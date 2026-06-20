底妝控要暴動了！SHISEIDO、蘭蔻、KISSME...5款新品一次看 韓國女團霧光肌這樣畫

2026-06-20 09:36 女子漾／編輯張念慈
底妝控要暴動了！SHISEIDO、蘭蔻、KISSME...5款新品一次看 韓國女團霧光肌這樣畫
底妝控要暴動了！SHISEIDO、蘭蔻、KISSME...5款新品一次看 韓國女團霧光肌這樣畫

夏天底妝最怕什麼？不是不夠遮，而是才剛出門就開始出油、暗沉、卡粉、浮粉，甚至戴妝一整天後變成「土石流現場」。今年底妝新品明顯從單純遮瑕，進化到「持妝、養膚、控油、透亮、立體光影」一起來，不只要讓妝感撐過高溫悶濕，還要近看零粉感、越晚越漂亮。從專櫃到開架，SHISEIDO、蘭蔻、MAKE UP FOR EVER、KISSME、心機彩粧都端出夏季底妝新選擇，想找命定粉底的人可以開始做功課了。

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文章目錄

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SHISEIDO、蘭蔻等五品牌推夏季持妝底妝，主打霧光、提亮與控油。
  • 重點二：KISSME跨足開架底妝，以養膚成分結合高遮瑕與防曬機能。
  • 重點三：文章也整理夏季底妝技巧，強調分區保濕、局部控油與先吸油再補妝。

底妝推薦1.SHISEIDO：韓國女團級底妝，從輕霧光到C位水光

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供
SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供

SSHISEIDO今年夏天主打「超聚光持久霧光粉底精華」，以「顛覆霧面，定義輕霧光」為核心，透過精華裹妝科技2.0與霧光微膠囊，打造吸光不反光的輕霧光妝感。這款粉底的重點不是傳統乾霧面，而是讓底妝保有柔霧質感，同時帶出細緻光澤，適合想要控油、但又不想讓臉看起來乾巴巴的人。

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供
SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供

對台灣夏天來說，最怕底妝一出油就變髒、變暗，這類「霧光型粉底」剛好抓住現在女生想要的妝感：T字能維持乾淨，兩頰又能保留一點柔焦光澤。想畫出韓系女團感底妝，不一定要全臉水亮，反而是「該亮的地方亮、該霧的地方霧」，才會有高級妝感。

SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供
SHISEIDO 超聚光持久霧光粉底精華。圖片來源：品牌提供

底妝推薦2.蘭蔻：零粉感系列擴軍，粉底棒、聚光棒、頰彩棒打造立體骨相妝

零粉感超持久粉底棒共6色 ／ 建議售價 NTD 2,250
零粉感超持久粉底棒共6色 ／ 建議售價 NTD 2,250

蘭蔻「零粉感超持久底妝系列」今年推出全新「零粉感超持久粉底棒」，共6色，建議售價2,250元，主打24小時持妝零卡紋、近看零毛孔，出油後更貼膚。粉底棒承襲零粉感系列的持妝科技，質地是綿密奶霜感，一抹滑順融膚，適合想要快速完妝、局部遮瑕或外出補妝的人。

零粉感超持久粉底棒
零粉感超持久粉底棒

這款粉底棒很適合夏天放在包包裡，尤其是鼻翼泛紅、痘疤、下巴暗沉、眼下局部卡粉時，可以用少量疊擦修飾，不需要整臉重新上妝。比起厚塗粉底液，粉底棒更適合用來「精修」，讓妝感看起來乾淨又不厚重。

零粉感超持久粉底棒色號110(主打色)
零粉感超持久粉底棒色號110(主打色)

蘭蔻也同步推出夏日限定版「唯我水霧光精華持久氣墊」，共3色，建議售價2,050元，主打84%水光精華與輕拍成膜的服貼妝感，適合喜歡輕透水霧光、又需要補妝方便的人。

唯我水霧光精華持久氣墊
唯我水霧光精華持久氣墊

唯我水霧光精華持久氣墊
唯我水霧光精華持久氣墊

底妝推薦3.MAKE UP FOR EVER：平衡粉底，乾區不脫皮、油區不脫妝

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底
MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

MAKE UP FOR EVER這次以「HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液」切入油水平衡痛點，主打不分年齡與膚質都能使用的「平衡粉底」。品牌形容它像是替肌膚裝上智慧恆溫空調，透過肌底平衡複合配方，讓乾燥處維持潤澤、出油處不易脫妝，打造全天不暗沉的霧光奶油肌。

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底
MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

這款粉底也以不同生活情境做實測，包括機艙乾燥、舞台爆汗、熟齡偏乾肌與高強度重訓等情境，強調輕薄服貼、遮瑕不厚重、帶妝後仍維持細緻光澤。配方中提到玻尿酸、菸鹼醯胺、藍莓果油精華與櫻花萃取，搭配專屬斜角粉底刷，訴求提升服貼度與遮瑕度。

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底
MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底
MAKE UP FOR EVER 的HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液 #平衡粉底

底妝推薦4.KISSME：開架養膚型底妝，上妝同時保養

KISSME的「裸光持久精華粉底」
KISSME的「裸光持久精華粉底」

KISSME適逢品牌60週年，首度進軍開架底妝市場，推出「裸光持久精華粉底」、「水潤持久精華妝前乳」與「零油光持久潤色妝前乳」。這系列最大關鍵字就是「上妝同時保養」，鎖定長時間帶妝、冷氣房乾燥與夏季高溫悶濕的台灣女生。

KISSME的「裸光持久精華粉底」
KISSME的「裸光持久精華粉底」

「裸光持久精華粉底」含58%護膚精華成分，結合穀胱甘肽、神經醯胺、玻尿酸、膠原蛋白與維他命C衍生物，主打輕盈高遮瑕、修飾毛孔泛紅暗沉，同時具備SPF50+ PA++++防曬係數。兩款妝前乳則分工明確，水潤款適合乾肌、冷氣房族；零油光潤色款則更適合混合肌、油肌與戶外活動族群。全系列6月起於寶雅、松本清、官方商城、momo、蝦皮等通路開賣，康是美則自7月24日起陸續上市。

「水潤持久精華妝前乳」（右）適合容易乾燥脫皮族群；「零油光持久潤色妝前乳」（左）更強化控油持妝續航力，解決混合肌和油性肌者上妝痛點。
「水潤持久精華妝前乳」（右）適合容易乾燥脫皮族群；「零油光持久潤色妝前乳」（左）更強化控油持妝續航力，解決混合肌和油性肌者上妝痛點。

底妝推薦5.心機彩粧：裸光牛奶粉底＋星魅輕羽粉餅，越晚臉越亮

超裸光精華持久粉底
超裸光精華持久粉底

MAQuillAGE心機彩粧今年夏天推出全新「超裸光精華持久粉底」，也就是話題感十足的「裸光牛奶粉底」，共2色、24mL、售價1,300元。新品加入近期討論度很高的亮白成分穀胱甘肽，搭配精華裹妝科技，訴求上妝同時帶來保濕與透亮感。

超裸光精華持久粉底
超裸光精華持久粉底

這款粉底主打「日妞透亮底妝3大心機」：穀胱甘肽首度入妝、亮桃珍珠粉末結合持妝科技，以及一罐兩用，既能當粉底，也能用淺一階色號當局部提亮液，修飾淚溝、法令紋、太陽穴與蘋果肌等容易顯疲憊的位置。同步推出粉色包裝與全新色號PO10的「星魅輕羽粉餅EX」，共6色、9.3g、售價1,200元，粉餅盒500元，主打13小時持妝、控油與柔焦遮瑕。

心機星魅輕羽粉餅EX 共6色
心機星魅輕羽粉餅EX 共6色

夏天底妝重點怎麼做？

1.妝前不要一味狂保濕，要分區處理

夏天底妝崩壞常常不是因為粉底不好，而是妝前太厚。乾燥處加強保濕，T字、鼻翼、下巴則用控油妝前乳或少量蜜粉打底，才不會一出門就浮粉。

2.粉底用量減半，遮瑕交給局部產品

夏天最忌整臉厚塗。底妝薄擦一層，把膚色整理乾淨即可，痘疤、黑眼圈、泛紅再用粉底棒或遮瑕局部補強，妝感會更乾淨。

3.光澤要放對位置，不是全臉發光

高溫下全臉水光很容易變油光。打亮建議放在顴骨上方、鼻樑、眉骨、唇峰，避開毛孔明顯的鼻翼與臉頰中央。

4.粉餅、氣墊適合補妝，但先吸油再補

直接往油臉上補粉，很容易結塊。先用面紙或吸油紙按壓，再用粉餅或氣墊少量補妝，妝感才會像剛上好。

5.油肌選控油持妝，乾肌選養膚貼妝，混合肌分區搭配

不要只看「熱門粉底」。油肌需要控油與持妝，乾肌要避免卡紋浮粉，混合肌則可以T字控油、兩頰保濕，底妝才會真正撐得久。

權恩妃。圖片來源：IG@kwoneunbi
權恩妃。圖片來源：IG@kwoneunbi

夏天底妝FAQ

Q1：夏天適合粉底液、粉底棒還是氣墊？

粉底液適合完整妝容，粉底棒適合快速上妝與局部遮瑕，氣墊適合補妝與打造輕透光澤。若夏天容易爆汗，建議粉底液薄擦，局部再用粉底棒補強。

Q2：油肌夏天可以用光澤底妝嗎？

可以，但光澤不要全臉上。建議選微霧或霧光妝效，再把打亮集中在顴骨與鼻樑，T字部位維持乾淨霧面，會比全臉水光更耐看。

Q3：底妝一到下午暗沉怎麼辦？

妝前保濕過厚、出油氧化、粉底色號不合都可能造成暗沉。可以選擇主打不暗沉、持妝或提亮校色的粉底，補妝前也要先吸油，避免油脂和粉體混在一起。

Q4：夏天粉底要不要搭配蜜粉？

建議要，但不用全臉厚壓。可以把蜜粉集中在額頭、鼻翼、下巴、眼下等容易出油或卡紋的位置，兩頰保留一點自然光澤。

Q5：乾肌夏天也會脫妝，該怎麼辦？

乾肌脫妝通常是浮粉、卡紋或局部起皮。妝前可選保濕型妝前乳，粉底用量減少，避免厚粉堆疊；補妝時不要直接壓粉，先用保濕噴霧或氣墊輕拍修整。

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2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
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在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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#凍齡 #穿搭 #氣質 #造型 #年紀 #劉亦菲 #保養祕訣 #抗老保養 #外表管理

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

編輯推薦

2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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#造型 #趨勢 #穿搭 #夏天 #指甲造型 #法式指甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

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行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

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2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
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Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

圖片來源：WEAR
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Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
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Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

圖片來源：WEAR
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Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

圖片來源：WEAR
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Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

圖片來源：WEAR
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Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

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Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

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超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表

2026-06-16 00:22 女子漾／編輯桑泥
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha
超降溫！2026 夏日水果系美甲：草莓牛奶、葡萄果凍、粉嫩蜜桃，指尖甜度爆表。 圖片來源：IG@nail.nuha

喜歡可愛系指尖的女孩有福了！今年夏天的美甲，出現越來越多水果系列造型，從韓國美甲師、東京女生，到社群媒體上爆紅款式，會發現大家開始迷戀那些水果感、冰沙、果凍糖一樣的顏色，它們不是幼稚的可愛，而是一種專屬於夏日的清新感！

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草莓牛奶

圖片來源：IG@nail.nuha
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第一款草莓牛奶可說是今年夏天最洗版的水果系美甲，這款介於嫩粉與草莓奶昔之間的顏色，比傳統粉紅更透、更輕盈，看起來就像是一杯冰涼的草莓牛奶，帶有一種柔焦濾鏡感。尤其搭配短圓甲型，會有一種很像「剛戀愛的女生」的清新感。


葡萄果凍

圖片來源：IG@nail.nuha
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這款葡萄果凍美甲也是一看就讓人視覺清爽不少，加上漸層的效果讓整體顯得更精緻，而這種帶有微微透明色澤的效果，在陽光下指尖顯得特別漂亮。


粉嫩蜜桃

圖片來源：IG@nail.nuha
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夏季的粉嫩蜜桃美甲以飽滿、多汁的果汁感為核心，打造出剛成熟水蜜桃的自然漸層，由白嫩透粉過渡到濃郁的蜜桃紅，非常適合炎熱的夏天，既顯白又充滿少女心。


多汁西瓜

圖片來源：IG@nail.nuha
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說到夏天水果，怎麼能少了西瓜呢？這款多汁西瓜美甲設計，通過將經典的西瓜紅與鮮嫩的綠色結合，再點綴上黑色西瓜籽，不僅視覺上達到降溫效果，還增添了許多夏日趣味！

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