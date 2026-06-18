讓世界聞懂台灣的氣味！台灣調香師謝凱薇摘下香水奧斯卡「金梨獎」

調香師謝凱薇以台灣肖楠為主題，榮獲香水界奧斯卡（A+OA，簡稱金梨獎）Independent Category Winner（獨立原創大獎） 圖片來源：謝凱薇提供

在全球香氛界最高殿堂——第12屆「藝術與嗅覺獎（Art and Olfaction Awards，簡稱金梨獎）」頒獎典禮上，台灣調香師謝凱薇（Kaiwei Hsieh）以作品《Ici, le pas s’arrête 凝山》，榮獲獨立原創類（Independent Category）首獎。這不僅是台灣原創香氛的重要里程碑，更成功將屬於台灣土地的情感記憶，轉譯為世界共通的氣味語言。

金梨獎被譽為「香水界奧斯卡」，採匿名盲測制度，評審完全不知品牌、包裝與行銷背景，只憑香氣本身評分。本屆共有來自全球48個國家、超過400個品牌、逾千件作品角逐。

《凝山》一路通過層層盲測，面對包括嗅覺科學權威Luca Turin、知名香評作家Denyse Beaulieu等國際評審，最終以黑馬之姿奪下大獎，展現台灣香氣創作的國際實力。

調香師謝凱薇（Kaiwei Hsieh）(左)與NOSE WAY品牌創意總監陳泱達（Terrence Chen）(中)攜手合作 頒獎人:日本香氛品牌 EDIT(h) 創辦人 Kentaro Kuzuwa(右) 圖片來源：謝凱薇提供

以氣味寫作：東方哲學中的依附與放手

法文《Ici, le pas s’arrête》意指「停下腳步」，而調香師謝凱薇賦予了它一個極具東方詩意的中文名——《凝山》。這不僅是一款香水，更是她獻給母親、也是獻給台灣土地的一封無字情書。

「當眾人嗅到木質與煙燻的森林氣息時，我看到的是一座名為『母親』的山。」謝凱薇感性表示。這支作品探討了深沉的親情連結：如大山一般的安靜守候，以及理解生命終將遠行而選擇的溫柔放手。

在香氣輪廓的編排上，《凝山》以台灣特有的「肖楠」作為靈魂核心，構築出安定與庇護的力量：

初見的純真（前調）： 藉由快樂鼠尾草與薰衣草的輕盈，勾勒出孩童時期在山林間無憂無慮的奔跑與笑聲。

成長的刻痕（中調）： 台灣肖楠交織著雪茄與絲柏，沉穩的氣息象徵著成年後肩負的責任與生命的重量。

優雅的告別（尾韻）： 檀香、樺木與香桃木的悠遠餘韻，訴說著生命中最難的課題——母親最終的釋懷與最深的祝福。

作品之所以能打動來自不同文化背景的國際評審，不只是因為「台灣肖楠」的特殊性，更在於它成功將抽象的情感轉化為任何人都能理解的嗅覺體驗，跨越語言與文化限制，引發普遍共鳴。

謝凱薇創作《Ici, le pas s’arrête 凝山》選用了台灣肖楠，承載著安定、守護與精神性的象徵 圖片來源：品牌提供

浪漫背後的理性基石：國際調香教育的亞洲推手

除了身為屢獲國際肯定的調香師，謝凱薇也是ISSA國際香氛藝術協會（International Scent & Sense Association）教務長，長期投入亞洲專業調香教育推廣。ISSA並取得法國格拉斯香水學院（GIP）台灣、馬來西亞及新加坡總代理權，希望透過系統化教育，培育更多具備國際競爭力的亞洲調香人才。

從原料科學、化學結構到氣味美學，完整而嚴謹的訓練，讓創作者能精準地將情感化為香氣，也讓香水成為跨越國界的藝術媒介。

當全球香氛市場持續追逐稀有香材與話題性時，TERRA•T選擇回到土地，以台灣肖楠訴說最真實的生命故事。《凝山》不只是來自台灣的香氣，更是一份關於愛、成長與記憶的作品，提醒每一位聞香者：無論走得多遠，都別忘了停下腳步，感受那座始終守護著自己的山。