，近期帶著全新古裝陸劇《雨霖鈴》回歸，不僅開播後便引起關注討論，劇情更成為粉絲關注話題，除此之外非常令人期待的是，《雨霖鈴》劇中有許多高難度武打鏡頭，也讓章若楠一改過往的形象展現精湛演技，加上章若楠的古裝造型不僅靈動俏皮，有著甜美外表的她，古裝風格超顯高雅仙氣，而章若楠私服穿搭也是很多人爭相模仿的對象，自帶高級時髦氣勢的章若楠，經常以可甜可鹽的風格呈現，想知道有哪些必學穿搭技巧嗎？一起從以下總整理推薦一探究竟。

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《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 01.

圖片來源：weibo@章若楠
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想跟章若楠一樣穿出的好感系女神穿搭嗎？只要擅用基本款單品準沒錯，例如以橫條紋上衣為搭配，瞬間增添一股簡約舒適的日常風格，下身不論搭長褲或裙裝都很合適。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 02.

圖片來源：weibo@章若楠
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第二套章若楠選擇拉鍊開領的單品加乘，呈現簡約俐落的休閒氣息，隨性加上白色長褲再戴上棒球帽就很加分。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 03.

圖片來源：weibo@章若楠
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當希望增加造型重點的話，不妨跟著章若楠以亮色系單品混搭，像是藍色背心就能立即讓視覺層次更顯著，混搭寬鬆版型的牛仔褲，營造個性兼具的街頭魅力。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 04.

圖片來源：weibo@章若楠
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印花洋裝一直以來都是夏季不可或缺的必備，以碎花洋裝外搭一件防曬罩衫，輕鬆傳達優雅高級的度假風格，不論踏上夾腳拖或者球鞋都很好看。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 05.

圖片來源：weibo@章若楠
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以同色系為主的混搭技巧，讓整體連結和諧一致性的迷人氣息，選用寶寶藍連帽上衣 + 丹寧藍短裙，利用字母 Logo 和刺繡細節，打造可甜可鹽的日常造型。

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