如何打造同款透亮水潤感？李多慧公開「水光肌保養祕訣」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李多慧分享夏季保養習慣，強調規律作息與每日固定補給。

李多慧分享夏季保養習慣，強調規律作息與每日固定補給。 重點二： 她愛用冰晶番茄、肽白與5D膠原HA，主打抗氧化與水潤感。

她愛用冰晶番茄、肽白與5D膠原HA，主打抗氧化與水潤感。 重點三：品牌推出美膚季優惠與多項服務，吸引粉絲體驗同款保養。

懼夏季烈日暴曬！李多慧再攜 GREENGOLD 公開「自帶濾鏡」秘訣

台灣夏季高溫悶熱，無論是日常通勤、外出採買，或週末安排戶外活動，都難免長時間接觸陽光與悶熱環境，讓肌膚防護成為不少人的日常課題。長期在台灣生活與工作的韓籍啦啦隊女神李多慧經常需要在烈日下應援，加上經常需要在戶外舞台與鏡頭前長時間工作，外界也對她平日如何安排作息與保養格外好奇。

李多慧表示，自己格外重視規律作息以及保養。「美膚三寶」早已融入自己的生活節奏：早上一杯水配上「冰晶番茄」和睡前補充「肽白」，幾乎已經是不用思考的反射動作，這是讓自己準備好上工的小儀式。即使工作行程滿檔，也會讓自己隨時準備好迎接舞台與鏡頭。

李多慧打造透亮水潤感的秘訣：「冰晶番茄」與「肽白」。圖／GREENGOLD提供

也正因為如此，當擔任時尚保健品牌「台灣綠金 GREENGOLD」 再次邀請她續任品牌大使，她幾乎沒有猶豫。李多慧的回答很直接：「因為它已經變成我生活的一部分了。」多慧坦言自己平時追求簡單、高效的保養，而品牌對於高品質成分的堅持，讓她感受到自己的狀態越來穩定，這才讓她放心地把肌膚交給它照顧，也能完美應援她高強度的工作節奏。

啦啦隊女神私下愛用的「美膚三寶」是什麼？

外界好奇李多慧的夏日補給清單，其實就是品牌本季主打的「美膚三寶」。在台灣度過好幾個夏天，她早已熟悉這裡高溫、悶熱又容易曝曬的生活環境。因此私底下她特別重視能對抗烈日的抗氧化保養。像是番茄富含類胡蘿蔔素，是日常飲食中常見的天然抗氧化食物；對經常在戶外工作、需要維持穩定膚況的李多慧而言，也一直是夏季補給的重要選擇。

GREENGOLD 以「冰晶番茄」、「肽白」與「5D 膠原 HA」對應日常保養中的抗氧化、透亮與保濕需求，從日間抗氧化補給、夜間煥光保養到水潤彈性補給，打造由內而外的夏日保養方案。圖／GREENGOLD提供

其中「冰晶番茄」選用以色列專利番茄萃取，將番茄的抗氧化特色延伸為日常保養的一環，主打「全方位抗光補給」概念。面對夏季機車通勤、步行外出的烈日紫外線，還是長時間使用手機、電腦時接觸的藍光，都能從內在補充抗氧化營養，減少頻繁補擦防曬帶來的黏膩與不便。

另外兩款產品也各自對應不同保養需求。含日本專利 OPITAC® 穀胱甘肽的「肽白」，針對日曬後容易出現的暗沉與蠟黃困擾，適合在睡前補充，作為夜間煥光保養的一環；足量添加鮭魚鼻軟骨的膠原蛋白「5D 膠原 HA」，則著重維持肌膚的水潤與膨彈感。從抗氧化、透亮到保濕，三項產品各司其職，讓日常保養不必繁複，也能由內而外維持好狀態

除了產品本身，品牌的貼心服務也是一大亮點。購買前可先做一對一線上保健諮詢，搞清楚怎麼挑、怎麼吃；品牌推出「你體驗、我付費」的體驗保障，讓人不必硬著頭皮盲買；買完之後還有「真實心得聊天室」，消費者可以在裡面交流、分享自己的使用心得。

這次正逢全館「美膚季」開跑，多慧愛用的保養系列最低下殺 72 折，全站滿千免運，新會員首購還能拿 300 購物金。品牌也準備了專屬小驚喜：購買美膚系列即加贈限量人生四格「多慧形象照」，單筆滿 3,500 元再送「冰晶番茄＋肽白」體驗組一份，讓粉絲把偶像的同款保養一次帶回家。

李多慧表示，其實保養就是要天天堅持，積極抗氧化，維持透亮好狀態也能變得很輕鬆，期待在新的一年，和粉絲分享更多屬於自己的夏日保養日常。