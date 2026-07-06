夏天也能做層次？今年 Pinterest 熱搜的「Skirt over Pants（裙褲疊穿）」，教你用一條裙子穿出時髦層次

2026-07-06 15:02 女子漾 / 編輯 Sydney
圖片來源：Pinterset
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誰說高溫就必須向單調的衣著妥協？今年在社群上熱搜度居高不下的「Skirt over Pants（裙褲疊穿）」，正是打破夏日穿搭無聊感的完美解法，這種將裙裝層疊在長褲之上的搭配美學，不僅模糊了性別的界線，更透過材質與長短的落差，在走動間堆疊出耐人尋味的視覺重量，如果你擔心這樣的穿法過於繁複或難以駕馭，接下來我們便透過五套極簡又時髦感的穿搭公式，帶你用一條裙子輕鬆翻轉夏日的浪漫輪廓！

Outfit1

想要嘗試裙褲疊穿，從最經典的個性混搭開始準沒錯。上半身選擇一件極簡的黑色貼身五分袖上衣，下半身則大膽地在一條百搭的藍色直筒牛仔褲之外，疊穿一件帶有工裝感的軍綠色百褶半裙。這套造型最不容忽視的細節，絕對是腰間那一條帶有金屬孔洞的寬版黑色皮帶，它不僅精準地掐出高腰比例，更為帶有垂墜感的裙擺注入了幾分硬朗與不羈。踩上一雙黑色厚底皮鞋，在隨性擺動間散發出兼具文藝與叛逆的都市少女感。

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Outfit2

若你想為悶熱的夏天帶來一絲溫柔的清甜氣息，這套造型巧妙地運用了透膚材質來減輕量感。上半身以純白長袖打底，外罩一件淺粉色的短袖針織上衣，並在下擺延伸出一層細緻的白色點點網紗裙。下半身則搭配一條澎鬆舒適的碎花寬褲，頭上再配戴一頂米白色針織貓耳毛線帽，呼應整體輕盈的粉白調性。這種利用若隱若現的網紗裙來模糊上下身界線的技巧，讓長寬外型完全不顯厚重，反而交織出清冷又慵懶的 Y2K 文藝美感。

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Outfit3

對於偏愛極簡冷淡風的女生來說，這套穿搭展現了最高級的 Clean Fit 典範。一件簡單的灰色削肩老爹背心，內斂地展現出俐落的肩頸線條，下半身卻極具創意地在一條俐落的黑色西裝寬褲之上，疊穿一件滿版壓紋的純白蓬蓬 A 字長裙。黑與白的強烈對比，加上裙裝自帶的立體提花紋理，讓原本單調的夏日背心造型瞬間有了立體的層次感。腰間繫上一條精細的黑色皮帶點綴，腳踩銀色芭蕾舞鞋，手提白色皮革包，不費吹灰之力就踏出了摩登的都市氣場。

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Outfit4

想要嘗試裙褲疊穿卻擔心比例被壓垮，輕盈的透感就是你的穿搭教科書。這套造型選擇了色調極其和諧的灰白配，上半身利用純白細肩帶小背心疊穿在半透膚的白色貼身上衣之外，下半身則穿上寬鬆的白色休閒長褲。最迷人的靈魂，莫過於那條灰色半透光百褶裙，輕薄的面料隨著步伐折射出細緻的光影。最讓人驚豔的是腰間掛著的雙口袋白色迷你腰包，既充當了皮帶的角色，又為淡雅的層次穿搭增添了豐富的小細節。

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Outfit5

最後一套則帶我們回歸最純粹的黑色美學，將一件基礎款的純白短 Tee 穿出了截然不同的時髦度，下半身選擇了同色調的黑色西裝寬褲與黑色尖頭鞋，卻在腰間疊穿了一件不規則剪裁的黑色開衩短百褶裙，這種「同色系疊穿」是新手最不易出錯的技巧，裙子的百褶線條與不規則的下擺，巧妙打破了全黑長褲的沉悶，脖子上隨性圍繞的白色細織帶圍巾，與腳底那一抹黑白交織相互呼應，打造令人難忘的氣質。

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不論是透過同色系的延伸、透膚網紗的點綴，還是工裝百褶與丹寧褲的硬朗碰撞，只要掌握好材質的輕重與高腰線的比例，你也能輕鬆駕馭這股層次美學，穿出屬於今年夏天最不費力的時髦風采。

精華 FAQ

  • 核心概念是把裙子疊穿在褲子外層，利用材質、長短與輪廓的落差，讓原本單調的夏裝更有層次，同時也能修飾身形比例。

  • 文章整理出透膚網紗、同色系延伸、工裝百褶混搭、黑白對比等技巧，重點在於減輕視覺厚度，並用高腰線維持俐落感。

  • 新手最適合從同色系或黑白基本配色開始，再選擇剪裁簡單的褲裝與裙裝疊搭，避免過多色彩衝突，較容易穿出乾淨又有型的效果。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

編輯推薦

玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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#時尚 #指甲造型 #法式指甲 #光療美甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏天美甲趨勢 #夏季美甲推薦

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「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

2026-06-23 08:39 女子漾／編輯周意軒
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMAadidasASICSVans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
價格：NT$2,780
推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人

adidas Samba OG 穆勒鞋

adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋
價格：NT$3,290
推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以

ASICS GEL-1130 Mule

如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。

ASICS GEL-1130 Mule
價格：NT$3,280
推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人

Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋

Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。

Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供
Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供

Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋
價格：NT$2,580
推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人

想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。

如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。

精華 FAQ

  • 球鞋穆勒鞋是以運動鞋為基底，去掉後跟改成一腳套的設計，保留包覆感又方便穿脫。它介於拖鞋與球鞋之間，既不過於隨便，也能兼顧夏天的清爽與造型感。

  • PUMA推出Speedcat Mule，adidas有Samba OG穆勒鞋，ASICS則是GEL-1130 Mule，Vans推出Super Lowpro Mule。四款都以經典鞋型改造，主打不同風格與穿搭需求。

  • PUMA適合低調精品感與優雅運動風，adidas適合簡約黑白搭配，ASICS適合重視舒適與復古跑鞋風，Vans則適合街頭休閒與薄底滑板鞋愛好者。

#PUMA #Vans #好物推薦 #外表管理 #ASICS #球鞋穆勒鞋 #adidas

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

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2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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2026-06-29 16:07 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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創立於 1847 年、擁有超過 170 年歷史的經典珠寶品牌 Cartier 卡地亞，素有「皇帝的珠寶商、珠寶商的皇帝」之稱，是許多人心目中首選的定情信物與求婚戒指品牌，從 LOVE 戒指、Trinity 三環戒到 Santos 手錶，每一件作品背後都藏有耐人尋味的故事與巧思。這回 JUKSY 特別整理出關於 Cartier 卡地亞的冷知識和經典系列推薦，帶你深入了解這個被譽為「珠寶之王」的奢華品牌，感受其背後深厚的文化底蘊與浪漫詩意。

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Cartier 卡地亞高雄漢神精品店嶄新開幕

Cartier 卡地亞高雄漢神專賣店自 1995 年進駐漢神百貨以來深耕南台灣逾三十年，此次首度擴展為橫跨 1F 與 B1 的雙層旗艦空間、總計約 180 坪，並規劃四大 VIP 鑑賞區與專屬電梯，全面升級尊榮體驗，整體設計融入高雄港都城市意象與藝術語彙，從西子灣夕陽靈感的外牆，到結合法國藝術家 François Mascarello 創作、將美洲豹與大港橋、85 大樓交織呈現的主視覺牆面，再到由 Tollis Studio 打造的頂級珠寶空間與手工花卉細節，層層展現工藝美學與在地文化的對話；空間中亦延伸品牌標誌性美洲豹意象，串連木棉花色調、自然圖騰與光影設計，並透過腕錶、珠寶、皮件與生活藝術精品分層陳列，搭配多間 VIP 隱密鑑賞室，營造兼具優雅、藝術性與沉浸感的全新精品體驗場域。

蘊藏木棉色彩的空間。圖片來源：Cartier卡地亞提供
蘊藏木棉色彩的空間。圖片來源：Cartier卡地亞提供

美洲豹巧妙融入。圖片來源：Cartier卡地亞提供
美洲豹巧妙融入。圖片來源：Cartier卡地亞提供

高雄漢神精品店新開幕。圖片來源：Cartier卡地亞提供
高雄漢神精品店新開幕。圖片來源：Cartier卡地亞提供

Cartier 於 2026 年 6 月 26 日至 7 月 3 日，於卡地亞高雄漢神百貨精品店首度登場《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》腕錶新品鑑賞活動，為慶祝高雄漢神精品店全新開幕，特別南移舉辦規模盛大的製錶展演，集結近百件作品，涵蓋全球首度抵台新錶、經典限量之作，以及備受矚目的 Cartier Privé 系列第十篇章，完整呈現 Crash 鏤空、Tortue 單按鈕計時碼錶與 Tank Normale 等標誌性造型腕錶，並延伸至 La Collection 經典再詮釋。

展區以「Watchmaker of Shapes」、「The Eye of the Jeweller」、「Shaping Movement」三大主題貫穿，橫跨經典造型腕錶、頂級珠寶腕錶、高級製錶與 Cartier Vintage 近現代典藏時計，並同步展出擺件與珠寶晚宴包，展現品牌從製錶到生活藝術的完整美學脈絡。此次亦特別聚焦品牌「造型腕錶大師」精神，從 Baignoire、Tank、Santos 到 Tortue 等經典系列進化新作，延伸至雪花鑲嵌、鍊帶重構與微型尺寸等工藝突破；同時以 Cartier Privé 系列致敬 Tank Normale、Tank Cintrée 與 Cloche 等歷史名作，結合鉑金與酒紅色設計語彙；高級珠寶腕錶與頂級製錶則融合寶石工藝、琺瑯與鏤空機械美學，並透過 Cartier Vintage 珍稀時計與西洋棋、珠寶盒及晚宴包等生活逸品，共同構築一場跨越製錶工藝與奢華生活藝術的沉浸式鑑賞盛宴。

特別為顧客設計的專區聚焦於腕錶皮件及生活精品。圖片來源：Cartier卡地亞提供
特別為顧客設計的專區聚焦於腕錶皮件及生活精品。圖片來源：Cartier卡地亞提供

頂級珠寶區由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio 打造。圖片來源：Cartier卡地亞提供
頂級珠寶區由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio 打造。圖片來源：Cartier卡地亞提供

Cartier 卡地亞是什麼品牌？

說到 Cartier 卡地亞，許多人第一時間會聯想到經典的 LOVE 手環、三環戒指或是優雅的美洲豹設計，Cartier 卡地亞是一個來自法國的精品珠寶與高級鐘錶品牌，創立於 1847 年，由 Louis-François Cartier 在巴黎創辦，品牌自創立以來，憑藉獨到的設計美學與卓越工藝，迅速成為歐洲皇室與上流社會鍾愛的珠寶選擇，曾被英王愛德華七世譽為「皇帝的珠寶商，珠寶商中的皇帝」。如今 Cartier 卡地亞不僅是奢華與品味的象徵，更是全球無數情侶定情、結婚的重要選擇，從鑽石戒指、經典手鐲到高級腕錶，Cartier 卡地亞的每一件作品都兼具藝術價值與情感意涵，其標誌性的 LOVE 系列象徵忠誠與束縛；Trinity 系列以三環代表愛情、友情與忠誠；Panthère 系列則展現女性力量與神祕氣質。作為全球頂尖的珠寶品牌之一，Cartier 卡地亞至今仍保有百年工坊的手工製作傳統，結合現代創意與經典設計語彙，成就跨越時代的精品美學。

你不知道的 Cartier 卡地亞冷知識！

1. 由拿破崙三世堂姐引薦給皇室貴族

Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立，當時正逢拿破崙三世執政，整個巴黎又回歸到了比較浮華的風氣，很多社交名流也開始舉辦派對，其中，拿破崙三世的堂姐瑪蒂爾德非常喜歡 Cartier 卡地亞這個品牌，於是就推薦給她的皇室貴族朋友們，讓 Cartier 卡地亞慢慢為人所知。

Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立。圖片來源：michaelrose
Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立。圖片來源：michaelrose

2. 被英國愛德華七世委任為皇家珠寶供應商

1874 年，Louis François Cartier 的兒子 Alfred Cartier 繼承了管理權，而後由他的三個兒子 Pierre Cartier、Louis Cartier 以及 Jacques Cartier 卡地亞發展成世界著名的珠寶品牌，業務逐漸拓展至海外，1904 年時便被國王愛德華七世委任為英國皇家珠寶供應商，其後亦獲得世界多國皇室，包括西班牙、葡萄牙、俄羅斯、暹羅、希臘、塞爾維亞、比利時、羅馬尼亞、埃及、阿爾巴尼亞等國委任為珠寶供應商。直到 1970 年代，Cartier 卡地亞決定將品牌轉手給投資者經營，終止了家族企業的傳承模式，現今的 Cartier 卡地亞則隸屬於世界上第二大奢侈品公司歷峰集團（Richemont）。

由左至右分別是 Pierre Cartier、Louis Cartier、 Alfred Cartier、Jacques Cartier。圖片來源：thejewelleryeditor
由左至右分別是 Pierre Cartier、Louis Cartier、 Alfred Cartier、Jacques Cartier。圖片來源：thejewelleryeditor

3. 經典美洲豹源自生死危機的愛情故事

說到 Cartier 卡地亞的經典代表作，絕對少不了「Panthère de Cartier 美洲豹系列」，充滿野性的美洲豹對於 Cartier 卡地亞而言，不只是品牌象徵，更是優雅高貴又充滿致命誘惑力的展現。不過，你知道為什麼 Cartier 卡地亞會以美洲豹作為品牌標誌嗎？據傳當年繼承 Cartier 卡地亞的二兒子 Louis Cartier 在 1919 年參加某場上流社會的派對時，認識了可可香奈兒（Coco Chanel）的朋友珍妮杜桑（Jeanne Toussaint），通常在這樣的盛會上遇到了品牌高層，大多數的人都會先美言幾句，沒想到珍妮杜桑一開口就跟 Louis Cartier 說：「Cartier 卡地亞的珠寶什麼時候才能打破這種一成不變的設計呢？」

珍妮杜桑（Jeanne Toussaint）。 圖片來源：artnet
珍妮杜桑（Jeanne Toussaint）。 圖片來源：artnet

Louis Cartier 聽到後頗為震驚，想說這個人怎麼說中了他內心正在煩惱的事，後來 Louis Cartier 發現了珍妮杜桑的才華，就把她帶到公司擔任珠寶設計師，在珍妮杜桑的操刀下，Cartier 卡地亞的作品慢慢有了改變。某天，Louis Cartier 和珍妮杜桑去了一趟美洲找靈感，在叢林時突然有隻美洲豹虎視眈眈地想獵捕他們倆，珍妮杜桑發現後就叫 Louis Cartier 趕快跑，Louis Cartier 突發奇想用他的萊卡相機閃光燈拍美洲豹，兩人也趁亂逃跑成功。

Cartier 卡地亞的經典代表標誌——美洲豹。 圖片來源：Cartier 卡地亞官網
Cartier 卡地亞的經典代表標誌——美洲豹。 圖片來源：Cartier 卡地亞官網

在歷經一番生死關頭後，Louis Cartier 和珍妮杜桑因此陷入愛河，美洲豹便成了這趟旅程中最難忘的靈感，也成了現今品牌最具標誌性的招牌。（不過這個故事沒有被明確證實，現在也無從考證。）

4. 為溫莎公爵夫人訂製「馭夫」胸針

而提到 Cartier 卡地亞最著名的美洲豹系列作品，當屬珍妮杜桑為溫莎公爵夫人訂製的美洲豹藍寶石胸針，這枚胸針以柔軟度高且可塑性極佳的鉑金打造，完整呈現出美洲豹立體輪廓的風采。除了卓越的工藝與設計，這枚胸針背後還蘊藏了一個非常可愛的巧思，因為這個豹頭是可以左右轉動的，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」是不是很酷呢？

Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製的這款美洲豹胸針，豹頭可以左右轉動，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」 圖片來源：Google
Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製的這款美洲豹胸針，豹頭可以左右轉動，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」 圖片來源：Google

Cartier 卡地亞經典系列推薦！

1. Cartier 卡地亞 LOVE 系列

Cartier 卡地亞 LOVE 手環自 1969 年於紐約首次亮相以來，以大膽螺絲設計與獨特開合機制，將愛情化作勇敢無畏的宣言，迅速成為跨世代珠寶經典。如今，這段經典傳奇迎來嶄新篇章「LOVE Unlimited 系列」，將經典橢圓手環重新演繹為柔軟靈活的設計，如同第二層肌膚般服貼，延續 LOVE 系列的文化印記。手環由多枚圓模雕紋鍊節組成，點綴標誌性螺絲圖案，每枚螺絲皆手工拋光，綻放耀眼光芒。垂直圓模雕刻與圓潤螺絲相互呼應，交織出動人的珠寶韻律；螺絲間距依手環尺寸精準調整，確保整體比例與和諧美感；開合裝置與手環結構完美融合，僅需一枚螺絲即可開啟或閉合，手環宛如金質緞帶展現眼前。其由 200 枚微縮部件組裝而成，隱藏切割痕跡與鍊節，帶來柔軟舒適的配戴體驗。新版 LOVE 手環可透過開合釦環與另一手環相連，甚至多枚手環連接，象徵愛的紐帶，見證無盡愛意，系列提供白 K 金、玫瑰金與黃 K 金款，適合作為交換愛禮或成對配戴，別具意義，同時亦推出相應款式戒指，可雙枚或多枚疊戴，展現多樣造型風格。

2. Cartier 卡地亞 Trinity de Cartier 系列

Cartier 卡地亞 Trinity 系列以三個交織的環圈聞名，分別代表玫瑰金、白金和黃金，每個金環都有其獨特的象徵意涵，玫瑰金象徵愛情，白金象徵友情，而黃金則象徵忠誠，因此成為無數人心目中永恆愛情與情感聯繫的象徵。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

3. Cartier 卡地亞 Santos de Cartier 系列

1904 年，Cartier 卡地亞曾為飛機師 Alberto Santos Dumont 設計生產出公司歷史上第一款腕錶——Cartier Santos，這也是世界上第一款專為飛行設計的腕錶，以其方形表盤和獨特的螺絲裝飾聞名，展現出 Cartier 卡地亞在設計與技術上的創新精神，如今也衍生為 Santos de Cartier 系列，融合優雅與實用性，不僅象徵著冒險精神，還散發著現代風格的魅力，成為 Cartier 卡地亞腕錶中不可或缺的經典之作。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

4. Cartier 卡地亞 Tank 系列

Cartier 卡地亞 Tank 腕錶的創作靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，並將其輪廓融入到腕錶設計之中，垂直錶耳宛如履帶，錶殼則形似坦克車身，將錶殼與錶帶渾然一體，體現出品牌全新的設計理念。而這般突破時代傳統的設計，自 Tank 腕錶 1917 年面世起，旋即觸動當時的美學名家，備受許多前衛藝術文化人士的推崇。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

5. Cartier 卡地亞 Juste un Clou系列

Juste un Clou 手環於 1971 年在卡地亞紐約誕生，最初被命名為 Nail 手環，這款經典之作在 2000 年代經過重新演繹，以其線條簡潔俐落而得名「Juste Un Clou」。這一系列如今備有黃 K 金、玫瑰金和白 K 金手環，各款均搭配鋪鑲鑽石或非鋪鑲鑽石的釘尖，另亦推出戒指、胸針、項鍊或墜飾耳環等作品，為系列錦上添花。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

6. Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列

Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列自 1914 年首次問世以來，便以其獨具魅力的美洲豹造型，成為品牌最具代表性的經典符碼之一，靈感源自美洲豹的優雅與力量，系列作品無論在珠寶、腕錶或配件上，都巧妙結合流暢線條與精緻工藝，展現野性與高貴並存的獨特氣質，Panthère de Cartier 不僅象徵自由與自信，更承載了卡地亞對精湛技藝的極致追求，每一件作品都像是一件藝術品，細膩刻畫出美洲豹的靈動神韻，使佩戴者散發出自信且無畏的優雅魅力。除了珠寶戒指、項鍊與手環，Panthère de Cartier 美洲豹系列亦推出包款，其中粒面小牛皮半月型包款，以金色鍍層美洲豹圖案點綴提把，翻蓋採磁釦開合設計，內部燙印金色 Cartier 標誌，設有一個隔層與拉鍊平貼袋，收納更有條理，搭配可調節肩帶，可手提、肩背或斜背，容量充足，並提供黑色及葡萄色兩種選擇，無論日常上班、聚會晚宴或外出旅行皆完美適用。

圖片來源：Cartier卡地亞提供
圖片來源：Cartier卡地亞提供

延伸閱讀：你是低調派、設計控還是收藏家？5 種穿搭風格一次解析卡地亞 2026 造型腕錶魅力

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