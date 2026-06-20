底妝控要暴動了！SHISEIDO、蘭蔻、KISSME...5款新品一次看 韓國女團霧光肌這樣畫

夏天底妝最怕什麼？不是不夠遮，而是才剛出門就開始出油、暗沉、卡粉、浮粉，甚至戴妝一整天後變成「土石流現場」。今年底妝新品明顯從單純遮瑕，進化到「持妝、養膚、控油、透亮、立體光影」一起來，不只要讓妝感撐過高溫悶濕，還要近看零粉感、越晚越漂亮。從專櫃到開架，SHISEIDO、蘭蔻、MAKE UP FOR EVER、KISSME、心機彩粧都端出夏季底妝新選擇，想找命定粉底的人可以開始做功課了。

AI重點 文章重點整理： 重點一： SHISEIDO、蘭蔻等五品牌推夏季持妝底妝，主打霧光、提亮與控油。

SHISEIDO、蘭蔻等五品牌推夏季持妝底妝，主打霧光、提亮與控油。 重點二： KISSME跨足開架底妝，以養膚成分結合高遮瑕與防曬機能。

KISSME跨足開架底妝，以養膚成分結合高遮瑕與防曬機能。 重點三：文章也整理夏季底妝技巧，強調分區保濕、局部控油與先吸油再補妝。

底妝推薦1.SHISEIDO：韓國女團級底妝，從輕霧光到C位水光

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供

SSHISEIDO今年夏天主打「超聚光持久霧光粉底精華」，以「顛覆霧面，定義輕霧光」為核心，透過精華裹妝科技2.0與霧光微膠囊，打造吸光不反光的輕霧光妝感。這款粉底的重點不是傳統乾霧面，而是讓底妝保有柔霧質感，同時帶出細緻光澤，適合想要控油、但又不想讓臉看起來乾巴巴的人。

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供

對台灣夏天來說，最怕底妝一出油就變髒、變暗，這類「霧光型粉底」剛好抓住現在女生想要的妝感：T字能維持乾淨，兩頰又能保留一點柔焦光澤。想畫出韓系女團感底妝，不一定要全臉水亮，反而是「該亮的地方亮、該霧的地方霧」，才會有高級妝感。

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供

底妝推薦2.蘭蔻：零粉感系列擴軍，粉底棒、聚光棒、頰彩棒打造立體骨相妝

零粉感超持久粉底棒共6色 ／ 建議售價 NTD 2,250

蘭蔻「零粉感超持久底妝系列」今年推出全新「零粉感超持久粉底棒」，共6色，建議售價2,250元，主打24小時持妝零卡紋、近看零毛孔，出油後更貼膚。粉底棒承襲零粉感系列的持妝科技，質地是綿密奶霜感，一抹滑順融膚，適合想要快速完妝、局部遮瑕或外出補妝的人。

零粉感超持久粉底棒

這款粉底棒很適合夏天放在包包裡，尤其是鼻翼泛紅、痘疤、下巴暗沉、眼下局部卡粉時，可以用少量疊擦修飾，不需要整臉重新上妝。比起厚塗粉底液，粉底棒更適合用來「精修」，讓妝感看起來乾淨又不厚重。

零粉感超持久粉底棒色號110(主打色)

蘭蔻也同步推出夏日限定版「唯我水霧光精華持久氣墊」，共3色，建議售價2,050元，主打84%水光精華與輕拍成膜的服貼妝感，適合喜歡輕透水霧光、又需要補妝方便的人。

唯我水霧光精華持久氣墊

唯我水霧光精華持久氣墊

底妝推薦3.MAKE UP FOR EVER：平衡粉底，乾區不脫皮、油區不脫妝

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

MAKE UP FOR EVER這次以「HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液」切入油水平衡痛點，主打不分年齡與膚質都能使用的「平衡粉底」。品牌形容它像是替肌膚裝上智慧恆溫空調，透過肌底平衡複合配方，讓乾燥處維持潤澤、出油處不易脫妝，打造全天不暗沉的霧光奶油肌。

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

這款粉底也以不同生活情境做實測，包括機艙乾燥、舞台爆汗、熟齡偏乾肌與高強度重訓等情境，強調輕薄服貼、遮瑕不厚重、帶妝後仍維持細緻光澤。配方中提到玻尿酸、菸鹼醯胺、藍莓果油精華與櫻花萃取，搭配專屬斜角粉底刷，訴求提升服貼度與遮瑕度。

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

底妝推薦4.KISSME：開架養膚型底妝，上妝同時保養

KISSME的「裸光持久精華粉底」

KISSME適逢品牌60週年，首度進軍開架底妝市場，推出「裸光持久精華粉底」、「水潤持久精華妝前乳」與「零油光持久潤色妝前乳」。這系列最大關鍵字就是「上妝同時保養」，鎖定長時間帶妝、冷氣房乾燥與夏季高溫悶濕的台灣女生。

KISSME的「裸光持久精華粉底」

「裸光持久精華粉底」含58%護膚精華成分，結合穀胱甘肽、神經醯胺、玻尿酸、膠原蛋白與維他命C衍生物，主打輕盈高遮瑕、修飾毛孔泛紅暗沉，同時具備SPF50+ PA++++防曬係數。兩款妝前乳則分工明確，水潤款適合乾肌、冷氣房族；零油光潤色款則更適合混合肌、油肌與戶外活動族群。全系列6月起於寶雅、松本清、官方商城、momo、蝦皮等通路開賣，康是美則自7月24日起陸續上市。

「水潤持久精華妝前乳」（右）適合容易乾燥脫皮族群；「零油光持久潤色妝前乳」（左）更強化控油持妝續航力，解決混合肌和油性肌者上妝痛點。

底妝推薦5.心機彩粧：裸光牛奶粉底＋星魅輕羽粉餅，越晚臉越亮

超裸光精華持久粉底

MAQuillAGE心機彩粧今年夏天推出全新「超裸光精華持久粉底」，也就是話題感十足的「裸光牛奶粉底」，共2色、24mL、售價1,300元。新品加入近期討論度很高的亮白成分穀胱甘肽，搭配精華裹妝科技，訴求上妝同時帶來保濕與透亮感。

超裸光精華持久粉底

這款粉底主打「日妞透亮底妝3大心機」：穀胱甘肽首度入妝、亮桃珍珠粉末結合持妝科技，以及一罐兩用，既能當粉底，也能用淺一階色號當局部提亮液，修飾淚溝、法令紋、太陽穴與蘋果肌等容易顯疲憊的位置。同步推出粉色包裝與全新色號PO10的「星魅輕羽粉餅EX」，共6色、9.3g、售價1,200元，粉餅盒500元，主打13小時持妝、控油與柔焦遮瑕。

心機星魅輕羽粉餅EX 共6色

夏天底妝重點怎麼做？

1.妝前不要一味狂保濕，要分區處理

夏天底妝崩壞常常不是因為粉底不好，而是妝前太厚。乾燥處加強保濕，T字、鼻翼、下巴則用控油妝前乳或少量蜜粉打底，才不會一出門就浮粉。

2.粉底用量減半，遮瑕交給局部產品

夏天最忌整臉厚塗。底妝薄擦一層，把膚色整理乾淨即可，痘疤、黑眼圈、泛紅再用粉底棒或遮瑕局部補強，妝感會更乾淨。

3.光澤要放對位置，不是全臉發光

高溫下全臉水光很容易變油光。打亮建議放在顴骨上方、鼻樑、眉骨、唇峰，避開毛孔明顯的鼻翼與臉頰中央。

4.粉餅、氣墊適合補妝，但先吸油再補

直接往油臉上補粉，很容易結塊。先用面紙或吸油紙按壓，再用粉餅或氣墊少量補妝，妝感才會像剛上好。

5.油肌選控油持妝，乾肌選養膚貼妝，混合肌分區搭配

不要只看「熱門粉底」。油肌需要控油與持妝，乾肌要避免卡紋浮粉，混合肌則可以T字控油、兩頰保濕，底妝才會真正撐得久。

權恩妃。圖片來源：IG@kwoneunbi

夏天底妝FAQ

Q1：夏天適合粉底液、粉底棒還是氣墊？

粉底液適合完整妝容，粉底棒適合快速上妝與局部遮瑕，氣墊適合補妝與打造輕透光澤。若夏天容易爆汗，建議粉底液薄擦，局部再用粉底棒補強。

Q2：油肌夏天可以用光澤底妝嗎？

可以，但光澤不要全臉上。建議選微霧或霧光妝效，再把打亮集中在顴骨與鼻樑，T字部位維持乾淨霧面，會比全臉水光更耐看。

Q3：底妝一到下午暗沉怎麼辦？

妝前保濕過厚、出油氧化、粉底色號不合都可能造成暗沉。可以選擇主打不暗沉、持妝或提亮校色的粉底，補妝前也要先吸油，避免油脂和粉體混在一起。

Q4：夏天粉底要不要搭配蜜粉？

建議要，但不用全臉厚壓。可以把蜜粉集中在額頭、鼻翼、下巴、眼下等容易出油或卡紋的位置，兩頰保留一點自然光澤。

Q5：乾肌夏天也會脫妝，該怎麼辦？

乾肌脫妝通常是浮粉、卡紋或局部起皮。妝前可選保濕型妝前乳，粉底用量減少，避免厚粉堆疊；補妝時不要直接壓粉，先用保濕噴霧或氣墊輕拍修整。