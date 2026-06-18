香香女孩浴室升級！4款香氛沐浴新品推薦，洗完像自帶體香

夏天洗澡不只是清潔，更像是一場「情緒重開機」。從香氛沐浴露、三合一洗髮沐浴露，到磨砂沐浴露與義式草本香氛保養，近期不少品牌都把「香氣」做成日常療癒關鍵字，讓浴室不只是浴室，而是下班後最小型的居家SPA。

想洗掉一整天的疲憊、悶熱與內耗感，以下4個香氛洗沐新品很值得放進購物清單。

SHARECO：療癒香氛洗沐系列

圖片來源：SHARECO

當世界太吵，洗澡真的可以成為最簡單的暫停鍵。SHARECO全新推出「療癒香氛洗沐系列」，以療癒儀式為核心，將日本溫泉文化、禪宗靜心感，以及印度阿育吠陀的身心平衡概念揉進香氣與植萃配方裡，讓每天洗沐不只是洗去灰塵，更像是把壓力、焦慮和情緒負擔一起沖掉。

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這次系列包含兩款香氛沐浴露與兩款香氛洗髮露。NEW浮光ZEN-FLOW香氛沐浴露以檀香木、紫羅蘭葉、鳶尾花交織出霧感木質花香，像走進日本山林露天風呂，適合晚上放鬆使用；NEW杉林果泉KAPHA-TRACE香氛沐浴露則結合黑醋栗、檸檬、玫瑰、茉莉與百合，香氣更明亮輕盈，適合需要轉換心情、喚醒感受力的時刻。

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頭皮保養部分，NEW澄淨木香PURITY-WOOD平衡香氛洗髮露專為油性與混合性頭皮打造，搭配Zinc PCA、水楊酸與雙重抗菌機制，幫助調理油脂與扁塌感；柔馭香氛洗髮露則主打乾燥、毛躁與染燙受損髮質，以胺基酸溫和潔淨，搭配維他命B5、復活糖藻與多重修護成分，洗後讓髮絲更柔順服貼。全系列500ml，定價NT$880，2026年6月正式上市。

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juliArt覺亞：全新客座限定香調

圖片來源：juliArt覺亞

台灣髮肌保養品牌juliArt覺亞這次把洗澡變得很有故事感，推出My juliArt Helix 3in1洗髮沐浴露兩款全新客座限定香調，分別攜手INNNER創辦人玄玄與音樂系YouTuber「我是江老師」參與香氣靈感發想，打造「沐光澄露」與「水之嬉戲」兩款限定香。

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玄玄共創的「沐光澄露」以清晨陽光落在肌膚上的畫面為靈感，甜橙的明亮氣息搭配沉穩木質調，香氣不張揚，而是溫柔、乾淨、有安定感，像剛睡醒時空氣裡那種安靜柔軟的片刻。包裝上也加入書籤設計巧思，讓洗沐後沉澱下來的感受，像被悄悄收藏在日常裡。

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「我是江老師」打造的「水之嬉戲」則以法國作曲家拉威爾鋼琴作品《Jeux d’eau－水之嬉戲》為靈感，透過雪梨、鈴蘭與麝香層層堆疊，香氣像水流與光影交錯般輕盈展開，柔和花香中帶有沉穩尾韻，特別適合一個人洗澡、整理思緒、等待靈感慢慢浮現的時刻。

圖片來源：juliArt覺亞

My juliArt Helix 3in1洗髮沐浴露主打洗頭、洗臉、沐浴三合一，含97%天然潔淨成分、胺基酸泡沫、水解小麥蛋白與維他命E，讓髮絲與肌膚都能感受到清爽柔順。即日起品牌也推出限定優惠組合，搭配甘草次酸角質淨化液、洸影玫瑰髮膜等人氣商品，指定組合還有INNNER、HEALER Made與芳茲滴雞精限量加碼禮，數量有限送完為止。

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L'ERBOLARIO蕾莉歐：48週年推首款酒感香氛

迎接48週年！L'ERBOLARIO蕾莉歐【清新橙香･沁夏沐光誕生慶】盛大開跑！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

迎接48週年，義大利香氛保養品牌L'ERBOLARIO蕾莉歐以「清新橙香・沁夏沐光誕生慶」為主題，推出首款酒感香氛《琴韻橙香系列》，把琴酒中獨特的杜松子香氣，揉合柑橘果香與草本氣息，打造清爽明亮又帶點微醺感的仲夏香氣。

蕾莉歐48th生日慶《封存一抹夏日清涼》透明花影瓶DIY體驗6-7月限時登場！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

《琴韻橙香系列》以杜松果為關鍵成分，前調由青橘與甜橙果皮揭開清新序幕，中段加入杜松果與薑的辛香草本氣息，尾韻則以欖香脂與麝香收束，留下溫潤木質感。整體香氣像一杯加了柑橘與草本的夏日氣泡調飲，明亮、輕盈又很有度假氛圍。

首款「酒感香氛」！《琴韻橙香系列》明亮登場，演繹仲夏度假風情！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

系列品項涵蓋香水、沐浴膠、植物皂、潤膚霜、香體露、擴香瓶與香氛蠟燭共7項單品，從身體清潔、肌膚保養到居家香氛都能一次延伸。

夏日清爽關鍵單品！鳶尾花／苦艾淨化 保濕香體乳，是維持舒適體感必備好物！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

生日慶期間，《琴韻橙香系列》商品全面7折優惠，另有琴韻橙香鐵盒限定組65折、多款限定組合低至59折。6月1日至7月15日活動期間，專櫃單筆消費滿3,000元贈600元品牌正價券，滿額再享帆布袋與品牌券等禮遇。

生日慶限定好康！「新品限定-琴韻橙香鐵盒限定組」送禮或自用都恰到好處！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

除了新品，蕾莉歐也同步推出「夏日清爽指南」，從沐浴、去角質、香體乳到私密清潔，幫助肌膚在悶熱季節找回清爽節奏。6至7月指定櫃點還有限定「透明花影瓶DIY體驗」，預繳399元材料費即可預約參與，完成後可獲得體驗包與折價券，讓夏日保養多一點手作儀式感。

夏日清爽關鍵單品！女性精油潤潔乳，讓私密肌膚保持清爽不悶熱！圖片來源：L'ERBOLARIO蕾莉歐

LUV SCENT洛森朵：24小時持香磨砂沐浴露

韓國愛敬集團旗下的LUV SCENT洛森朵正式登台，品牌最大亮點則是由全球知名調香師調製香氣，搭配24小時持香技術，讓香味從沐浴開始一路延續至隔天，創造宛如高級香水般的沉浸式體驗。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

韓國愛敬集團旗下高級香氛護理品牌LUV SCENT洛森朵正式進軍台灣，主打「開架價格、精品香氣」，讓小資族也能把高級偽體香帶回浴室。品牌靈感來自法國巴黎香氛工坊23大道的生活哲學，強調法式優雅、儀式感與療癒放鬆，並攜手國際三大香料供應商共同研發香氣，搭配24小時持香技術，讓香味從沐浴一路延續到隔天。

針對現代繁忙、追求高效保養的都會女性，LUV SCENT 洛森朵打破一週一次的去角質迷思，推出能「天天使用」的磨砂沐浴露。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

這次登台主打奢華SPA磨砂沐浴露，最大亮點是「天天可用」的細緻磨砂設計。產品採用褐色天然椰子殼磨砂顆粒，搭配夏威夷果油、荷荷巴籽油與薰衣草油，將清潔、拋光、滋潤三效合一，洗後肌膚有如緞面般柔滑，也讓沐浴變成每天都能執行的小型香氛保養儀式。

韓國愛敬集團旗下的LUV SCENT洛森朵正式登台，品牌最大亮點則是由全球知名調香師調製香氣，搭配24小時持香技術，讓香味從沐浴開始一路延續至隔天，創造宛如高級香水般的沉浸式體驗。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

香氣共有4款可選。牡丹晨露是淡雅花香與露水感，約會前使用很有溫柔氛圍。

針對現代繁忙、追求高效保養的都會女性，LUV SCENT 洛森朵打破一週一次的去角質迷思，推出能「天天使用」的磨砂沐浴露。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

藍風棉香像晴天曬過的白襯衫與棉被，乾淨自然、適合上班日常。

LUV SCENT 洛森朵奢華SPA磨砂沐浴露500ml-藍風棉香。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

白茉晨香帶有茉莉花茶般的乾淨柔和，適合夜晚放鬆。

LUV SCENT 洛森朵奢華SPA磨砂沐浴露500ml-白茉晨香。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

雪松暖香則是溫暖木質調，像冬夜壁爐與栗子拿鐵，沉穩又帶高級感。

LUV SCENT 洛森朵奢華SPA磨砂沐浴露500ml-雪松暖香。圖片來源：LUV SCENT洛森朵

LUV SCENT洛森朵目前於寶雅獨家販售，奢華SPA磨砂沐浴露500ml原價NT$399，為慶祝正式登台，即日起至6月30日推出首慶優惠價NT$319，四款香氣同步現折80元。想用開架價入手精品級香氛感，這波可以趁優惠先挑一瓶命定香。