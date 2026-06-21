夏天最讓女生崩潰的，不只是底妝土石流，還有那種「私密處悶悶的、乾乾的、味道好像不太對」的微妙不安。私密處保養跟臉部保養、頭皮保養一樣，屬於日常身體管理的一部分， HH 草本新淨界、瑞典私密保養 LIP Intimate Care 、屈臣氏活沛多從益生菌補充切入，把女生在意的悶熱、異味、乾澀、摩擦暗沉一次包辦。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏季私密處保養重點在溫和清潔、保濕與維持弱酸環境。

夏季私密處保養重點在溫和清潔、保濕與維持弱酸環境。 重點二： LIP、HH、蕾莉歐與活沛多推出多款私密保養與益生菌。

LIP、HH、蕾莉歐與活沛多推出多款私密保養與益生菌。 重點三：異味、搔癢或疼痛若持續出現，應就醫別只靠保養品。

女性私密處保養怎麼做？

1. 清潔重點是「溫和」，不是洗到很香

私密處保養第一步是清潔，但清潔不等於用力搓洗，也不是香味越明顯越好。美國婦產科醫學會 ACOG 建議，外陰部可使用清水或無香精、溫和的清潔產品，並避免私密噴霧、除臭產品、香味護墊等刺激性用品。

2. 不要陰道灌洗，陰道本身有自我清潔能力

很多人以為灌洗才乾淨，但其實陰道本身有自我清潔能力。陰道灌洗會洗掉保護性細菌，灌洗可能打亂陰道好菌與壞菌的平衡，增加細菌性陰道炎風險。

3. 久坐、流汗後要快點換乾爽衣物

夏天運動後、游泳後、生理期悶住一整天，私密處都容易處在濕熱環境。日常可選擇透氣棉質內褲，少長時間穿緊身不透氣衣物，流汗後盡快換上乾爽衣物，同樣是夏天維持舒適感的關鍵。

4. 乾澀、摩擦不適，可以選擇專用潤澤產品

私密肌也會因壓力、換季、荷爾蒙變化、孕期或更年期出現乾澀。若只是日常摩擦與乾燥不適，可選擇專為私密部位設計的水性凝膠或潤澤產品；但不建議把一般身體乳、香氛乳液、精油或高刺激性酸類產品直接用在私密部位。

5. 有異味、搔癢、疼痛，不要只靠保養品硬壓

私密處有自然氣味是正常的，但如果分泌物顏色、味道、質地明顯改變，或伴隨搔癢、疼痛、排尿痛、骨盆疼痛、非經期出血，就要提高警覺。若分泌物變色、變味、變質地，或出現搔癢、疼痛、排尿痛等狀況，應尋求醫療協助。

LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠：把「乾澀不適」變成可以照顧的日常

私密保養推薦1.LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠

LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠

來自瑞典的 LIP Intimate Care 全新升級「益生元平衡私密凝膠」50ml，NT$990，從原本的「益生元平衡私密潤滑液」升級更名，重新把私密產品從單一親密情境，拉回日常保養。配方結合益生元、後生元與玻尿酸鈉，搭配 pH4.3 溫和弱酸性設計，主打從保濕潤澤、菌叢平衡到舒適滑順感，一瓶完成私密肌日常呵護。

LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠

這款凝膠採用清爽水性基底，質地柔滑、不黏膩且易清洗，適合日常私密保養使用。無論是生活壓力、換季乾燥、孕期、更年期，或特殊狀態下感受到乾燥緊繃，都能作為潤澤包覆的輔助。它也可於親密時刻使用，幫助減少摩擦不適；搭配月亮杯、月亮碟片等置入式生理用品時，也能降低異物感。

LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠

LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠

私密保養推薦2.LIP Intimate Care光甘草定極致亮采精華：私密肌暗沉粗糙也能細緻保養

LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」是 Sandy吳姍儒的愛用物。圖片來源：品牌提供

除了乾澀與潤澤，私密肌的暗沉、粗糙也越來越受到女生關注。LIP Intimate Care 全新推出「光甘草定極致亮采精華」30ml，NT$1,180，首度將被稱為珍稀亮白植萃成分的「光甘草定」導入私密保養，主打在不刺激肌膚的前提下調理膚色、改善暗沉，讓肌膚在水潤平衡狀態下呈現均勻細緻的透亮感。

LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」 是 Sandy吳姍儒的愛用物。圖片來源：品牌提供

這款精華搭配白松萃取、荷荷芭油、角鯊烷與玻尿酸鈉，讓亮采不只是表層提亮，而是建立在潤澤與肌膚狀態穩定之上。質地為輕盈水感乳狀，延展性佳、不黏膩，品牌表示日夜皆可使用，也無須建立耐受期。除了私密肌膚，也可延伸使用於手肘、膝蓋、腋下與比基尼三角區域，特別適合在意除毛後暗沉、摩擦粗糙，或想把身體細節保養做得更完整的女生。

HH 草本新淨界：台灣濕熱女孩的私密清潔首選

HH草本新淨界 潔淨三件組(潔淨露+益生元潔淨露+慕斯)。圖片來源：品牌提供

台灣夏天最可怕的不是熱，是又熱又濕。私密肌長時間處在高溫、緊貼與不透氣的環境裡，很容易因汗水、摩擦與壓力產生異味、乾澀或不適感。HH 草本新淨界以「溫度系保養 × 自然植萃呵護」為概念，推出私密潔淨系列，品牌嚴選多重植萃與自然精油調香，並訴求不添加酒精、人工香精與 Paraben 防腐劑。

私密保養推薦1.HH 草本新淨界私密益生元潔淨露：乾澀敏弱感女孩可留意

私密益生元潔淨露。圖片來源：品牌提供

「私密益生元潔淨露」200ml，NT$580，主打益生元、乳酸與優格濾液，訴求協助維持私密肌健康平衡，同時提升潤澤感。新品分為牡丹玫瑰滋潤版與橙花鈴蘭嫩白版，前者添加復活草、柑橘皮萃取、白樺蜜糖、蘆薈汁與維他命原 B5，適合在意乾澀、搔癢與敏弱感的女孩；後者則加入桑白葉、葡萄柚、檸檬、綠茶與菸鹼醯胺，主打自然透亮與健康光澤。

私密保養推薦2.HH 草本新淨界私密抗菌潔淨露：久坐、緊身褲、悶熱族必收

私密抗菌潔淨露。圖片來源：品牌提供

「私密抗菌潔淨露」200ml，NT$480，針對緊身衣物、長時間久坐或高溫潮濕環境下的私密肌壓力設計，以 pH3.6 乳酸與優格萃取物維持弱酸環境，搭配蘆薈、洋甘菊、燕麥與白毫銀針等植萃，幫助溫和潔淨、舒緩不適，讓清爽感更持久。香氣上也由法國 ISIPCA 調香師以自然精油調製，融合柑橘、木質與花香等 7 款小眾香氛，讓私密清潔多了一點療癒感。

私密保養推薦3.HH 草本新淨界私密玫瑰純露潔淨慕斯：泡泡控會愛的溫柔清潔

私密玫瑰純露潔淨慕斯。圖片來源：品牌提供

如果喜歡慕斯泡泡的細緻觸感，「私密玫瑰純露潔淨慕斯」170ml，NT$480，可以放進清單。產品以綿密泡泡為亮點，每次按壓可釋放約 2400 萬顆超微米級泡泡，搭配玫瑰純露、積雪草、白茅根、西洋接骨木與果萃絲潤精華，潔淨同時帶來滑潤感。配方蘊含乳酸與優格濾液，pH3.8 弱酸設計也更貼近私密肌環境。

L'ERBOLARIO 蕾莉歐：義式植萃私密清潔，把夏天悶熱感洗掉

女性精油潤潔乳。圖片來源：品牌提供

說到夏天私密處保養，清潔絕對是第一步。義大利香氛保養品牌 L'ERBOLARIO 蕾莉歐迎接 48 週年生日慶，以「夏日清爽指南」為概念，從香氛、沐浴、身體保養一路延伸到私密清潔，主打用植萃護膚儀式幫肌膚找回清爽節奏。品牌自 1978 年創立於義大利羅迪鎮，產品堅持 100% 義大利原裝製造，並秉持友善動物與環境的永續理念。

這次生日慶中，蕾莉歐特別把「冰洲苔草本精華清潔露」與「女性精油潤潔乳」列入夏日清爽保養推薦，主打以溫和植萃配方維持私密肌膚潔淨與潤澤，即使在高溫季節也能保持清爽不悶熱。對於夏天容易流汗、悶黏，或喜歡草本香氣保養感的女生來說，這類私密清潔品很適合放進日常沐浴流程，讓私密清潔不只是「洗掉味道」，而是從沐浴開始建立更舒服的身體狀態。

冰洲苔草本精華清潔露150ml。圖片來源：品牌提供

活動期間，蕾莉歐也推出 48 週年生日慶優惠，「冰洲苔草本精華清潔露 150ml」與「女性精油潤潔乳 250ml」原價 NT$650 至 NT$680，任選 2 瓶特價 NT$799，低至 59 折。若想趁夏天替私密清潔品換季，這波可以順手列入購物清單。

屈臣氏活沛多莓萃好益菌：從體內補充，打造消化道 × 私密雙重守護

沛多莓萃好益菌。圖片來源：品牌提供

私密處保養不只靠外洗、外擦，也可以從日常保健一起建立舒適感。屈臣氏獨家品牌活沛多全新升級益生菌系列，導入「菌株定序」概念，透過科學化辨識方式，讓益生菌不只看菌數，也能看懂菌株身分、來源與品質把關。

其中「活沛多莓萃好益菌」鎖定女性夏季需求，選用專利菌 LR F-1，搭配蔓越莓與巴西莓萃取，主打消化道與私密雙重守護。面對 30°C 以上高溫濕悶、辦公室久坐、水分補充不足等情況，女性容易感受到私密不適，品牌希望透過規律補充，搭配均衡飲食與良好生活習慣，幫助建立更穩定的每日保健節奏。

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FAQ 私密處保養常見問題

Q1：私密處每天都要用專用清潔產品嗎？

不一定。若平常沒有明顯悶熱或不適，清水或溫和無香精清潔就可以。若夏天容易流汗、久坐、運動後悶熱，則可選擇弱酸、無酒精、無人工香精的私密清潔產品作為日常輔助。

Q2：私密處有味道就是感染嗎？

不一定。私密處本來就會有自然氣味，也會受到生理期、排卵期、流汗、飲食與衣著影響。但若出現明顯魚腥味、分泌物顏色改變、搔癢、灼熱或疼痛，就建議看婦產科。

Q3：私密處乾澀可以擦保養品嗎？



可以，但要選擇專為私密肌設計的凝膠或潤澤產品。像 LIP Intimate Care 益生元平衡私密凝膠就是以水性基底、益生元、後生元與玻尿酸鈉設計，主打日常潤澤與摩擦不適輔助。

Q4：私密處暗沉可以擦亮白精華嗎？

不建議直接把臉部高濃度酸類或美白產品用在私密處。若在意比基尼線、腋下、手肘、膝蓋等摩擦暗沉，可選擇專為細緻部位設計的亮采產品。LIP Intimate Care 光甘草定極致亮采精華主打 99.5% 天然來源、0 香料、0 色素，並可用於私密肌、腋下、比基尼三角區域等暗沉粗糙部位。

Q5：益生菌對私密處保養有幫助嗎？

益生菌可作為日常保健選項，但不能取代治療，也不是菌數越高就越好。屈臣氏活沛多這次強調「菌株定序」，重點就是讓消費者從只看菌數，進一步看懂菌株身分與品質把關。若本身有反覆感染或婦科問題，建議先諮詢醫師。

Q6：私密清潔產品可以改善感染嗎？

私密清潔或保養產品不能取代藥物治療。如果已有感染、嚴重搔癢、疼痛、異常分泌物或反覆發炎，應該先看醫師。保養品比較適合作為日常清潔、潤澤、減少摩擦與維持舒適感的輔助。