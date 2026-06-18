2026-06-18 21:43 女子漾／編輯ANDREA
《黑白大廚2》帥廚孫鍾元降臨台北101！點名挑戰「臭豆腐」 合體三星名廚賞寶珀全球首發新錶
頂級瑞士製錶品牌 BLANCPAIN 寶珀全新台北101限時專賣店於今（18）日盛大開幕！瑞士總部親自操刀，以溫潤木質、茶鏡與鍍鈦金屬打造出如家一般高雅的鑑賞空間。開幕現場更重磅邀請到近期人氣狂飆的韓國星級主廚孫鍾元（Son Jong Won），以及米其林三星主廚林恬耀（Jimmy Lim）雙強同台。不僅一同慶祝品牌與頂級餐飲藝術攜手40週年，更霸氣曝光了全球首發、台北101獨家販售的超薄腕錶，瞬間引爆時尚與美食圈話題！
雙神仙主廚同台！孫鍾元狂吸「孫太太」嗨喊想吃臭豆腐
近期因實境節目《黑白大廚2》與《拜託了冰箱》爆紅、韓國唯一同時掌舵兩家米其林一星餐廳的「好感男」主廚孫鍾元，自2022年成為寶珀摯友後，首度應品牌之邀來台。現場擠滿熱情的粉絲，讓他受寵若驚地笑說：「很驚訝現場有這麼多人，有種飽受歡迎的感覺，非常開心！」除了分享高級料理與製錶在細節上的共鳴，他更大方透露對台灣美食的高度興趣，甚至點名想挑戰傳說中的「地獄美食」臭豆腐，親民魅力直接拉滿。
Jimmy Lim 成台灣首位寶珀摯友！生活藝術完美交疊
迎來台北101限時專賣店開幕之際，寶珀也帶來另一大喜訊：連續三年帶領 JL STUDIO 奪下米其林三星榮譽的新加坡籍主廚林恬耀（Jimmy Lim），正式成為台灣首位「Friend of BLANCPAIN 寶珀摯友」！移居台灣近20年的他，將獨具辨識度的新加坡料理語彙與對食材細節的極致追求，完美對接寶珀自1735年來對高級製錶的執著，共同將「Art de Vivre」生活藝術精神續寫新頁。
台北101獨賣！全球首發 38mm Villeret 超薄腕錶曝光
本次快閃店的重頭戲，絕對是全球首發的「38mm Villeret Ultraplate 系列超薄腕錶」。恰到好處的38mm尺寸搭配大三針與日期顯示，完美演繹簡練美學；其中，台北101獨家開賣的「蛋白石色面盤搭配絲絨面橄欖綠鱷魚皮錶帶」款式，透過獨特工藝讓皮革呈現天鵝絨般的奢華觸感，另外還有極具溫煦氣息的放射紋鮭魚色面盤款，優雅吸睛。
此外，寶珀最具標誌性的「月相腕錶」也是必看亮點。不僅有經典 Villeret 系列中，嘴角點綴瑪麗蓮夢露「美人痣」的招牌笑臉月相窗；專為現代女性打造的 Ladybird Colors 系列，今年更釋出高級珠寶雪花鑲嵌的 Diamond Bloom 月相腕錶，以及全新摩卡配色的 Nude Moca 款式。將春日光影化作腕間詩意，完美映照出當代女性堅定又雋永的柔和力量。
同步推薦：
路易威登（Louis Vuitton）高級珠寶暨腕錶期間限定店，即日起於台北有「貴婦百貨」之稱的Bellavita寶麗廣塲絕美揭幕！這回LV將現場打造成一座優雅的「典藏博物館」，圓弧流線的外觀勾勒出迷人韻律，搭配超有質感的莫蘭迪色調空間，交織著黃金、玫瑰金、白金色的Monogram瑩潤花影。在挑高穹頂的光影流轉之下，散發出滿滿的高級嫻靜氛圍，絕對是近期信義區必逛的奢華新地標。
搶先入手！七夕限定「紅玉髓鑽石吊墜」獨家開賣
本次快閃店不僅展出全新 Color Blossom 高級珠寶系列與精緻腕錶，更一次集結了過往眾多經典珠寶神作，包含 Le Damier de Louis Vuitton、LV Diamonds、Empreinte、Tumbler 及 Les Gastons Vuitton，將品牌標誌性符碼與精湛工藝完美融匯，為珠寶控的日常疊戴激發出無限想像力。
最讓人心動的，莫過於店內的多款「獨家限定商品」！其中，搶先上市的 Color Blossom 高級珠寶系列「七夕限定款」紅玉髓及密鑲鑽石吊墜，絕對是浪漫送禮的首選。除此之外，快閃店更獨家展售白色珍珠母貝與孔雀石密鑲鑽石吊墜、雙面紅玉髓及鑽石長項鍊，以及 Idylle Blossom 系列的戒指、耳環與吊墜。而承襲頂級珠寶工坊精湛工藝的 Tumbler 高級珠寶系列，也帶來了鑲滿閃耀鑽石並飾以鏤空 Monogram 花卉圖案的絕美耳環環圈，華麗度直接破表。
出發前先玩！台灣官方LINE同步推出「虛擬試戴」
怕到了現場品項太多，不知道該從哪款下手嗎？LV 這次超級貼心，於路易威登台灣官方 LINE 帳號同步推出了超實用的「虛擬試戴」功能！只要動動手指，就能在前往快閃店預約鑑賞之前，透過手機螢幕搶先試戴一系列標誌性的高級珠寶系列。不用出門就能輕鬆比對、尋找最匹配自己風格語彙的命定珠寶，時尚迷們趕緊點開 LINE 搶先體驗吧！
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