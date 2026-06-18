懂穿搭的巴黎女人都這樣買！Longchamp全新系列連女神也迷戀，加碼agnès b.絕美聯名登場

2026-06-18 17:13 女子漾／編輯ANDREA
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想要像巴黎女人一樣，隨時準備好踏上一場說走就走的時髦旅行嗎？今年秋冬，Longchamp 將帶領我們暫別城市喧囂，打造兼具機能與質感的「遊牧戶外衣櫥」，這股迷人魅力，就連國際人權律師艾瑪·克隆尼（Amal Clooney）日前在曼谷出席活動時，也特別換上該系列秋冬洋裝優雅亮相，完美詮釋毫不費力的高級感！

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絕美「礦物大地色」注入輕盈仙氣

本季服裝色彩完美呼應了對大自然的渴望！以充滿高級質感的卡其綠、米色與摩卡棕等礦物大地色為基調，再巧妙點綴青橙綠、天空藍與柔和淡粉色。服裝輪廓汲取戶外探險靈感，不僅保留了實穿的機能性，更為整體造型注入輕盈的仙氣，陪妳隨心所欲地穿梭城市與自然。

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爆款預定！Épure 燈籠包與「超萌幸運吊飾」

出門旅行，絕對少不了一款百搭美包！全新 Épure 系列帶來俐落時髦的「Camera 相機包」與俏皮圓潤的「Lantern 燈籠包」，輕巧的斜背設計解放雙手，完美契合冒險精神。最讓人驚喜的是，Longchamp 將旅途中的美好記憶化作包包上的「幸運護身符」像是小徑上的松果、隨風飄散的蒲公英，甚至是一顆烤棉花糖，掛在包款上隨著步伐輕快搖曳，簡直太療癒、太可愛！

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輕裝漫遊的秘密武器「Boat Shoe 竹節樂福鞋」

懂穿搭的巴黎女子，行李箱裡絕對有一雙好走又時髦的鞋履！本季重磅推出的全新「Boat Shoe 樂福鞋」，以自由自在的航海風為靈感，鞋底更藏著經典賽馬圖騰的巧思。款式上不僅推出光滑皮革、柔絨麂皮等多種材質與撞色拼接，最吸睛的莫過於鞋面點綴了標誌性的「Le Roseau 竹節釦飾」與搶眼的彩色鞋帶，隨便搭都能踩出滿滿的鮮活個性。

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把藝術品穿上身！agnès b. 攜手傳奇大師，絕美「街頭塗鴉、影像印花」打造最高級的法式日常

想要讓日常 OOTD 自帶高級藝廊般的質感嗎？一直以來深愛街頭文化與當代藝術的 Agnès 女士，本季再度發揮她獨到的生活美學！這次 agnès b. 打破了展覽空間的框架，攜手多位當代藝術家跨界聯名，讓時裝直接化身為「流動的畫布」，穿上街頭的每一刻都超級迷人！

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法式優雅交織街頭魂！大師級塗鴉驚喜聯名

本次重頭戲絕對是 Agnès 女士與 80 年代相識至今的摯友傳奇塗鴉大師 Futura 2000 的重磅合作！兩人將標誌性的抽象塗鴉完美融入男女裝中，讓法式優雅與街頭精神巧妙碰撞。此外，還有美國藝術家 Mel Bernstine 以明亮色彩與細膩網狀幾何打造出充滿張力的夏日印花；以及 JonOne 透過奔放筆觸與鮮豔色彩演繹的純棉襯衫與短褲，隨手一搭就能穿出自在隨性的時髦氣場！

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質感女孩衣櫃必備！最值得收藏的「藝術家T恤」

夏天怎麼能少了一件百搭又具亮點的 T-shirt？本季一口氣集結了 P.P.、Rio Gilmer Goncalves、Bangala 與 Krink 等多位新銳與知名藝術家參與設計，將獨特的視覺語彙躍上經典 T 恤。這不僅僅是一件衣服，更是承載多元創作觀點的「可穿著藝術品」，讓你毫不費力就穿出滿滿話題性。

把旅行的浪漫穿在身上！經典 Photoprints 絕美印花

除了酷帥的街頭塗鴉，agnès b. 經典的「Photoprints 影像印花系列」更是充滿了法式浪漫詩意！Agnès 女士親自將她在摩洛哥、南法、東京旅途中捕捉到的絕美光影，以及巴黎聖馬丁運河與花園的景致，透過精緻的數位印花技術完美呈現於襯衫與裙裝上。把充滿故事性的風景穿在身上，彷彿跟著 Agnès 女士一起漫步在異國街頭。

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#秋季系列 #好物推薦 #外表管理 #agnès b. #Longchamp #Lantern 燈籠包

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2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

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38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc

在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
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Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

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Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
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Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

圖片來源：WEAR
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Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

圖片來源：WEAR
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Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

圖片來源：WEAR
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Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

圖片來源：WEAR
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Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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