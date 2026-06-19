夏天保濕怎麼做？5關鍵保養法+4款保濕系列新品 讓肌膚重新亮回來

夏天保濕最怕兩件事：不擦，臉乾到卡粉；擦太多，又黏到像剛跑完操場。尤其台灣天氣高溫、高濕、冷氣房、午後雷陣雨輪番上陣，肌膚一下外油內乾、一下泛紅不穩，保養如果只靠厚重乳霜硬撐，反而可能越擦越悶。近期不少品牌都把「保濕」做得更細緻，從台灣氣候型修護、油肌無油光保濕、居家院線級面膜，到微生態保濕系統，以下4品牌保濕系列新品，幫妳依照膚況找到最剛好的水潤答案。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏天保濕重點是清爽補水與適度鎖水，避免厚重黏膩。

夏天保濕重點是清爽補水與適度鎖水，避免厚重黏膩。 重點二： 四品牌新品分別對應台灣氣候、油肌、面膜急救與微生態。

四品牌新品分別對應台灣氣候、油肌、面膜急救與微生態。 重點三：依膚況挑選質地與步驟，才能改善外油內乾與卡粉問題。

夏天保濕怎麼做？5個關鍵讓肌膚水潤不黏膩

夏天保濕最容易踩雷的地方，就是把「保濕」想成「越滋潤越好」。其實台灣夏天又熱又濕，白天在戶外爆汗、進室內又被冷氣抽乾水分，肌膚很容易出現外油內乾、毛孔粗大、底妝不服貼、兩頰緊繃等問題。想讓肌膚穩定透亮，關鍵不是保養品擦越多，而是要選對質地、調整步驟，讓肌膚補得到水，也不會悶到反油。

1. 先搞懂膚況，不要一乾就狂擦厚乳霜

很多人覺得臉乾，就立刻疊厚厚乳霜，但夏天如果肌膚本身偏油，厚重質地反而可能讓臉更悶、更容易出油。白天建議選擇精華水、保濕乳、水凝霜這類輕盈質地；晚上如果長時間待冷氣房，或兩頰明顯乾燥，再局部加強滋潤就好。

2. 油肌也要保濕，重點是「無油光」不是不保養

油肌最常見的錯誤，就是一出油就拼命洗臉、去角質、控油，最後肌膚屏障變得更不穩，反而陷入越控越油的循環。夏天油肌可以選擇標榜油水平衡、清爽保濕、無油光的產品，讓肌膚有足夠水分，出油量才比較不容易失控。

3. 冷氣房是夏天隱形乾燥機，日間補水不能少

夏天肌膚不只怕曬，也怕冷氣房。長時間待在辦公室、百貨公司、捷運車廂，肌膚水分很容易默默被抽走，出現乾紋、卡粉、脫妝。可以準備噴霧型精華水或輕盈保濕水，妝前、午休、補妝前都能快速補水，讓底妝看起來比較服貼。

4. 面膜不要天天亂敷，依膚況選擇才有感

夏天敷面膜很療癒，但不是每天猛敷就會變水煮蛋肌。乾燥緊繃時，可以選擇保濕修護型面膜；覺得臉暗沉、粗糙時，可以搭配亮澤或細緻毛孔型；如果肌膚泛紅不穩，則以舒緩保濕為主。重點是看當下膚況，而不是把面膜當成萬能急救包。

5. 保濕最後一步要「鎖水」，不然補了也白補

很多人只擦化妝水或精華就結束，短時間會覺得很水潤，但水分很快就蒸發。夏天可以用清爽保濕乳、凝霜或輕盈面霜作為最後一步，幫肌膚形成透氣鎖水膜。尤其是乾肌、混合肌兩頰，或長期待冷氣房的人，這一步很重要。

保濕系列新品推薦1. 璞若美得：專為台灣天氣打造的「雲朵藍」保濕修護

璞若美得以「分子保濕修護液」作為核心產品。圖片來源：品牌提供

台灣女生的保濕困擾，常常不是單純缺水，而是天氣太善變。早上悶熱出油，下午冷氣房乾到緊繃，晚上又遇到濕氣黏膩，肌膚很容易進入不穩定狀態。璞若美得主打「保養也要夠台」，以專為台灣多變天氣研發的保濕修護概念，推出分子保濕系列，走的是清爽但有修護感的路線。

璞若美得「分子保濕修護液」。圖片來源：品牌提供

其中明星商品「分子保濕修護液」使用高壓微粒化技術，將神經醯胺轉化為更細緻的分子，讓保養不是停留在表面，而是提升吸收感與修護力。最吸睛的還有肉眼可見的「雲朵藍」質地，來自高比例神經醯胺與極細分子的物理映射，視覺上很療癒，使用感也主打輕盈、不厚重。

璞若美得「分子保濕修護液」。圖片來源：品牌提供

除了修護液，系列中還包含分子保濕煥膚水、純淨保濕乳 I 清爽型、純淨保濕乳 II 滋養型，以及分子保濕精華凝霜，從化妝水、精華液、乳液到凝霜完整照顧。對於換季容易乾荒、泛紅，或是在台灣天氣下常常不知道該擦清爽還是滋潤的人來說，這系列很適合當作日常穩膚保養。

保濕系列新品推薦2. LANEIGE蘭芝：油肌也能擦的無油光保濕

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚全系列。圖片來源：品牌提供

很多油肌一聽到保濕就想逃，因為太怕擦完臉更亮、毛孔更明顯、底妝直接土石流。LANEIGE蘭芝全新「米活萃穩膚系列」就是為油性肌、敏弱肌與粉刺痘痘肌設計，主打調理油光、活水保濕與8小時動態平衡，讓油肌不再只是一味控油，而是把油水平衡重新拉回來。

系列核心是「米活萃動態平衡科技」，以米活萃肌醇搭配菸鹼醯胺，針對多餘油脂進行調理，同時兼顧保濕與肌膚屏障。這系列共有三款新品：米活萃穩膚深層潔顏凝膠、米活萃穩膚無油光保濕乳、米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。圖片來源：品牌提供

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜。圖片來源：品牌提供

「米活萃潔顏凝膠」主打溫和清潔毛孔油光與髒污，洗後不緊繃；「米活萃保濕乳」則是油肌保濕重點，水感質地清爽好吸收，訴求長時間平衡油光；「米活萃毛孔面膜」可作為加強控油保養，幫助淨化毛孔髒污、改善粗糙膚觸。對夏天一出門就泛油、妝前保濕又怕黏的人來說，這系列很像是幫油肌開啟「Balance Mode」。

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚深層潔顏凝膠。圖片來源：品牌提供

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚深層潔顏凝膠。圖片來源：品牌提供

米活萃穩膚深層潔顏凝膠250ml售價NT$700，米活萃穩膚無油光保濕乳80ml售價NT$700，米活萃穩膚毛孔調理可撕面膜100ml售價NT$660。

保濕系列新品推薦3. Neogence霓淨思：把院線級保養搬回家的超爆水菲秀面膜

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

面膜控對Neogence霓淨思「超爆水系列」應該不陌生，品牌經典超爆水面膜家族累計熱銷突破1000萬片，今年再推出全新「超爆水菲秀面膜系列」，把近年熱門的美容課程概念轉化成居家保養，主打在家就能敷出「淨、嫩、潤」的純淨光澤。

這系列的核心亮點是微脂囊科技，能將活性成分穩定包覆，並幫助精華更均勻滲透角質層，接著緩慢釋放，延長保養續航力。簡單來說，不只是敷完當下水亮，而是讓肌膚更有後續的水潤感。

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

超爆水菲秀系列共有四款功效型面膜。「極透保濕面膜」結合微脂囊玻尿酸、神經醯胺與六胜肽，適合乾燥脫屑、緊繃缺水肌；「極亮煥白面膜」以微脂囊維他命C搭配α-熊果素與海洋藍寶石藻，針對暗沉與膚色不均；「極淨毛孔面膜」添加微脂囊水楊酸、金縷梅與麥蘆卡蜂蜜，適合粉刺、毛孔與油脂困擾；「極潤舒緩面膜」則是屈臣氏通路限定，使用微脂囊積雪草、菸鹼醯胺與玄米精萃，主打舒緩乾燥引起的不適感。

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思_超爆水菲秀面膜。圖片來源：品牌提供

如果妳的保養日常需要一點「急救感」，不想約美容院又希望膚況看起來更亮、更潤、更穩，超爆水菲秀系列就是一週保養儀式感的好選項。

保濕系列新品推薦4. 寵愛之名Water Pay：從精華水到面膜，打造微生態保濕乖乖肌

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水+Water Pay水能亮保濕精華 +Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供

寵愛之名Water Pay水能亮保濕系列走的是「微生態保濕」概念，核心成分為二裂酵母，主打協助維持肌膚菌相平衡，舒緩環境刺激造成的不適感。系列同時搭配玻尿酸、鎖水磁石等保濕成分，建立抓水、補水、鎖水的保濕循環，對冷氣房乾燥、換季敏弱、粗糙乾癢肌膚都相當友善。

寵愛之名「水能亮保濕精華水」200ml售價NT$880，是保養第一道程序，噴霧型精華水質地清爽，可用於妝前打底、日間補水或定妝後保養，讓肌膚不容易乾燥卡粉。寵愛之名「水能亮保濕精華」30ml售價NT$1,200，主打從肌底建立穩定保濕力，清爽水感質地快速吸收不黏膩。

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華水。圖片來源：品牌提供

寵愛之名Water Pay水能亮保濕精華。圖片來源：品牌提供

後續可搭配「水能亮保濕活膚霜」30ml售價NT$1,280，作為修護屏障與鎖水的最後一步。它結合二裂酵母、玻尿酸鈉、鎖水磁石與虞美人花萃取，形成輕盈透氣的保濕鎖水膜，即使在炎熱夏季或油性肌膚也能無負擔使用。

寵愛之名Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供

寵愛之名系列中還有「水能亮微酵保濕大光圈面膜」4片/盒，售價NT$600，添加二裂酵母、玻尿酸鈉與鎖水磁石，搭配高服貼雲絲膜材，敷後主打飽滿透亮、水潤穩定的健康光采。想打造近期很受歡迎的「乖乖肌」，這系列從日常噴霧到晚間面膜都能完整銜接。

寵愛之名Water Pay水能亮微酵保濕大光圈面膜。圖片來源：品牌提供

夏天保濕關鍵：不是擦很多，而是擦對

看完4品牌新品會發現，現在的保濕早就不是「厚厚擦一層」這麼簡單。璞若美得主打台灣氣候型修護，適合膚況容易被天氣影響的人；LANEIGE蘭芝專攻油肌保濕，讓清爽與穩油光可以同時存在；Neogence霓淨思用面膜把居家保養升級成院線級儀式；Water Pay則從微生態與屏障穩定切入，打造日常水潤乖乖肌。

這個夏天，與其讓肌膚在冷氣房與悶熱天之間反覆失控，不如先替自己的膚況挑一套真正合拍的保濕方案。保濕不是越厚越安心，而是越懂肌膚，才越容易亮得剛剛好。

夏天保濕FAQ

Q1：夏天臉很油，還需要保濕嗎？

需要。出油不代表肌膚不缺水，很多油肌其實是外油內乾。當肌膚水分不足、屏障不穩時，反而可能分泌更多油脂來保護自己。夏天油肌建議選擇清爽型保濕乳、凝露或無油光保濕產品，避免過度清潔與厚重乳霜。

Q2：夏天保濕產品要怎麼選？

可以依膚質選擇。油肌適合清爽保濕、油水平衡、無油光質地；乾肌適合含玻尿酸、神經醯胺、角鯊烷等成分的保濕修護產品；敏弱肌則可選擇主打舒緩、屏障修護、微生態保濕的系列。質地以不黏膩、好吸收、擦完不悶為優先。

Q3：保濕精華水、精華、乳霜順序怎麼擦？

基本順序可以抓「由水到油、由輕到厚」。洗臉後先擦保濕精華水，再擦保濕精華，最後用保濕乳、凝霜或面霜鎖水。如果白天怕悶，可以簡化成精華水加保濕乳；晚上或冷氣房乾燥時，再加強精華與乳霜。

Q4：夏天可以天天敷保濕面膜嗎？

不一定需要。若肌膚狀態穩定，每週敷2到3次即可；若剛曬完太陽、長時間待冷氣房、妝前需要急救，可以視膚況增加保濕面膜頻率。但如果敷完出現刺痛、泛紅、悶痘，就代表肌膚可能不適合太頻繁使用，應先降低頻率。

Q5：為什麼明明有保濕，底妝還是卡粉？

可能是補水夠了，但鎖水不夠，也可能是角質層太乾或膚況不穩。妝前保養建議避開太厚重的乳霜，改用清爽精華水、保濕精華與薄擦保濕乳，讓保養吸收後再上妝。如果鼻翼、嘴角、兩頰特別容易卡粉，可以局部加強保濕，不必全臉厚敷。

Q6：夏天保濕會不會讓粉刺變多？

如果選到太厚重、太封閉或不適合膚質的產品，確實可能讓肌膚覺得悶。粉刺肌可以選擇清爽水感、標榜不黏膩、油水平衡或毛孔調理的產品，並避免一次疊太多層。保濕的目標不是把臉「糊住」，而是讓肌膚維持穩定水分與健康屏障。

Q7：冷氣房乾燥該怎麼補救？

白天可以使用噴霧型精華水補水，補妝前也能先噴一層，再用海綿或粉撲輕壓底妝。晚上則建議加強保濕精華與鎖水乳霜，讓肌膚在睡眠期間修護乾燥感。長期待冷氣房的人，保濕不能只靠白天急救，晚間修護更重要。

Q8：夏天保濕最重要的一句話是什麼？

清爽補水，適度鎖水，穩定屏障。不要因為怕油就完全不保濕，也不要因為怕乾就全臉厚擦。找到適合自己膚質與生活環境的保濕節奏，肌膚才會真的水潤、透亮、不失控。