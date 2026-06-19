夏天保濕怎麼做？5關鍵保養法+4款保濕系列新品 讓肌膚重新亮回來

2026-06-19 11:28 女子漾／編輯張念慈
夏天保濕怎麼做？5關鍵保養法+4款保濕系列新品 讓肌膚重新亮回來。圖片來源：品牌提供
夏天保濕怎麼做？5關鍵保養法+4款保濕系列新品 讓肌膚重新亮回來。圖片來源：品牌提供

夏天保濕最怕兩件事：不擦，臉乾到卡粉；擦太多，又黏到像剛跑完操場。尤其台灣天氣高溫、高濕、冷氣房、午後雷陣雨輪番上陣，肌膚一下外油內乾、一下泛紅不穩，保養如果只靠厚重乳霜硬撐，反而可能越擦越悶。近期不少品牌都把「保濕」做得更細緻，從台灣氣候型修護、油肌無油光保濕、居家院線級面膜，到微生態保濕系統，以下4品牌保濕系列新品，幫妳依照膚況找到最剛好的水潤答案。

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  • 重點一：夏天保濕重點是清爽補水與適度鎖水，避免厚重黏膩。
  • 重點二：四品牌新品分別對應台灣氣候、油肌、面膜急救與微生態。
  • 重點三：依膚況挑選質地與步驟，才能改善外油內乾與卡粉問題。

夏天保濕怎麼做？5個關鍵讓肌膚水潤不黏膩

夏天保濕最容易踩雷的地方，就是把「保濕」想成「越滋潤越好」。其實台灣夏天又熱又濕，白天在戶外爆汗、進室內又被冷氣抽乾水分，肌膚很容易出現外油內乾、毛孔粗大、底妝不服貼、兩頰緊繃等問題。想讓肌膚穩定透亮，關鍵不是保養品擦越多，而是要選對質地、調整步驟，讓肌膚補得到水，也不會悶到反油。

1. 先搞懂膚況，不要一乾就狂擦厚乳霜

很多人覺得臉乾，就立刻疊厚厚乳霜，但夏天如果肌膚本身偏油，厚重質地反而可能讓臉更悶、更容易出油。白天建議選擇精華水、保濕乳、水凝霜這類輕盈質地；晚上如果長時間待冷氣房，或兩頰明顯乾燥，再局部加強滋潤就好。

2. 油肌也要保濕，重點是「無油光」不是不保養

油肌最常見的錯誤，就是一出油就拼命洗臉、去角質、控油，最後肌膚屏障變得更不穩，反而陷入越控越油的循環。夏天油肌可以選擇標榜油水平衡、清爽保濕、無油光的產品，讓肌膚有足夠水分，出油量才比較不容易失控。

3. 冷氣房是夏天隱形乾燥機，日間補水不能少

夏天肌膚不只怕曬，也怕冷氣房。長時間待在辦公室、百貨公司、捷運車廂，肌膚水分很容易默默被抽走，出現乾紋、卡粉、脫妝。可以準備噴霧型精華水或輕盈保濕水，妝前、午休、補妝前都能快速補水，讓底妝看起來比較服貼。

4. 面膜不要天天亂敷，依膚況選擇才有感

夏天敷面膜很療癒，但不是每天猛敷就會變水煮蛋肌。乾燥緊繃時，可以選擇保濕修護型面膜；覺得臉暗沉、粗糙時，可以搭配亮澤或細緻毛孔型；如果肌膚泛紅不穩，則以舒緩保濕為主。重點是看當下膚況，而不是把面膜當成萬能急救包。

5. 保濕最後一步要「鎖水」，不然補了也白補

很多人只擦化妝水或精華就結束，短時間會覺得很水潤，但水分很快就蒸發。夏天可以用清爽保濕乳、凝霜或輕盈面霜作為最後一步，幫肌膚形成透氣鎖水膜。尤其是乾肌、混合肌兩頰，或長期待冷氣房的人，這一步很重要。

保濕系列新品推薦1. 璞若美得：專為台灣天氣打造的「雲朵藍」保濕修護

璞若美得以「分子保濕修護液」作為核心產品。圖片來源：品牌提供
璞若美得以「分子保濕修護液」作為核心產品。圖片來源：品牌提供

台灣女生的保濕困擾，常常不是單純缺水，而是天氣太善變。早上悶熱出油，下午冷氣房乾到緊繃，晚上又遇到濕氣黏膩，肌膚很容易進入不穩定狀態。璞若美得主打「保養也要夠台」，以專為台灣多變天氣研發的保濕修護概念，推出分子保濕系列，走的是清爽但有修護感的路線。

璞若美得「分子保濕修護液」。圖片來源：品牌提供
璞若美得「分子保濕修護液」。圖片來源：品牌提供

其中明星商品「分子保濕修護液」使用高壓微粒化技術，將神經醯胺轉化為更細緻的分子，讓保養不是停留在表面，而是提升吸收感與修護力。最吸睛的還有肉眼可見的「雲朵藍」質地，來自高比例神經醯胺與極細分子的物理映射，視覺上很療癒，使用感也主打輕盈、不厚重。

璞若美得「分子保濕修護液」。圖片來源：品牌提供
璞若美得「分子保濕修護液」。圖片來源：品牌提供

除了修護液，系列中還包含分子保濕煥膚水、純淨保濕乳 I 清爽型、純淨保濕乳 II 滋養型，以及分子保濕精華凝霜，從化妝水、精華液、乳液到凝霜完整照顧。對於換季容易乾荒、泛紅，或是在台灣天氣下常常不知道該擦清爽還是滋潤的人來說，這系列很適合當作日常穩膚保養。

保濕系列新品推薦2. LANEIGE蘭芝：油肌也能擦的無油光保濕

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚全系列。圖片來源：品牌提供
【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚全系列。圖片來源：品牌提供

很多油肌一聽到保濕就想逃，因為太怕擦完臉更亮、毛孔更明顯、底妝直接土石流。LANEIGE蘭芝全新「米活萃穩膚系列」就是為油性肌、敏弱肌與粉刺痘痘肌設計，主打調理油光、活水保濕與8小時動態平衡，讓油肌不再只是一味控油，而是把油水平衡重新拉回來。

系列核心是「米活萃動態平衡科技」，以米活萃肌醇搭配菸鹼醯胺，針對多餘油脂進行調理，同時兼顧保濕與肌膚屏障。這系列共有三款新品：米活萃穩膚深層潔顏凝膠、米活萃穩膚無油光保濕乳、米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。圖片來源：品牌提供
【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。圖片來源：品牌提供

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。圖片來源：品牌提供
【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。圖片來源：品牌提供

「米活萃潔顏凝膠」主打溫和清潔毛孔油光與髒污，洗後不緊繃；「米活萃保濕乳」則是油肌保濕重點，水感質地清爽好吸收，訴求長時間平衡油光；「米活萃毛孔面膜」可作為加強控油保養，幫助淨化毛孔髒污、改善粗糙膚觸。對夏天一出門就泛油、妝前保濕又怕黏的人來說，這系列很像是幫油肌開啟「Balance Mode」。

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚深層潔顏凝膠。圖片來源：品牌提供
【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚深層潔顏凝膠。圖片來源：品牌提供

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚深層潔顏凝膠。圖片來源：品牌提供
【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚深層潔顏凝膠。圖片來源：品牌提供

米活萃穩膚深層潔顏凝膠250ml售價NT$700，米活萃穩膚無油光保濕乳80ml售價NT$700，米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜100ml售價NT$660。

保濕系列新品推薦3. Neogence霓淨思：把院線級保養搬回家的超爆水菲秀面膜

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

面膜控對Neogence霓淨思「超爆水系列」應該不陌生，品牌經典超爆水面膜家族累計熱銷突破1000萬片，今年再推出全新「超爆水菲秀面膜系列」，把近年熱門的美容課程概念轉化成居家保養，主打在家就能敷出「淨、嫩、潤」的純淨光澤。

這系列的核心亮點是微脂囊科技，能將活性成分穩定包覆，並幫助精華更均勻滲透角質層，接著緩慢釋放，延長保養續航力。簡單來說，不只是敷完當下水亮，而是讓肌膚更有後續的水潤感。

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

超爆水菲秀系列共有四款功效型面膜。「極透保濕面膜」結合微脂囊玻尿酸、神經醯胺與六胜肽，適合乾燥脫屑、緊繃缺水肌；「極亮煥白面膜」以微脂囊維他命C搭配α-熊果素與海洋藍寶石藻，針對暗沉與膚色不均；「極淨毛孔面膜」添加微脂囊水楊酸、金縷梅與麥蘆卡蜂蜜，適合粉刺、毛孔與油脂困擾；「極潤舒緩面膜」則是屈臣氏通路限定，使用微脂囊積雪草、菸鹼醯胺與玄米精萃，主打舒緩乾燥引起的不適感。

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

如果妳的保養日常需要一點「急救感」，不想約美容院又希望膚況看起來更亮、更潤、更穩，超爆水菲秀系列就是一週保養儀式感的好選項。

保濕系列新品推薦4. 寵愛之名Water Pay：從精華水到面膜，打造微生態保濕乖乖肌

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水+Water Pay水能亮保濕精華 +Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供
寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水+Water Pay水能亮保濕精華 +Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供

寵愛之名Water Pay水能亮保濕系列走的是「微生態保濕」概念，核心成分為二裂酵母，主打協助維持肌膚菌相平衡，舒緩環境刺激造成的不適感。系列同時搭配玻尿酸、鎖水磁石等保濕成分，建立抓水、補水、鎖水的保濕循環，對冷氣房乾燥、換季敏弱、粗糙乾癢肌膚都相當友善。

寵愛之名「水能亮保濕精華水」200ml售價NT$880，是保養第一道程序，噴霧型精華水質地清爽，可用於妝前打底、日間補水或定妝後保養，讓肌膚不容易乾燥卡粉。寵愛之名「水能亮保濕精華」30ml售價NT$1,200，主打從肌底建立穩定保濕力，清爽水感質地快速吸收不黏膩。

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水。圖片來源：品牌提供
寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水。圖片來源：品牌提供

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華。圖片來源：品牌提供
寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華。圖片來源：品牌提供

後續可搭配「水能亮保濕活膚霜」30ml售價NT$1,280，作為修護屏障與鎖水的最後一步。它結合二裂酵母、玻尿酸鈉、鎖水磁石與虞美人花萃取，形成輕盈透氣的保濕鎖水膜，即使在炎熱夏季或油性肌膚也能無負擔使用。

寵愛之名Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供
寵愛之名Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供

寵愛之名系列中還有「水能亮微酵保濕大光圈面膜」4片/盒，售價NT$600，添加二裂酵母、玻尿酸鈉與鎖水磁石，搭配高服貼雲絲膜材，敷後主打飽滿透亮、水潤穩定的健康光采。想打造近期很受歡迎的「乖乖肌」，這系列從日常噴霧到晚間面膜都能完整銜接。

寵愛之名Water Pay水能亮微酵保濕大光圈面膜。圖片來源：品牌提供
寵愛之名Water Pay水能亮微酵保濕大光圈面膜。圖片來源：品牌提供

夏天保濕關鍵：不是擦很多，而是擦對

看完4品牌新品會發現，現在的保濕早就不是「厚厚擦一層」這麼簡單。璞若美得主打台灣氣候型修護，適合膚況容易被天氣影響的人；LANEIGE蘭芝專攻油肌保濕，讓清爽與穩油光可以同時存在；Neogence霓淨思用面膜把居家保養升級成院線級儀式；Water Pay則從微生態與屏障穩定切入，打造日常水潤乖乖肌。

這個夏天，與其讓肌膚在冷氣房與悶熱天之間反覆失控，不如先替自己的膚況挑一套真正合拍的保濕方案。保濕不是越厚越安心，而是越懂肌膚，才越容易亮得剛剛好。

夏天保濕FAQ

Q1：夏天臉很油，還需要保濕嗎？

需要。出油不代表肌膚不缺水，很多油肌其實是外油內乾。當肌膚水分不足、屏障不穩時，反而可能分泌更多油脂來保護自己。夏天油肌建議選擇清爽型保濕乳、凝露或無油光保濕產品，避免過度清潔與厚重乳霜。

Q2：夏天保濕產品要怎麼選？

可以依膚質選擇。油肌適合清爽保濕、油水平衡、無油光質地；乾肌適合含玻尿酸、神經醯胺、角鯊烷等成分的保濕修護產品；敏弱肌則可選擇主打舒緩、屏障修護、微生態保濕的系列。質地以不黏膩、好吸收、擦完不悶為優先。

Q3：保濕精華水、精華、乳霜順序怎麼擦？

基本順序可以抓「由水到油、由輕到厚」。洗臉後先擦保濕精華水，再擦保濕精華，最後用保濕乳、凝霜或面霜鎖水。如果白天怕悶，可以簡化成精華水加保濕乳；晚上或冷氣房乾燥時，再加強精華與乳霜。

Q4：夏天可以天天敷保濕面膜嗎？

不一定需要。若肌膚狀態穩定，每週敷2到3次即可；若剛曬完太陽、長時間待冷氣房、妝前需要急救，可以視膚況增加保濕面膜頻率。但如果敷完出現刺痛、泛紅、悶痘，就代表肌膚可能不適合太頻繁使用，應先降低頻率。

Q5：為什麼明明有保濕，底妝還是卡粉？

可能是補水夠了，但鎖水不夠，也可能是角質層太乾或膚況不穩。妝前保養建議避開太厚重的乳霜，改用清爽精華水、保濕精華與薄擦保濕乳，讓保養吸收後再上妝。如果鼻翼、嘴角、兩頰特別容易卡粉，可以局部加強保濕，不必全臉厚敷。

Q6：夏天保濕會不會讓粉刺變多？

如果選到太厚重、太封閉或不適合膚質的產品，確實可能讓肌膚覺得悶。粉刺肌可以選擇清爽水感、標榜不黏膩、油水平衡或毛孔調理的產品，並避免一次疊太多層。保濕的目標不是把臉「糊住」，而是讓肌膚維持穩定水分與健康屏障。

Q7：冷氣房乾燥該怎麼補救？

白天可以使用噴霧型精華水補水，補妝前也能先噴一層，再用海綿或粉撲輕壓底妝。晚上則建議加強保濕精華與鎖水乳霜，讓肌膚在睡眠期間修護乾燥感。長期待冷氣房的人，保濕不能只靠白天急救，晚間修護更重要。

Q8：夏天保濕最重要的一句話是什麼？

清爽補水，適度鎖水，穩定屏障。不要因為怕油就完全不保濕，也不要因為怕乾就全臉厚擦。找到適合自己膚質與生活環境的保濕節奏，肌膚才會真的水潤、透亮、不失控。

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2026-06-11 03:46 女子漾／編輯桑泥
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光。 圖片來源：IG@yifei_cc
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在流量瞬息萬變的娛樂圈裡，「氣質穩定」本身就是一種稀缺資產，而提到多年如一、甚至隨年齡更顯從容的女星，劉亦菲絕對實至名歸。

今年 38 歲的劉亦菲無論是在紅毯、街拍還是公開活動畫面，她呈現出的狀態仍然是滿滿的仙氣，這種氣質不單只是五官條件，而是整體狀態的長期一致性，包含膚況、體態與穿搭風格都維持在同一條審美軸線上，形成極強的辨識度。

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劉亦菲保養關鍵：減法護膚＋穩定膚況優先

圖片來源：IG@yifei_cc
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從公開訪談與活動狀態觀察，劉亦菲的保養核心並非複雜堆疊，而是更接近「減法護膚」，在高壓拍攝與曝光環境下，維持皮膚穩定狀態，比追求短期亮白更重要。

減法護膚重點包含：

• 避免過度複雜的保養程序
• 強調保濕與基礎修護
• 維持皮膚穩定狀態，而非頻繁刺激更新


不過度醫美感的自然邊界

圖片來源：IG@yifei_cc
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近年討論「高級臉」時，最重要的其實不是五官精緻度，而是整體自然度的控制。劉亦菲的臉部狀態之所以被大眾認為高級耐看，在於她始終保持極低存在感的修飾痕跡，整個人非常自然而非網紅模板樣貌。


劉亦菲的仙氣穿搭技巧

圖片來源：IG@yifei_cc
圖片來源：IG@yifei_cc

圖片來源：IG@yifei_cc
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私下穿搭上，劉亦菲的造型大多以簡潔剪裁與低飽和的基本色系為主，例如白、米色、黑色與柔和中性色。這種不搶戲、不過度繁複的搭配，反而放大她本身的氣質，更彰顯了她本身的優雅氣質。

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
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Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

圖片來源：WEAR
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Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
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Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

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Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

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Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

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Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

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Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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