2026-06-18 17:13 女子漾／編輯ANDREA
懂穿搭的巴黎女人都這樣買！Longchamp全新系列連女神也迷戀，加碼agnès b.絕美聯名登場
想要像巴黎女人一樣，隨時準備好踏上一場說走就走的時髦旅行嗎？今年秋冬，Longchamp 將帶領我們暫別城市喧囂，打造兼具機能與質感的「遊牧戶外衣櫥」，這股迷人魅力，就連國際人權律師艾瑪·克隆尼（Amal Clooney）日前在曼谷出席活動時，也特別換上該系列秋冬洋裝優雅亮相，完美詮釋毫不費力的高級感！
絕美「礦物大地色」注入輕盈仙氣
本季服裝色彩完美呼應了對大自然的渴望！以充滿高級質感的卡其綠、米色與摩卡棕等礦物大地色為基調，再巧妙點綴青橙綠、天空藍與柔和淡粉色。服裝輪廓汲取戶外探險靈感，不僅保留了實穿的機能性，更為整體造型注入輕盈的仙氣，陪妳隨心所欲地穿梭城市與自然。
爆款預定！Épure 燈籠包與「超萌幸運吊飾」
出門旅行，絕對少不了一款百搭美包！全新 Épure 系列帶來俐落時髦的「Camera 相機包」與俏皮圓潤的「Lantern 燈籠包」，輕巧的斜背設計解放雙手，完美契合冒險精神。最讓人驚喜的是，Longchamp 將旅途中的美好記憶化作包包上的「幸運護身符」像是小徑上的松果、隨風飄散的蒲公英，甚至是一顆烤棉花糖，掛在包款上隨著步伐輕快搖曳，簡直太療癒、太可愛！
輕裝漫遊的秘密武器「Boat Shoe 竹節樂福鞋」
懂穿搭的巴黎女子，行李箱裡絕對有一雙好走又時髦的鞋履！本季重磅推出的全新「Boat Shoe 樂福鞋」，以自由自在的航海風為靈感，鞋底更藏著經典賽馬圖騰的巧思。款式上不僅推出光滑皮革、柔絨麂皮等多種材質與撞色拼接，最吸睛的莫過於鞋面點綴了標誌性的「Le Roseau 竹節釦飾」與搶眼的彩色鞋帶，隨便搭都能踩出滿滿的鮮活個性。
同步推薦：把藝術品穿上身！agnès b. 攜手傳奇大師，絕美「街頭塗鴉、影像印花」打造最高級的法式日常
想要讓日常 OOTD 自帶高級藝廊般的質感嗎？一直以來深愛街頭文化與當代藝術的 Agnès 女士，本季再度發揮她獨到的生活美學！這次 agnès b. 打破了展覽空間的框架，攜手多位當代藝術家跨界聯名，讓時裝直接化身為「流動的畫布」，穿上街頭的每一刻都超級迷人！
法式優雅交織街頭魂！大師級塗鴉驚喜聯名
本次重頭戲絕對是 Agnès 女士與 80 年代相識至今的摯友傳奇塗鴉大師 Futura 2000 的重磅合作！兩人將標誌性的抽象塗鴉完美融入男女裝中，讓法式優雅與街頭精神巧妙碰撞。此外，還有美國藝術家 Mel Bernstine 以明亮色彩與細膩網狀幾何打造出充滿張力的夏日印花；以及 JonOne 透過奔放筆觸與鮮豔色彩演繹的純棉襯衫與短褲，隨手一搭就能穿出自在隨性的時髦氣場！
質感女孩衣櫃必備！最值得收藏的「藝術家T恤」
夏天怎麼能少了一件百搭又具亮點的 T-shirt？本季一口氣集結了 P.P.、Rio Gilmer Goncalves、Bangala 與 Krink 等多位新銳與知名藝術家參與設計，將獨特的視覺語彙躍上經典 T 恤。這不僅僅是一件衣服，更是承載多元創作觀點的「可穿著藝術品」，讓你毫不費力就穿出滿滿話題性。
把旅行的浪漫穿在身上！經典 Photoprints 絕美印花
除了酷帥的街頭塗鴉，agnès b. 經典的「Photoprints 影像印花系列」更是充滿了法式浪漫詩意！Agnès 女士親自將她在摩洛哥、南法、東京旅途中捕捉到的絕美光影，以及巴黎聖馬丁運河與花園的景致，透過精緻的數位印花技術完美呈現於襯衫與裙裝上。把充滿故事性的風景穿在身上，彷彿跟著 Agnès 女士一起漫步在異國街頭。
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